Premium|Geopolitics: हवाई हद्दीतील अर्थकारण आणि वेगाने होणारी स्थित्यंतरे

भवताल वेध ।रोहित वाळिंबेजगातील बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीचा आणि विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षांचा परिणाम हवाई वाहतुकीवरही होत आहे. एखाद्या देशाच्या हवाई हद्दीतून परदेशी विमान उड्डाण करताना आकारले जाणारे शुल्क आज अनेक देशांसाठी महसुलाचा मोठा स्रोत ठरत आहे. अफगाणिस्तानसारख्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या देशांना याचा मोठा आधार मिळत असताना, काही देश त्यांची हवाई हद्द बंद करून भूराजकीय स्थानाचे महत्त्वही दाखवून देत आहेत. त्यामुळे हवाई हद्दीतील हे अर्थकारण सध्या वेगाने होणारी स्थित्यंतरे अनुभवत आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदलत्या भूराजकीय समीकरणांचा आणि विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम केवळ व्यापार आणि आयात-निर्यात एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून, हवाई वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम होत आहे. काही देशांसाठी ही इष्टापत्ती ठरत आहे, तर काही देशांना यामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत आलेल्या एका वृत्ताने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते, ते वृत्त म्हणजे, ‘आर्थिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचा वापर केल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांकडून अफगाणिस्तानला मिळणारा महसूल हा त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरू लागला आहे.’ गत जून महिन्यात इस्राईलने इराणच्या काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले केल्याने इराण आणि इराकने त्यांची हवाई हद्द विमान वाहतुकीसाठी काही काळ बंद केली होती. त्याचप्रमाणे या काळात जॉर्डननेही काही काळासाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद ठेवले होते. मात्र या बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय विमाने मार्ग बदलून अफगाणिस्तानसारख्या पर्यायी हवाई हद्दीतून उड्डाण करू लागली. या कालावधीमध्ये अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीमधून दररोज सुमारे ५० ते २८० विमाने जात होती, असे काही संस्थांचे म्हणणे आहे. आर्थिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या अफगाणिस्तानसाठी मात्र ही आयती संधी ठरली. .अफगाणिस्तानकडून यासाठी प्रति उड्डाण ७०० अमेरिकी डॉलर म्हणजे सुमारे ६० हजार रुपयांच्या आसपास शुल्क आकारण्यात आले. युरोप किंवा पश्चिम आशियातील काही देशांच्या तुलनेत अफगाणिस्तानकडून आकारलेले शुल्क तुलनेने कमी असल्यामुळे विमान कंपन्यांचाही फायदा झाला. या हवाई मार्ग बदलामुळे विमान कंपन्यांना इराण किंवा इराकच्या मार्गाऐवजी अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीतून जाणाऱ्या मार्गाचा पर्याय अधिक सुरक्षित व कमी खर्चिक वाटू लागला आणि तालिबान सरकारला लाखो डॉलर मिळवण्याची संधी निर्माण झाली. मात्र अनेक विमान कंपन्या अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला हा महसूल कशा पद्धतीने देतात, याची कोणतीही अधिकृत आणि विस्तृत माहिती देणे टाळतात. तर काही विमान कंपन्या मध्यस्थ कंपनीच्या माध्यमातून हा महसूल देतात. त्यामुळे याबाबतची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होणे अवघड आहे. हा महसूल फार मोठ्या प्रमाणावर नसला, तरी अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला तो महत्त्वाचा आधार आहे.एकीकडे आपल्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी अफगाणिस्तानला हवाई हद्दीच्या महसुलाचा उपयोग होत असतानाच दुसरीकडे पाकिस्तानने मात्र त्याआधीच काही दिवस भारतासाठी हवाई हद्द बंद केली होती. त्यामुळे त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर गत एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानने भारतीय विमानांसाठी त्यांची हवाई हद्द बंद केली. त्यामुळे पाकिस्तानला अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये १२७ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा दावा काही अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यातच आता भारताने ३० ऑक्टोबर ते ११ नोव्हेंबर यादरम्यान गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेजवळ तिन्ही दलांचा संयुक्त सराव आयोजित केल्याने पाकिस्तानने पुन्हा अस्वस्थ होत नोटॅम अर्थात ‘नोटीस टू एअरमन’ जारी करत आपली हवाई हद्द बंद करत असल्याचे जाहीर केले. .