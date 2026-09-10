Premium|Government Job Scam : सरकारी नोकरीच्या आमिषाला उच्चशिक्षित तरुणही बळी का पडत आहेत?

अपूर्वा जोशी / मयूर जोशीआश्चर्याची गोष्ट अशी, की नोकरीसाठी केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीला बळी पडणारे बहुतेकजण अशिक्षित किंवा भोळेभाबडे नसतात. उलट चांगलं शिक्षण घेतलेले, इंटरनेट वापरण्यात तरबेज असलेले तरुणही या जाळ्यात सहज अडकतात. कारण फसवणूक करणारे इतक्या सफाईनं काम करतात, की सामान्य माणसाला खरं आणि खोटं यातला फरकच ओळखता येत नाही. हे संकट आज भारतासह जगभरातल्या लाखो कुटुंबांच्या मनाला घरघर लावत आहे...भारतात तयार होत असलेला सरकारी नोकऱ्यांचा बागुलबुवा कालानुरूप मोठा होत चाललाय. पुण्याजवळ नुकतीच घडलेली घटना या सगळ्याचं उत्तम उदाहरण ठरावी. इथल्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं एक रॅकेट उघडकीस आणलं, ज्यात एका व्यक्तीनं सरकारी नोकरी लावून देण्याचं आमिष दाखवत सव्वीस बेरोजगार तरुण-तरुणींकडून कोट्यवधी रुपये उकळले होते. चांगलं शिक्षण घेऊनही सरकारी नोकरी न मिळालेले हे तरुण, नोकरी लवकर मिळावी या आशेनं आरोपीच्या ‘ओळखीतून काम होतंय’ या दाव्यावर सहज विश्वास ठेवते झाले आणि टप्प्याटप्प्यानं पैसे भरत गेले. सुरुवातीला थोडी रक्कम मागितली गेली, मग ‘फाइल पुढे सरकवण्यासाठी’ आणखी काही, नंतर ‘नियुक्ती पत्र काढण्यासाठी’ वेगळी रक्कम असं करत करत प्रत्येक पीडिताकडून टप्प्याटप्प्यानं खूप मोठी रक्कम उकळली गेली. प्रत्येक टप्प्यावर आरोपी इतका आत्मविश्वासानं बोलायचा, की पुढचा हप्ता भरण्याशिवाय कुणाला दुसरा पर्यायच सुचला नाही. तपासात आरोपीला अटक झाली, पण तोवर बराच उशीर झाला होता. खरी मेख इथंच आहे - सुरुवातीचे एक-दोन पीडित पैसे गमावल्यावरही तक्रार करायला घाबरतात, स्वतःच्याच भोळेपणाची लाज वाटते म्हणून गप्प बसतात, घरच्यांना काय सांगायचं या विवंचनेत राहतात आणि याच शांततेचा फायदा घेत आरोपी अनेक महिने आणखी लोकांना गंडवत राहतात. जोपर्यंत अनेकांच्या तक्रारी एकत्रित पोलिसांपर्यंत पोहोचत नाहीत तोवर खऱ्या अर्थानं या घोटाळ्यांचा नेमका आवाका समोर येत नाही. सरकारी नोकरीशी जोडलेलं स्थैर्य आणि प्रतिष्ठा आणि अधिकृत परीक्षा प्रक्रियेपेक्षा वशिल्यावर असलेला भाबडा विश्वास याच गोष्टींवर हे पूर्ण रॅकेट उभं होतं आणि नेमक्या याच मानसिकतेमुळे उच्चशिक्षित तरुणही सहज बळी पडले. सरकारी नोकऱ्यांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडताना दिसत आहेतच, त्यातच आता एआयमुळे या घोटाळेकारांच्या कार्यक्षमतेत अजूनच भर पडलेली दिसते. .Premium|AI Data Centers : एआय डेटा सेंटर्सचा महाविस्तार; वीज‑पाण्याचा प्रचंड वापर, पर्यावरणावर वाढता ताण आणि ‘डिजिटल वसाहतवाद’चा धोका.‘तुमची निवड झाली आहे, आता फक्त पैसे भरा आणि नियुक्ती मिळवा’, ‘माझी पोच आहे मंत्रालयात’, ‘अमुक तमुक मंत्र्यांचा भाचा माझा मित्र आहे’, ‘ही संधी गुप्त आहे, कोणाला सांगू नका’, ‘पैसे भरल्यावर परीक्षेची काय गरज आहे...’ अशी अनेक वाक्यं ऐकून हजारो तरुण-तरुणींनी आपले पैसे, कागदपत्रं आणि कधीकधी आयुष्यभराची पुंजीही गमावलेली आहे. भारतात दरवर्षी लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात असतात आणि नेमक्या याच गरजेचा गैरफायदा घेत एक संपूर्ण संघटित उद्योग उभा राहिला आहे - रोजगार फसवणुकीचा उद्योग! पूर्वी वर्तमानपत्रातल्या एका छोट्या जाहिरातीपुरते मर्यादित असलेले हे फसवणुकीचे प्रकार आता व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, बनावट वेबसाइट्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हात पाय पसरायला लागले आहेत. बेरोजगारीचा दर वाढतो तेव्हा स्पर्धा तीव्र होते आणि ‘लवकरात लवकर नोकरी हवी’ ही मानसिकता बळावते. नेमकी हीच मानसिकता घोटाळेकारांसाठी पोषक असते. घाई, आशा आणि सुरक्षितता या तीन गोष्टींवरच हा संपूर्ण उद्योग उभा आहे आणि म्हणूनच तो इतक्या वेगानं आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फोफावतो आहे.आश्चर्याची गोष्ट अशी, की या फसवणुकीला बळी पडणारे बहुतेकजण अशिक्षित किंवा भोळेभाबडे नसतात. उलट चांगलं शिक्षण घेतलेले, इंग्रजी बोलता येणारे, इंटरनेट वापरण्यात तरबेज असलेले तरुणही या जाळ्यात सहज अडकतात. कारण फसवणूक करणारे इतक्या सफाईनं काम करतात, की सामान्य माणसाला खरं आणि खोटं यातला फरकच ओळखता येत नाही. एका बाजूला वाढती बेरोजगारी आणि दुसऱ्या बाजूला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर, या दोन्हींच्या अभद्र युतीतून तयार झालेलं हे संकट आज भारतासह जगभरातल्या लाखो कुटुंबांच्या मनाला घरघर लावत आहे.रोजगार घोटाळे म्हणजे नेमकं काय?रोजगार घोटाळा म्हणजे रोजगार देण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी केली गेलेली हेराफेरी. इंडिया फॉरेन्सिक या आर्थिक घोटाळ्यावर प्रशिक्षण देणाऱ्या भारतातल्या सर्वात जुन्या संस्थेच्या अभ्यासक्रमानुसार, कोणत्याही घोटाळ्याचे दोन प्रकार असतात.व्यवसायाच्या विरोधात केले गेलेले घोटाळे आणि व्यवसायाद्वारे केले गेलेले घोटाळे.रोजगारासंदर्भातील घोटाळेदेखील दोन प्रकारांत विभागले जातात. पहिल्या प्रकारात विविध व्यवसाय हे नोकरदारांना गळाला लावतात, नोकरी लावून देण्यासाठी पैसे मागतात, नोकरीच्या बोगस जाहिराती पोस्ट करून सायबर गुन्हेगारीत अडकवतात किंवा नोकरदारांना संपूर्णतः बेकायदेशीर गोष्टी करायला भाग पाडतात. दुसऱ्या प्रकारात, नोकरदार विविध क्लृप्त्या लढवून व्यवसायांना फसवतात. त्यासाठी खोटी कागदपत्रं तयार करणं, अनुभव वाढवून दाखवणं, खोटा अनुभव दाखवणं, पगार वाढवण्यासाठीसुद्धा खोटे कागद तयार करणं, व्हिडिओ मुलाखती देताना डीपफेक दाखवणं, परीक्षा देण्यासाठी पर्यायी उमेदवार वापरणं इत्यादी घटनांचा समावेश होतो..