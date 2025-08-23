Premium|Share Market: ट्रम्प-पुतीन भेटीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम; भारतीय बाजारावर काय परिणाम..?

भूषण महाजनदिवाळीपर्यंत किंवा त्याआधी जीएसटी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यात कायद्याचे सुलभीकरण व दोन दरात आकारणी असू शकेल. वित्त निवेशक ५ व १८ टक्के दराची अपेक्षा करीत आहेत. दुचाकी वाहनांवर असलेला २८ टक्के जीएसटी जाचकच आहे. किमान १०० सीसी व त्याखालील वाहनांवर १८ टक्के कर लागू झाल्यास नक्कीच वाहनांची मागणी सुधारेल.गेल्या सप्ताहात (ता. ११ ते १४ ऑगस्ट) प्रथमच शेअर बाजाराने सकारात्मक संकेत दिले. २७ जून २०२५ रोजी २५६५४ अंशाला निफ्टीने स्पर्श केला आणि नवा उच्चांक करते की काय अशी शंका आणि हूल दिली. आम्ही सकाळ मनीच्या जुलै २०२५च्या अंकातील लेखात ‘शिखराच्या शेवटच्या टप्प्यातील आव्हाने’ ह्या मथळ्याखाली नवा उच्चांक शेअर बाजाराला सहजी जमणार नाही, असे भाकीत केले होते. दुर्दैवाने ते खरे होताना दिसते आहे. मात्र जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून जी अखंड पडझड सुरू आहे, ती थांबल्यासारखे वाटते. परंतु, पूर्ण विश्वासाने सांगता येत नाही. कारण, अजूनही बाजार मंदीवाल्यांच्या कह्यात आहे. कदाचित थोडी उसळी घेऊन निफ्टी पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या असे करू शकते. निफ्टी २३५०० ते २४००० ह्या दरम्यान थांबेल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा व मूल्यांकनाचा अंदाज घेत घेत स्थिर राहू शकते. तोपर्यंत तरी गुंतवणूकदारांना ह्या वादळवाटेनेच चालायचे आहे. .एक शेर ओठावर येतोवादळे येऊन गेली, वादळे येतीलहीतोंड देण्या वादळाला, शक्ती हवी, युक्ती हवीसोपा नव्हे मुकुट इथला, संतोष प्रजेचा सांभाळण्यासुराज्य करण्या येथे नीती हवी, छाती हवीह्या वादळवाटेतून योग्य दिशा खालील घटना दर्शवतील -१ ट्रम्प ह्यांच्या ‘कर्तुत्वा’मुळे व भारताबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्यामुळे सेंटीमेंट उदास झाले आहे. अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम माफक असला, तरी शेअर बाजारासाठी सेंटीमेंटही तितकेच महत्त्वाचे असते. ट्रम्प रशियावर दबाव टाकण्यासाठी भारतावरचे निर्बंध हे हत्यार म्हणून वापरताहेत हे उघड आहे. रशियाही अनेक निर्बंधांमुळे गांजला आहे. अशा प्रसंगी ट्रम्प व पुतीन ह्यांच्या अलास्कामध्ये होत असलेल्या भेटीकडे जगाचे, विशेषत: युरोपियन समुदायाचे डोळे लागले होते. पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे पुतीन यांच्यावर वाढत्या आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागत असताना आणि ट्रम्प जागतिक शांतता प्रस्थापित करणारा म्हणून त्यांची ओळख मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असताना, ही शिखर परिषद झाली. दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन व हास्यविनोद केले खरे, पण परिषदेत काय घडले ह्याविषयी ‘अळी मिळी गुपचिळी’ चेच धोरण ठेवले. दोघांनीही एकमेकांचे कौतुक केले, पण कुठलाही प्रश्न सुटल्यासारखे दिसले नाही. सोमवारपर्यंत ठोस बातम्या माध्यमांसमोर येतील. अँकर ब्रेट बायर यांना ट्रम्प साहेबांनी सांगितले, की मला युद्धबंदी हवी आहे. तसे झाल्यास मी झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांना फोन करेन. आता तो फोन होणार नाही असे दिसते. आपल्या बाजाराच्या दृष्टीने ही बातमी काही फारशी उत्साहवर्धक नाही. मात्र ट्रम्प ह्यांच्या मते भारताने रशियाकडून खनिज तेल विकत घेणे बंद केले आहे. ते घेणाऱ्या देशांवर लावलेले अतिरिक्त शुल्क आता लागणार नाही, असे ट्रम्प म्हणाल्याचे वृत्त आहे. तसा खुलासा झाल्यास शेअर बाजाराला थोडा तरी दिलासा मिळेल. .२ यानंतर मोदींचा चीन दौरा, तसेच २५ ऑगस्ट रोजी अमेरिकी शिष्टमंडळ भारतात येणार आहे. एकेक घटनेचा पट जसा उलगडत जाईल, तशी बाजाराला दिशा मिळेल.