हवाई हद्दीतून महसूलया शुल्क प्रणालीचा आरंभ विसाव्या शतकाच्या मध्यात झाला. अमेरिकेमध्ये शिकागो येथे १९४४मध्ये भरलेल्या कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत झालेल्या कराराअंतर्गत हवाई मार्ग शुल्क अर्थात ओव्हर फ्लाइट फी आकारण्याची संकल्पना आकाराला आली. या परिषदेला जगभरातील ५४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या करारानुसार जगभरातील देशांना त्यांची हवाई हद्द वापरासाठी इतर देशांकडून शुल्क घेणे सोयीचे ठरले. आज बहुतेक देश या शुल्काद्वारे आपल्या हवाई वाहतूक नियंत्रण सेवांचा खर्च वसूल करतात.हवाई हद्दीतून मिळणारा महसूल प्रामुख्याने ओव्हर फ्लाइट फी किंवा हवाई मार्ग वापर शुल्क या स्वरूपात मिळतो. कोणतेही आंतरराष्ट्रीय विमान जेव्हा एखाद्या देशाच्या हवाई हद्दीतून प्रवास करते, तेव्हा त्या देशाचे हवाई वाहतूक प्राधिकरण संबंधित विमान कंपनीला ठरावीक शुल्क आकारते. या रकमेतून संबंधित देशाला परकीय चलनात महसूल प्राप्त होतो. अशा प्रकारे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाण मार्गांवर असलेल्या देशांना, उदाहरणार्थ - अफगाणिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इराण इत्यादी देशांना त्यांच्या हवाई हद्दीचा वापर करून प्रवास करणाऱ्या विदेशी विमान कंपन्यांकडून दरवर्षी कोट्यवधी डॉलरचा महसूल मिळतो. असे ठरते शुल्कहवाई हद्द वापरण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क हे प्रामुख्याने तीन घटकांवर निश्चित केले जाते. पहिला घटक म्हणजे विमानाचे वजन, संबंधित देशाच्या हवाई हद्दीतून विमानाने प्रवास केलेले अंतर आणि त्या देशाने ठरवलेला दर. या सर्वांचा विचार करून शुल्काची रक्कम निश्चित केली जाते. यासाठी आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (आयसीएओ) मूलभूत नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक देशाने विमानांसाठी समान व न्याय्य धोरण अवलंबणे अपेक्षित असते. .भारताकडून आकारले जाणारे शुल्कभारतामध्ये हे शुल्क भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे आकारले जाते. रूट नॅव्हिगेशन फॅसिलिटी चार्जेसअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे भारत इतर देशांना शुल्क आकारतो. भारतात प्रत्येक उड्डाणासाठी शुल्क ठरवताना विमानाचे वजन, उड्डाण अंतर आणि एएआयने ठरवलेला दर या घटकांचा आधार घेतला जातो. याशिवाय लँडिंग, पार्किंग आणि टर्मिनल नॅव्हिगेशन यांसाठी भारतात स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते. अशी होते नोंदप्रत्येक देशाचे हवाई नियंत्रण केंद्र (एअर ट्रॅफिक कंट्रोल सेंटर) हे आपल्या फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रिजनमध्ये (एफआयआर) होणाऱ्या प्रत्येक विमानाच्या हालचाली रडार, एटीसी आणि फ्लाइट प्लॅनद्वारे नोंदवते..Premium| India soft power diplomacy: चीन अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताची धोरणे काय असतील? . विमान कंपन्या आंतरराष्ट्रीय नियमांप्रमाणे त्यांच्या प्रत्येक मार्गाचा/फ्लाइटचा ‘फ्लाइट प्लॅन’ संबंधित देशाला पाठवतात. हा फ्लाइट प्लॅन एटीसी प्रणालीमध्ये नोंदवला जातो, त्यामुळे कोणते विमान, कोणत्या वेळेस, किती उंचीवर कोणत्या मार्गावर गेले आहे, याची नोंद संबंधित देशाला ठेवता येते.एखादे विमान त्या देशाच्या हवाई हद्दीत गेल्यावर, नियंत्रण केंद्राची प्रणाली आपोआप ते रेकॉर्ड करते आणि नंतर त्या देशाच्या नागरी विमान प्रशासनाकडे शुल्क आकारणीसाठी सूची पाठवते.आगामी काळात उपग्रहाधारित हवाई वाहतूक नियंत्रण तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे हवाई हद्दीच्या अर्थकारणातही नवे बदल अपेक्षित आहेत. स्वयंचलित मार्ग नियोजन, हवामानाच्या अचूक अंदाजांवर आधारित उड्डाण मार्गांची आखणी आणि इंधन बचतीच्या दृष्टीने ठरवलेले हवाई मार्ग या नव्या प्रणालींमुळे काही देशांच्या हद्दीतून जाणारी वाहतूक कमी होण्याची आणि काही देशांच्या हवाई हद्दीतून विमान वाहतूक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवाई हद्द शुल्काबाबत सर्वच देशांना तंत्रज्ञानातील बदलांनुसार आपल्या महसूल रचनेत आवश्यक सुधारणा कराव्या लागणार आहे. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.या देशांना सर्वाधिक महसूलकाही अभ्यासकांच्या मते आणि विविध अहवाल व एअर-नॅव्हिगेशन संस्था यांच्याकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक ओव्हर फ्लाइट शुल्क आकारणाऱ्या किंवा त्यातून सर्वाधिक महसूल मिळवणाऱ्या देशांत भारताचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, कॅनडा, तुर्कीए, सौदी अरेबिया या देशांनीही हवाई हद्दीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवल्याचे विविध आकडेवारीवरून दिसत आहे.(रोहित वाळिंबे दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत.)------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 