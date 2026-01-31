Premium|Grok AI: एआयचा अंधार, ग्रोक प्रकरणानं उघडली गोपनीयतेची भयावह बाजू

गोपाळ कुलकर्णीग्रोकवरून व्हायरल झालेल्या महिला अन् मुलांच्या न्यूड इमेजेस आणि त्यानंतर व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांबाबत जगभर सुरू झालेली चर्चा आता निर्णायक पातळीवर पोहोचायला हवी. एआयचा वेग आणि आपल्या सरकारी कामकाजाची पद्धत जर आपण पाहिली, तर येऊ घातलेलं आव्हान किती मोठं आणि जटिल आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. पॉर्न अॅडिक्शनला जर एआयची लिंक मिळाली, तर ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते..अवघं जग डेटानियंत्रित युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं असताना आता एआय प्लॅटफॉर्मनं यूझर्सच्या आयुष्यामध्ये नवा संघर्ष उभा केला आहे. एआय आता थेट व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्कावर अतिक्रमण करताना दिसतं. एलॉन मस्क यांच्या ग्रोक या एआय प्लॅटफॉर्मवरून व्हायरल झालेली महिला आणि मुलांची अश्लील छायाचित्रं आणि त्यावरून जगभरामध्ये उठलेलं वादळ ही नव्या संकटाची नांदी ठरू शकते. कारण इथं आता संबंधित एआय प्लॅटफॉर्मला एखाद्या छायाचित्रावर प्रक्रिया करताना संबंधित व्यक्तीची परवानगी घेणे गरजेचं वाटत नाही. कुणीतरी फेक अकाउंटचा वापर करून नको ते उद्योग करून ठेवतं आणि त्याचा त्रास मात्र ज्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, अशा निष्पापांना सहन करावा लागतो. ग्रोकवरून व्हायरल झालेल्या महिला आणि मुलांच्या आक्षेपार्ह छायाचित्रांचे पडसाद जगभर उमटले. भारतामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींनी त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागं झालं आणि त्यांनी याबाबत थेट मस्क यांच्याकडेच विचारणा केली. अर्थात ही समस्या काही केवळ भारतापुरती मर्यादित नव्हती. बहुतांश देशांमध्ये हा व्हायरस कमी-अधिक प्रमाणामध्ये पसरला होता. आपल्याच मालकीच्या प्लॅटफॉर्मवरून हे उद्योग सुरू होते, हे मस्क यांनाही ठाऊक नव्हतं. किमान वरकरणी तरी त्यांनी हा दावा केल्याचं दिसून येतं. नेटविश्वातील पॉर्नची चटक आता एआयपर्यंतही पोहोचली आहे. मुख्य म्हणजे ज्यांनी या प्लॅटफॉर्मला जन्म दिला, त्यांनाच आता त्याचा वापर अधिक नफ्यासाठी करून घ्यायचा आहे..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.जगभरातील अनेक महिला हक्क संघटना याविरोधात एकवटल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. काहींनी तर गुगल आणि अॅपलसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या अॅपस्टोअरमधून एक्स आणि ग्रोक यांच्यासारखे प्लॅटफॉर्म काढून टाकावेत, अशी आग्रही मागणी केली. ब्रिटनमध्ये ग्रोकची नाकेबंदी होऊ शकते. जगभरातून होत असलेला विरोध पाहून कंपनीनं आता यूझरच्या छायाचित्रांमध्ये हेराफेरी करणारं फिचरच काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. पण या निमित्तानं काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यांचा गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आली आहे.एआयला पॉर्नची लिंक दिल्यानं कुणाचा फायदा होणार आहे? क्रूर युद्धनीतीला अनुसरून आता याठिकाणीदेखील महिला आणि मुलांना लक्ष्य केलं जात असल्याचं दिसून येतं, भविष्यात हा धोका कसा टाळता येईल? या बाबींचा गांभीर्यानं विचार करावा लागेल.