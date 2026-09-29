Premium|Gen Z Career : ‘सेटल कधी होणार?’ जेन-झीला प्रश्नच का आवडत नाही; स्थैर्याची बदललेली व्याख्या

शंतनु वेल्हाळजेन-झीला ‘सेटल कधी होणार?’ हा प्रश्न आवडत नाही. कारण त्यांच्या मते सेटल होणं ही एखाद्या ठरावीक कालमर्यादेत घडणारी घटना नाही, ती सतत बदलणारी अवस्था आहे. आपण जे आयुष्य जगतोय, ते आपल्याला मनापासून मान्य आहे का? हा प्रश्न त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’, असं संतवाङ्मय आपल्याला शिकवतं. पण जेन-झीला हा विचार सांगितला, तर कदाचित त्यांचा पुढचा प्रश्न असेल, ‘पण का राहावं तसंच? परिस्थिती बदलत असेल, तर आपणही बदलायला नको का?’हीच कदाचित जेन-झीची सर्वात ठळक ओळख आहे, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती! परंपरा मान्य करण्याआधी तिचं प्रयोजन तपासणं आणि एखादी गोष्ट फक्त ‘सगळे करतायत’ म्हणून न स्वीकारणं. भारतीय जेन-झी म्हणजे केवळ मोबाईल, सोशल मीडिया, रील्स आणि इंटरनेटच्या वेगात वाढलेली पिढी नाही. ही अशी पिढी आहे जिनं एका बाजूला पालकांची स्थिर नोकरी, स्वतःचं घर, लग्न आणि मुलंबाळं अशी जीवनाची चौकट पाहिली; आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक मंदी, महासाथ, नोकरीतली अस्थिरता, महागाई, तंत्रज्ञानातली उलथापालथ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा झपाट्यानं वाढणारा वापर अनुभवला. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यातली ‘सेटल्ड लाइफ’ची व्याख्याच बदलली आहे. पूर्वी स्थैर्य म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरी. आज स्थैर्य म्हणजे कौशल्यं, आर्थिक स्वावलंबन, मानसिक शांतता आणि परिस्थितीनुसार बदलण्याची क्षमता. इथूनच जेन-झीच्या नात्यांची, विवाहाची आणि करिअरची कथा सुरू होते..‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’, असं संतवाङ्मय आपल्याला शिकवतं. पण जेन-झीला हा विचार सांगितला, तर कदाचित त्यांचा पुढचा प्रश्न असेल, ‘पण का राहावं तसंच? परिस्थिती बदलत असेल, तर आपणही बदलायला नको का?’हीच कदाचित जेन-झीची सर्वात ठळक ओळख आहे, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती! परंपरा मान्य करण्याआधी तिचं प्रयोजन तपासणं आणि एखादी गोष्ट फक्त ‘सगळे करतायत’ म्हणून न स्वीकारणं. भारतीय जेन-झी म्हणजे केवळ मोबाईल, सोशल मीडिया, रील्स आणि इंटरनेटच्या वेगात वाढलेली पिढी नाही. ही अशी पिढी आहे जिनं एका बाजूला पालकांची स्थिर नोकरी, स्वतःचं घर, लग्न आणि मुलंबाळं अशी जीवनाची चौकट पाहिली; आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक मंदी, महासाथ, नोकरीतली अस्थिरता, महागाई, तंत्रज्ञानातली उलथापालथ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा झपाट्यानं वाढणारा वापर अनुभवला. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यातली ‘सेटल्ड लाइफ’ची व्याख्याच बदलली आहे. पूर्वी स्थैर्य म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरी. आज स्थैर्य म्हणजे कौशल्यं, आर्थिक स्वावलंबन, मानसिक शांतता आणि परिस्थितीनुसार बदलण्याची क्षमता. इथूनच जेन-झीच्या नात्यांची, विवाहाची आणि करिअरची कथा सुरू होते..नातेसंबंधआपल्या समाजात नात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दीर्घकाळ सामूहिक होता. लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींचा नव्हे, तर दोन कुटुंबांचा संबंध. संसार म्हणजे तडजोड, आणि प्रेम म्हणजे अनेकदा ‘निभावून नेणं’. जेन-झी या संकल्पनांना सरसकट नाकारत नाही, पण त्यांची पुनर्व्याख्या करते. आजचे तरुण विचारतात ‘हे नातं मला सुरक्षितता, सन्मान आणि भावनिक आधार देतंय का?’ केवळ समाज काय म्हणेल, नातेवाईक काय म्हणतील किंवा वय झालं म्हणून लग्न करण्याची मानसिकता पूर्वीइतकी प्रभावी राहिलेली नाही. इथंच एक गमतीदार विरोधाभास दिसतो. आपल्याकडे एक म्हण आहे, ‘लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधलेल्या असतात,’ पण जेन-झी कदाचित म्हणेल ‘स्वर्गात बांधल्या असतीलही, पण सुसंगती (कम्पॅटिबिलिटी) आम्ही गुगल कॅलेंडरमध्येच तपासणार!’ हा विनोदाचा भाग सोडला, तरी त्यामागे एक गंभीर बदल आहे. आज नात्यात प्रेमाइतकाच संवाद, वैयक्तिक अवकाश, आर्थिक समता, मानसिक जुळवून घेण्याची क्षमता आणि परस्पर आदर महत्त्वाचा झाला आहे. नातं टिकवण्यासाठी केवळ सहनशीलता पुरेशी आहे, या जुन्या समीकरणाला जेन-झी महत्त्वाचा प्रश्न विचारते, ‘सतत सहन करणं म्हणजे नातं टिकवणं की स्वतःला हरवणं?’लग्नसंस्थाभारतीय मध्यमवर्गीय मानसिकतेमध्ये एकेकाळी जीवनाचा आराखडा जवळपास निश्चित होता, तो म्हणजे शिक्षण, नोकरी, लग्न, घर, मुलं आणि निवृत्ती. आजची जेन-झी त्या आराखड्याकडे अनेक पर्यायांपैकी एक म्हणून पाहते. लग्न करायचं की नाही, कधी करायचं, कोणाशी करायचं, लग्नानंतर कुठं राहायचं, दोघांनी काम करायचं की एकानं, मुलं हवीत की नाही हे निर्णय आता केवळ कौटुंबिक किंवा सामाजिक चर्चेचे विषय राहिलेले नाहीत. त्यात आर्थिक वास्तवाचा मोठा वाटा आहे. घरांच्या वाढत्या किमती, महानगरातले जीवनावश्यक खर्च, करिअरमधली अनिश्चितता आणि स्वतःचं आयुष्य घडवण्याची इच्छा यामुळे अनेक तरुण मोठे जीवननिर्णय पुढे ढकलत आहेत. डिलॉइटच्या २०२६च्या भारत-केंद्रित सर्वेक्षणानुसार, ५४ टक्के भारतीय जेन-झी प्रतिसादकांनी आर्थिक परिस्थितीमुळे मोठे जीवननिर्णय पुढे ढकलल्याचं सांगितलं, तर ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक जेन-झी आणि मिलेनियल्सनी घर घेणं परवडण्याची क्षमता त्यांच्या करिअरच्या निर्णयांवर परिणाम करत असल्याचं सांगितलं. म्हणून ‘लग्न कधी?’ हा प्रश्न विचारला गेला की लगेच दुसरा प्रश्न उभा राहतो, ‘आधी आर्थिकदृष्ट्या उभं राहू का?’ आणि याचं उत्तर अनेकदा ‘हो’ असतं. .Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा.DINK (डींक)बदलत्या विचारांतून DINK - Double Income, No Kids ही संकल्पना भारतीय शहरी तरुणांच्या चर्चेत येत आहे. डींक म्हणजे दोन व्यक्ती कमावतात आणि जाणीवपूर्वक मुलं जन्माला न घालण्याचा निर्णय घेतात. मात्र हा निर्णय केवळ मुलांबद्दलच्या अनास्थेतून जन्माला आलेला असतो असं मानणं चुकीचं ठरेल. काही जेन-झी जोडप्यांसाठी त्यामागे आर्थिक स्वातंत्र्य, प्रवास, करिअर, वैयक्तिक वेळ, जीवनशैली, पालकत्वाची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी नसणं किंवा स्वतःच्या आयुष्याला वेगळी दिशा देण्याची इच्छा असू शकते. आपल्या देशात विषय अधिक गुंतागुंतीचा आहे. कारण आपल्याकडे लग्न दोन व्यक्तींचं असलं तरी त्याच्याशी कुटुंब, नातेवाईक, सामाजिक अपेक्षा आणि वंशपरंपरेच्या कल्पना जोडलेल्या आहेत. म्हणून डींक निवडणाऱ्या जोडप्याला अनेकदा प्रश्न विचारला जातो, ‘मग म्हातारपणी कोण?’ आणि जेन-झीचा त्यावर उपरोधिक प्रतिप्रश्न ऐकायला मिळू शकतो, ‘मुलं म्हणजे काय रिटायरमेंट प्लॅन आहेत का?’ ही भूमिका योग्य किंवा अयोग्य ठरवण्यापेक्षा तिच्यामागची मानसिकता समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. पालकत्व ही सामाजिक अनिवार्यता नसून वैयक्तिक जबाबदारी आहे, अशी जाणीव या पिढीत वाढताना दिसते. अर्थात प्रत्येक जेन-झी मूल डींक विचारसरणीचाच अवलंब करत आहे, असंही नाही. भारतासारख्या विविधतेनं नटलेल्या समाजात विवाह आणि पालकत्वाबाबतचे निर्णय शहर, आर्थिक स्थिती, कुटुंबाची पार्श्वभूमी आणि वैयक्तिक मूल्यांनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतात.करिअरजेन-झीच्या विचारातला सर्वात मोठा बदल कदाचित करिअरमध्ये दिसून येतो. पूर्वी एकाच कंपनीत १५-२० वर्षं काम करण्याला निष्ठा आणि यशाचं परिमाण मानलं जाई. आज जेन-झीचा प्रश्न असतो, ‘मला इथं शिकायला मिळतंय का? वाढायला मिळतंय का? पैसे योग्य आहेत का? माझ्या वेळेचा सन्मान होतोय का?’ डिलॉइटच्या २०२५ भारत सर्वेक्षणानुसार, भारतीय जेन-झीच्या प्रमुख करिअर उद्दिष्टांमध्ये वर्क लाइफ बॅलन्स आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यांना महत्त्व आहे. ९४ टक्के भारतीय जेन-झींनी करिअर ग्रोथसाठी ऑन-द-जॉब लर्निंग उपयुक्त असल्याचं सांगितलंय. म्हणजेच ही पिढी कामचुकार आहे, असं सरसकट म्हणणं चुकीचं ठरेल. उलट ती कामाबाबत अधिक व्यवहारवादी झाली आहे. ‘पगार मिळतोय ना, मग गप्प बसा आणि काम करा,’ हा सूर जेन-झीला फारसा रुचत नाही. त्यांना प्रश्न पडतो, ‘पगाराच्या बदल्यात माझं कौशल्य, वेळ आणि मानसिक ऊर्जा जातेय. मग त्या बदल्यात संस्थेची जबाबदारी काय?’ या देवाणघेवाणीत त्यांना स्पष्टता हवीय.त्यामुळे कंपनीत वाढ होण्याची संधी नसेल, शिकण्याची संधी नसेल किंवा काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यात समतोल साधता येत नसेल, तर नोकरी बदलणं त्यांना नैतिक अपराध वाटत नाही. काहीजण याला ‘जॉब हॉपिंग’ म्हणत असतील, तर जेन-झी याला ‘करिअर करेक्शन’ असं म्हणेल. याच पिढीनं एक महत्त्वाचा फरक ओळखला आहे, तो म्हणजे, करिअर आयुष्याचा एक भाग आहे, संपूर्ण आयुष्य नाही! ‘कामासाठी जगणं’ आणि ‘जगण्यासाठी काम करणं’ यातला फरक जेन-झी अधिक स्पष्टपणे मांडते. डिलॉइटच्या २०२६ भारत सर्वेक्षणानुसार, भारतीय जेन-झीच्या दृष्टीनं आर्थिक स्वावलंबन आणि वर्क लाइफ बॅलन्स या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याच वेळी ९६ टक्के जेन-झी तरुण-तरुणी ‘सिनिअर लिडरशीप’मध्ये रस दाखवतात, पण केवळ ९ टक्के तरुण-तरुणींनी त्याला आपला प्राथमिक ‘करिअर गोल’ म्हटलं आहे. म्हणजे नेतृत्वाची इच्छा आहे, मात्र पदासाठी आयुष्याची किंमत मोजण्याची तयारी सर्वांचीच नाही... हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ही पिढी महत्त्वाकांक्षाहीन नाही. ती महत्त्वाकांक्षेची नवी व्याख्या करते. पूर्वी यश म्हणजे मोठी केबिन असेल, तर आज यश म्हणजे कदाचित चांगला पगार, स्वतःचा वेळ, मानसिक शांतता, आवडीचं काम, स्वतःचं घर आणि रविवारी ऑफिसचा फोन न उचलण्याचं स्वातंत्र्य आहे! ‘आधी प्रपंच करावा नेटका...’ या ओळीला जेन-झी म्हणते, ‘हो, बरोबर, पण प्रपंच नेटका करताना स्वतःचं आयुष्य विस्कटायचं कशाला?’.स्थैर्यजेन-झीसाठी स्थैर्य म्हणजे एका कंपनीत कायम राहणं नाही; तर त्यांच्या दृष्टीनं स्थैर्य म्हणजे स्वतःला पुन्हा उभं करण्याची क्षमता असणं, एक नोकरी गेली तरी दुसरी मिळवण्याइतकी कौशल्यं असणं, एका उद्योगाची मागणी कमी झाली तरी दुसऱ्या क्षेत्रात वळता येणं, डिजिटल साधनांचा वापर करता येणं, एआयशी जुळवून घेत काम करता येणं, आर्थिक बचत असणं...आजच्या भारतीय जेन-झीमध्ये एआयचा वापरही झपाट्याने वाढत आहे. डिलॉइटच्या २०२६ भारत सर्वेक्षणानुसार, ९३ टक्के भारतीय जेन-झी मुलं-मुली दैनंदिन कामात एआय वापरत असल्याचं सांगतात. म्हणूनच त्यांचा स्थैर्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गतिशील आहे. एकच नोकरी टिकवण्यापेक्षा कोणत्याही बदलांमध्ये टिकून राहणं अधिक महत्त्वाचं.करिअर आणि नात्यांमध्ये जेन-झीचा दृष्टिकोन वेगळा असला तरी त्यामागचं मूलभूत सूत्र एकच आहे, ते म्हणजे परस्परमूल्य. नात्यात प्रेम आहे, पण आदर नाही, तर प्रश्न. नोकरी आहे, पण विकास नाही, तर प्रश्न. पगार आहे, पण मानसिक शांतता नाही, तर प्रश्न. लग्न आहे, पण समानता नाही, तर प्रश्न... कदाचित हीच या पिढीची सर्वांत मोठी खूण आहे, की ती प्रश्न विचारते! कधीकधी हे प्रश्न स्वार्थी वाटतात. कधी त्यात अधीरता दिसते. कधी परंपरेशी जोडलेला धागा तुटतोय असं वाटतं. पण प्रत्येक बदलामध्ये काहीतरी गमावलं जातं आणि काहीतरी नव्यानं निर्माण होतं. कुसुमाग्रजांच्या कवितेतला ‘क्रांतीची मशाल’ हा शब्द इथं शब्दशः लागू करायचा नसला, तरी त्यातली अस्वस्थतेची भावना जेन-झीमध्ये दिसते. ही अस्वस्थता बंडासाठीच आहे असं नाही, तर अनेकदा ती अधिक अर्थपूर्ण जीवनाच्या शोधाची सुरुवात असते.मग जेन-झी नेमकं शोधतीये तरी काय?उत्तर कदाचित फार साधं आहे - स्वतःच्या अटींवर जगण्याची संधी! पण ‘स्वतःच्या अटींवर’ म्हणजे जबाबदारीशून्य स्वातंत्र्य नव्हे. उलट आपल्या निवडींची किंमत स्वतः मोजण्याची तयारी. लग्न करायचं असेल तर जाणीवपूर्वक. मुलं हवी असतील तर जबाबदारीनं. डींक आयुष्य हवं असेल तर त्यामागचा आर्थिक आणि भावनिक परिणाम समजून. नोकरी करायची असेल तर कामाच्या बदल्यात योग्य मोबदला आणि विकासाची अपेक्षा ठेवून. व्यवसाय करायचा असेल तर जोखीम स्वीकारून. आणि नातं टिकवायचं असेल तर केवळ समाजाच्या भीतीनं नव्हे, तर परस्परांच्या इच्छेनं. आपल्याकडे एक म्हण आहे ना, ‘करावे तसे भरावे’... जेन-झीच्या बाबतीत ही म्हण नव्या अर्थानं लागू पडते. कारण ही पिढी आता स्वतःच्या निर्णयांची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवू इच्छिते. कदाचित म्हणूनच त्यांना ‘सेटल कधी होणार?’ हा प्रश्न आवडत नाही. कारण त्यांच्या मते सेटल होणं ही एखाद्या ठरावीक कालमर्यादेत घडणारी घटना नाही, ती सतत बदलणारी अवस्था आहे. आज ‘नोकरी मिळाली’ म्हणून सेटल झालो असं नाही, उद्या ‘लग्न झालं’ म्हणून सेटल झालो असंही नाही, किंवा परवा ‘घर घेतलं’ म्हणून सेटल झालो असंही नाही... तर आपण जे आयुष्य जगतोय, ते आपल्याला मनापासून मान्य आहे का? हा प्रश्न त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणूनच भारतीय जेन-झीची कहाणी ही परंपरेला दिलेल्या नकाराची कहाणी नाही; ती परंपरा आणि आधुनिकता यांच्या मध्यबिंदूवर स्वतःचा अर्थ शोधण्याची कहाणी आहे. ही पिढी कदाचित सगळं मिळवण्याच्या मागे नाही; ती विचारते आहे, ‘मला जे हवं आहे ते मिळवण्याच्या प्रवासात, मी स्वतःला हरवणार तर नाही ना?’ आणि कदाचित याच प्रश्नातून भारतीय समाजाच्या पुढच्या अध्यायाची सुरुवात होत आहे...लेखक पुणेस्थित कवी, कलाकार व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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