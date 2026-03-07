Premium|Geneva City Tourism : जिनिव्हा शहराची भटकंती; तलाव, कारंजे आणि सांस्कृतिक ठेवा

डॉ. शैलेश दत्तात्रय पवारजिनिव्हा तलाव शहराच्या सौंदर्यात भर घालतो. हा तलाव पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे. पर्यटक येथे नौकाविहार करण्याचा आनंद घेतात. तसेच तलावाकाठी बसून शांतता अनुभवू शकतात. जिनिव्हा तळ्यातील पाण्याचे भव्य कारंजे शहराला आकर्षक करते. सुमारे १४० मीटर उंचीपर्यंत वेगाने पाणी फेकणाऱ्या या कारंज्याचे दृश्य अत्यंत विलोभनीय दिसते. दिवसाच्या प्रकाशात तसेच रात्रीच्या विशेष रोषणाईमध्ये हे कारंजे पाहणे अविस्मरणीय अनुभवच आहे.आयुष्यात एकदा तरी स्वित्झर्लंडला भेट देण्याचे प्रत्येक पर्यटकाचे स्वप्न असते. स्वित्झर्लंड म्हटले की डोळ्यांसमोर झुरिक, इंटरलाकन, लुसर्न, जुंगफ्राऊयोक, लाउटरब्रुनन व्हॅली, माउंट टिटलीस, सेंट मॉरिट्झ ही पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेली ठिकाणे येतात. परंतु, जिनिव्हा शहर क्वचितच टूर पॅकेजमध्ये असते. जिनिव्हाच्या भेटीचा आमचा अनुभव विलोभनीय होता. \\.Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....जिनिव्हा हे ऐतिहासिक, जागतिक स्तरावरील मुत्सद्देगिरीसाठी महत्त्वाचे असलेले आणि सोबतच निसर्गरम्य शहर आहे. आल्प्स पर्वतरांगांच्या कुशीमध्ये आणि जिनिव्हा तळ्याच्या काठावर वसलेल्या या शहरात पर्यटनाची अनेक आकर्षक केंद्रे आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (युनायटेड नेशन्स) युरोपातील मुख्यालय हे आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असलेले केंद्र जिनिव्हामध्ये आहे. या ऐतिहासिक इमारतीला भेट दिल्यानंतर जागतिक राजकारण कसे चालते हे समजते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयासमोर ‘ब्रोकन चेअर’ हे प्रतीक आहे. या खुर्चीचा एक पाय तुटलेला दाखवण्यात आला आहे, जो भूसुरुंग आणि क्लस्टर बॉम्बमुळे जखमी झालेल्या किंवा पाय गमावलेल्या पीडितांचे प्रतीक आहे. ही कलाकृती हिंसेला बळी पडलेल्या सामान्य नागरिकांच्या वेदना आणि संघर्षाचे प्रतिनिधित्व करते. संयुक्त राष्ट्रसंघात जगभरातून येणाऱ्या नेत्यांना आणि राजकारण्यांना हिंसेमुळे होणाऱ्या मानवी हानीची आठवण करून देणे आणि शांततेचा प्रसार करणे हे या प्रतिकाचे मुख्य उद्देश आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्यालयही जिनिव्हामध्येच आहे. इथे अतिशय आगळेवेगळे असे इंटरनॅशनल रेड क्रॉस ॲण्ड रेड क्रेसेंट संग्रहालय आहे. हे संग्रहालय मानवतावादी कार्याचा इतिहास आणि वर्तमानकाळ दर्शवते. युद्ध आणि शांततेच्या काळातील दुःखाची आणि मदतकार्याची माहिती देणारे प्रदर्शन पाहण्यासारखे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयाजवळच हे संग्रहालय आहे. युरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर न्युक्लिअर रिसर्च (CERN) हे विज्ञान आणि भौतिकशास्त्राची आवड असणाऱ्यांसाठी अद्भुत ठिकाण आहे. येथे जगातील सर्वात शक्तिशाली कण प्रवेगक (Large Hadron Collider) आहे. येथील प्रदर्शने आणि मार्गदर्शक दौरे विज्ञानाच्या चमत्काराची ओळख करून देतात..Premium|Kaas Plateau Flower Valley : निसर्गाचं 'स्वर्गीय' लेणं! कास पठारावर यंदा कधी फुलणार फुलांचा गालिचा? जिनिव्हा तलाव शहराच्या सौंदर्यात भर घालतो. हा तलाव पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे. पर्यटक येथे नौकाविहार करण्याचा आनंद घेतात. तसेच तलावाकाठी बसून शांतता अनुभवू शकतात. जिनिव्हा तळ्यातील पाण्याचे भव्य कारंजे शहराला आकर्षक करते. सुमारे १४० मीटर उंचीपर्यंत वेगाने पाणी फेकणाऱ्या या कारंज्याचे दृश्य अत्यंत विलोभनीय दिसते. दिवसाच्या प्रकाशात तसेच रात्रीच्या विशेष रोषणाईमध्ये हे कारंजे पाहणे अविस्मरणीय अनुभवच आहे.