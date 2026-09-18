Premium|Gulzar’s Mumbai : विस्तारणाऱ्या अस्वस्थ वर्तुळांच्या शहरात...

सौरभ सद्योजातमुंबईत येऊन ठेपलेल्या जवळजवळ प्रत्येक प्रकारच्या व्यक्तीला आमची मुम्बईत उमटणारा श्वास जवळचा वाटू शकेल. रस्त्याच्या कडेला वाढणाऱ्या अनौरस पोरापासून ते दिग्गज दिग्दर्शकापर्यंत आणि पाण्यानं झोपडपट्टीचा श्वास कोंडला जाण्यापासून ते लॉकडाउनच्या भयावह पायपिटीपर्यंत कित्येक विषयांना हात घातलेला आहे. यहाँ जीना भी जादू है - यहाँ ख़्वाब भी टाँगों पे चलते हैं उमंगें फूटती हैं, जिस तरह, पानी में रक्खे मूँग के दाने चटकते हैं तो जीभें उगने लगती हैं यहाँ दिल ख़र्च हो जाते हैं अक्सर -चकाकणारी आणि चकवा देणारी मुंबई. तिच्या उदरात स्वप्नांची बीजं पेरून माणसं कामाला लागतात आणि त्याचा महावृक्ष होईल, या आशेनं त्या स्वप्नाच्या भवताली आपली बस्तानं बसवतात. एकेक व्यक्ती म्हणजे एकेक स्वप्न आहे इथे. त्याचं म्हणून एक अस्वस्थ वर्तुळ आहे त्याच्या सभोवती. अशा जीवनाच्या आकृतिबंधाचं प्रतिबिंब, गुलजारांच्या वरील ओळींत लख्ख दिसून येतं. एखादं धटिंगण पोर अंगचटीला येतं तसा इथला समुद्र, निद्रानाशानं पछाडलेली मनं, दारिद्र्याच्या दर्पानं फणफणणारे फुटपाथ आणि श्रीमंतीच्या गर्वानं आकाश छेदणाऱ्या इमारती असं वैविध्य अंगावर वागवणारं शहर म्हणजे मुंबई! तिन्हीत्रिकाळ धडधडत राहणाऱ्या या शहराचं नवंकोरं आख्यान, आमची मुम्बई या ग्रंथाद्वारे प्रसिद्ध कवी, गीतकार आणि साहित्यिक असणाऱ्या गुलजारांनी वाचकांसमक्ष आणलं आहे. या भल्याथोरल्या ग्रंथात ३६ कविता आणि २५ लघुकथा आहेत. यात स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातली मुंबई, तिच्या बदलत गेलेल्या अवस्था आणि चेहरा गुलजारांनी अत्यंत तपशीलवार आणि संवेदनशीलपणे रेखाटल्याचा दिसून येतो. .Premium|Gatha Saptashati Maharashtri Prakrit : सातवाहन काळातील महाराष्ट्री प्राकृत; मराठी भाषेची जननी.गुलजार गेली कित्येक दशकं साहित्य आणि सिनेनिर्मितीच्या क्षेत्रात प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. अर्थात त्यानिमित्तानं मुंबईत त्यांची पाळंमुळं अनेक दशकांपासून रोवली गेली आहेत. त्यामुळे पन्नासच्या दशकापासून ते कोविडकाळापर्यंत उत्क्रांत होत गेलेली, प्रसरण पावलेली मुंबई या लेखनाचा मूलाधार ठरते. तत्कालीन मुंबईचा भूगोल, तिची धाटणी आणि आजमितीला ‘मुंबई ०२’, ‘मुंबई ०३’ म्हणून मिरवणाऱ्या भागांचं त्यावेळचं ग्रामीण चित्रण या लेखनातून डोकावतं. ‘ये सारे गाँव थे पहले’, ‘इमली’, ‘जुहू’, ‘हाजी अली’, ‘धारावी’ आणि इतर कवितांमधून या शहराच्या खाचाखोचा, कवीची त्यासंबंधीची निरीक्षणं आणि उभी राहिलेली देखणी कथानकं अनुभवता येतात. उदाहरणार्थ, धारावीचं वर्णन करताना, ‘काली काली, काली काली, बहुत ही काली...’ असं म्हणत, ते वाचकाला धारावीत नांदणाऱ्या दारिद्र्याच्या वास्तवापाशी आणून सोडतात. तिथल्या अंधाराची, दाटीवाटीची चटकन जाणीव करून देईल अशी ती रचना आहे. यासह विशेष नमूद करावीशी वाटते ती ‘सी लिंक’ नावाची, अवघी तेरा ओळींची कविता. वियोगाचा स्वीकार अधोरेखित करणारी आणि ‘सागराचं बळ’ असणारी कविता म्हणता येईल तिला. यांसह अस्वस्थ करणाऱ्या इतर काही कवितांचा मध्यवर्ती विषय आहे फुटपाथ! त्यायोगे दिसून येणारं दारिद्र्य, भांडण-तंटे, फुटपाथवर राहण्याचे लिखित-अलिखित नियम आणि वेगानं आकुंचन पावत गेलेली माणुसकी असं सगळं ते एकत्र गुंफतात. त्यांनी कवितेत अथवा कथेत पुरवलेले सूक्ष्मातिसूक्ष्म तपशील, पात्रांना साजेसे संवाद आणि कथानकांचे पट प्रभावशाली आहेत. विलक्षण वाटतं ते वाचताना! फुटपाथ समजावून देणाऱ्या आणि अगदी विरुद्ध मताच्या दोन वेगळ्या कविता अगदी लागोपाठ येतात. असं विरोधाभास आणि त्यांचं असणं हे मुंबईसारख्या शहरासाठी अगदीच स्वाभाविक आहे.अपना ख़ुदा फ़ुटपाथ पे अपने साथ ही रहता है!इथपासून तेअब फ़ुटपाथ पे रहने में भी ‘रिस्क’ बहुत हैजब से हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की रीतचली है सियासत में....Premium|Gatha Saptashati Maharashtri Prakrit : सातवाहन काळातील महाराष्ट्री प्राकृत; मराठी भाषेची जननी.अगदी विरुद्ध अशा दोन शक्यता ते पुढ्यात मांडतात. फुटपाथवर झोपणारी माणसं, त्यासाठी मोजावे लागणारे आठ आणे, फुटपाथ चिरडणारी मोटारगाडी, भिकाऱ्यांच्या अजब तऱ्हा, दंगलीत कुस्करला जाणारा फुटपाथ अशी एक मोठी परिसंस्थाच उभी आहे त्यांच्या लेखनात. याबाबतची गुलजारांची सूक्ष्म निरीक्षणं व येणारे अगदी बारीकसारीक तपशील वाचकाला गुंतवून ठेवतात, प्रभावित करतात. त्यांच्या कथा, कवितांमधून दिसणारं दारिद्र्य दाहक निश्चित आहे; परंतु ते कुरूप नाही. त्यासंबंधीची मांडणी गांभीर्यपूर्वक तर आहेच, पण त्यात हलक्या उपहासाचा आणि त्यायोगे येणाऱ्या निखळ विनोदाचाही स्वर लागलेला दिसून येतो. यामुळे हे लेखन नैसर्गिकपणे उमटणाऱ्या मानवी वर्तणुकीच्या अधिकाधिक जवळ उभं असल्याचं दिसतं. या शहराचे, तिच्या उदरात राहणाऱ्या सर्वस्तरीय लोकांच्या आयुष्याचे इतरही अनेक महत्त्वाचे पदर आहेत. त्या घटकांचा आणि त्यांच्या आवाजांचा अंतर्भावही अर्थात यात आहे. पाव-खिमा खाऊन समुद्राशी हुतुतू खेळणारा जिद्दी माणूस, दिवसरात्र काबाडकष्ट करणारा कामगार, ‘देव बेघर होत नसतो’ म्हणणारा अंध भिकारी आणि फुटपाथपासून ते उच्चभ्रू घरांत राहणारी सशक्त स्त्री, अशा व्यक्तिमत्त्वांचा एक आशावादी आणि सकारात्मक कॅनव्हासही तितक्याच सशक्तपणे या ग्रंथात उगवून आला आहे.