मधुरा खिरेइतिहासाच्या पानात गर्ट्रुड बेल हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचं, वादग्रस्त आणि तितकंच विस्मयकारक व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदवलं गेलं आहे. आधुनिक इतिहासकार तिच्या भूमिकेकडे अत्यंत सूक्ष्मपणे आणि चिकित्सक नजरेनं पाहतात. एकीकडे, पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान देत जागतिक राजकारणावर आपला प्रभाव पडणारी गर्ट्रुड व्हिक्टोरियन काळातील स्त्रीवादाचं प्रतीक होती. परंतु, दुसरीकडे ती ब्रिटिश साम्राज्याची एक कट्टर समर्थक आणि निष्ठावान अधिकारीही होती. सन १९१४. कडाक्याच्या थंडीचा काळ. भोवताली पसरलेलं अथांग, रखरखीत अरबस्तानचं वाळवंट आणि त्या वाळवंटात वसलेलं हाइल हे अत्यंत दुर्गम आणि तितकंच धोकादायक शहर. अल रशीद राजघराण्याचा कडक अंमल असलेल्या या शहरात गेल्या दोन दशकांत एकाही पाश्चात्त्य व्यक्तीनं पाऊल ठेवण्याची हिंमत केली नव्हती. अशा या मृत्यूच्या छायेत एका ब्रिटिश महिलेनं उंटावर स्वार होऊन धाडसानं प्रवेश केला. पण अपेक्षेप्रमाणे तिचं स्वागत झालं नाही. हाइलच्या सत्ताधीशांनी तिला थेट एका महालात नजरकैदेत टाकलं. पुढचे अकरा दिवस अत्यंत तणावाचे होते. महालाच्या बाहेर बंदुकधारी पहारेकरी आणि अंगरक्षक तैनात होते. ही स्त्री एक ब्रिटिश गुप्तहेर आहे की फक्त भटकंती करणारी एक वेडी आहे, यावर शहराच्या राज्यकर्त्यांमध्ये खल सुरू होता. तिची एक चुकीची हालचाल तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकत होती. पण अशाही परिस्थितीत ती घाबरली नाही. जिथं पुरुष अधिकारी जाण्यास कचरत, तिथं या ‘मरुभूमीच्या राणी’नं वेगळीच खेळी खेळली. नजरकैदेत असतानाच तिनं तिथल्या जनानखान्यातील महिलांशी मैत्री केली. त्यांच्यासोबत अरेबिक कॉफीचे घोट घेत तिथल्या टोळ्यांमधील अंतर्गत वाद आणि राजकीय समीकरणांची गुपितं जाणून घेतली. आपल्या अफाट बुद्धिमत्तेच्या आणि अरबी भाषेवरील प्रभुत्वाच्या जोरावर तिनं अमिरच्या काकांचं मन जिंकलं आणि स्वतःची सुटका करून घेतली. ती तिथून बाहेर पडली, ती आपल्या डायरीत वाळवंटाचे नकाशे आणि भविष्यातील राजकारणाची हुकमी सूत्रं घेऊनच! .Premium| WhatsApp Web Security : व्हॉट्सॲप वेबच्या निष्काळजी वापरातून खाते हॅक होण्याचा धोका, गृह मंत्रालयाचा सायबर सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा इशारा!.ही धाडसी स्त्री म्हणजे गर्ट्रुड बेल!हाइलच्या त्या धोकादायक नजरकैदेतून सुखरूप बाहेर पडल्यानंतर, गर्ट्रुड बेल केवळ एक धाडसी महिला राहिली नव्हती, तर ती ब्रिटिश साम्राज्यासाठी संपूर्ण अरबस्तानची कवाडं उघडणारी किल्ली ठरली होती. तिच्या या अचाट आणि अकल्पनीय साहसाची पाळंमुळं दडली होती, ती तिच्या शिक्षणाचं महत्त्व जाणणाऱ्या आणि उदारमतवादी कौटुंबिक पार्श्वभूमीत. इंग्लंडमधील ड्युरॅम काउंटीत एका अत्यंत श्रीमंत, खानदानी आणि लोखंड उद्योगातील मातब्बर कुटुंबात १४ जुलै १८६८ रोजी गर्ट्रुडचा जन्म झाला. तिचे आजोबा, सर आयझॅक लोथियन बेल एक नामवंत उद्योगपती आणि संसद सदस्य होते. त्यांच्यामुळे गर्ट्रुडला लहानपणापासूनच राजकीय आणि बौद्धिक वातावरण लाभलं. संपत्तीची अजिबात कमतरता नसल्यानं ती लंडनच्या उच्चभ्रू वर्तुळात अत्यंत ऐषोआरामी आयुष्य जगू शकली असती, परंतु तिचं मन व्हिक्टोरियन काळातील स्त्रियांसाठी आखून दिलेल्या मर्यादित चौकटीत कधीच रमलं नाही. तिनं लंडनच्या चकचकीत पार्ट्या आणि विवाहाची पारंपरिक बंधनं