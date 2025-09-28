Premium|Genetic Engineering: जेनेटिक इंजिनिअरिंगमुळे आरोग्य क्षेत्रात कोणते क्रांतिकारी बदल झाले..?

डॉ. प्रकाश गंभीरजेनेटिक इंजिनिअरिंगने वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्टपासून ‘नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग’, एनआयपीटी, पीजीडीसारख्या निदान पद्धती आणि क्रिस्पर-कॅस९सारख्या तंत्रज्ञानामुळे आनुवंशिक दोषांचे निदान, संशोधन व उपचारात अभूतपूर्व वेग आला आहे. डीएनएच्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवत जेनेटिक इंजिनिअरिंगने आरोग्य क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने सीमोल्लंघन केले आहे.सर्वसाधारणपणे ‘इंजिनिअर’ म्हटल्यावर आपल्यासमोर ओव्हर हॅट घातलेली, हातात स्क्रू ड्रायव्हर, पान्हा किंवा हत्यारे धरलेली व्यक्ती उभी राहते. या पारंपरिक प्रतिमेला यापूर्वी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सनी आव्हान दिले आणि आता जेनेटिक इंजिनिअर्सनीही शह दिला आहे. सॉफ्टवेअर किंवा जेनेटिक इंजिनिअर प्रत्यक्ष यंत्र दुरुस्त करत नाहीत, तरी त्यांच्या तंत्रज्ञानामुळे अनेक गोष्टी साध्य होतात. या दोघांमध्ये आणखी एक साम्य आहे ते म्हणजे, त्यांची प्रणाली किंवा भाषा ही त्यांची कृती साध्य करण्याची किंवा परिणाम घडवून आणण्याची माध्यमं आहेत. मागील काही दशकांत जेनेटिक्सनं ‘डीएनए‘ या भाषेचं व्याकरण समजण्यात प्रचंड प्रगती केली आहे. डीएनए या भाषेवर मिळालेल्या प्रभुत्वामुळे जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या तंत्रज्ञानाने आता किती उच्च पातळी गाठली आहे, हे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्टमधील जीनोम सिक्वेन्सिंगच्या उदाहरणातून स्पष्ट होते. .मानवाचे जीनोम रहस्यमानवाचा जीनोम सिक्वेन्स जाणणे हे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्टचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या प्रकल्पाला १९९० साली सुरुवात झाली आणि १४ वर्षांनंतर, २००४ साली जाहीर झाल्याप्रमाणे ९२ टक्के जीनोमचे आकलन झाले होते. अलीकडे, २०२२मध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला. अनेक देश व आधुनिक संशोधन संस्थांचा सहभाग असलेल्या या प्रकल्पासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च झाले होते. पण ह्यूमन जीनोम सिक्वेन्सिंगमधील हेच तंत्रज्ञान आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे आता हे काम एक लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चात आणि एकाच प्रयोगशाळेत काही दिवसांत पूर्ण होऊ शकते.जेनेटिक्सच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे निदान पद्धती आणि जेनेटिक आजारांच्या उपचारात क्रांती घडली आहे. पूर्वी जेनेटिक आजारांचे निदान करण्यासाठी सँगर सिक्वेन्सिंग वापरले जात असे. त्यामध्ये एका वेळेस फक्त एकाच जनुकाचा अभ्यास होत असे. आज होल एक्झोम सिक्वेन्सिंगच्या माध्यमातून २१ हजारांहून अधिक जनुकांचा एकाच वेळी अभ्यास केला जाऊ शकतो. यात केवळ अमिनो आम्लांसाठी कोड असणाऱ्या जनुकांचा एक्झोन (EXON) भाग अभ्यासला जातो. पूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगमध्ये