व्यवसायांद्वारे केलेले घोटाळेखऱ्या नोकरीच्या संधीचा बहाणा करून एखाद्या व्यक्तीकडून पैसे उकळणं, त्याची वैयक्तिक माहिती चोरणं किंवा त्याच्याकडून विनामोबदला काम करून घेणं असे प्रकार यात येतात. यात फसवणूक करणारा स्वतःला एखाद्या मोठ्या कंपनीचा एचआर मॅनेजर, सरकारी खात्यातला अधिकारी किंवा भरती करणाऱ्या संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सादर करतो. समोरच्याचा विश्वास संपादन करून त्याच्याकडून आर्थिक किंवा वैयक्तिक फायदा उचलतो. हे रॅकेट कधी एकट्या व्यक्तीकडून चालवलं जातं, तर कधी कॉल सेंटर्स चालवणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडणाऱ्या पूर्ण संघटित टोळ्यांकडून चालवलं जातं. गंमत म्हणजे यातले बरेच ‘एचआर’ आणि ‘अधिकारी’ इतकं सफाईदारपणे बोलतात, इतकी व्यावसायिक भाषा वापरतात, की खुद्द अनुभवी लोकही त्यांच्या जाळ्यात सहज अडकतात. रोजगारातले घोटाळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात ते अचूक वेळ साधल्यामुळे. घोटाळेकार बरेचदा जणू देवदूत होऊन माणसाच्या कमकुवत क्षणी त्यांच्या आयुष्यात प्रवेश करतात. महाविद्यालय संपल्यावर पहिली नोकरी शोधणारा तरुण, नोकरी गमावल्यानंतर हतबल झालेली मध्यमवयीन व्यक्ती, किंवा परदेशात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळेल या आशेनं वाट पाहणारा उमेदवार या सगळ्यांची मानसिक स्थिती फसवणूक करणाऱ्यांना नेमकी माहीत असते. तेच अचूक हेरून ते आपला डाव साधतात. त्यामुळे ही फसवणूक केवळ आर्थिक नुकसान करत नाही, तर पीडितांचा आत्मविश्वासही खच्ची करते.दरवर्षी शिक्षण संपवून नोकरीच्या बाजारात उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि बाजारात उपलब्ध नोकऱ्यांच्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे प्रत्येक इच्छुक उमेदवार नोकरी मिळवण्यासाठी विविध शकला लढवत असतो. वशिलेबाजी, जुगाड किंवा ओळख हे आता नित्याचं झालं आहेच, पण ज्यांच्या ओळखी नाहीत त्यांना फसवायला एक संघटित यंत्रणाच तयार झाली आहे. मोठ्या आयटी कंपनीत किंवा सरकारी नोकरीचं गाजर दाखवून पैसे उकळणारे दलाल प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागलेत. अलीकडेच, परदेशात नोकरी मिळवून देणाऱ्या मंडळींचा प्रचंड सुळसुळाट झालाय. त्यामुळे कोण अधिकृत आणि कोण अनधिकृत हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. पण गोष्टी केवळ स्थानिक फसवणुकीपुरत्या मर्यादित होत्या तोवर परिस्थिती हाताबाहेर गेली नव्हती, पण आता रोजगार समस्यांनी प्रचंड उग्र रूप धारण केलं आहे. आता या सगळ्या समस्या पैशापलीकडेही गेल्या आहेत.यातलाच सगळ्यात भयावह प्रकार आहे तो आखाती देशात नोकरी मिळवून देतो सांगून स्त्रियांना देहविक्रीच्या व्यवसायात ढकलण्याचा. सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स किंवा स्थानिक एजंट्सद्वारे ‘आखाती देशांमध्ये डेटा एंट्री क्लर्क किंवा केअरटेकरची सोपी नोकरी, आकर्षक पगार आणि मोफत व्हिसा’ अशा जाहिराती पसरवल्या जातात. कोणत्याही विशेष कौशल्याची किंवा भाषेच्या ज्ञानाची अट ठेवली जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील किंवा गरजू महिला अशा नोकऱ्यांकडे सहज आकर्षित होतात. अनेकदा या महिलांना एम्प्लॉयमेंट (रोजगार) व्हिसाऐवजी टुरिस्ट किंवा व्हिजिटर व्हिसावर परदेशात पाठवलं जातं. यामुळे तिथं पोहोचताच त्या महिला कायदेशीरदृष्ट्या असुरक्षित होतात आणि मग कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे पुढे देहविक्रीच्या दलदलीत त्यांना फसवलं जातं. पण नोकरीच्या नावाखाली परदेशात नेऊन फसवण्याचे असे प्रकार केवळ महिलांच्याच बाबतीत घडतात असं नाही. नोकरीच्या नावाखाली तरुणांना आकर्षित करायच्यादेखील अनेक घटना सध्या घडताना दिसतात.