Premium|Gen Z Investment : जेन-झीची पैशांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली; गुंतवणुकीपेक्षा अनुभवांना का मिळतेय अधिक महत्त्व?

मधुरा डोंगरेजेन-झीसाठी गुंतवणूक म्हणजे फक्त पैशातून पैसा निर्माण करणे नाही, तर भविष्यातील पर्याय निर्माण करणे. केवळ पैसा कमावण्यापेक्षा मानसिक स्वास्थ्य आणि लवचिक काम करण्याचे स्वातंत्र्य असणे म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य होय. थोडक्यात जेन-झीसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे स्वयंपूर्ण होणे, आवडते काम करण्यावर भर देणे, नावडती गोष्ट करण्याला स्पष्ट नकार देता येणे आणि मनात आलेली गोष्ट त्याचवेळी करता येणे हे आहे.‘‘अगं बघितलंस का, माझ्या मैत्रिणीची मुलगी युरोप सहलीला गेली आहे. पंचविशीची आहे ती. आम्ही तिच्याएवढे होतो, तेव्हा आम्ही असा विचारसुद्धा केला नव्हता!’’ माझी आई म्हणाली. मग मी विचार करू लागले, आताच्या तरुणाईकडे परदेश प्रवास करण्यासाठी एवढे पैसे कसे असतात? मला दिसलेली याची मुख्य कारणे ती अशी - रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक न करण्याकडे वाढणारा कल, वाढता व्यक्तिवाद, नोकऱ्यांमधील अस्थिरता, बदलती कुटुंबव्यवस्था आणि गुंतवणुकीचे नवे मार्ग ही आहेत. पूर्वीची पिढी मुलांचे शिक्षण, पालकांचे आजारपण, घर घेणे या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास प्राधान्य देत असे. त्यानंतर, म्हणजे साधारण निवृत्तीनंतर हातात पैसा आला, की मग मोठमोठ्या सहलींना जात असे आणि स्वतःच्या मनासारखे खर्च करत असे. परंतु सध्या नोकऱ्यांची शाश्वती नाही, आज मिळत आहे तेवढा पैसा उद्याही मिळत राहीलच असेही नाही. त्यामुळे हाती आलेला पैसा आवडत्या गोष्टींवर लगेच खर्च करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, असे मला वाटते..आधी घ्या आणि नंतर पैसे द्यापूर्वीच्या पिढीत दोन्ही पालकांनी नोकऱ्या करण्याच्या आणि एक किंवा दोनच मुले असण्याच्या पद्धतींमुळे जेन-झीच्या मागे घर घेण्याचा ससेमिरा लागलेला नाही. त्यामुळे बरेचदा या पिढीला घर घेण्याची गरजच भासत नाही आणि जरी भासलीच, तरीसुद्धा घरांचे वाढते दर आणि नोकऱ्यांमधील अनिश्चितता यामुळे अनेक वर्षांसाठी घराचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी ही पिढी अंगावर घेऊ इच्छित नाही. त्याउलट कमी कालावधीची उद्दिष्टे म्हणजेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सहलींना जाणे, महागड्या हॉटेलमध्ये जाणे, ब्रॅंडेड कपडे आणि वस्तू खरेदी करणे यांवर भर दिला जातो. मासिक हप्ते, क्रेडिट कार्ड आणि यूपीआयच्या मदतीने आर्थिक गणिते सोपी झाली आहेत. पूर्वी ‘पैसे कमवा आणि मग वस्तू घ्या’ असा क्रम होता, पण आता ‘आधी घ्या आणि नंतर पैसे द्या’ ही संकल्पना माझ्या पिढीच्या आर्थिक आयुष्याचा भाग झाली आहे. क्रेडिट कार्ड आणि कमी खर्चातल्या मासिक हप्त्यांमुळे ‘आधी खर्च करा आणि मग पैसे भरा’ ही प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे खिशात पैसे नसले तरीही गोष्टी विकत घेतल्या जाताहेत. यामुळे खर्च करणे सुलभ झाले असले तरी खर्चाचा हिशोब ठेवणे अवघड झाले आहे. स्विगी, झोमॅटो, ॲमेझॉन, ब्लिंकइट यांसारख्या अनेक ॲप्समुळे हवी ती वस्तू लगेचच घरपोच मिळते आणि खरेदीसाठी वेगळा वेळही काढावा लागत नाही. परदेशी कंपन्या व कॉल सेंटर्समध्ये नोकऱ्या करणाऱ्या तरुणांचे कामाचे तास अनियमित आणि बदलते असतात. तसेच कामाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा तणावही असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष जाऊन खरेदी करणे व स्वतःचे जेवण स्वतः तयार करणे यांसारख्या गोष्टी कमी झाल्या आहेत. म्हणून घरपोच सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या ॲप्सचा वापर वाढला आहे.