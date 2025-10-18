Premium|Guru Thakur: ‘‘मे आय?’’ कानामागून आलेल्या गोड आवाजानं मी दचकलो; पाहतो तर तीच..!

गुरु ठाकूरतिच्या एकंदरीत दिसण्यावरून तिच्या वयाचा अंदाज लावण्याचा मी प्रयत्न करत होतो. ती नक्की शाळेतली किंवा फारतर ज्युनिअर कॉलेजमधली असावी. पौगंडावस्थेतल्या मुलांचे चेहरे रेखाटण्याचा आनंद वेगळाच असतो, कारण त्या डोळ्यांत एक उत्कंठा दडलेली असते आणि चेहऱ्यावर एक निरागसपणा. बालपण संपवून तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभं राहायची ती वेळ. चित्र पूर्ण होईपर्यंत ही मुलगी खरोखरच स्थिर बसली, तर माझ्यासाठी ही सुवर्णसंधी असणार होती.स्वित्झर्लंडमधल्या इंटरलाकेन नावाच्या स्थानकावर मी झुरिकला जाणाऱ्या गाडीची वाट पाहत बसलो होतो. ते स्थानक एखाद्या हिलस्टेशनसारखं होतं. समोरच्या क्षितिजावर भव्य पर्वत बर्फाचा मुकूट धारण करून उभा होता, जणू काही इंटरलाकेनची राखण करत होता. आजूबाजूला मोजून तीन-चार माणसं होती. तापमान अाठ डिग्री असावं; अंगावरच्या उबदार कपड्यांतूनही ते बऱ्यापैकी जाणवत होतं. गाडी यायला अजून वीस मिनिटं तरी होती. मी तिथल्याच एका बाकावर ठाण मांडून सॅकमधलं स्केचबुक काढलं. नेमकं कुणाला रेखाटावं, याचा विचार करू लागलो. मी आजूबाजूला शोधक नजर फिरवली. माझ्या बरोबर मागे एक युगुल रंगात आलं होतं. त्यांची प्रायव्हसी भंग होऊ नये म्हणून मी त्यांचं स्केच काढणं टाळलं. डाव्या हाताला काही फुटांवर एक म्हातारा, पोर्टर घालतात तसला एप्रन घालून बर्गर खात बसला होता. त्याचा एकूण आविर्भाव आणि पेहराव फारच वेधक होता. पण तो किती स्थिर बसेल? की खाऊन झाल्यावर लगेच तिथून निघून जाईल? हे प्रश्न मला पडले. मी शंकेची चटई अंथरण्याच्या आधीच त्यानं त्याचा बाडबिस्तरा आवरला आणि बर्गर खात पाठीवर सॅक टाकून तो जवळच्या पाणपोईकडे चालू लागला. तो उठताच माझं लक्ष त्याच्या मागच्या बाकावर गेलं. माझ्या आनंदाला पारावर राहिला नाही, कारण मला जे हवं ते तिथंच होतं! .एखाद्या चित्रकाराकरिता किंवा मूर्तिकाराकरिता मुद्दाम पोझ घेऊन बसावी तशी एक तरुण देखणी मुलगी पुस्तकात डोकं खुपसून बसली होती. १८-१९ वर्षांची असावी. मेणात एखादा पुतळा कोरावा तशी रेखीव. कामच झालं, चित्राकरिता हवं तसं ऑब्जेक्ट मिळालं. ती किंचित वळून बसली असती, तर छान अँगल मिळाला असता, असं मनात येऊन गेलं. पेन्सिल हातात घेऊन मी पुन्हा तिच्याकडे पाहिलं आणि थक्कच झालो! माझा स्वतःच्याच डोळ्यांवर विश्वास बसेना! ती चक्क माझ्याकडे वळून एखाद्या चित्राकरिता मॉडेलनं खास पोझ घ्यावी तशीच बसली होती. आपली विलपॉवर या टोकाला येऊन पोहोचलीय, की त्या मुलीला आपल्या मनातलं ऐकू जातंय? असे काही उनाड विचार माझ्या मनात येऊन गेले, पण मग असल्या विचारात वेळ घालवण्यापेक्षा ती तिथून उठून जाण्याआधी आपलं चित्र पूर्ण करावं या हेतूनं मी झराझरा कामाला सुरुवात केली.