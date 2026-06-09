Premium|Prakrit literature of Maharashtra : गाथासप्तशती आणि सेतुबंध; प्राचीन महाराष्ट्राच्या साहित्यवैभवाची साक्ष

डॉ. नागनाथ बळतेगाथासप्तशती आणि सेतुबंध या दोन्ही ग्रंथांमधून प्राकृत भाषेचे सौंदर्य, काव्यवैभव आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा स्पष्ट होते. त्यामुळे हे ग्रंथ साहित्याबरोबरच इतिहास, समाजजीवन आणि भाषाविकासाच्या अभ्यासासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.महाराष्ट्राच्या प्राचीन साहित्य परंपरेत गाथासप्तशती आणि सेतुबंध या ग्रंथांना महत्त्वाचे स्थान आहे. हे दोन्ही ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृत भाषेतील उत्कृष्ट साहित्यनिर्मिती मानले जातात. सातवाहन आणि वाकाटक काळातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक जीवनाचे दर्शन या ग्रंथांतून घडते. त्यामुळे हे ग्रंथ केवळ साहित्यिक नव्हे, तर ऐतिहासिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे मानले जातात. महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी आणि शौरसेनी अशा चार प्राकृत भाषा असल्याचे उपलब्ध संदर्भावरून दिसून येते. शौरसेनी म्हणजेच सूरसेनी होय. पिशाची म्हणजे पैशाची भाषा मानले जाते. सूरसेनी भाषेत स्वतंत्र स्वरूपाचे ग्रंथ आज उपलब्ध नाहीत. पिशाची भाषेत बृहत्कथा हा महत्त्वाचा ग्रंथ रचला गेला होता. पुढे त्याच ग्रंथाच्या आधारे संस्कृत भाषेत बृहत्कथेची निर्मिती झाली आणि तीच आज प्रसिद्ध आहे; परंतु मूळ पिशाची भाषेतील ग्रंथ मात्र उपलब्ध नाही. सुमारे साडेबावीसशे वर्षांपूर्वी पैठण येथे शालिवाहन कुळातील एका चक्रवर्ती राजाच्या दरबारात गुणाढ्य नावाचा विद्वान मंत्री होता. त्याने ही बृहत्कथा पिशाची भाषेत लिहिल्याचे मानले जाते..Premium|Quaker peace philosophy : राजकारण विरुद्ध धर्मचर्चा; अर्जुन-भीष्म संवादातून मानवी संघर्षाचे ऐतिहासिक विश्लेषण.मागधी (मगधी) आणि पाली भाषांमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर साहित्य उपलब्ध आहे. बौद्ध आणि जैनधर्मीयांचे अनेक आगमग्रंथ व सूत्रग्रंथ या भाषांमध्ये रचले गेले. पाली ही मगधी भाषेचीच एक शाखा मानली जाते. सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माला आश्रय दिल्यामुळे बौद्ध धर्माचा तसेच मगधी भाषेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला. अशोकाचे साम्राज्य आताच्या काबूल आणि कंदाहारपर्यंत विस्तारलेले असल्यामुळे या भाषांना व्यापक अवकाश मिळाला. बुद्ध आणि महावीर या दोघांनीही लोकभाषेतून उपदेश केला. त्यामुळे देशी भाषांचे महत्त्व वाढले आणि सामान्य जनतेपर्यंत धर्मोपदेश सहज पोहोचला. परिणामी मगधी भाषेत विपुल प्रमाणात साहित्यनिर्मिती झाली. मरहट्टी अर्थात महाराष्ट्री प्राकृत भाषेतील आज उपलब्ध असलेले प्रमुख ग्रंथ म्हणजे गाथासप्तशती आणि सेतुबंध हे होत. हे दोन्ही ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृत साहित्याची महत्त्वपूर्ण उदाहरणे मानली जातात.