वाढत्या व्यक्तिवादी विचारांमुळे आर्थिक नियोजन ‘स्व’केंद्रित झाले आहे. बरेच पालक आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असल्यामुळे, मागील पिढीवर घर चालवण्याची जेवढी जबाबदारी होती तेवढी माझ्या पिढीवर नाही. परिणामस्वरूप, हव्या त्या गोष्टींवर चटकन खर्च करता येतो. या वृत्तीला आभासी जग खतपाणी घालते. जेन-झी पिढी आभासी जगात वावरत असल्यामुळे अधिकाधिक अनुभव गोळा करणे आणि ते लोकांसमोर मांडून त्यावर जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळवण्यास इच्छुक असते. म्हणून चढाओढीने खर्च करण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. एकमेकांच्या पोस्ट्स बघून अनावश्यक खर्च केले जातात. खऱ्या आनंदापेक्षा दिखाऊपणाला अधिक महत्त्व आले आहे, असे मला वाटते..Premium|NITI Aayog Education Report : धोरण कागदावर, शिक्षण वाऱ्यावर!.कमी कालावधीसाठीचे नियोजनपूर्वीच्या पिढीमध्ये नोकरी किंवा काम जरी आवडीचे नसले, तरीसुद्धा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी त्यातून पुरेसे उत्पन्न मिळत असेल, तर माणसे वर्षानुवर्षे नावडते कामही करत असत. पण माझ्या वयोगटातील मुलामुलींना फक्त पारंपरिक व्याख्येत बसणारे स्थैर्य नको आहे, तर मनासारखे काम करण्याची मुभा हवी आहे. त्यांच्यासाठी एकाच नोकरीत टिकून राहणे म्हणजे स्थैर्य नसून, नोकरी गेली तरी काही महिने निभावून नेऊन पुन्हा काम मिळवण्याचे कौशल्य अंगीकारणे म्हणजे स्थैर्य आहे. आपल्या आवडत्या क्षेत्रात काम करणे महत्त्वाचे आहे. परिणामी तरुणाई पूर्वीच्या पिढ्यांसारखी ३०-४० वर्षे एकाच ठिकाणी नोकरी करत नाही. पारंपरिक नोकऱ्या न करता स्वतः काहीतरी घडवण्याची इच्छा असल्यामुळे बरेचजण स्टार्टअप सुरू करतात, मनासारखे काम मिळेपर्यंत वारंवार काम बदलत राहतात, त्यासाठी गरज पडली तर शहरे अथवा देशही बदलायची त्यांची तयारीही असते. एकाच कामातील उत्पन्नावर अवलंबून न राहता अनेक कामे करत असतात. फ्रीलान्सिंग, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर विविध विषयांवर व्हिडिओ करणे, छोटे ऑनलाइन व्यवसाय चालवणे, अर्धवेळ शिकवण्या घेणे आणि प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करणे यांसारख्या विविध गोष्टी जेन-झी करतात. त्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य उशिरा प्राप्त झाले तरी चालते. म्हणूनच अधिक कालावधीच्या जबाबदाऱ्या घेण्याकडे त्यांचा कल कमी असतो. यामुळे ही पिढी खूप वर्षांसाठी नियोजन न करता कमी कालावधीसाठीच नियोजन करते.