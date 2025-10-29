Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का?

रोहन नामजोशीजेन झी आता समाजाचा एक व्यापक भाग झाले आहेत आणि पुढच्या काळात हे प्रमाण अर्थातच वाढणार आहे. त्यांच्या चांगल्या-वाईट गोष्टींशी जुळवून घेणं हे आधीच्या पिढ्यांना करावंच लागणार आहे (इथे ‘च’ महत्त्वाचा आहे). कारण त्यांच्याविषयी कितीही नाकं मुरडली तरी त्यांच्यातही काही सजग नागरिकसुद्धा आहेतच. त्यांना चांगल्या-वाईटाची जाण आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी जुळवून घेणं, त्यांच्याशी एकरूप होणं महत्त्वाचं आहे. विशेषत : ‘बूमर्स’ मंडळींसाठी तर ही काळाची गरज आहे. एकदा मी आणि माझे दोन मिलेनियल सहकारी ऑफिसमध्ये आलो. शिफ्ट सुरू होऊन पाच-दहा मिनिटंच झाली असतील, गेमिंग झोनमध्ये तीन-चार जेन झी त्वेषानं गेम्स खेळत होते. आम्हाला उशीर झाल्यामुळे आम्ही पटकन लॉग-इन करून चटकन काम सुरू करण्याच्या बेतात होतो. त्यानंतर लॉग-इन वगैरे करून नाश्ता करण्यासाठी म्हणून निघालो, तरी ही मंडळी तिथंच! आम्हा तिघांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. हे कसं काय जमू शकतं बुवा असा विचार आला.एकदा ऑफिसमध्ये एक इव्हेंट होता. समोर कोणीतरी बोलायला लागल्याबरोबर जेन झी कार्यकर्त्यांनी कॅमेरे काढले. सराईतपणे क्लिप्स घेतल्या, फोटो काढले आणि पापणी लवते न लवते तोच ते फोटो व्हॉट्सअप ग्रुपवर आलेदेखील होते! सोमवारी सकाळी ऑफिस सुरू होण्याच्या काही मिनिटं आधी सिक लीव्हच्या मेसेजेसचा पाऊस तर नेहमीचाच आहे. बरं त्यातही परवानगी नाहीच. थेट सांगणं, आज येणार नाही. हे आणि असे अनेक प्रसंग रोज घडतात आणि लक्षात येतं, की आपलं ‘जेनझीकरण’ होण्याची खूप गरज आहे आणि त्यासाठी मेंदूचं वायरिंग बदलणं अतिशय गरजेचं आहे. ते जेन झीला समजून घेण्यापेक्षा कठीण आहे. .‘जेन झी या विषयावर लेख लिहा’ असा विनंतीवजा आदेश आला, तेव्हा मनात प्रश्नांची मालिका सुरू झाली. सर्वात पहिला प्रश्न, की जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? असला तरी एवढा मोठा लेख ते वाचतील का? वाचताना किती वेळा स्क्रोल करून येतील? हा लेख त्यांना खूप ‘हस्सल’ आहे असं वाटेल का? हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि स्वत:ला शांत करण्यासाठी शेवटी इन्स्टा उघडलं, अधाशासारख्या रील्स पाहिल्या. जिवाला जरा गार वाटलं. अजून गार वाटावं म्हणून पाण्याची बाटली म्हणता येईल असं टंबलर बाजूला ठेवलं. त्यातही कंटाळा आला तर चिप्स हाताशी असावेत म्हणून ब्लिंकइट केलं. मग फोकस करण्यासाठी यूट्यूबवर म्युझिक लावलं. कानात इअरपॉड्स घातले आणि लेख लिहायला सुरुवात केली. अचानक एक क्षण वाटून गेलं, की अरेच्चा! आपणही झालो की जेन झी! समजली की ही पिढी आपल्याला! पण त्याच्या पुढचाच विचार हा होता, की ही पिढी समजून घेण्यासाठी इतक्याच गोष्टी पुरेशा नाहीत. त्यांची ‘व्हाइब’ समजून घेणं सोपं नाही आणि त्यासाठी वरवरची निरीक्षणं तर अजिबातच कामाची नाहीत.