यातच दक्षिण-पूर्व आशियातला ‘डिजिटल स्लेव्हरी’ (कंबोडिया, लाओस, म्यानमार) हा अजून एक भयावह प्रकार समोर येतो. ‘थायलंड किंवा कंबोडियामध्ये आयटी सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग किंवा कॉल सेंटर जॉब’ अशा नावाखाली उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलणाऱ्या तरुणांना आकर्षित केलं जातं. तरुणांना सुरुवातीला थायलंडचा व्हिसा दिला जातो. तिथं पोहोचताच त्यांना रस्तामार्गानं बेकायदेशीरपणे कंबोडिया, लाओस किंवा म्यानमारच्या सीमावर्ती भागात, म्यानमारमधल्या मयावडी परिसरासारख्या ठिकाणी नेलं जातं. या तरुणांना सशस्त्र रक्षक आणि मोठी कंपाउंड्स असलेल्या किंवा जुन्या कॅसिनो इमारतींमध्ये डांबलं जातं. त्यांचे पासपोर्ट, फोन जप्त केले जातात. मग त्यांना एका सायबर गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकवलं जातं. बनावट सोशल मीडिया प्रोफाइल तयार करून भारत आणि बहुतांश वेळा अमेरिका, युरोप अशा पाश्चात्त्य देशांतल्या लोकांशी मैत्री करायला भाग पाडलं जातं. नंतर अशा लोकांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये किंवा बोगस प्लॅटफॉर्म्सवर गुंतवणूक करायला लावून कोट्यवधींचा गंडा घालणं अशा पद्धतीच्या ‘पिग बुचरिंग स्कॅम्स’मध्ये गुंतवण्याचं काम या फसलेल्या तरुणांकडून करवून घेतलं जातं. त्याची या तरुणांना टार्गेट्स दिली जातात. दिलेली टार्गेट्स पूर्ण न झाल्यास तरुणांना विजेचे शॉक देणं, अमानुष मारहाण करणं आणि अन्न-पाण्यापासून वंचित ठेवणं असे प्रकार घडतात..जर एखाद्या तरुणाला तिथून बाहेर पडायचं असेल, तर त्यांच्या कुटुंबाकडून चार ते दहा लाख रुपयांपर्यंतची खंडणी मागितली जाते. या देशात कायदेही असे असतात, की एकदा फोन केला की करणारा घोटाळेबाज झालेला असतो, त्यामुळे कायद्याच्या जाचातूनदेखील सहज सुटका होत नसते. एक वेळी अशी आली होती, जेव्हा हे सगळे प्रकार इतके प्रचंड अमानुष झाले, की भारत सरकारला एक रेस्क्यू ऑपरेशन करावं लागलं आणि या सगळ्या तरुणांची सुटका करून त्यांना परत आणावं लागलं.याशिवाय रशियन मिलिटरीमध्ये नोकरी लावून देतो सांगून भारतीय तरुणांचा उपयोग युद्धात करून घेतला जातो किंवा त्यांच्याकडून दहशतवादी कृत्यं करवून घेतली जातात. यूट्यूब चॅनल्स, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे ‘रशियन सैन्यात हेल्पर, सुरक्षा रक्षक, ड्रायव्हर किंवा स्वच्छता कर्मचारी हवेत’ म्हणून नोकरीच्या जाहिराती दिल्या जातात. महिना दोन ते तीन लाख रुपये पगार, काही महिन्यांत रशियन नागरिकत्व आणि पीआर (परमनंट रेसिडन्सी) देण्याचं गाजर दाखवलं जातं. तरुणांना रशियाचा टुरिस्ट किंवा स्टुडंट व्हिसा देऊन मॉस्कोला बोलावलं जातं. तिथं पोहोचल्यावर रशियन भाषेतल्या करारांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या जातात. रशियन भाषा समजत नसल्यानं तरुण नकळतपणे सैन्याच्या मुख्य लढाऊ करारावर सह्या करतात. मग या मंडळींची रवानगी थेट युक्रेनच्या युद्धात होते. या मुलांना युक्रेनच्या सीमेवर ह्युमन शिल्ड म्हणून वापरलं जातं. भारत सरकारनं गेल्या काही वर्षांत यावर रशियन सरकारकडे निषेध नोंदवून आपल्या अशा उमेदवारांना परत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.