Premium|Migration: 'ग्लोबल सिटिझन' म्हणून निओ नाझींच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज

गोपाळ कुलकर्णीजागतिकीकरणामध्ये जग जवळ आल्याचे बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ते वेगाने तुकड्यातुकड्यांमध्ये विभागले जाताना दिसते. स्थलांतरितांविरोधात भूमिपुत्रांची माथी भडकावण्याचे काम देशोदेशीच्या कट्टरपंथीय विचारधारेच्या संघटना करत आहेत. त्यातून ऑस्ट्रेलियातील निओ नाझी आणि सार्वभौम नागरिक यांसारख्या घटकांचा जन्म होताना दिसतो. या समस्येचे मूळ जसे विचारधारेमध्ये आहे तसेच ते अर्थकारणातही असल्याचे दिसून येते. शेवटी हा प्रश्न स्रोतांच्या समान वाटपाच्या मुद्द्यापर्यंत येऊन ठेपतो. .महासत्तांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे जगावरील युद्धाची छाया आणखी गडद झाली असून, स्थलांतरितांची समस्या उग्र रूप धारण करत चालली आहे. तुलनेने सधन आणि राजकीय स्थैर्य लाभलेल्या देशांमध्ये अन्य देशांप्रतीचा असंतोष वाढत चालला आहे आणि बाहेरच्यांसाठी आपल्या देशाची दारे बंद केली जावीत, ही मागणी जोर धरू लागली आहे. वैश्विक मानवतेला नख लावणारी आणि जागतिकीकरणाचे चक्र उलटे फिरवणारी ही प्रक्रिया रोखण्याचे सामर्थ्य कोणत्याही जागतिक संघटना अथवा नेत्यामध्ये नसावे, हीच चालू वर्तमानकाळाची खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल. ऑस्ट्रेलियातील वीसपेक्षा अधिक शहरांमध्ये निओ नाझी समूहाच्या पुढाकाराने भारतीयांविरोधात निघणारे मोर्चे पाहिले, की याची प्रचिती येते. स्थानिक सरकारने या मोर्च्यांचा निषेध केला असला, तरीसुद्धा स्थानिकांमधील हा भारतद्वेष चिंता वाढविणारा आहे.कोरोना महासाथीने जगाचे परस्परांवरील अवलंबित्व ठळकपणे अधोरेखित केले असतानाच देशोदेशीच्या जनांना आपल्याच कोषात जावेसे वाटणे, ही गोष्ट आकलनापलीकडची आहे. खरेतर अमेरिकेप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया हा देशदेखील स्थलांतरितांमुळे उदयाला आला. ब्रिटिशांपाठोपाठ कांगारूंच्या भूमीवरील भारतीयांचे प्रमाण हे दखल घ्यावे एवढे लक्षणीय आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये जन्मलेल्या भारतीयांची लोकसंख्या साधारणपणे ८.४ लाख एवढी असली, तरीसुद्धा एकूण लोकसंख्येतील भारतीयांचे प्रमाण केवळ ३.२ टक्के एवढेच भरते. आतापर्यंत याच भारतीयांनी ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थकारणाला बळ देताना तेथील भरभराटीमध्ये लक्षणीय योगदान दिले होते. पण स्वतःच्या गरजांच्या पूर्ततेचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा कांगांरूंनी पंजे दाखवायला सुरुवात केली. खरेतर या समस्येची पाळेमुळेदेखील आर्थिक समस्येतच असल्याचे दिसून येते. जीवनमानाचा वाढत चाललेला खर्च, गृहनिर्माण क्षेत्रावरील ताण आणि बेरोजगारी यांमुळे स्थानिकांमधील भारतद्वेष वाढला, त्यात काही उजव्या विचारधारेच्या गौरवर्णियांनी तेल ओतण्याचे काम केले. .भारतीयांच्या स्थलांतराचा हिशोब मांडायचा झाला, तर साधारणपणे २०००नंतर ऑस्ट्रेलियातील भारतीयांचे स्थलांतर लक्षणीयरित्या वाढल्याचे दिसून येते; त्याला अपवाद फक्त कोरोना काळाचा होता. ऑस्ट्रेलियातील सत्ताधारी असोत अथवा विरोधी पक्ष, प्रत्येकाने भारतीयांचे राष्ट्रविकासातील योगदान मान्य केले आहे. निओ नाझी समूहाला मात्र हे अमान्य. ऑस्ट्रेलिया फक्त गौरवर्णियांसाठी आणि ख्रिश्चनांसाठीच असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ऑस्ट्रेलियातील दर शंभर नागरिकांमध्ये ग्रीक आणि इटालियन नागरिकांपेक्षा भारतीयांचे प्रमाण अधिक असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. भारतीय लिबरल पार्टीला पाठिंबा देत स्वतःचा राजकीय प्रभाव निर्माण करतात, हे त्यांनी सोईस्कर रचलेले नॅरेटिव्ह चर्चेत आणले गेले.