साप्ताहिक

Premium|Grok AI: एआयचा अंधार, ग्रोक प्रकरणानं उघडली गोपनीयतेची भयावह बाजू

Artificial Intelligence: एलॉन मस्क यांच्या ग्रोक या एआय प्लॅटफॉर्मवरून महिला व लहान मुलांच्या डीपफेक न्यूड प्रतिमा व्हायरल झाल्याने जगभरात गोपनीयतेचा मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
Grok AI

Grok AI

esakal

गोपाळ कुलकर्णी
Updated on

गोपाळ कुलकर्णी

ग्रोकवरून व्हायरल झालेल्या महिला अन् मुलांच्या न्यूड इमेजेस आणि त्यानंतर व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांबाबत जगभर सुरू झालेली चर्चा आता निर्णायक पातळीवर पोहोचायला हवी. एआयचा वेग आणि आपल्या सरकारी कामकाजाची पद्धत जर आपण पाहिली, तर येऊ घातलेलं आव्हान किती मोठं आणि जटिल आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. पॉर्न अॅडिक्शनला जर एआयची लिंक मिळाली, तर ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.

Loading content, please wait...
Elon Musk
artificial intelligence
digital
AI in research

Related Stories

No stories found.