व्यवसायांच्या विरोधातले घोटाळेअनेक उमेदवार त्यांचे रेझ्युमे तयार करताना एआयचा वापर करतात, त्यात त्यांना येत नसलेल्या कामांचादेखील समावेश करतात. साधा बी.कॅाम. झालेला विद्यार्थी एआयच्या मदतीनं स्वतःचा रेझ्युमे असा लिहून देतो, जणू जगातली सगळी मर्जर्स किंवा ॲक्विझिशनची कामं त्यानंच मार्गी लावली असावीत! कंपन्याही बरेचदा अशा उमेदवारांना नोकरी देतात, मोठाले पगार देतात; पण कालांतरानं त्यांना उमगतं, की उमेदवाराचा दावा अगदीच पोकळ आहे. पण अशा वेळी या उमेदवारांना कंपनीबाहेर काढणं हीसुद्धा एक मोठी प्रक्रिया ठरते. जेव्हा बनावट कागदपत्रं किंवा एआय वापरून केलेले हेवी रेझ्युमे वापरणारे उमेदवार मुलाखतींमध्ये बाजी मारतात, तेव्हा खरोखर कौशल्य असलेले प्रामाणिक उमेदवार मागे पडतात. कंपन्यांचा एकूणच उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेवरील विश्वास उडतो. यामुळे प्रामाणिक उमेदवारांकडेही संशयानं पाहिलं जातं.अनेकदा असं दिसून येतं की उमेदवार मोठ्या पगाराची नोकरी मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रं तयार करतात, नकली पे-स्लिप्स दाखवून पगार वाढवून घेतात. एक लाखाचा पगार दोन लाख करून दाखवणारी पे-स्लिप तयार करून नवीन नोकरीच्या ठिकाणी देणारे महाभागसुद्धा असतात. पण हे काम करत असताना त्यांना हे लक्षात येत नाही, की या सगळ्या गोष्टींचा नकळत परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होत असतो. सतत होणाऱ्या फसवणुकीमुळे कंपन्यांचा कायमस्वरूपी भरतीवरचा (परमनंट पेरोल) विश्वास उडाला आहे. कंपन्या आता पूर्ण वेळ नोकरी देण्याऐवजी ‘थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्ट्स’, ‘प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग’ किंवा ‘फ्रीलान्सिंग’सारख्या पर्यायांना प्राधान्य देत आहेत.एका बाजूला बेरोजगार तरुणाला ‘पैसे दे, नोकरी मिळेल’ असं सांगितलं जातं; तर दुसऱ्या बाजूला कंपनीला ‘माझ्याकडे अनुभव आहे, मला जास्त पगार द्या’ असं सांगितलं जातं. दोन्ही ठिकाणी सत्यापेक्षा दावा मोठा होतो. आणि जेव्हा दावे पडताळले जात नाहीत, तेव्हा फसवणूक ही केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित राहत नाही. ती हळूहळू संपूर्ण एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टीमच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करते. म्हणूनच आता ‘सब चलता है’ ही मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे.लेखिका पुणेस्थित सर्टिफाइड अँटि-मनी लाँडरिंग एक्स्पर्ट आणि सर्टिफाइड बँक फॉरेन्सिक अकाउंटंट आहेत. लेखक पुणेस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट आणि सर्टिफाइड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 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