जरी सर्व जीनोमची माहिती मिळाली, तरी ८५ टक्के वेळा आनुवंशिक दोष होल एक्झोम सिक्वेन्सिंगमध्येच आढळतात. त्यामुळे ही पद्धत रूढ झाली आहे. आनुवंशिक दोषाची लक्षणे दिसणाऱ्या रुग्णांमध्येच फक्त पूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगचा वापर केला जातो. होल एक्झोम सिक्वेन्सिंगमध्ये निदान होत नाही, अशा वेळी त्याचा वापर करतात. काही वेळा अशा रुग्णांमध्ये नवीन जनुके सापडतात. पूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगमधून अजूनही नवीन जनुके शोधली जात आहेत. यामुळे जरी मानवी जीनोम सिक्वेन्सिंग पूर्ण झाले, तरी त्याचा सतत अभ्यास आवश्यक आहे आणि यावरून अजून किती व काय काय समजू शकेल याची जाणीव होते. .मॉलिक्युलर कात्री : क्रिस्पर कॅस९चे सामर्थ्यक्रिस्पर कॅस९ प्रणाली डीएनएच्या दोन्ही मालिकांमध्ये अचूक छेद घेते. त्यामुळे तिला ‘मॉलिक्युलर कात्री’ असे संबोधले जाते.छेद झाल्यानंतर पेशीची स्वतःची दुरुस्ती प्रणाली कार्यरत होते आणि दोन मार्गांनी डीएनए दुरुस्ती होते : 1) नॉन-होमॉलॉगस एंड जॉयनिंग (एनएचईजे)2) होमॉलॉजी-आधारित दुरुस्तीया दुरुस्तीच्या प्रक्रियेदरम्यान जनुकामध्ये इच्छित बदल घडविता येतो. त्यामुळे जनुकाला पूर्णपणे निकामी करणे, त्याचा कोड बदलून नॉर्मल करणे हे या प्रणालीद्वारे घडू शकते.क्रिस्पर कॅस९ला जीनॉमिक डीएनएमधील ठरावीक ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी gRNA महत्त्वाचे आहे. यासाठी त्याचा ठरावीक कोड आवश्यक असतो.ही संपूर्ण यंत्रणा पेशींमध्ये पोहोचवण्यासाठी काही विशिष्ट प्रकारचे व्हायरस वापरले जातात. यासाठी सर्वाधिक वापरला जाणारा व्हायरस म्हणजे ॲडेनो-असोसिएटेड व्हायरस. सध्या क्रिस्पर कॅस९ला पेशींमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी नॅनो-मटेरियल्सदेखील अजमावले जात आहेत. .पूर्वी एक्झोम सिक्वेन्सिंगसाठी सुमारे एक महिना लागत असे, परंतु आता त्याचा रिपोर्ट फक्त दोन आठवड्यांत मिळू शकतो. मागील काही वर्षांत तर अतिदक्षता कक्षातील नवजात बालकांसाठी खास प्रणाली वापरून हा निष्कर्ष ३ ते ४ दिवसांत मिळविणे शक्य झाले आहे. आनुवंशिक आजारांचे प्रमाण गंभीर नवजात शिशूंमध्ये जवळपास १० टक्के असल्यामुळे अशी अतिजलद एक्झोम सिक्वेन्सिंग सेवा या रुग्णांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.निदान पद्धतीजेनेटिक्सच्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे साध्य झालेल्या दोन महत्त्वाच्या निदान पद्धती म्हणजे एनआयपीटी आणि PGD.एनआयपीटी (Non-Invasive Prenatal Testing) म्हणजे आईच्या रक्तात आढळणाऱ्या पेशीविरहित डीएनएच्या माध्यमातून डाऊन सिंड्रोम किंवा इतर क्रोमोसोम दोष असण्याची शक्यता जाणणे. प्लॅसेंटाच्या पेशी व बाळाच्या पेशींची निर्मिती अंडबीज व शुक्रजंतूच्या जुळणीने होणाऱ्या झायगोट किंवा प्रथमपेशीपासून होते, त्यामुळे एनआयपीटी निदान विशेषतः डाऊन सिंड्रोमसाठी गर्भजल परीक्षेइतकेच अचूक ठरते. मात्र, दोष असण्याची शक्यता दिसल्यास गर्भजल परीक्षेद्वारे खात्री करणे आवश्यक असते.पीजीडी म्हणजे प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. टेस्ट-ट्यूब बेबी प्रक्रियेत या पद्धतीने गर्भातील आनुवंशिक दोषांचे निदान अगदी सुरुवातीपासून करता येते. दोष आहे की नाही हे गर्भाशयात ठेवण्यापूर्वीच समजते आणि फक्त नॉर्मल, दोषरहित गर्भ गर्भाशयात ठेवला जातो. .