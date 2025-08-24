Premium|Guntupalli Caves: गुंतुपल्ली लेणं; कातळात रुजलेली बौद्ध श्रद्धा

अमोघ वैद्यइथला मोडकळीला आलेला मंडप आता फक्त चार तुटलेल्या खांबांनी ओळखला जातो. हा मंडप कधी काळी ५६×३४ फूट सभागृहाचा भाग होता. शिलालेखातून समजतं, की या सभागृहाला इ.स. पहिल्या ते पाचव्या शतकात दान मिळालं. या सभागृहाच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला असलेली प्रवेशद्वारं प्राचीन काळी झालेल्या भिक्खूंच्या सभांचा इतिहास जपतात, जणू त्या काळाचे मूक साक्षीदार.प्राचीन काळात माणूस नैसर्गिक गुहा आणि कातळातील आश्रयस्थानांमध्ये राहत असे. त्याकाळात बौद्ध भिक्खू वनवासासाठी जात असत. तेव्हा पावसाळ्यात प्रवास शक्य नसताना ते अशा गुहांची निवड करत असत. त्यांचं एकट्याचं किंवा समूहाचं साधं आणि आध्यात्मिक जीवन हे धार्मिक प्रार्थना आणि ध्यानात व्यतीत होत असे. त्यामुळे त्यांनी डोंगर, जंगल आणि नदीकाठासारख्या शांत ठिकाणांना प्राधान्य दिलं, जिथं त्यांना गजबजाटापासून दूर राहता येई.आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात कमवरपुकोटाजवळ जीलकर्रागुडेम गावापासून काही अंतरावर गुंतुपल्ली लेणं वसलेलं आहे. एलुरूपासून ४० किलोमीटर अंतरावर आणि राजमुंद्रीपासून ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हिरव्या टेकड्या आणि घनदाट जंगलांनी नटलेल्या या डोंगरात प्राचीन बौद्ध स्मारक कातळात कोरलं गेलं आहे. इथं पोहोचताना रस्त्यात काही ठिकाणी खड्ड्यांमुळे अडथळे येतात, पण डोंगरांच्या सावलीतून आणि हिरव्या पर्णसंभारातून जाणारा मार्ग मनाला प्रसन्न करतो. या लेण्यापासून सर्वात जवळचं रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळ राजमुंद्री येथे आहे. तिथून या शांत स्थळापर्यंत सहज पोहोचता येतं. निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं हे ठिकाण जणू बौद्ध भिक्खूंनी निवडलेलं शांततेचं आश्रयस्थान आहे. .इ.स. दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकात, गुंतुपल्लीच्या डोंगरांनी बौद्ध भिक्खूंना आपल्या कुशीत आश्रय दिला. तिथे त्यांनी कातळाला खणून आपलं आध्यात्मिक विश्व निर्माण केलं. त्यांनी साध्या, खणलेल्या जागांपासून सुरुवात केली आणि हळूहळू मेहनतीनं एकमेकांना जोडलेल्या खोल्या उभारल्या, ज्या जणू त्यांच्या साध्या जीवनाचा आधारच ठरल्या. या खोल्यांत पाण्याच्या गळतीसाठी काळजीपूर्वक नाल्या खोदल्या गेल्या. झोपण्यासाठी दगडात कोरलेले पलंग तयार झाले. खिडक्या-दरवाजांमधून प्रकाश आणि हवा येत असे. या रचना, ज्या मठ किंवा विहार म्हणून ओळखल्या गेल्या, त्या भिक्खूंच्या ध्यान आणि प्रार्थनेच्या शांततेची साक्ष देतात, जणू कातळातच त्यांचं अध्यात्म कोरलं गेलं.कालांतरानं वास्तुकला आणि शिल्पकलेत प्रगती झाली. आसपास मिळणाऱ्या मातीपासून विटा बनवल्या गेल्या आणि त्यांच्या मदतीनं चैत्यगृह, अप्सिडल स्तूप आणि व्होटिव्ह स्तूप उभारले. हे स्तूप त्यांच्या श्रद्धेचे आणि कलेचे प्रतीक बनले. पण या विटांचं बांधकाम नाजूक होतं. काळाच्या झटक्यांपुढे टिकावं म्हणून त्यांनी जवळच्या कातळातील दगडांचा वापर सुरू केला. हे दगडी बांधकाम, जणू डोंगराच्या अढळ संकल्पाला मूर्त रूप देत, आजही भिक्खूंच्या साध्या जीवनाची आणि बौद्ध संस्कृतीच्या वैभवाची कहाणी सांगतात. इथल्या प्रत्येक खोलीत, प्रत्येक दगडात आणि प्रत्येक स्मारकात त्या काळातील शांतता आणि श्रद्धा जपली गेली आहे. .गुंतुपल्लीच्या डोंगरात इ.स.पू. दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकापासून ते इ.स.