आम्ही असू (अति)लाडकेसन १९९७ ते २०१२ या काळात जन्मलेल्या कोट्यवधी मुला-मुलींनी ऊर्फ जेन झीनं समाजाच्या कानाकोपऱ्यांत सकारात्मक आणि नकारात्मकरितीनं धुमाकूळ घातला आहे. प्रत्येक पिढीला असं वाटतं की आपल्या पुढची पिढी अतिशय बेफिकीर आहे. अगदी १९८०च्या दशकातल्या सिनेमांमध्येसुद्धा ‘आजकालची पिढी किती वाया गेलीये!’ असे डायलॉग्ज ऐकायला मिळतात. एकदा २००३च्या सुमारास आलेली मराठी मालिका पाहत होतो. ‘हल्ली इंटरनेटमुळे माणसं दुरावताहेत’ असं वाक्य त्या मालिककेतल्या एकाच्या तोंडी होतं. तेव्हाही हीच परिस्थिती असेल, तर मग आत्ता हे अंतर किती वाढलं असावं? मुद्दा असा, की पिढ्यांमधलं अंतर जेन झी आणि जेन अल्फानं फारच वाढवलं आहे. दोन पिढ्यांमधलं अंतर हा आधी निवृत्त लोकांनी चघळण्याचा विषय होता. आता मात्र अगदी तिशी-पस्तिशीचे लोकसुद्धा या विषयावर हिरिरीनं चर्चा करताना दिसतात. हा फरक जाणवण्याइतपत दिसू लागला आहे.भारतात १९९१मध्ये अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर वेगानं प्रगती झाली. २०००नंतर प्रगतीचा वेग प्रचंड वेगानं वाढला. बघता बघता आपल्याही नकळत आपल्या आजूबाजूच्या, सवयीच्या गोष्टी कालबाह्य होऊ लागल्या. आता वयाच्या चाळिशी आणि पन्नाशीत असलेल्या लोकांना नोकियाचा मोबाईल फोनसुद्धा नॉस्टॅल्जियाचा भाग वाटतो इतका दणादण वेगानं काळ पुढे सरकतोय. २०००च्या वर्षात जन्मलेली पोरं आता पंशविशीत आलीयेत. त्यांचा जन्म इंटरनेटच्या काळात झालाय. त्यांचे आई-वडील प्रगतीशील भारतात नोकरीला लागले. आयटी क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीचा ते भाग होते. पुणे, मुंबई, बंगळूर, चेन्नई, गुरुग्राम अशा आयटीच्या पंढरीत किंवा ऑन साइट (अमेरिका, इंग्लंड वगैरे) जन्मलेली ही बाळं आता मोठी झालीयेत. ती कामाच्या ठिकाणी आलीयेत. माहितीच्या स्फोटाचा भाग झालीयेत. आजूबाजूला होणारे बदल त्यांनी प्रचंड वेगाने आत्मसात केलेत आणि हे बदल त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांना आता प्रकर्षानं दिसू लागलेत....डिजिटल नागरिक हल्ली भारतात नांदत असलेल्या पिढ्या पाहिल्या, तर आपल्या लक्षात येईल, की जेन झी ही सध्या सर्वांत तरुण पिढी आहे. कारण जेन अल्फा आताशी कुठे मोठी होतेय. त्याआधीच्या मिलेनियल्सनी तिशी-चाळिशी पार केलीये. त्याआधीची पिढी स्वातंत्र्योत्तर भारताची प्रगती पाहत मोठी झालीये. त्यामुळे तरुण जेन झी पिढीतले लोक खऱ्या अर्थानं ‘डिजिटल नागरिक’ आहेत. त्यांनी आधीचा कोणताच काळ बघितलेला नाही. त्यांच्या हातात प्रगतीची तयार प्लेट आली आहे. ही पिढीच ऑनलाइन आहे. त्यांचे बहुतांश व्यवहार ऑनलाइन असतात. काम, शॉपिंग, डेटिंग, लग्न ठरवणं... सगळं ऑनलाइन असतं. मॅकेन्झीच्या एका अहवालानुसार, आशियातले जेन झी लोक दिवसातले पाच ते सहा तास फोनवर व्यतीत करतात. या पिढीला कोणताही प्रश्न पडला, की त्यांचा हक्काचा मित्र गुगल असतो. एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल तर ते आधी गुगलवर रिव्ह्यूज पाहतात, बातम्या बघायच्या असतील तरी थेट गुगलवर जातात. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व तयार करण्यात वेगवेगळी ॲप्स, सोशल मीडिया फीड्स यांचा मोठा वाटा आहे. इंटरनेटच्या काळात हे लहानाचे मोठे झालेत. त्यांची दोन व्यक्तिमत्त्वं आहेत. एक ऑनलाइन आणि एक ऑफलाइन. ही व्यक्तिमत्त्वं आता आपल्या सगळ्यांचीच आहेत खरंतर, पण जेन झीकडून ऑनलाइन व्यक्तिमत्त्वाची जपणूक जास्त होते. आपलं स्नॅपचॅट, इन्स्टा प्रोफाइल कसं आहे, किती फॉलोअर्स आहेत, तिथं स्टोऱ्या नीट पडताहेत की नाही, त्यांना व्ह्यूज मिळताहेत की नाही, या सगळ्याबद्दल ते अतिशय सजग आहेत. जशी मिलेनियल्सची हक्काची जागा फेसबुक होती, तसं जेन झीचं हक्काचं माध्यम इन्स्टा आणि स्नॅपचॅट आहे.ऑर्कुट आणि त्यानंतरच्या काळात फेसबुक आलं तेव्हा सोशल शेअरिंग टेक्स्टच्या माध्यमातून अधिक व्हायचं. त्याची जागा आता व्हिडिओ शेअरिंगनं घेतली आहे. जेन झीनं व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअरिंगला जास्त प्राधान्य दिलं आहे. त्यातही टिकटॉक आघाडीवर आहे. भारतात त्यावर बंदी असली तरी जगाच्या इतर भागांत टिकटॉक अजूनही तितकंच प्रसिद्ध आहे. टिकटॉकचे ६० टक्के वापरकर्ते जेन झी आहेत. आपल्या सर्व वैयक्तिक, सामाजिक भावना ते या माध्यमावर व्यक्त करतात. प्रत्यक्ष आयुष्यात भेटलेल्या लोकांपेक्षा ऑनलाइन ‘भेटलेल्या’ लोकांशी त्यांची चांगली गट्टी जमते. ही पिढी अतिशय टेक्नोसॅव्ही म्हणजेच तंत्रस्नेही आहे. कोणतंही नवीन तंत्रज्ञान ते लगेच आत्मसात करतात. फोनवर त्यांची बोटं लीलया फिरतात. एकाच वेळी ते जगातल्या अनेक लोकांशी संवाद साधतात. कोणत्याही समस्येचं समाधान इंटरनेटवर आहे याची त्यांना खात्री असते. त्यांच्या वेगाशी जुळवून घेणं इतर पिढ्यांना कठीण जातंय, इंटरनेटवर माहिती सहज उपलब्ध असल्यामुळे त्यांचा समाजाबद्दलचा, देशाबद्दलचा दृष्टिकोन व्यापक आहे. मात्र हे दिसतं तितकं सोपं आणि साधं सरळ नाही. या डिजिटल नागरिकांच्या अंतरंगात अडचणींचं आगारही आहे. त्या अडचणी आता समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये जाणवण्याइतपत मोठ्या होऊ लागल्या आहेत. . इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी आठवड्याला ७० तास काम करायला हवं असं आव्हान केलं होतं. असली आव्हानं उधळून लावण्याचं कसब या पिढीकडे आहे. म्हणूनच त्यांच्यापेक्षा मोठ्या वयाच्या पिढीला त्यांचा राग येतो आणि असूया वाटते. हेच विधान नारायण मूर्तींनी दहा वर्षांपूर्वी केलं असतं, तर सर्वांनी गोड मानून घेतलं असतं. मात्र आता ती परिस्थिती नाही. मूर्तींचं समाजातलं स्थान, त्यांचा साधेपणा वगैरे सगळं बाजूला... .सामूहिक हेटाळणीचे बळीमध्यंतरी पंजाबातल्या रोपरमधल्या आयआयटीत पदवीदान समारंभ झाला. आता २०२५मध्ये पदवीधर समारंभ म्हणजे पदवी मिळणारे विद्यार्थी अर्थातच जेन झी होते. पदवीदान समारंभाचं पारंपरिक स्वरूप पाहता स्टेजवर जायचं, पदवी घ्यायची आणि पुढे निघायचं असा साधा विषय असतो. मात्र तिथल्या एका मुलानं अगदी जेन झीला शोभेल असं एक काम केलं. त्यानं पदवी घेताना काळा गॉगल लावला आणि पदवी देणारे संचालक राजीव अहुजा यांनाही तो लावण्याची विनंती केली. त्यांनीही ती मान्य केली. त्या मुलानं एकदम स्टायलिश पद्धतीनं पदवी घेतली. सभागृहात जल्लोष झाला. मग त्यानंतर प्रत्येकानं काहीतरी वेगळं करत पदवी घेतली. काहींनी बोटांनी हवेत हार्ट काढलं, काहींनी क्यूट असं दाखवणारी पोझ घेतली. एक ना अनेक. इंटरनेटवर याची खूप चर्चा झाली. रील्स व्हायरल झाल्या. पदवीदान हा मुलांच्या आयुष्यातला मोठा सोहळा असतो, त्यांना तो कायम लक्षात राहावा यासाठी मुलांच्या विनंतीला मान दिला असं अहुजा यांनी सांगितलं. एका पिढीनं दुसऱ्या पिढीला किमान इतकं तरी समजून घेतलं म्हणून या कृतीचं कौतुक झालं.ही एक अपवादात्मक घटना होती. ती वगळता हल्ली जेन झींना धोपटणं हा एक सामूहिक कार्यक्रम असतो. तुम्ही कोणत्याही कार्यक्रमात गेलात, तरी हा मुद्दा असतोच. त्यात आता पस्तिशी ते पंचेचाळिशी या वयोगटातलं मॅनेजर दर्जाचं कोणी असेल, तर टीकेचा महापूर येतो. ‘ही मुलं काम करत नाहीत’, ‘यांच्या आई-बापाकडे खूप पैसा आहे, कधीही सुट्ट्या घेतात’, ‘खूप वेळ वाया घालवतात’, ‘कामं नीट करत नाहीत’ अशा असंख्य तक्रारींचा पाढा वाचला जातो. तो काही अंशी खरासुद्धा आहे. कारण, आपल्याला एखादी नोकरी मिळाली याचा अर्थ आता आपलं अस्तित्व या नोकरीवरच (खासगी किंवा सरकारी) आहे हे मानणारी पिढी (मिलेनियल्स आणि त्याआधीचे) आत्तापर्यंत अस्तित्वात होती. सरकारी नोकरीची शाश्वती असते. खासगी नोकरीची शाश्वती नसते. त्यामुळे खासगीकरणामुळे नोकऱ्या जरी उपलब्ध झाल्या, तरी ती कधीही जाऊ शकते या भीतीनं जेन झीच्या आई-वडिलांच्या पिढीची नोकऱ्या टिकवण्यासाठीची धडपड सुरू झाली. त्यांना अचानक पैसा मिळू लागल्यामुळे कार, घर, शेतजमीन विकत घेणं सुरू झालं. त्यांचे हप्ते मागे लागले. त्यामुळे नोकरी नीट करणं भाग पडलं. हीच परिस्थिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी हेरली आणि या नवश्रीमंत लोकांची आणखी पिळवणूक करण्यास सुरुवात केली. बॉस म्हणेल ती पूर्व दिशा, नवीन नोकरी असेल तर फार बोलायचं नाही. अगदी आजारपणाची भारतात १९९१मध्ये अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर वेगानं प्रगती झाली. २०००नंतर प्रगतीचा वेग प्रचंड वेगानं वाढला. बघता बघता आपल्याही नकळत आपल्या आजूबाजूच्या, सवयीच्या गोष्टी कालबाह्य होऊ लागल्या. आता वयाच्या चाळिशी आणि पन्नाशीत असलेल्या लोकांना नोकियाचा मोबाईल फोनसुद्धा नॉस्टॅल्जियाचा भाग वाटतो इतका दणादण वेगानं काळ पुढे सरकतोय. २०००च्या वर्षात जन्मलेली पोरं आता पंशविशीत आलीयेत. या पिढीनं ठरवलेलं आहे की काय अशी शंका आहे. ऑफिसमध्ये येताना कॅज्युअल टी-शर्ट जीन्स, कधी ट्रॅक सूट घालून येणं, उंची फोन, कपडे, आल्या आल्या स्टोऱ्यांचा पाऊस, मग आरामात चहा, कॉफी, सुट्टा ब्रेक, गप्पाटप्पा, मग काम, त्यातही अधेमधे स्क्रोलिंग, हसणं, लंचनंतर झोप हे सगळे प्रकार निर्धास्तपणे केले जातात. मग मिलेनियल किंवा त्यांच्या आणखी पुढच्या पिढीचे लोक त्यांना टोकायला गेले, की मानसिक आरोग्याचं कारण देत बॉसलाच खोटं पाडतात. त्यामुळे या पिढीच्या लोकांकडून काम कसं करून घ्यायचं, हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी आठवड्याला ७० तास काम करायला हवं असं आव्हान केलं होतं. असली आव्हानं उधळून लावण्याचं कसब या पिढीकडे आहे. म्हणूनच त्यांच्यापेक्षा मोठ्या वयाच्या पिढीला त्यांचा राग येतो आणि असूया वाटते. हेच विधान नारायण मूर्तींनी दहा वर्षांपूर्वी केलं असतं, तर सर्वांनी गोड मानून घेतलं असतं. मात्र आता ती परिस्थिती नाही. मूर्तींचं समाजातलं स्थान, त्यांचा साधेपणा वगैरे सगळं बाजूला. आधी त्यांच्या विधानाचा समाचार या पिढीनं घेतला. विप्रोचे चेअरमन रिशद प्रेमजी यांनी २०२२मध्ये सांगितलं होतं, की मूनलायटिंग (एकाच वेळी दोन कंपन्यांमध्ये कामं) ही एक प्रकारची फसवणूक आहे. मात्र याकडे जेन झीनं पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. सध्या अनिश्चित वातावरणात करिअरचा आणि एकूणच आयुष्याचा काही भरवसा नसल्यामुळे नियमित नोकरीबरोबर आणखी काहीतरी शिकायला हवं याबद्दल ही पिढी ठाम आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये मूनलायटिंगला परवानगी नाही, तरी अनेकजण ते सर्रास करताना दिसतात.आतापर्यंतची पिढी करिअर म्हणजे जीवनाची इतिकर्तव्यता मानायची. जेन झीचं तसं नाही. त्यांना अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. त्यांच्या दृष्टीनं बघायला गेलं तर स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. जग वेगानं पुढं जातंय. सोशल मीडियामुळे लंडनमध्ये स्थायिक झालेल्या मित्राकडे कसली भाजी केली हेसुद्धा कळतं. त्यामुळे सतत वैयक्तिक माहिती आदळत राहते. त्यामुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन व्यक्तिमत्त्वं अधिकाधिक प्रभावी करण्याच्या नादात प्रचंड मानसिक ऊर्जा खर्च होते. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यातून आजूबाजूच्या व्यवस्थेला धारेवर धरण्याचे प्रकार या पिढीत आढळतात. घरी आई-वडिलांना जुमानायचं नाही, ऑफिसमध्ये बॉसला जुमानायचं नाही. आपण कशावरही, काहीही आणि कितीही बोलू शकतो असा वृथा आत्मविश्वास समाज माध्यमांनी दिल्यामुळे स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यांच्यामधली पुसट रेषा या पिढीसाठी कधीचीच धूसर झाली आहे. त्यामुळे ही पिढी वारंवार सामूहिक हेटाळणीची बळी ठरते आहे. जेन झी म्हणजे वाया गेलेली मुलं असा शिक्का नकळतपणे बसतो आहे. .Premium| US Immigration policy: संकटाला संधीची किनार...\n\n.लग्न आणि नातेसंबंधांबद्दलचा दृष्टिकोनभारताबद्दल बोलायचं झालं, तर एखाद्याच्या प्रेमात पडलं, की त्याच्याशी किंवा तिच्याशी लग्न करायचं, किंबहुना त्याच्यासाठीच प्रेमात पडायचं अशी प्रथा आतापर्यंत होती. जेन झीनं त्याला फाटा दिला आहे. पीईडब्ल्यूच्या लार्ज इंडिया सर्वेक्षणानुसार बहुतांश भारतीयांनी आपल्याच धर्मात लग्न करण्याला प्राधान्य दिलं होतं. मात्र जेन झीचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. लोकनीति-सीएसडीएसनं केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार या पिढीत ज्यांनी प्रेमविवाह केला त्यांचा आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह, लिव्ह-इन, लग्नाआधी डेटिंग या मुद्द्यांबद्दलचा दृष्टिकोन खुला होता. तसंच अपसाइड इंडियाच्या एका अहवालानुसार डेटिंग ॲप्सवर जोडीदार निवडताना ही पिढी राजकीय विचारसरणी, हवामान बदलाबद्दलची मतं