माथेफिरू नेत्यांची गर्दीसध्या ज्या निओ नाझी समूहाची ऑस्ट्रेलियामध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे त्यात स्त्रीद्वेष्टे, गौरवर्णाभिमानी, वैश्विक तापमानवाढीचा इन्कार करणाऱ्या मंडळींची चलती आहे. यातील काहीजणांना लहरी ट्रम्प हे महान नेते वाटतात. गर्भपाताला विरोध करण्याबरोबरच कटकारस्थानांच्या सिद्धांताला बळ देणे, हे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेचे अपरिहार्य भाग म्हणावे लागतील. त्यामुळे अल्बानीज सरकारची उदारमतवादी भूमिका त्यांना खटकते. कोणत्याही देशांचे कायदे-कानून न मानणाऱ्या आणि स्वतःला सार्वभौम नागरिक म्हणवून घेणाऱ्यांची या समूहामध्ये विशेष चलती आहे. राष्ट्रवाद हे या मंडळींचे खास ठेवणीतील शस्त्र. ते त्याचा सोयीने वापर करतात. आता या निओ नाझी समूहाला ऑस्ट्रेलियातील लहान प्रादेशिक पक्षांचे पाठबळ मिळू लागले असून, त्यात बॉब कॅट्टर यांच्या ऑस्ट्रेलियन पक्षाचाही समावेश आहे. थॉमस सेवेलसारखे माथेफिरू नेते या संघटेनेचे प्रमुख आहेत. त्यांना आपल्या देशात केवळ गौरवर्णियांचेच वर्चस्व असावे असे वाटते. महिलांना मताधिकार असू नये असा आदिम सूर आळवत ही मंडळी फिरत असतात. .हिटलरचा ज्यूद्वेष अन्...निओ नाझी समूहाचा केवळ मानवता आणि वैश्विक बंधुभावालाच धोका आहे असे नाही, तर ही मंडळी पर्यावरणाच्या मुळावरदेखील उठली आहेत. खुशाल पारंपरिक इंधन जाळावे आणि मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची निर्मिती करावी असे या मंडळींचे म्हणणे आहे. मुळात वैश्विक तापमानवाढ हाच मोठा गैरव्यवहार असल्याचा सूर ही मंडळी आळवताना दिसतात. अर्थात त्यांना तेल कंपन्या आणि काही उजव्या विचारधारेच्या उद्योगपतींकडून होणारी आर्थिक मदत लपून राहिलेली नाही. जर्मनीतील नाझी राजवटीचा अस्त होऊन काही दशके उलटली असली, तरीसुद्धा त्या विचारांना मानणाऱ्या अनेक संघटना देशोदेशी कार्यरत आहेत. हिटलरचा ज्यूद्वेष आता स्थलांतरितांविरोधातील भावनेतून झळकतो आहे.प्रत्येकाने आवाज उठवावातसे पाहता स्थलांतरितांची समस्या ही आता केवळ एका देशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिने आता प्रत्येक देशाच्या सीमा ओलांडत भूमिपुत्रांच्या असुरक्षिततेमध्ये भर घातल्याचे दिसून येते. जगातील २७पैकी एक व्यक्ती स्थलांतरित असून, जागतिक पातळीवरील स्थलांतरितांची संख्या ३० कोटींपेक्षाही अधिक आहे. त्यातील महिलांची संख्या ४८ टक्के असल्याचे ‘युनिसेफ’ सांगते. कदाचित हा आकडा यापेक्षाही अधिक असू शकतो. रोजीरोटीच्या शोधात अन्य देशांत जाणारे स्थलांतरित केवळ तेथील समस्यांमध्ये भर घालत नसतात, तर त्यांच्या असण्यामुळे संबंधित प्रदेशाची भरभराटही होत असते. पण तिजोरीतील इनकमिंग कमी होऊ लागले अन् चार पैसे या स्थलांतरितांच्या खिशात खेळू लागले, की हीच मंडळी स्थानिकांना भार वाटू लागतात. आपल्याकडच्या टोकदार प्रादेशिक अस्मितेच्या मुळाशीही हीच भावना असल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी असो अथवा विरोधक, प्रत्येकाला या हुकमी एक्क्याचा आपल्या सोयीने वापर करायचा असतो. एखाद्या प्रांतातील राजकीय अस्थैर्यामुळेच स्थलांतर होते असे नाही, तर रोजगारासाठी दूरच्या शहरांची वाट धरणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. आपल्याकडे दुष्काळी भागातून पुण्यामुंबईच्या दिशेने येणारे लोंढे नेमके हेच अधोरेखित करू पाहत असतात. .