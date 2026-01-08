Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग

डॉ. वैशाली देशमुखजानेवारी २०२५ उजाडलं तेव्हा एका नवीन पिढीची सुरुवात झाली, ‘जनरेशन बीटा’. धाकटं बाळ जन्माला आलं की पहिलं मूल जसं उगाचच मोठं झाल्यासारखं वाटतं, तशी आता जेन-झी जराशी जुनी, प्रौढ वाटायला लागेल. पण खरंतर ही मुलं तशी लहानच, म्हणजे साधारण तेरा ते अठ्ठावीस वर्षांची आहेत! पंधरा वर्षांच्या या कालखंडात बदल मात्र अफाट झाले आहेत. या वयातल्या काहींनी मागचं सहस्रक ओलांडलं आहे, y2kचं स्थित्यंतर अनुभवलंय. बोटांनी फिरवायच्या संथ फोनपासून शाब्दिक आज्ञा पाळणाऱ्या आणि आपल्या चिमुकल्या कुडीत विश्व सामावून घेणाऱ्या आधुनिक फोनपर्यंतचं थक्क करणारं वेगवान तंत्रज्ञान विकसित होताना पाहिलंय. संदर्भासाठी आणि माहितीसाठी लायब्ररीत पुस्तकंही धुंडाळली आहेत आणि आता नुसत्या मौखिक आज्ञेनुसार ‘जी हुजूर’ म्हणून तयार असलेला, सल्ल्यापासून माहितीपर्यंत काहीही चुटकीसारशी हजर करणारा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा स्वीय दासही ते अनुभवत आहेत.दळणवळणाचा हा पट स्थानिक ते वैश्विक असा विस्तारत गेलेला आहे! आपल्या मेंदूला सवय आहे हळूहळू विकसित होण्याची. एकेका छोट्या बदलाला सामावून घ्यायला तो काहीशे वर्षं घेतो. अचानक काही दशकांमध्ये होणारे मोठे बदल स्वीकारायचे आणि त्यांच्याशी जुळवून घ्यायचं हे आपल्या शरीर आणि मेंदूसाठी खूप आव्हानात्मक आहे. जरी वरवर आपण या बदलांना सहजपणे हाताळत आहोत असं दिसलं, तरी त्याचे काही सद्यपरिणाम आपण पाहतो आहोत. दूरगामी परिणाम काय होतील हे काळच सांगेल. दैनंदिन शारीरिक, मानसिक कामांसाठी मेंदूचा, अवयवांचा, स्नायूंचा, पंचेंद्रियांचा जो वापर व्हायचा, त्यात बदल झाला आहे. अगदी साधं कॅलक्युलेटरचं उदाहरण घेऊ. किती सहजपणे आपण मनातल्या मनात हिशोब करणं बंद केलं! मग शाळेत अभ्यास करत असताना दोन गोष्टी व्हायला लागल्या - एक म्हणजे मुलांना वाटायला लागलं कशाला उगीच पाढे पाठ करायचे? काही गरजच नाही. हाच वेळ आपण दुसऱ्या कुठल्यातरी चांगल्या गोष्टीसाठी वापरू. आणि अशा करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेतही - वेगवेगळी कौशल्यं शिकणं, मैदानावर खेळणं, अगदी घरात मदत करणं, गप्पा मारणं अशांसारख्यासुद्धा. कारण काही असो, पण ते पर्याय मुलांना पुरेसे उपलब्ध झाले नाहीत. मग त्या अतिरिक्त वेळात स्क्रीनचा वापर आवाक्याबाहेर गेला. म्हणजे वाटत होतं तसा मेंदूचा विधायक वापर झाला नाही. दुसरं म्हणजे पाढे पाठ करताना इतर बरेच गुण विकसित व्हायचे. एकाग्रता, स्मरणशक्ती, एकाजागी शांतपणे बसणं, मेंदूचा व्यायाम, समयसूचकता आणि माइंडफुल, क्षणस्थ राहता येणं. आता पाढे पाठ करणं हे जरी शाळेत सक्तीचं केलं, तरी मुलं ते अत्यंत मनाविरुद्ध आणि कशीबशी करतात असं दिसून येतं. म्हणजे ही कौशल्यं आत्मसात करण्याची संधी हातची निसटली. नवीन पिढीच्या अनेक वर्तनसमस्या आणि मानसिक अनारोग्य यांचा उगम या गुणांच्या अभावामध्ये असल्याचं आढळून आलंय..अंतर मुख्यतः पडलं ते तंत्रज्ञानामुळे. इंटरनेटच्या जगात निर्वासित म्हणून प्रवेश केलेले पालक आणि त्याच जगात जन्माला आलेले हे स्थानिक जेन-झी. यांचं बालपण आणि त्यांच्या आईबाबांचं बालपण यात फारच कमी साधर्म्य आहे. त्यामुळे त्यांचे लहानपणीचे दाखले मुलांना अर्थहीन वाटणार यात नवल काय! मुलांना विचारलं की तुम्ही असे का वागता, तर त्यांना त्याचं उत्तर देता येत नाही, आणि आजच्या पिढीच्या पालकांना खरंच कळत नाही ही मुलं अशी का वागतात ते. तसं बघायला गेलं तर या समस्या कुठल्याही दोन पिढ्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात आढळतातच, पण आता त्या पिढ्यांमध्ये पडलेली भलीमोठी दरी त्यांना अधिक तीव्र करते आहे.तेरा ते अठ्ठावीस वर्षं म्हणजे मेंदूच्या विकासाची महत्त्वाची वर्षं. शिवाय अनेक मोठी स्थित्यंतरं या काळात होतात - वेगवेगळ्या बोर्डाच्या परीक्षा, प्रवेशपरीक्षा, करिअरच्या दिशांबाबतचे निर्णय, नवीन नाती, घरापासून दूर जाणं इत्यादी. भावनिक मेंदू कृतिशील व्हायला लागतो. सुरुवातीच्या काळात हा मेंदू बेलगाम असतो. भावनांच्या दबावाखाली वर्तणूक होते, निर्णय घेतले जातात, सारासार विचार केला जात नाही. विचारांची धाव खूप आखूड असल्यामुळे आपल्या कृतीचा काही दूरगामी परिणाम होऊ शकतो हेच मुळी कळत नाही, मग ते परिणाम काय असतील यांचा अंदाज येणं तर महामुश्किल! पण हा तात्पुरता संक्रमणाचा काळ असतो. हळूहळू मेंदूचा वैचारिक भाग - फ्रंटल आणि प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स - विकसित होऊ लागतो. तो दूरगामी, अमूर्त विचार करायला शिकतो. भावनांपेक्षाही विवेकी विचारांवर आधारित निर्णय घेऊ लागतो. समांतररित्या शरीराचा विकास पूर्ण होतो. मानसिक आणि शारीरिक परिपक्वता जशी वाढते, तसे आवेगही शांत होतात. वृथा धोके घेणं, नको ते प्रयोग करणं कमी होतं. हक्कांपेक्षा जबाबदारीचं पारडं जड होतं. उगमाजवळ खळखळाटी असलेली नदी जशी मार्गानुक्रमे संथ, गहनगंभीर व्हावी, तशी टीनएजमध्ये उच्छृंखल असलेली ही मुलं संयमित होत जातात. या साऱ्या विवेचनाचा अर्थ असा, की नुसतं ‘जेन-झी’ जरी म्हटलं तो एक एकसंध गट नसून विकासाच्या या विस्तारीत श्रेणींचा दीर्घ पट आहे..हे सगळे बदल मानवजातीच्या आरंभापासून होतच आहेत. जेन-झी आली म्हणून, तंत्रज्ञानानं उसळी घेतली म्हणून त्यात काही बदल होणार नाहीये. म्हणजे तसं बघायला गेलं, तर आजची मुलं आणि पूर्वीची मुलं यांच्यात फरकापेक्षाही साधर्म्य जास्त आहे. पालक कार्यशाळांमध्ये आपल्या पौगंडावस्थेच्या काळाशी पुनर्भेट करताना पालकांना याचा अनुभव येतोच. साधारण ज्या कारणांसाठी (मोबाईल सोडून अर्थात) आपले आई-बाबा आपल्याला रागावायचे, त्याच कारणांसाठी आपण आपल्या मुलांना रागावतो. फरक आहे तो त्यांच्या उर्मी व्यक्त करण्याच्या पद्धतीत, त्याच्या तीव्रतेत आणि ट्रिगर्समध्ये.आपल्या घरात पौगंडावस्थेतलं मूल असतं, ते यथावकाश परिपक्व होत जातं, जबाबदार व्हायला लागतं, स्वतंत्र व्हायला सक्षम होतं. त्यांच्याबरोबर चकमकी झडतात, चिडचिड होते, काळजी वाटते.जेन-झीसुद्धा साधारण अशीच उलगडते आहे आपल्यासमोर. आपल्यादेखत ती मोठी होतेय, वयात येतेय. तिच्या मनाचा, विचारांचा, भावनांचा विकास होतोय. त्यांची भाषा आपल्यापेक्षा वेगळी असल्यानं सुरुवातीला खुपेल, त्यांचे निर्णय आततायीपणाचे वाटतील, ते नक्कीच चुका करणार अशा आशंकेनं घाबरून जायला होईल, त्यांचं कसं होणार अशी चिंता वाटेल, सारखं त्यांना नावं ठेवण्याचा आणि दुरुस्त करण्याचा मोह होईल, पण हळूहळू त्यांना आपण आणि आपल्याला ते सरावतील, एकमेकांवर विश्वास टाकण्याइतकं धाडस येईल, आणि एक वेळ अशी येईल की आपली पिढी मानवजातीच्या भविष्याची काळजी यांच्यावर सोपवून निवांत वानप्रस्थाश्रमाच्या दिशेनं वाटचाल सुरू करेल. हे चित्र कदाचित अतिसुलभीकरण केल्यासारखं वाटू शकेल एखाद्याला, पण मानवजातीचा मोठा आवाका लक्षात घेतला तर पटेल..