गुलजारांच्या कविता आणि गाणी जगप्रसिद्ध आहेतच. या ग्रंथातही सरस आणि संवेदनशील काव्य आहे. पण कांकणभर अधिक कौतुक करावं लागेल ते आमची मुम्बईतल्या लघुकथांचं! त्यांचं रसास्वादी समीक्षण करण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि दीर्घ लेख निश्चितच लिहिता येईल. त्यांच्या कवितांमध्ये एक विशिष्ट वजन आणि लय आहे, ते आणि तशाच प्रकारचं वजन कथेतल्या पात्रांच्या तोंडी असणाऱ्या संवादांत आहे. मराठी, उर्दू, भोजपुरी आणि खास मुंबईच्या लहेजात बोलले जाणारे संवाद ही पात्रं लीलया बोलतात. ‘सारथी’, ‘झडी’, ‘मुंह दिखायी’, ‘फुटपाथ से’ आणि ‘लॉकडाऊन’ अशा कथांमध्ये ही सरमिसळ मस्तच जमून आली आहे. कथांबाबत सांगण्याची एक विशेष बाब म्हणजे, ती वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या, परिस्थितीच्या आणि भावनांच्या आवेगांना स्पर्शून येते. दारिद्र्य, प्रसिद्धीमुळे वाट्याला आलेलं एकाकीपण, सलोखा संपलेले दिवस, खासगी नात्यांमधील ताण आणि पावसानं बिथरणारी वस्ती अशा विविधांगी विषयांतून त्यांनी मानवी मनांची उकल केली आहे. मुंबई न पाहिलेल्या व्यक्तीलाही या कथांच्या माध्यमातून मुंबईची सहजसोपी स्वभाववैशिष्ट्यं ढोबळमानानं तरी निश्चितच आकळून येतील. .यांसह कथांच्या माध्यमातून त्यांनी जी व्यक्तिचित्रे (बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज) चितारली आहेत ती अत्यंत सरस आहेत. प्रसिद्ध दिग्दर्शक बिमल रॉय यांच्या शेवटच्या दिवसांत घडलेलं एक सत्यकथन त्यांनी अपार आत्मीयतेनं लिहिलं आहे. याच प्रकारात, ‘गागी और सुपरमॅन’ ही हळवं करणारी कथा मोडते. काही कथांचं ‘लघु’ असणं खटकू शकतं, पण अर्थातच ती व्यक्तिसापेक्ष बाब आहे, असं म्हणणं अधिक सयुक्तिक ठरेल. या ग्रंथात काही कथा अशाही आहेत ज्या ओ हेन्रीच्या कथांप्रमाणे शेवटाकडे येताच आश्चर्याचा धक्का देतात. या पठडीतील ‘क्लैरिनेट’सारखी कथा ही झरझर वाचून होते; परंतु तिचा शेवट खणकन वाजतो. ‘एक चाबी’ आणि ‘सनसेट बुलेवार्ड’ या कथाही विशेष उल्लेखनीय आहेत. ‘एक चाबी’तून तर गुलजारांच्याच इजाजत या सिनेमाचा दरवळ जाणवतो. या ग्रंथातील बव्हंशी लेखन बोधपूर्ण आहे. त्यामागे काही विचार आहे. परंतु सर्व कथा बोधपर नाहीत. तसा उद्देशही नसावा. पण बहुतांश कथांच्या आणि कवितांच्या ठायी एक शहाणीव आहे. मूल्यशिक्षण आहे. अनुभव आणि ठहराव आहे. हे शहर सर्वांना आयुष्य देत नाही; परंतु जगणं निश्चित देतं. ठोकूनपिटून सरळ करतं पण अंतर देत नाही. गुलजार म्हणतात - ‘डराया, भगाया, रोका, टोका और ख़ूब फेंटा मुझे लेकिन अपनी गोद से नहीं उतारा ।’ या एका ओळीत कित्येक कथांचा ऐवज मावलेला आहे!मुंबईत येऊन ठेपलेल्या जवळजवळ प्रत्येक प्रकारच्या व्यक्तीला आमची मुम्बईत उमटणारा श्वास जवळचा वाटू शकेल. रस्त्याच्या कडेला वाढणाऱ्या अनौरस पोरापासून ते दिग्गज दिग्दर्शकापर्यंत आणि पाण्यानं झोपडपट्टीचा श्वास कोंडला जाण्यापासून ते लॉकडाउनच्या भयावह पायपिटीपर्यंत कित्येक विषयांना हात घालू पाहतं हे लिखाण. आणि असं अत्यंतिक कसदार लेखन रख्शंदा जलील यांनी त्याच कुशलतेनं इंग्रजीत अनुवादित केलं आहे. त्यामुळे या शहराच्या वर्णनाचं पुण्याहवाचन जगभर पोहोचण्याचा संभव अधिक बळावला आहे हे निश्चित.लेखक समीक्षक व साहित्याचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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