जीन थेरपीतील क्रांतीजेनेटिक आजारांचे स्वरूप समजल्यापासून लोक या आजारांचा जनुक दोष कायमचा दूर करण्यासाठीच्या उपचारांची प्रतीक्षा करत आहेत. या उपचारास जीन थेरपी असे संबोधले जाते. ही प्रक्रिया जरी वरवर सोपी वाटली, तरी प्रत्यक्षात ती खूप गुंतागुंतीची आणि कठीण आहे. नॉर्मल जनुक दोषी जनुकाच्या जागी विवक्षित पेशीत पोहोचवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच, हे जनुक किती पेशींमध्ये पोहोचले आहे, त्या पेशींमध्ये आणि नव्या पेशींमध्ये किती वेळ कार्य करेल, हे जीन थेरपीच्या यशाचे ठरवणारे घटक आहेत. पूर्वी या तांत्रिक मर्यादांमुळे जीन थेरपी फक्त अतिशय कमी आजारांसाठी वापरली जात असे, तसेच उपचार केलेल्या रुग्णांमध्ये गंभीर दुष्परिणामदेखील दिसलेले होते. मात्र आता क्रिस्पर कॅस९ (CRISPR-Cas9- Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats- Associated protein 9) या तंत्रज्ञानामुळे जीन थेरपीमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे जीन थेरपी अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि प्रभावी होऊ शकते.या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे डीएनएमध्ये पाहिजे ते ठिकाण निश्चित करून छेद घेणे शक्य झाले आहे. यासाठी दोन मुख्य घटक आहेत : क्रिस्पर कॅस९ आणि गाइड आरएनए (gRNA). क्रिस्पर कॅस९ हे डीएनएमध्ये छेद घेणाऱ्या कात्रीचे काम करते. गाइड आरएनए हे क्रिस्पर कॅस९ला अचूकपणे दोषाच्या ठिकाणी घेऊन जाते.हा छेद झाल्यानंतर पेशीतील स्वतःची डीएनए दुरुस्ती यंत्रणा कार्यरत होते आणि यातून पूर्वीचा आनुवंशिक दोष दूर करून रोगास कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या पेशींमध्ये बदल करता येतो.ही प्रणाली मूळतः बॅक्टेरियामध्ये शोधली गेली. बॅक्टेरियावर बॅक्टेरिओफेज या व्हायरसचे आक्रमण होत असे, आणि क्रिस्पर कॅस९ प्रणाली व्हायरसच्या डीएनए किंवा आरएनएमध्ये छेद करून त्यांना निष्क्रिय करते, त्यामुळे बॅक्टेरिया सुरक्षित राहते. या संरक्षण प्रणालीचा शोध इमॅन्युएल शारपेंटिअर आणि जेनी फर दुदना यांनी लावला. या संशोधनाचे महत्त्व ओळखून त्यांना २०२० साली रसायनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. .क्रिस्पर कॅस-९चे व्यापक उपयोगसिकल सेल अॅनिमिया, रेटिनायटिस पिग्मेंटोसा, सिस्टिक फायब्रोसिस, काही प्रकारचे थॅलेसेमिया आणि अनेक आनुवंशिक आजारांवर क्रिस्पर कॅस९ प्रणाली यशस्वीरित्या वापरली गेली आहे. इतर आनुवंशिक आजारांसाठी उपचार विकसित करण्यासाठीही संशोधन प्रगतिपथावर आहे. याचबरोबर, अभ्यासासाठी संबंधित जनुक निकामी करून त्या आनुवंशिक हे सर्व पाहिल्यावर जेनेटिक इंजिनिअरिंगने जीनोम सिक्वेन्सिंग आणि एक्झोम सिक्वेन्सिंगद्वारे आनुवंशिक दोषांच्या निदानात आणि क्रिस्पर कॅस९ या बहुगुणी व बहूआयामी प्रणालीद्वारे आनुवंशिक दोषांच्या संशोधनात आणि उपचारांत गरुडझेप घेऊन सीमोल्लंघन साधले आहे, असे म्हणणे योग्य राहील.(डॉ. प्रकाश गंभीर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पुणे विभागीय केंद्रातील जेनेटिक्स इम्युनॉलोजी बायोकेमिस्ट्री विभाग व जीनहेल्थ लॅबोरेटरीमध्ये जेनेटिसिस्ट, प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख आहेत.) 