याबद्दलही सजग आहेत. लग्न करताना कुटुंबाचा विचारही ते प्रामुख्यानं करतात. तसंच स्लो डेटिंगवरही त्यांचा भर असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. ‘प्रेमाच्या आणाभाका’ हा प्रकार या पिढीत अभावानंच आढळतो. एकाच वेळी अनेकांबरोबर प्रेमसंबंधं असणं, लैंगिक संबंधात विविधता, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स, नो स्ट्रिंग्ज ॲटॅच्ड अशा अनेक लेबलांखाली नातेसंबंध जपले जातायत. आधीच्या पिढीपेक्षा मानसिक आणि शारीरिक पातळीवर मोकळीक अधिक असल्यामुळे खरं प्रेम, आकर्षण, यांच्यातला फरक कळेनासा झाला आहे, पण अर्थात त्यातही अपवाद आहेतच.काय तुझी ही भाषा?जेन झीची भाषा हाही गेल्या काही वर्षांत चर्चेचा विषय ठरतोय. ते वापरत असलेले स्लँग्स अनेकांच्या डोक्यावरून जातात. त्यांचे अर्थ शोधून त्यावर प्रतिक्रिया देणं हा एक मोठा प्रश्न इतर पिढ्यांपुढे उभा राहिला आहे. गॅसलायटिंग, घोस्टिंग, IYKYK, FR, TBH, IMO, OG अशा अगम्य शब्दरचना वापरून ही पिढी भल्याभल्यांना घाम फोडतेय. एका इन्फ्ल्युएन्सरच्या या लोकांवर अनेक रील्स आहेत. त्या रील्सवरच्या प्रतिक्रिया पाहून ही पिढी नक्की काय आहे किंवा त्यांच्याबद्दल समाजाचे काय विचार आहेत हे कळतं. भाषा हा त्या रील्समधला मुख्य मुद्दा होता. या भाषेमुळेच जेन झी पिढी टीकेची धनी होत आहे. समोरच्यानं प्रश्न विचारला की काहीतरी शब्द वापरून थातुरमातूर उत्तरं देणं किंवा काहीतरी अगम्य उत्तरं देणं यामुळे या पिढीवर टीका होत आहे. मुळातच ते अत्यंत बेफिकीर असल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. त्यात या भाषेमुळे आणखी भर पडते. पॉप कल्चर, इंटरनेटवरील भाषा, जगभरातील बदललेले ट्रेंड्स यांमुळे या भाषेचा आणखी विकास होतो आहे. ही भाषा आत्मसात करणं इतर पिढ्यांसाठी कठीणच आहे, तरी ते शक्य तितकी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. (Yeah... Bruh... Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; कोहिनूर ते होप डायमंड.मानसिक आरोग्याबद्दलचा दृष्टिकोनमानसिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या असंख्य गोष्टी सध्या आपल्या आसपास घडत आहेत. कशानंही, अगदी कशानंही आपलं मानसिक आरोग्य बिघडू शकतं. त्यामुळे आता 'थेरपिस्ट' समुदायाची गरज मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. पूर्वीच्या काळी (अरे देवा...!) थेरपिस्टकडे जाणं म्हणजे छुपा व्यवहार होता. आता ही परिस्थिती बदलली आहे. आता या जेन झीला पेड किंवा अनपेड थेरपिस्ट लागतो. अनपेड थेरपिस्ट अगदी कुणीही असू शकतो; मित्र, मैत्रीण, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, घरी पाळलेला कुत्रा, मांजर... अगदी कुणीही. व्हॉट्सॲपवर डीपी ठेवलेला नाही म्हणजे काहीतरी बिनसलं आहे, असाही एक समज असतो. एकूणच मानसिक आरोग्याबद्दल या पिढीत खूप बोललं जातं. अगदी आई-वडिलांनी रागावलं, बॉसनं झापलं हे इतकं कारणही त्यासाठी पुरेसं असतं. जेन झीच्या मेंटल हेल्थबद्दलच्या चर्चेची थट्टा होते. त्यामुळे ज्याला खरंच गरज आहे त्या व्यक्तीलाही निकालात काढलं जातं.