जिनिव्हातील जुने शहर म्हणजेच व्हिएले विले हे आवर्जून भेट देण्यासारखे ठिकाण आहे. याठिकाणी जिनिव्हाचा इतिहास आणि संस्कृती अनुभवता येते. शांतताप्रिय आणि शिस्तबद्ध अशा आधुनिक जिनिव्हामध्ये वसलेले हे जुने शहर आपल्याला मध्ययुगीन काळातील युरोपमध्ये घेऊन जाते. रोमन काळापासून येथे वस्ती आहे. शहराच्या जुन्या भागातील टेकडीवर दिमाखात उभे असलेले सेंट पिएर कॅथेड्रल आहे. हे कॅथेड्रल जिनिव्हाच्या समृद्ध इतिहासाचे आणि विशेषतः युरोपीय धार्मिक सुधारणा चळवळीचे ज्वलंत प्रतीक आहे. प्रोटेस्टंट सुधारणा चळवळीत या कॅथेड्रलने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जॉन कॅल्विन या धर्मसुधारकाने येथूनच आपले कार्य केले. जॉन कॅल्विन ज्या लाकडी खुर्चीवर बसून प्रवचने देत असत, ती खुर्ची आजही येथे जतन करून ठेवण्यात आली आहे. कॅथेड्रलच्या शिखरावरील मनोऱ्यावर चढून गेल्यास संपूर्ण जिनिव्हा शहर, जिनिव्हा तलाव आणि दूरवर पसरलेल्या आल्प्स पर्वतरांगांचे नयनरम्य दृश्य नजरेस पडते. हा भाग शहराच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासाचा साक्षीदार आहे. या शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात इतिहास दडलेला आहे. व्हिएले विलेमधील अरुंद, नागमोडी गल्ल्या आणि दगडी रस्ते पर्यटकांना आकर्षित करतात. शहरातील रस्त्यांवर पर्यटक पायी फिरण्याची मजा घेतात. व्हिएले विलेच्या मध्यभागी स्थित बुर्ग-दे-फोर स्क्वेअर हा जिनिव्हामधील सर्वात जुना आणि ऐतिहासिक चौक आहे. पूर्वी ही जागा रोमन फोरमची होती. त्यानंतर ही जागा बाजारपेठेचे ठिकाण झाली. आज येथे अनेक कॅफे, रेस्टॉरंट्स आणि विविध दुकाने आहेत. येथे बसून कॉफीचा आस्वाद घेत भोवतालच्या गजबजटाचा अनुभव घेणे आनंददायी ठरते.जुने शहर ही व्हिएले विलेची आणखी एक ओळख. शहराच्या मध्यभागी सेंट पिएर कॅथेड्रलजवळ ऐतिहासिक टाऊन हॉल आहे. येथेच 'जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्स' या चार करारांपैकी पहिल्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या. जुन्या शहराभोवती असलेल्या तटबंदीचे काही अवशेष अजूनही पाहायला मिळतात. आर्सनलच्या परिसरात जुन्या तोफा ठेवलेल्या आहेत. वातावरण आणि जीवनशैलीमुळे हे व्हिएले विलेचे जुने शहर आधुनिक शहराच्या गजबजाटात एक वेगळी अनुभूती देते. जार्डिन अँग्लेस हे जिनिव्हा तळाच्या काठावर वसलेले आकर्षक आणि ऐतिहासिक उद्यान आहे. या उद्यानाला 'इंग्लिश उद्यान' म्हणूनही ओळखले जाते. या सुंदर बागेत तितकेच सुंदर फुलांचे घड्याळ आहे. हे घड्याळ हजारो ताज्या फुलांपासून तयार केलेले असून, ते जिनिव्हाच्या जगप्रसिद्ध घड्याळ उद्योगाचे प्रतीक आहे. मनोर, बालेक्सर्ट या मॉल्समध्ये स्वीस चॉकलेट्स, स्वीस घड्याळे या व अशा अनेक गोष्टींची खरेदी करण्याचा आनंद लुटता येतो. जिनिव्हा शहराजवळ फ्रान्सच्या सीमेवर चामोनिक्स, इव्हुआर ही फ्रान्समधील मध्ययुगीन गावे, लुसर्न, इंटरलाकन आणि व्हर्नियर यांस 