नाकारून ज्ञानाची आणि आव्हानांची वाट निवडली. आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर, वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी जगप्रसिद्ध ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून आधुनिक इतिहासात फर्स्ट क्लास ऑनर्स पदवी मिळवणारी त्या काळातील ती पहिलीच स्त्री ठरली. या अभूतपूर्व यशानंतरही तिची ऊर्जा तिला शांत बसू देणार नव्हती. बुद्धीच्या जोडीला तिच्यात अफाट शारीरिक क्षमता आणि धाडस होतं. वाळवंटाकडे वळण्यापूर्वी तिनं आपला मोर्चा स्वित्झर्लंडच्या बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वतरांगांकडे वळवला. अनेक कठीण आणि तोपर्यंत सर न झालेल्या शिखरांवर यशस्वी चढाई करून तिनं जगाला थक्क केलं. या पर्वतारोहणानं तिला कठीण प्रसंगात शांत राहण्याची आणि संकटांशी दोन हात करण्याची अमूल्य शिदोरी दिली.सन १८९२मध्ये केलेल्या तेहरानच्या प्रवासानंतर गर्ट्रुडच्या आयुष्याला एक नवीन वळण मिळालं. या पहिल्याच प्रवासानं तिच्या मनात मध्यपूर्वेच्या संस्कृतीबद्दल, तिथल्या इतिहासाबद्दल आणि गूढ वाळवंटाबद्दल एक अतीव आकर्षण निर्माण केलं. तिनं तेहरानमधील आपले अनुभव एका पुस्तकात शब्दबद्ध केले. पर्शियन कवी हाफेझ यांच्या कवितांचा इंग्रजीत उत्कृष्ट अनुवादही केला. त्याचबरोबर, अरबी, पर्शियन, फ्रेंच आणि जर्मन या भाषा शिकून त्यांवर प्रभुत्व मिळवलं. विशेषतः अरबी भाषेतील तिचं प्रावीण्य इतकं अफाट होतं, की ती स्थानिक बेडुइन टोळ्यांच्या वेगवेगळ्या बोलीभाषा आणि त्यांचे हेलकावे हुबेहुब आत्मसात करू शकली.पुढील दोन दशकं गर्ट्रुडनं उंटावरून हजारो मैलांचा प्रवास करत संपूर्ण अरब वाळवंट पिंजून काढलं. हा प्रवास खडतर आणि जीवघेणा होता. उन्हाळ्यात अंगाची लाहीलाही करणारी उष्णता, हिवाळ्यात हाडं गोठवणारी थंडी, पाण्याचं दुर्भिक्ष आणि टोळ्यांमधील अंतर्गत युद्धांमुळे निर्माण झालेला धोका, अशा सर्व परिस्थितीला तिनं धैर्यानं तोंड दिलं. ती केवळ एक प्रवासी म्हणून फिरत नव्हती, तर ती तिथल्या प्राचीन वास्तूंचे उत्खनन करणारी पुरातत्त्वज्ञ आणि अचूक नकाशे तयार करणारी भूगोलतज्ज्ञही होती. प्रवासादरम्यान ती ज्या ज्या टोळीला भेटायची, तिथल्या शेखांशी आणि प्रमुखांशी ती अरबी भाषेतून आदरानं संवाद साधायची. स्थानिक लोकही तिला ‘खातून’ (म्हणजेच आदरणीय महिला किंवा राणी) म्हणून हाक मारू लागले. १९११मध्ये आपल्या वाळवंटातील भटकंतीत उत्तर मेसोपोटेमियातील एका टेकडीवर बसून खाली पसरलेल्या भविष्यातील इराककडे बघत असताना तिच्या मनात आलेले विचार तिच्या एका पत्रात वाचायला मिळतात. त्यात ती लिहिते - ‘आपण पाश्चात्त्य लोक आशिया जिंकू तर शकतो, पण त्यावर कधीही कायमचं वर्चस्व गाजवू शकत नाही - तिथून दिसणाऱ्या विहंगम दृश्यावर जणू हाच संदेश कोरलेला होता, असं मला जाणवलं!’ तिनं इराकच्या भविष्याचा दूरदृष्टीनं घेतलेला अचूक वेधच जणू या विधानातून दिसतो, असं मला वाटतं.जेव्हा १९१४मध्ये पहिलं महायुद्ध भडकलं, तेव्हा मध्यपूर्वेमध्ये ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध लढणाऱ्या ब्रिटिश सरकारला एका मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागला. ब्रिटिश लष्कराकडे, अरबस्तानच्या अंतर्गत भूभागाचे नकाशे, तसंच पाण्याच्या स्रोतांची आणि तिथल्या वेगवेगळ्या टोळ्यांच्या परस्पर संबंधांची कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती. अशा वेळी संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्यात