सध्याच्या नेट युगामध्ये व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा मुद्दा एवढा जटील झाला आहे, की डेटा सुरक्षेचे कितीही थर लावले तरीसुद्धा जे फुटायचं ते फुटल्याशिवाय राहत नाही, अशी स्थिती आहे. भविष्यामध्ये हे आव्हान अधिक बिकट होणार असल्यानं आपल्याला कायद्याच्या भिंती आणखी भक्कम कराव्या लागतील यात शंकाच नाही. त्यातही महिला आणि लहान मुलांभोवती अतिरिक्त सुरक्षा कवच उभारावे लागेल. त्यामुळेच एआयच्या वापराबाबत एक निश्चित अशी आदर्श कार्यप्रणाली अथवा मार्गदर्शक तत्त्वं आताच ठरवावी लागतील..व्हायरलचा वेग, यूझरचा गोंधळग्रोकनं स्पायसी मोडसारखं फिचर आणण्यामागं मुळातच यूझरच्या लैंगिक भावना चाळवणं हाच उद्देश होता. व्यावसायिक पातळीवर विचार केला, तर त्यांना त्यामध्ये बऱ्याच अंशी यशदेखील मिळालं, पण त्यातून निर्माण झालेल्या गोपनीयतेच्या प्रश्नाकडे मात्र डोळेझाक करून चालणार नाही. जे आज ग्रोकच्या बाबतीत झालं कदाचित तेच उद्या अन्य प्लॅटफॉर्मवरून होणार नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. ग्रोकवरील महिला आणि लहान मुलांच्या डीपफेक प्रतिमांनी कंपनीला आता आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभं केलं आहे. कॅलिफोर्नियाच्या अॅटर्नी जनरलनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले. ब्रिटन, फ्रान्स सरकार आणि युरोपीय महासंघदेखील याची चौकशी करणार आहे. भारत सरकारनंही तोच कित्ता गिरवल्याचं दिसतं. मलेशिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनी तर हा प्लॅटफॉर्मच ब्लॉक केला.यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक बाब कोणती असेल तर ती म्हणजे या एआय प्लॅटफॉर्मवरून होणाऱ्या अश्लील प्रतिमांच्या निर्मितीचा वेग. तासाभरातच अशा प्रकारच्या काही हजार प्रतिमा हे एआय प्लॅटफॉर्म तयार करत असतील, तर तो वेग आवरणं हे कुणा एकट्यादुकट्या देशाच्या हातामध्ये राहत नाही. आताही नेमकं तेच होताना दिसतं. बनावट अकाउंटचा वापर करून ढिगानं तयार झालेल्या या प्रतिमा काही क्षणांमध्ये समाज माध्यमांत व्हायरल झाल्यानं त्यामुळे व्हायचा तो गोंधळ झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं..Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .डेटावरील वर्चस्व निर्णायकमुळातच क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या डेटा विश्वावरील बड्या राष्ट्रांचं वर्चस्व हीच भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या दृष्टीनं सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे आपला डेटा स्वतःच्या मालकीच्या सेंटरमध्ये ठेवून देशी अल्गोरिदम्सची उभारणी करणं हेदेखील तितकंच अपरिहार्य आहे. ग्रोकच्या निमित्तानं ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. डेटा, इंटरनेट आणि समाज माध्यमांसारखी वेगानं संदेशांचा प्रसार करणारी व्यवस्था जर तुमच्या हातामध्ये नसेल काय होऊ शकतं, याची प्रचिती सध्या इराणसारखा देश घेताना दिसतो. खामेनेई यांच्या विरोधातील आंदोलनात आणखी आग ओतण्यासाठी अमेरिकेने पैशांबरोबर इंटरनेटचाही वापर केला. शेवटी इराण सरकारनं हा वणवा शांत करण्यासाठी नेटबंदीचं शस्त्र उगारलं तेव्हा मात्र एलॉन मस्क यांनी पुढाकार घेत स्वतःच्या स्टारलिंकची यंत्रणा त्यासाठी उपलब्ध करून दिली. अखेरीस इराणनं ती यंत्रणादेखील ठप्प करून दाखविली. ही एकच घटना जगातील संघर्ष नेमके कोणत्या दिशेनं जातील, हे सांगू पाहते आहे. तुमचा डेटा तुमच्या हातामध्ये नसेल, तर तुम्ही अगदी सहजपणे परकी शक्तींच्या हातातील बाहुले होण्याचा धोका अधिक असतो. आतादेखील नेमकं तेच होतंय. याबाबतीत चीन सर्वांत शहाणा निघाला असं म्हणावं लागेल, कारण त्यांनी वेळीच काळाची पावलं ओळखत स्वतःची एआय आणि सोशल मीडिया इकोसिस्टीम तयार केली. त्यामुळं सगळ्या जगाचा डेटा चीनकडं आहे पण चीनचा डेटा कुणाकडंच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.एआयचे स्वदेशीकारणएआयच्या बाबतीत स्वदेशीकारण हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. कारण तुम्हाला तुमचा डेटा स्वतःकडे ठेवून त्यावर प्रोसेस करणारी आणि त्यातून अर्थकारणाला बळ देणारी एक स्वतंत्र व्यवस्था उभी करावी लागेल. हे सगळं एका रात्रीमध्ये होणार नाही. चीननं जे आज उभं केलंय त्यासाठी त्यांनी मोठी आर्थिक किंमत मोजली आहे. भारतासारख्या देशांना हे करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार या दोन गोष्टींची नितांत आवश्यकता भासणार आहे. एकीकडे विस्तारवादी चीन आणि दुसरीकडे बेताल अमेरिका यांच्यात सुवर्णमध्य शोधण्यासाठी आपल्याला जर्मनीसारखे युरोपीय देश मोलाची मदत करू शकतात. त्यासाठी आपल्याला धोरणात्मक पातळीवर काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. तसं पाहता एआय डेटासेंटरच्या ऊर्जेची भूकदेखील खूप मोठी असते..त्यासाठी समुद्रातील पाण्याचा वापर करता येईल की अवकाशातील ऊर्जा वापरली जाऊ शकते, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये बरंच काथ्याकूट सुरू असल्याचं दिसून येतं. आता बऱ्याच कंपन्या यासाठी आण्विक ऊर्जेच्या पर्यायाचा गांभीर्यानं विचार करू लागल्या आहेत. या शर्यतीमध्ये मेटानं मोठी आघाडी घेतल्याचं दिसून येतं. अॅटम टू अल्गोरिदम हा नवा प्रवास सुरू झाला आहे. भारतासारख्या देशाला स्वतःचं ऊर्जाकारण सुरक्षित करून नवी एआय इकोसिस्टीम तयार करावी लागेल. आपल्याला त्यात यश मिळालं, तरच डेटा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आपण एक पाऊल पुढे टाकू शकू. अन्यथा भविष्यात आपल्याला ग्रोकसारख्या एआय प्लॅटफॉर्मची मनमानी सहन करावी लागू शकते.पॉर्नची चटक अन् एआयपॉर्न ही नेटविश्वाची एक काळी बाजू आहे. एआयच्या आगमनामुळे हा काळा ठिपका अधिकच गडद होताना दिसतो. ग्रोकनं या निमित्तानं जनता आणि विविध सरकारी यंत्रणांना चाचपडून पाहण्याचं काम केलं, असंही बोललं जातं. उद्या हेच उद्योग कंपनी आडवळणानं करणारच नाही याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही. शेवटी मस्क जे करतात त्यामागची प्रेरणा ही फक्त नफाच असते, हे एव्हाना जगाला चांगलंच समजलं आहे. मुळात प्रश्न हा अशा प्रकारची आक्रमणे रोखण्यासाठी आपण सज्ज आहोत की नाहीत, हा आहे. सरकारी यंत्रणेनं एआयच्या वापराबाबत केवळ नैतिकतेचे डोस देऊन चालणार नाही. महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित डेटा अधिक सुरक्षित कसा राहील, यावर अधिक काम होणं गरजेचं आहे. पॉर्न अॅडिक्शनचा विकार जर एआय प्लॅटफॉर्मवरून पसरू लागला, तर त्याचे परिणाम कित्येकपटीनं गंभीर असू शकतात. ही कामूक काळाची चाल आताच ओळखणं गरजेचं आहे. याबाबतीत सगळ्याच गोष्टी या सरकारी पातळीवरून होतील, असं मानण्याचं काही कारण नाही. त्यासाठी सामाजिक आणि नागरी हक्क संघटना आणि मुख्य म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी जागल्याची भूमिका पार पाडणं गरजेचं आहे. सामूहिक सजगतेमधूनच अशा अपप्रवृत्तींना चाप लावला जाऊ शकतो.गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थितवरिष्ठ उपसंपादक आहेत. 