महाराष्ट्री प्राकृत भाषेतील उपलब्ध साहित्यामध्ये सेतुबंध आणि गाथासप्तशती हे महत्त्वाचे ग्रंथ आहेत. सेतुबंध हा ग्रंथ प्रवरसेन दुसरा यांच्या नावावर आहे, तर गाथासप्तशती हा ग्रंथ हाल सातवाहन यांच्या नावाशी संबंधित आहे. हे दोन्ही ग्रंथ निर्णयसागर छापखान्याच्या काव्यमालेत प्रकाशित झालेले आहेत. गाथासप्तशतीबद्दल आपण लेखमालेतील मागील काही लेखांमध्ये जाणून घेतलेच. या लेखात गाथासप्तशतीच्या तुलनेत सेतुबंध ग्रंथाविषयी जाणून घेऊ या.महाकवी प्रवरसेन विरचित सेतुबन्धमहाकाव्यम् (सेतुबंध) महाकाव्याला ‘दशमुखवध’ किंवा ‘रावणवहो’ असेही म्हटले जाते. हा प्राकृत साहित्यातील एक महत्त्वाचा आणि अभिजात ग्रंथ आहे. वाकाटक घराण्याचे नरेश प्रवरसेन द्वितीय यांनी रचलेले हे महाकाव्य प्रामुख्याने ‘महाराष्ट्री प्राकृत’ भाषेत आहे. प्राकृत भाषेचा गोडवा, तिची लवचिकता आणि व्याकरणीक वैशिष्ट्ये अभ्यासण्यासाठी हा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. वाकाटक घराण्यातील इ. स. पाचव्या शतकातील महाराष्ट्री वैदर्भीय राजा प्रवरसेन (द्वितीय) याचे महाराष्ट्री प्राकृत महाकाव्य सेतुबंध हे एका राजाने त्रेतायुगातील दुसऱ्या राजाची म्हणजे राजा रामाची गायलेली पराक्रमी यशोगाथा आहे. या महाकाव्यात एकूण पंधरा ‘आश्वास’ (अध्याय किंवा सर्ग) आहेत. संपूर्ण रचना प्रामुख्याने ‘स्कंधक’ वृत्तात केली असून इतर वृत्तांचाही अत्यंत कल्पकतेने वापर आढळतो, ज्यामुळे काव्याला एक विशिष्ट नादमाधुर्य आणि प्रवाहीपणा प्राप्त झाला आहे.या ग्रंथाचा मुख्य विषय रामायणातील युद्धकांडावर आधारित आहे. प्रभू रामचंद्रांनी सीतेच्या सुटकेसाठी समुद्रावर उभारलेला पूल (सेतू) आणि रावणाचा केलेला वध हा या काव्याचा केंद्रबिंदू आहे. काव्याची सुरुवात राम आणि अवाढव्य वानरसेनेच्या दक्षिण दिशेकडील प्रवासाने होते. त्यानंतर विंध्य आणि सुवेल (सह्याद्री) पर्वतांचे अत्यंत विहंगम आणि निसर्गरम्य वर्णन कवीने केले आहे. समुद्राचे रौद्र आणि अथांग रूप, सेतू बांधताना वानरसेनेने घेतलेले अपार कष्ट, त्यासाठी पर्वतांची केलेली उलथापालथ यांचे वर्णन वाचकाला खिळवून ठेवते. पुढे लंकादहन, वानर आणि राक्षसांमधील घनघोर युद्ध, रावणाचा वध आणि अखेरीस सीतेची सुटका अशा घटनांची अतिशय नाट्यमय आणि ओजस्वी मांडणी प्रवरसेनांनी केली आहे. या काव्यात निसर्गवर्णन, युद्धवर्णन आणि अलंकारयुक्त शैली यांचे उत्कृष्ट दर्शन घडते. सेतुबंध हे महाराष्ट्री प्राकृतमधील श्रेष्ठ महाकाव्यांपैकी एक मानले जाते. संस्कृत महाकाव्यांच्या तोडीचे प्राकृत साहित्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ग्रंथातून दिसून येतो. काव्यशैली, अलंकार आणि भावचित्रणामुळे या ग्रंथाला विशेष साहित्यिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..या दोन्ही ग्रंथांमध्ये काही साम्य आणि फरक आढळतात. गाथासप्तशती हा लघुगाथांचा संग्रह असून त्यात सामान्य लोकांच्या जीवनाचे चित्रण आहे; तर सेतुबंध हे रामायणावर आधारित विस्तृत महाकाव्य आहे. एकीकडे गाथासप्तशतीमध्ये साधेपणा आणि भावसौंदर्य दिसते, तर दुसरीकडे सेतुबंधमध्ये अलंकारिकता आणि भव्यता दिसून येते. सेतुबंध या ग्रंथाच्या भाषेत कृत्रिमता आणि अलंकारिकता अधिक प्रमाणात दिसून येते. त्याउलट गाथासप्तशतीमध्ये अत्यंत साधी, सहज आणि स्वाभाविक भाषा आढळते. त्यामुळे तिच्यातील लोकजीवनाशी असलेली जवळीक अधिक स्पष्टपणे जाणवते. बाणकवीच्या काळापासून गाथासप्तशती हा ग्रंथ सातवाहन राजाच्या नावावर मान्यता पावत आलेला दिसतो. असे राजारामशास्त्री भागवत यांचे मत आहे.