पू. पाचव्या-सहाव्या शतकापर्यंत, बौद्ध भिक्खूंनी कातळ आणि विटांत आपल्या श्रद्धेचा आणि साधेपणाचा ठसा कोरला. या निसर्गरम्य परिसरात वृत्त चैत्य, मोठा मठ, लहान मठ, विटांचे चैत्यगृह, मोडकळीला आलेला मंडप, दगडी स्तूप आणि व्होटिव्ह स्तूपांचा समूह अशी प्राचीन स्मारकं जणू काळाच्या साक्षीदारासारखी उभी आहेत.स्थानिकांच्या तोंडी ‘धर्मलिंगेश्वर’ म्हणून ओळखलं जाणारं वृत्त चैत्य गोलाकार रचनेत उभं आहे. त्याच्या हृदयात कातळात कोरलेलं व्होटिव्ह स्तूप आह. त्याभोवती असलेला छोटा प्रदक्षिणा पथ भिक्खूंच्या पावलांनी पवित्र झाला. कमानीचं छत नक्षीकामानं सजलेलं आहे. बाहेरील रचना बिहारच्या सुदामा आणि लमास ऋषी लेण्यांशी मिळतीजुळती आहे. या चैत्याला पाहताना जणू प्राचीन बौद्ध काळाची शांतता मनात उतरते.कातळाच्या खोलवर खणलेला मोठा मठ भिक्खूंसाठी निरनिराळ्या आकाराच्या खोल्यांनी सज्ज आहे. यात मुख्य प्रवेशद्वार, बाजूच्या खिडक्या आणि अरुंद टेरेस आहे, जिथे कमानींच्या सौंदर्यातून साधेपणा नटलेला दिसतो. काही खोल्यांत पाण्याच्या गळतीसाठी नाल्या खोदलेल्या आहेत. या नाल्या मागच्या भेगेत पाणी वाहून नेतात. या साध्या पण विचारपूर्वक रचनेमुळे हा मठ प्राचीन बौद्ध वास्तुकलेचा आदर्श ठरतो.डोंगराच्या उंचावर खोदलेला लहान मठ आकारानं नम्र आहे. त्यात पाच खोल्या आहेत. त्या साध्या पद्धतीने खणलेल्या आहेत. त्यातल्या काही अपूर्ण राहिलेल्या दिसतात. निसर्गाच्या झटक्यांनी या मठाचा दर्शनी भाग झिजला आहे, फक्त गेबल्सचे अवशेष शिल्लक आहेत. या खोल्यांतून जणू भिक्खूंच्या साध्या जीवनाचा सुगंध दरवळतो. .डोंगराच्या टेरेसवर साठहून अधिक व्होटिव्ह स्तूप आहेत. ते वेगवेगळ्या काळात आणि आकारांत उभारलेले आहेत. दगड आणि विटांपासून बनलेले हे स्तूप दगडांच्या आणि विटांच्या पायावर उभे आहेत. यात काही गोलाकार आणि अप्सिडल चैत्यांचा समावेश आहे. हे चैत्य श्रद्धेच्या विविध प्रसंगांना साकार होत असावेत.इ.स.पू. दुसऱ्या शतकातील दगडी स्तूप २.६२ मीटर उंचीचा आणि ४.८८ मीटर व्यासाचा आहे. तो गोलाकार पायावर उभा आहे. सुमारे १९व्या शतकात त्याची खोदाई झाली असावी, पण खजिना शोधकांनी आधीच त्याच्या घुमटाला हानी पोहोचवलेली होती. या खोदाईत सोन्यानं आणि खजिन्याच्या अवशेषांचं पेटार सापडलं आणि जणू बुद्धांच्या काळातलं रहस्य उलगडलं! हे स्मारक पाहताना प्राचीन समृद्धीचा गौरव मनाला भुरळ घालतो.डोंगराच्या पूर्व टोकावर उभं असलेलं गोलाकार विटांचं चैत्यगृह इ.स.पू. दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे. या चैत्यगृहाला लांब दगडी पायऱ्या आहेत, ज्या इ.स.पू. पहिल्या-दुसऱ्या शतकातील उपासिकेने बांधल्या असल्याचं शिलालेख सांगतो. त्या पायऱ्या आपल्याला या पवित्र स्थळापर्यंत नेतात. ११ मीटर व्यासाचं हे चैत्यगृह अतिशय भक्कम पायावर उभारलेलं आहे. या चैत्यगृहच्या भिंती ८० सेंटिमीटर उंच आणि २.१४ मीटर रुंद आहेत. आतमध्ये मध्यभागी उभं असलेलं स्तूप जणू बुद्धांच्या शिकवणींचा गाभा आहे आणि त्याभोवती भिक्खूंच्या श्रद्धेनं पवित्र झालेला १.३८ मीटर रुंद प्रदक्षिणा पथ आहे. .कातळांत निरनिराळ्या आकारांत खोदलेल्या या खोल्या भिक्खूंच्या साध्या सरळ जीवनशैलीची कहाणी सांगतात. या दक्षिणेकडच्या एका लेण्यात दगडात कोरलेला पलंग आहे जे जणू त्यांच्या विश्रांतीचा मूक साक्षीदार आहे. इथल्या काही लेण्या खड्ड्यासारख्या उघड्या आहेत, तर काही खोल आणि आयताकृती आहेत. तिथं कातळात कोरलेल्या विहाराच्या रचना दिसतात.हे लेणं बघायला इतर लेण्यांइतकी गर्दी होत नसली तरी उत्साही इतिहासप्रेमी आणि भारतविद्या अभ्यासकांना इथला बौद्ध भिक्खूंच्या साध्या सोप्या जीवनशैलीचा आणि शांततेच्या परंपरेचा इतिहास साद घालत असतो. 