गर्ट्रुड बेल ही एकमेव व्यक्ती होती, जिच्याकडे या सर्व प्रश्नांची उत्तरं होती. तिच्या या अनमोल ज्ञानाची किंमत ओळखून ब्रिटिश गुप्तहेर खात्यानं (कैरो इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट) तिला कैरोमध्ये बोलावून घेतलं आणि लष्करामध्ये ‘राजकीय अधिकारी’ म्हणून थेट नियुक्त केलं. पुरुष अधिकाऱ्यांचं वर्चस्व असलेल्या आणि महिलांना दुय्यम मानणाऱ्या त्या लष्करी रणनीती कक्षात गर्ट्रुड आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर मुख्य सल्लागार झाली..Premium|Stock Market Correction : शेअर बाजार कोसळतोय, गुंतवणूकदारांनी एसआयपी सुरू ठेवावी की गुंतवणुकीची रणनीती बदलावी?.ज्याला आज जग ‘लॉरेन्स ऑफ अरेबिया’ म्हणून ओळखतं, त्या थॉमस एडवर्ड लॉरेन्स या तरुण ब्रिटिश अधिकाऱ्याबरोबर गर्ट्रुडनं या काळात काम केलं. लॉरेन्स गर्ट्रुडपेक्षा वयानं आणि अनुभवानं लहान होता. तो स्वतः गर्ट्रुडच्या वाळवंटातील ज्ञानाचा आणि तिच्या राजकीय दूरदृष्टीचा निस्सीम चाहता होता. अनेक गुप्त मोहिमा आखताना, स्थानिक अरब टोळ्यांना ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध एकत्र करताना आणि त्यांना युद्धासाठी प्रवृत्त करताना, लॉरेन्सनं गर्ट्रुडच्या सल्ल्यांचा आणि तिनं तयार केलेल्या नकाशांचा आधार घेतला. गर्ट्रुडनं पडद्यामागून संपूर्ण अरब बंडाची पाळंमुळं घट्ट केली. पहिल्या महायुद्धाचा शेवट झाला आणि ऑटोमन साम्राज्य पत्त्याच्या बंगल्यासारखं कोसळलं. या विजयानंतर मध्यपूर्वेचा अफाट भूभाग ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या ताब्यात आला. आता प्रश्न होता, की या विस्कळीत झालेल्या प्रदेशाची घडी कशी बसवायची आणि नवीन देशांच्या सीमा कशा आखायच्या. ब्रिटनचे तत्कालीन वसाहत मंत्री विन्स्टन चर्चिल यांनी १९२१मध्ये इजिप्तच्या कैरो शहरात एक परिषद बोलावली. या परिषदेत मध्यपूर्वेचा राजकीय नकाशा आणि भवितव्य निश्चित केलं जाणार होतं. या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि जागतिक राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या चाळीसपेक्षा जास्त उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये गर्ट्रुड बेल ही एकमेव महिला प्रतिनिधी होती. परिषदेत गर्ट्रुडनं आपली मतं ठामपणे मांडली. आज आपण जगाच्या नकाशावर जो इराक हा देश पाहतो, त्याच्या निर्मितीत गर्ट्रुडचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. १९१६मधील गुप्त ‘साइक्स-पिको’ (Sykes-Picot) करारानं, केवळ मध्यपूर्वेची ढोबळ फाळणी करून ब्रिटिश-फ्रेंच वर्चस्व असणारे काल्पनिक नकाशे तयार केले होते. गर्ट्रुडनं मात्र आपल्या सखोल ज्ञानाचा वापर करून बसरा, बगदाद आणि मोसुल या तीन वेगवेगळ्या ऑटोमन प्रांतांना एकत्र बांधून अखंड इराकची सीमा आखली. केवळ सीमा आखून ती थांबली नाही, तर या नवीन देशात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी तिनं मक्केच्या शरीफांचे सुपुत्र अमिर फैजल यांना इराकच्या राजेपदावर बसवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारचं मन वळवलं. तिनं इराकच्या निवडणुकीची आणि राजाच्या राज्याभिषेकाची संपूर्ण धुरा स्वतःच्या खांद्यावर वाहिली. राजा फैजलसुद्धा गर्ट्रुडला आपली सर्वात विश्वासू सल्लागार मानत असत. त्यामुळं तिला इराकच्या राजकारणात ‘किंगमेकर’ हे स्थान मिळालं.