गाथासप्तशती हा ग्रंथ शालिवाहनाच्या नावावर प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे हा ग्रंथ सातवाहन वंशातील एखाद्या राजाच्या काळात तयार झाला असावा, असे मानले जाते. सातवाहन वंशाचा अस्त सुमारे शालिवाहन शक १५०च्या आसपास झाला असल्यामुळे या ग्रंथाची रचना त्यानंतर फार उशिरा झाली असे मानणे योग्य ठरत नाही. सेतुबंध हा ग्रंथ प्रवरसेन दुसरा यांच्या नावावर मानला जातो. भाषेच्या स्वरूपावरून पाहता हा ग्रंथ गाथासप्तशतीपेक्षा नंतरचा वाटतो. सेतुबंध हे रामायणावर आधारित काव्य असल्यामुळे त्या काळातील समाजस्थिती, लोकजीवन किंवा व्यवहार यांची फारशी माहिती त्यातून मिळत नाही. परंतु गाथासप्तशती हा विविध कवींच्या गाथांचा संग्रह असल्यामुळे तत्कालीन समाजजीवनाचे वास्तव चित्र त्यातून दिसून येते. सातवाहन वंशातील एखाद्या राजाने स्वतः हा संग्रह तयार केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वतंत्र काव्यरचना करण्यासाठी विशेष काव्यप्रतिभा आणि स्फूर्ती आवश्यक असते; परंतु काव्यसंग्रह करण्यासाठी रसिकता आणि पारख असणे पुरेसे ठरते. राजदरबारात विद्वान कवींचा सहवास सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे एखाद्या राजाने असा संग्रह तयार केला असावा, असे वाटते. गाथासप्तशतीमधील सर्व रचना ‘गाथा’ या वृत्तात आहेत. या वृत्तात मात्रांची विशिष्ट मांडणी आढळते. या ग्रंथातील सुमारे सातशे गाथा विविध कवी आणि कवयित्री यांच्या नावांवर आढळतात. त्यामुळे त्या काळात स्त्रियाही काव्यनिर्मितीत सक्रिय सहभागी होत्या, हे स्पष्ट होते. अशाप्रकारे हा ग्रंथ तत्कालीन साहित्य, समाजजीवन आणि सांस्कृतिक वातावरण यांचे महत्त्वपूर्ण दर्शन घडवतो..अशा प्रकारे, गाथासप्तशती आणि सेतुबंध हे दोन्ही ग्रंथ महाराष्ट्राच्या प्राचीन भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचे अमूल्य वैभव आहेत. या ग्रंथांमुळे प्राकृत साहित्याला मोठी समृद्धी प्राप्त झाली असून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात त्यांचे स्थान अढळ आहे. गाथासप्तशतीमध्ये सामान्य लोकजीवन, प्रेमभावना आणि ग्रामीण संस्कृतीचे सहज चित्रण आढळते, तर सेतुबंधमध्ये रामायणातील युद्धकथेला भव्य महाकाव्यात्मक रूप दिले आहे. या दोन्ही ग्रंथांमधून प्राकृत भाषेचे सौंदर्य, काव्यवैभव आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा स्पष्ट होते. त्यामुळे हे ग्रंथ साहित्याबरोबरच इतिहास, समाजजीवन आणि भाषाविकासाच्या अभ्यासासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..Premium|Quaker peace philosophy : राजकारण विरुद्ध धर्मचर्चा; अर्जुन-भीष्म संवादातून मानवी संघर्षाचे ऐतिहासिक विश्लेषण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.