जेन-झी आत्ता ऐन भरात आहे. तिच्यात प्रचंड ताकद आहे. ती विधायक होऊ शकते, तशीच विध्वंसकही. नवनिर्माणाच्या विचारांनी ती जितकी भारावलेली असते, तितकीच संहाराच्या कल्पनेनं प्रभावीतही होऊ शकते. नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या उठावात आपल्याला याचं प्रत्यंतर आलं. आत्ताचा आणि पुढच्या काही वर्षांचा समाज हेच लोक घडवणार आहेत. या पिढीला प्रश्न पडतात, पण उत्तरं सापडत किंवा पटत नाहीत. उदाहरणार्थ, आजची शिक्षणपद्धती कशी निरर्थक आहे यावर वाद घालता येतो, पण पर्याय सांगता येत नाहीत. आणि त्यांना स्वतःची मतं आहेत, त्यामुळे आधीची पिढी जशी ‘आई-बाबांनी सांगितलंय म्हणजे शाळेत जाऊन अभ्यास करायला लागणार’ म्हणून शिकायची, तसंही त्यांना करता येत नाही. पण ही मुलं अधिक व्यापक विचार करतात. अधिक सर्वसमावेशक आहेत. उगीच परंपरा आहे म्हणून मागच्या पानावरून सगळं पुढे चालू ठेवणं त्यांना पटत नाही. त्यांची प्रचंड कल्पकता, चौकटीबाहेर विचार करणे, नव्याचा स्वीकार करण्याची मानसिकता आणि वैश्विक दृष्टिकोन या गोष्टी आधीच्या पिढीपेक्षा कितीतरी जास्त ठळक आहेत. हे झालं मुलांविषयी. आजच्या पालकांविषयी बोलायचं झालं तर बहुतेक आई-वडील शिकलेले, आपापल्या करिअरमध्ये/ व्यवसायामध्ये गुंतलेले, आणि जागरूकपणे पालकत्व निभावण्याचा प्रयत्न करणारे आहेत. तंत्रज्ञानाशी त्यांनी छान जुळवून घेतलेलं असलं, तरी त्यासोबतचं बालपण ओळखीचं नसल्यामुळे त्यांना गुगली टाकतं. आधुनिक कौटुंबिक परिस्थितीबरोबर आणि बदललेल्या स्त्री-पुरुष भूमिकांसोबत ते अजून चाचपडतायत. त्यांच्या मूल्यसंस्थेची नाळ जेन-झीपेक्षाही त्यांच्या स्वतःच्या आई-वडिलांच्या पिढीशी अधिक जुळलेली आहे. नातेसंबंध, लैंगिकता, दिखाऊपणा, समाज माध्यमं, शिक्षण, व्यवसाय आणि एकूणच आयुष्य यांबाबतीतले मुलांचे दृष्टिकोन त्यांना झेपायला अवघड जातात..जेन-झी ही सध्याच्या बदलांच्या चक्रीवादळाच्या केंद्रस्थानी आहे. आपापल्या परीनं ते या सगळ्याशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करतायत. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानात नव्यानं झालेल्या आश्चर्यकारक प्रगतीमुळे जुळवून घेण्याचा कुठला ठोस वस्तुपाठ त्यांच्यासमोर नाहीये. आपल्या या लेखमालेचा हेतू या पिढीची फक्त नकारात्मक वैशिष्ट्यं अधोरेखित करणे हा नाही, त्याचा मारा चारी दिशांनी होतोच आहे. पण ही मुलं काही परग्रहावरून आलेली नाहीत, आपलीच मुलं आहेत. माणसा-माणसांमधलं प्रेम, संवाद, नाती अजूनही तीच आणि तशीच आहेत. धसकून न जाता या नव्या जीवनपद्धतीची अपरिहार्यता स्वीकारून त्यांच्याबरोबर सहप्रवास कसा करता येईल, यावर संशोधकांचं, समाजशास्त्रज्ञांचं मत काय आहे, पालकांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचे मार्ग कसे काढता येईल अशा मुद्द्यांवर आपण बोलू या. तुमची मतं, अडचणी आणि प्रयोग यांविषयी समजून घ्यायला आम्हाला नक्की आवडेल.डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोग तज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत.. 