जेन झीला येणाऱ्या तणावाची विविधांगी कारणं आहेत. डेलॉईट कंपनीनं जेन झी आणि मिलेनियल्सना घेऊन एक सर्वेक्षण केलंय. २०२५मध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार आर्थिक परिस्थिती, नोकरीची शाश्वती, बदलतं हवामान या बाबींमुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. कामाचे तास हाही त्यात आणखी महत्त्वाचा भाग आहे. जर कामाचे तास फ्लेक्झिबल असतील तर या पिढीला कमी तणाव येतो असंही या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. सन २०२२मध्ये नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) ॲक्सिडेंटल डेथ्स ॲण्ड सुसाइड्स इन इंडिया (एडीएसआय) या विषयावर आलेल्या अहवालानुसार त्यावर्षी तेरा हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. २०२०-२०२२ या काळात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी हे प्रमाण ७.६-८ टक्के होतं. त्यात महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेशचा वाटा दुर्दैवानं मोठा होता. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननं प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार १५ ते २९ या वयोगटातल्या मृत्यूंचं कारण आत्महत्या आहे. रात्री-अपरात्री स्क्रीन पाहणं, अपुरी झोप, एकाग्रतेचा अभाव, तसंच सतत तुलना, फोनवर नोटिफिकेशन्सचा पडणारा पाऊस यामुळे या ताणतणावात आणखी भर पडत असल्याचं वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात.मुंबईतल्या मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अक्षता भट यांच्या मते, या पिढीच्या समस्या खूप वेगळ्या आणि विचित्र आहेत. मानसिक आरोग्याबद्दल ही पिढी अतिशय सजग आहे. पण या नादात ते स्वतःच असलेल्या किंवा बहुतांश वेळी नसलेल्या रोगाचं निदान करतात. थेट उपचारांची मागणी करतात. त्यामुळे त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणं हे या तज्ज्ञांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. अमली पदार्थांचा वापरही या पिढीत खूप सामान्य बाब असल्याचं त्या सांगतात. मिलेनियल्स आणि आधीच्या पिढ्यांत दारूच्या व्यसनाचं प्रमाण जास्त होतं. पण आता ड्रग्जचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढलं आहे असंही त्या पुढे म्हणतात.जेन झी आता समाजाचा एक व्यापक भाग झाले आहेत आणि पुढच्या काळात हे प्रमाण अर्थातच वाढणार आहे. त्यांच्या चांगल्या-वाईट गोष्टींशी जुळवून घेणं हे आधीच्या पिढ्यांना करावंच लागणार आहे (इथे 'च' महत्त्वाचा आहे). कारण त्यामागोमाग जेन अल्फासुद्धा येत आहे. दोन पिढ्यांमध्ये अंतर असतं हे सार्वकालिक सत्य असलं, तरी जेन झीच्या बाबतीत हे अंतर खूप वाढलं आहे. त्यांच्याविषयी कितीही नाकं मुरडली तरी त्यांच्यातही काही सजग नागरिकसुद्धा आहेतच. त्यांना चांगल्या-वाईटाची जाण आहे, दोन पिढ्यांमधलं अंतर समाजाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचं असतं या बदलाचं योग्य निरीक्षण करून त्याच्याशी जुळवून घेणं, त्यांच्याशी एकरूप होणं महत्त्वाचं आहे. विशेषतः 'बूमर्स' मंडळींसाठी तर ही काळाची गरज आहे.(लेखक दिल्लीस्थित 'मिलेनियल' मुक्त पत्रकार आहेत.) 