आपलं राजकीय कर्तव्य पार पाडल्यानंतर गर्ट्रुडनं अखेरपर्यंत इराकची राजधानी बगदादमध्येच वास्तव्य केलं. आयुष्याच्या या शेवटच्या टप्प्यात तिनं आपलं संपूर्ण लक्ष पुन्हा एकदा पुरातत्त्वशास्त्राकडे वळवलं. तिनं स्वतःचं सर्व वजन पणाला लावून इराक सरकारकडून एक कडक कायदा मंजूर करून घेतला. या कायद्यानुसार, उत्खननात सापडलेली कोणतीही प्राचीन वस्तू देशाबाहेर नेण्यास बंदी घालण्यात आली. पुढे तिनं स्वतःच्या देखरेखीखाली बगदादमध्ये ‘नॅशनल म्युझियम ऑफ इराक’ची स्थापना केली आणि हजारो वर्षांचा मौल्यवान इतिहास तिथं जतन केला.गर्ट्रुड बेलचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र तिच्या व्यावसायिक आयुष्याइतकं यशस्वी आणि आनंदी नव्हतं. आयुष्यात दोनदा पचवलेलं प्रेमभंगाचं दुःख आणि तब्येतीची केलेली हेळसांड यांमुळे ती मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या खचली होती. अखेर १२ जुलै १९२६ रोजी, वयाच्या ५७व्या वर्षी बगदादमध्येच झोपेच्या गोळ्यांच्या अतिसेवनानं तिचा मृत्यू झाला. हा आत्मघात होता की अपघाती मृत्यू, हे गूढ आजही कायम आहे..इतिहासाच्या पानात गर्ट्रुड बेल हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचं, वादग्रस्त आणि तितकंच विस्मयकारक व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदवलं गेलं आहे. आधुनिक इतिहासकार तिच्या भूमिकेकडे अत्यंत सूक्ष्मपणे आणि चिकित्सक नजरेनं पाहतात. एकीकडे, पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान देत जागतिक राजकारणावर आपला प्रभाव पडणारी गर्ट्रुड व्हिक्टोरियन काळातील स्त्रीवादाचं प्रतीक होती. परंतु, दुसरीकडे ती ब्रिटिश साम्राज्याची एक कट्टर समर्थक आणि निष्ठावान अधिकारीही होती. तिनं इराकच्या ज्या सीमा आखल्या, त्यात शिया, सुन्नी आणि कुर्द या अत्यंत भिन्न विचारधारा आणि वर्षानुवर्षांचं वैर असलेल्या समूहांना एकाच चौकटीत एकत्र आणलं गेलं. तिच्या या भूराजकीय निर्णयामुळेच पुढे इराक आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये अनेक दशकं वांशिक आणि धार्मिक हिंसाचाराचा भडका उडाला, ज्याचे पडसाद आज शंभर वर्षांनंतरही उमटत आहेत.परंतु, या सर्व राजकीय दोषांच्या पलीकडे जाऊन पाहिलं, तर गर्ट्रुडच्या मनात अरब जनतेबद्दल, त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आणि तिथल्या मातीबद्दल असलेलं प्रेम शंभर टक्के प्रामाणिक होतं. ती केवळ सत्तेसाठी तिथं गेली नव्हती, तर ती त्या वाळवंटाशी आणि तिथल्या लोकांशी मनानं जोडली गेली होती. जेव्हा स्त्रियांना मतदानाचा हक्कही नाकारला जात होता, अशा युगात या ब्रिटिश महिलेनं स्वतःच्या अफाट बुद्धिमत्तेच्या, धाडसाच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर वाळवंटाच्या रखरखीत मातीवर स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. गर्ट्रुड बेलच्या या अनवट वाटेवरील जीवनप्रवासाचा विचार केला, की अमेरिकी कवी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांच्या जगप्रसिद्ध कवितेतील अजरामर ओळी आठवतात. तिच्या संपूर्ण आयुष्याचं सार जणू या ओळींमध्ये सामावलेलं आहे -Two roads diverged in a wood, and I -I took the one less traveled by,And that has made all the difference.(संदर्भ ः Queen of the Desert :The Extraordinary Life of Gertrude Bell, Georgina Howell)लेखिका पुणेस्थित भरतनाट्यम नृत्यशिक्षिका व हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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