आर्थिक निर्णयांची जबाबदारी आणि मोकळीकभारतात आर्थिक स्वातंत्र्याची व्याख्या पाश्चिमात्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. २५ वर्षांचे तरुण-तरुणी अजूनही आई-वडिलांसोबत राहतात, आणि याचा अर्थ ते आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाहीत असा होत नाही. स्वतःचा फोन, शिक्षण, प्रवास, वैयक्तिक खर्च, घरखर्चामध्ये थोडेफार योगदान असे खर्च ते स्वतः करत असतील, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्रच मानायला पाहिजे असे मला वाटते. म्हणूनच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होणे म्हणजे पालकांपासून पूर्ण वेगळे राहणे असे नसून, स्वतःच्या आर्थिक निर्णयांची जबाबदारी घेण्याची योग्यता असणे आहे.उशिरा लग्न करणे, मुले होऊ न देणे किंवा लग्नच न करणे अशा निर्णयांचे प्रमाण वाढत आहे. ‘डबल इन्कम, नो किड्स’ ही संकल्पनाही समाजात हळूहळू रुजत आहे. यामागेसुद्धा आर्थिक स्वातंत्र्य हाच विचार आहे. लग्नामुळे कुटुंबाची व मुलांची जबाबदारी येते. ती जबाबदारी नसेल, तर व्यक्ती मुक्तपणे खर्च करू शकते. स्वतःच्या इच्छांना प्राधान्य देऊन स्वतःची प्रगती करू शकते. कदाचित माझ्या पिढीसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ कोट्यवधी रुपये कमविण्यात नसून, गरज पडल्यास नोकरी सोडण्याइतकी व पुन्हा वाटले तर शिकण्याइतकी आणि अनपेक्षित प्रसंगांना सामोरे जाण्याइतकी आर्थिक मोकळीक असणे हा आहे..गुंतवणुकीच्या बदलत्या व्याख्याबदलत्या शिक्षण प्रणालीनुसार पुस्तकी ज्ञानापेक्षा व्यावहारिक ज्ञानावर जास्त भर दिला जात आहे. तसेच इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे मुलांना सर्वच विषयांमधील ज्ञान लहान वयात प्राप्त होते. पूर्वी गुंतवणुकीचा सल्ला घरातील मोठ्यांकडून मिळायचा. आता माहितीच्या वाढत्या उपलब्धतेने हे सल्ले त्या विषयातील तज्ज्ञांकडून सहज मिळवता येतात. त्यामुळे बँकेत आणि पोस्टात गुंतवणूक करणे, सोने घेणे यांसारख्या पारंपरिक गुंतवणुकीच्या मार्गांबरोबरच शेअर मार्केट व म्युच्युअल फंड यांसारख्या गुंतवणुकीच्या पद्धती नवी पिढी आजमावत आहे. त्याचबरोबर त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करून त्यावर जास्त परतावाही मिळवत आहे. रॉयटर्सच्या अभ्यासानुसार, भारतातील एसआयपी खात्यांची संख्या दहा कोटींच्या पुढे गेली आहे, तसेच ३५ वर्षांखालील लोकांनी ४० टक्के नवीन एसआयपी केल्या आहेत. म्हणजेच गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी खूप पैसे हातात येईपर्यंत थांबायचे ही जुनी मानसिकता आता बदलू लागली आहे.स्वतःच्या कौशल्यांमध्ये वाढ होण्यासाठी जो खर्च केला जातो, उदाहरणार्थ, वेगवेगळे कोर्सेस करणे, वेगवेगळ्या भाषा शिकणे, व्यावसायिक संबंध वाढवणे हीपण एक प्रकारची गुंतवणूकच आहे. जेन-झीसाठी गुंतवणूक म्हणजे फक्त पैशातून पैसा निर्माण करणे नाही, तर भविष्यातील पर्याय निर्माण करणे. केवळ पैसा कमावण्यापेक्षा मानसिक स्वास्थ्य आणि लवचिक काम करण्याचे स्वातंत्र्य असणे म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य होय. थोडक्यात जेन-झीसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे स्वयंपूर्ण होणे, आवडते काम करण्यावर भर देणे, नावडती गोष्ट करण्याला स्पष्ट नकार देता येणे आणि मनात आलेली गोष्ट त्याचवेळी करता येणे हे आहे.लेखिका राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये अर्थशास्त्र विषयातील पदवीच्या तिसऱ्या वर्षाच्या पुणेस्थित विद्यार्थिनी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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