वैश्विक तापमानवाढ ही आता स्थलांतराचे नवे कारण ठरते आहे. ज्यांना केवळ राजकारणच करायचे आहे अशा मंडळींना हे कधी समजणार नाही. पण किमान सरकारी यंत्रणेने याविरोधात होणारा अपप्रचार तरी थांबवायला हवा. आज ऑस्ट्रेलियात निओ नाझी समूहाची जी कोल्हेकुई ऐकू येते आहे, ती भविष्यातील मोठा धोका ठरू शकते. ‘ग्लोबल सिटिझन’ म्हणून त्याविरोधात आवाज उठविणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.अमेरिकेतील स्थितीकेवळ ऑस्ट्रेलियाच नाही, तर अमेरिकेलाही भारतीय आता ओझे वाटू लागले आहेत. हे सगळे घडले ट्रम्प यांच्या लहरीपणामुळे. आधी भारतीयांचे कौतुक करणाऱ्या ट्रम्प यांनी भारत सरकार आयात शुल्काच्या बाबतीत आपल्या तालावर नाचत नाही असे वाटू लागल्याने आदळआपट सुरू केली. मुळात ट्रम्प यांची ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही घोषणाच स्थानिकांचा गौरव करणारी आणि इतरांना तुच्छ लेखणारी होती. याबाबतीत आपण कितीही त्यांची मनधरणी केली, तरीसुद्धा ते बदलणार नाहीत हेच खरे. आता तिथे ज्ञानसाधनेसाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तुम्ही कायद्याचे पालन केले नाही, तर मायदेशी घालवू अशी धमकी ट्रम्प प्रशासनाकडून दिली जात आहे. अधिक कठोर करण्यात आलेल्या व्हिसा नियमांतून .Premium| Trump Tariff War: ट्रम्प यांच्या "धटिंगणशाही"ला भारत कसे सामोरे जाणार?.अमेरिकींचा भारतीयांप्रतिचा रोषच दिसतो. साधारणपणे यंदाच्या जुलैअखेरपर्यंतचा कालावधी लक्षात घेतला, तर अमेरिकेतील स्थलांतरितांच्या संख्येमध्ये दहा लाखांची घट झाल्याचे फेडरल आकडेवारीवरून दिसून येते. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अमेरिकेतील कामगार क्षेत्राचा चेहरा आमूलाग्र बदलत चालला आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याचे कारण पुढे करत ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रचारकांनी या स्थलांतरितांवर थेट गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेतील स्थलांतरितांचे प्रमाण पाच लाखांपेक्षाही कमी होऊ शकते असा ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सचा अंदाज आहे. हीच स्थिती साधारणपणे २०२८च्या अखेरपर्यंत कायम राहू शकते. अर्थात स्थलांतरितांची संख्या घटल्याने एकूण रोजगारनिर्मितीवरही त्याचा परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. यामुळे अमेरिकेतील रोजगाराच्या एकूण संधींमध्येही मोठी घट संभवते.शेजारील कॅनडामध्येही काही फुटीरतावादी संघटनांकडून भारतीयांच्या विरोधात अपप्रचार केला जातो आहे. यामागे खलिस्तानी संघटनांचे धर्मकारण हेही कारण असले, तरीसुद्धा कॅनडाच्या आर्थिक प्रगतीमधील भारतीयांचे योगदान नाकारता येणारे नाही. आंतरराष्ट्रीय संघटनांसाठी जगाच्या पाठीवर प्रत्येक देशातील स्थलांतरितांना .Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.न्याय देणे शक्य नसले, तरीसुद्धा कमाल अन्यायापासून त्यांचा किमान बचाव करणे मात्र सहज शक्य आहे. आता नेमके तेच होताना दिसत नाही.प्रत्येकवेळी नाझीवादाचे स्वरूप दृश्य असेलच असे नाही, कधीकधी तो छुपाही असू शकतो. फक्त त्या अप्रचाराला किती बळी पडायचे हे मात्र संबंधित देशांतील राजकीय पक्षांनी ठरवायचे असते. राजकीय विचारधारेला हे मान्य नसेल, तर त्या विरोधात जगाच्या कानाकोपऱ्यातून उदारमतवादी आवाज ऐकू यायला हवा.(गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.