३ ता. १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी ह्यांनी जीएसटीसंबंधी घोषणा केली. दिवाळीपर्यंत किंवा त्याआधी जीएसटी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यात कायद्याचे सुलभीकरण व दोन दरात आकारणी असू शकेल. वित्त निवेशक ५ व १८ टक्के दराची अपेक्षा करीत आहेत. दुचाकी वाहनांवर असलेला २८ टक्के जीएसटी जाचकच आहे. किमान १०० सीसी व त्याखालील वाहनांवर १८ टक्के कर लागू झाल्यास नक्कीच वाहनांची मागणी सुधारेल. दुचाकी वाहनांचे शेअर काहीसे तेजीत येण्यामागे हे कारण असावे. निदान सणांचे दिवस संपेपर्यंततरी आयशर मोटर, हिरो, टीव्हीएस जवळ बाळगावेत. वितरकांकडे ६० ते ९० दिवसांचा साठा आहे. तो ह्यावर्षी दिवाळी थोडी लवकर आल्यामुळे संपेल अशी त्यांना आशा आहे. तसेच विमा कंपन्या जीएसटी कमी होण्याची चातकासारखी वाट पाहात आहेत. विमा जर सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत न्यायचा असेल तर हे आवश्यक आहे. एचडीएफसी लाइफ बरेच वर्षे ह्याच टप्प्यात रेंगाळतो आहे. तसेच आयुर्विम्यावरील निर्गुंतवणुकीची टांगती तलवार दूर झाल्यावर एलआयसीही रडारवर हवा. ग्राहकोपयोगी वस्तू जसेकी एसी, फ्रिज, धुलाई यंत्रे व त्यासारख्या मध्यमवर्गाला लागणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता आहे. तसे सूचित झाल्यास शेअर बाजाराची मरगळ नक्कीच दूर होईल. ते झाल्यास उपभोग क्षेत्रदेखील भरारी घेईल. त्याच बरोबर मोदींनी भारत ही मृत अर्थव्यवस्था कशी नाही, ते गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीनिशी सिद्ध केले. भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा औषधांचा उत्पादक व पुरवठादार असून जगाची फार्मसी म्हणून कार्यरत आहे. भारताची सौरविद्युत क्षमता ११ वर्षांत ३० पट वाढली आहे. तांदूळ, गहू तसेच मस्योद्योगात देश जगात दुसऱ्या नंबरला आहे. .४ नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढले आहे , त्यानुसार ब्रिक राष्ट्रे (ब्राझील, रशिया, चीन) भारताबरोबरचा व्यवहार रुपयात पूर्ण करू शकतात. एकप्रकारे डॉलरच्या स्वामित्वाला हे आव्हानच आहे.५ अमेरिका स्थित एस अॅण्ड पी ग्लोबल रेटीग्ज संस्थेने भारतीय बॉंड्सचे जोखीम मानांकन बीबीबीवरून बीबीबी स्टेबल असे केले आहे. हे जरी एक घर वर असले, तरी आपली क्षमता किमान A हे मानांकन मिळण्याची आहे. तेही योग्य त्यावेळी मिळेलच. तसेच एस अॅण्ड पी संस्थेने नमूद केले आहे, की देशांतर्गत मालाचा खप मोठा असल्यामुळे ५० टक्के आयात शुल्काचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही. आपले तज्ज्ञ काय सांगतात यापेक्षा गोऱ्या अभ्यासकांवर विश्वास ठेवण्याची आपली वृत्ती आहे. तेव्हा गुंतवणूकदार याकडे योग्य ते लक्ष देतीलच.६ वरील उपायांनी सेंटीमेंट नक्कीच सुधारेल. त्या जोडीला ऑक्टोबर महिना नवे तिमाही निकाल घेऊन येईल. ते उत्साहवर्धक असल्यास शेअर बाजार आशेने पल्लवित होईलच. चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा जोर धरत आहे. मोठे भांडवल तेथे भारताकडे दुर्लक्ष करून जात आहे. जपानचा निकाई निर्देशांक पुन्हा नवा उच्चांक करीत आहे. युरोपीय बाजारदेखील तेजीत आहेत. बीटकॉइन आता नव्या उच्चांकाला टेकले आहे; १ लाख २३ हजार डॉलर. त्यावरून जगाच्या वाढलेल्या जोखीमक्षमतेचा अंदाज येतो. अमेरिकेत एसएनपी ५००नेदेखील सार्वकालीन उच्चांकाची, ६४००ची लक्ष्मणरेषा ओलांडली. तेथील बाजार अतिमहाग आहेत, पण आयातशुल्कामुळे अमेरिकेची व्यापारी तूट किती कमी होते ह्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. .Premium|UPI new rules August 2025 : बदलते व्यवहार, बदलते नियम! .तात्पर्य असे, की आपला शेअर बाजार महाग आहे हे स्वीकारूनच पावले उचलली पाहिजेत. आपल्या शेअर बाजाराची दोन अंगे स्पष्टपणे दिसतात.जी कंपनी तिमाही निकालाबाबत अपेक्षाभंग करते, तिला कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागते, मग ती कितीही हव्याहव्याशा क्षेत्रात असो. उदाहरणार्थ ब्लू जेट, आरती फार्मा, कोटक बँक वगैरे.जी कंपनी अपेक्षेपलीकडे विक्री व नफा वृद्धी दाखवते तिचे स्वागत बाजार भुईनळ्या उडवून करतो, मग मूल्यांकन कितीही महाग असो.एखादा अपवाद दोन्ही बाजूस होऊ शकतो. जर त्या क्षेत्राबद्दल मोठ्या अपेक्षा असतील, तर शेअर बाजार त्याला तात्पुरते माफ करतो व पुढच्या तिमाहीकडे डोळे लावून बसतो. उदाहरणार्थ इंडिगो, हिताची पॉवर इत्यादी. म्हणजेच जेथे विक्री व नफा वृद्धी ठळकपणे दिसते आहे, अशाच शेअरचा मागोवा घ्यावा, अन्यथा कडेला थांबावे आणि बाजाराचा कल कळल्यावरच गुंतवणूक करावी.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.)महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे 