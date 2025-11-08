Premium|GST: दिवाळीच्या खरेदीत जीएसटी कपातीचा प्रभाव, बाजारपेठेत वाढलेली क्रयशक्ती

संपादकीयदिवाळी झाली आणि लोक आता दिवाळीच्या सुट्या संपवून कामावर रुजू व्हायला लागलेत. दिवाळीच्या उत्साहपर्वाचा अजून प्रत्येकाच्या मनावर चांगलाच पगडा आहे. यावेळच्या दिवाळीच्या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘जीएसटी’च्या कपातीचा झालेला परिणाम. केंद्र सरकारने दिवाळीच्या आधी काही दिवस (२२ सप्टेंबर) जीएसटी अर्थातच ‘वस्तू व सेवा करा’त मोठी कपात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कपातीनंतर केलेल्या आवाहनामध्ये हा उत्सव ‘खरेदीचा उत्सव’ ठरावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यांची अपेक्षा सर्वार्थाने अगदी खरी झाली, भारतीयांनी यावेळी सणावेळी केल्या जाणाऱ्या खरेदीला अधिक उत्साहाने प्राधान्य दिले. खरेदीच्या या लाटेने खरोखरच देशातील बाजारपेठेला चालना मिळाली. आजपर्यंत जाहीर झालेल्या विविध संस्थांचा आकडेवारीनुसार, अगदी ट्रॅक्टरपासून किरकोळ किमतीच्या वेफर्सच्या छोट्या पाकिटापर्यंत व्हाया सोनेखरेदीच्या बाबीपासून सगळीकडे हा परिणाम जाणवला. गेल्या अनेक वर्षांत झाली नव्हती तेवढी ट्रॅक्टरची खरेदी या दिवाळीच्या आधी झाली. बळीराजा खरेतर यावेळी अतिपावसाच्या संकटाने तसा अडचणीत आहे, पण त्यानेही खरेदीची उभारी धरली. .आपल्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगाचे स्थान मोठे आहेच व तेच स्थान कृषी व्यवस्थेलाही आहे. सुगीचा हंगाम असल्यास त्याचे पडसाद बाजारपेठेच्या सर्वच भागात उमटतात. शेतकरी अर्थचक्राला गती देतो हे अनेकांनी मान्य केलेले गृहीतक आहे, हे कधीही विसरून चालणार नाही. त्याचा पडताळा ट्रॅक्टरच्या खरेदीने आला. यावेळच्या खरेदीच्या व्यवहारात एक बाब नवी अशी होती, की सरकारने जाहीर केलेली करकपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात देशातल्या विविध कंपन्याही आघाडीवर होत्या. त्यांनीही याची बरीच जाहिरात करून खरेदी कशी वाढेल याकडे लक्ष दिले.सरकारची याआधीची कररचना पाच टप्प्यांत होती, त्यात कपात करून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला कंपन्यांची साथ मिळाली. साधे पाण्याचे पाच लिटरचे कॅन करकपातीपूर्वी ज्या किमतीत मिळत असत, त्यात कंपनी-कंपनीनुसार पाच ते दहा रुपयांची घट झाली. जनतेलाही ही कपात थेट जाणवली; थोडा का असेना, पण सगळ्यांना आधीच्या किमती आणि आताच्या किमती यात दर्शनी फरक नक्की जाणवला आणि मग नागरिकांचा खरेदीचा मूड बनत गेला आणि त्याचे लाटेच्या स्वरूपात रूपांतर झाले, हे नक्की. खरेदी आणि बाजारपेठेतील व्यवहारांच्या पातळीवर हा सगळा उत्साह असताना दुसरी एक महत्त्वाची बाब यावेळी प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे देशभरात फटाक्यांच्या वापरात किंचित का होईना झालेली घट. मुंबईसारख्या अर्थनगरीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दिसणारा फटाक्याचा धूर थोडा कमी होता. पर्यावरणाच्या दृष्टीने सरकार विविध पातळ्यांवर जे जनजागृतीचे धोरण राबवत आहे, त्याला थोडा का होईना प्रतिसाद मिळतोय हे अनेक अर्थांनी दिलासादायक आहे. .मध्यमवर्गीय माणसाचे घरातील खर्चाचे अंदाजपत्रक एकप्रकारे ठरलेले असते. त्यात त्याला दिलासा मिळाल्यास तो जास्त खरेदी करतो, तसेच यावेळी घडले. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार खरेदीदारांची क्रयशक्ती वाढल्यास बाजारपेठेला आपोआप चालना मिळते. यावेळी करकपातीमुळे थोड्याफार प्रमाणात हे घडले. याच कराला एकेकाळी ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ असे हिणवले गेले होते; त्यातल्या राजकारणाबाबत चर्चा करण्याची ही वेळ नाही, पण करामधल्या बदलाने अर्थव्यवस्थेला थोडीफार चालना मिळणे हेदेखील मोठेच काम आहे. .Diwali Shopping : दिवाळी खरेदीचा उत्साह; पारंपरिक आणि आधुनिक वस्तूंना पुण्यात मोठी मागणी.रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्याजदराबाबतच्या निर्णयाने बाजारपेठेत असे घडत असते. यावेळी कररचनेच्या बदलाने तसा परिणाम ठळकपणाने जाणवला. प्रकाशाच्या या पर्वात बाजारपेठेला भक्कम करणाऱ्या घटना घडल्या हे नक्की. पण त्याच वेळी काही काळजी वाटाव्या अशाही घटना घडल्या आहेत. मराठवाड्यातला बेसुमार पाऊस आणि त्यामुळे आलेला पूर यांमुळे राज्यात अस्वस्थता आहे. त्याचबरोबर अमेरिकी निर्बंधाच्या आणि आयात शुल्काच्या वाढत्या दबावामुळे अनेक क्षेत्रात भीतीचे वातावरण आहे यात शंका नाही. वर्ष संपायला दोन महिने राहिले आहेत, एकीकडे दिवाळीतल्या पणत्या, उत्साह आणि अपेक्षांच्या पणत्या तेवायला सुरुवात करणाऱ्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे हाच प्रवाह चिंता आणि काळजीचे ढग परतवून लावेल यात शंका नाही. आर्थिक आघाडीवर हे सगळे घडत असताना बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा एक टप्पा होत आहे. देशाच्या राजकारणात बिहारमधील घडामोडीला खूप महत्त्व असते. .Diwali Festival : दिवाळी खरेदीत पुणेकरांचा उत्साह; शनिवारी बाजारपेठा फुलल्या.राजकीयदृष्ट्या बिहार आणि बिहारचा मतदार सजग असतो असे मानले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीला महत्त्व असून त्यातल्या निकालाने देशाच्या राजकारणात बरेच बदल होऊ शकतात. एकूणच प्रकाशाच्या पर्वाने सुरू झालेला हा विविध घटना-घडामोडींचा कालखंड नवे वळण घेईल यात शंका नाही.--------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.