आमच्या दोघांत फार अंतर नसलं, तरी तिच्या डोळ्यातले अचूक भाव टिपता यावेत इतपत जवळही नव्हतो. तरीदेखील आजकालच्या टीनएजर्सच्या चेहऱ्यावर अभावानंच दिसणारा निरागसपणा मला सहज दिसत होता. त्या प्लॅटफॉर्मवर माझ्या नशिबानं एकही प्रवासी मधेच आम्हाला व्यत्यय आणायला फिरकला नाही. मुंबईतला एखादा रेल्वे प्लॅटफॉर्म असता तर हे शक्य झालं असतं का, हा विचार माझ्या मनात डोकावला. छान सूर्यप्रकाश पडला होता, तरीदेखील हवेतला गारठा बऱ्यापैकी जाणवत होता. इतक्या गारठ्याची सवय नसल्यामुळे पेन्सिल पकडलेल्या माझ्या बोटांना त्रास होत होता. स्केच पूर्ण झालं. ती तशीच थांबली आहे, तर चटकन चित्र रंगवूनही घ्यावं का? स्वतःच्यादेखील संमतीसाठी न थांबता मी चटाचटा बॅगेतून माझे रंग काढले. खास प्रवासात फिरवता येईल असं एक छान छोटं किट मी नेहमी माझ्याबरोबर ठेवत असे. वॉटरकलरची एक लहानशी रंगपेटी, काही मोजके ब्रश, रंग मिसळायला एक छोटीशी पॅलेट, पेपर नॅपकिन, एक लहानसा टॉवेल आणि मेकअपमन ठेवतात तसा एक अगदीच चिमुकला स्प्रे कंटेनर, ज्यामध्ये पाणी भरून मला कुठंही सहज घेऊन जाता येत असे. मी त्याच बेंचवर सामान मांडलं.आपल्या या गडबडीत ती मुलगी उठून तर गेली नाही ना, अशा विचारानं मी तिच्याकडे पाहिलं. पण नाही, ती तशीच बसून होती. स्थिर, एखाद्या पुतळ्यासारखी. तिच्या चेहऱ्यावर उन्हाचा कवडसा पडला होता. त्या किरणांमध्ये तिच्या गालावरचा तांबूस गोरा गुलाबी आणि केसांचा किंचित सोनेरी-तपकिरी रंग आता अधिकच उठून दिसू लागला होता. तो तसाच उतरवण्याचा प्रयत्न करत मी चित्र रंगवायला सुरुवात केली, पण मनात एकच कुतूहल होतं, की इतक्या वेळात तिनं पुस्तकाचं पानही बदललं नव्हतं, ती वाचनात हरवली असावी की विचारात? कसल्या विचारात हरवली असेल? की कुणाची वाट पाहत असेल? .तिच्या एकंदरीत दिसण्यावरून तिच्या वयाचा अंदाज लावण्याचा मी प्रयत्न करत होतो. ती नक्की शाळेतली किंवा फारतर ज्युनिअर कॉलेजमधली असावी. पौगंडावस्थेतल्या मुलांचे चेहरे रेखाटण्याचा आनंद वेगळाच असतो, कारण त्या डोळ्यांत एक उत्कंठा दडलेली असते आणि चेहऱ्यावर एक निरागसपणा. बालपण संपवून तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभं राहायची ती वेळ. मनात सुरू असलेला गोंधळ, असंख्य शंका, प्रश्नचिन्हं त्यांच्या डोळ्यांत डोकावत असतात. मला कायम असं वाटतं, की त्यांची ही अवस्था चित्रात, कवितेत, कथेतून साकारता आली, तर कलाकृतीला एक वेगळीच उंची मिळते. पण गंमत म्हणजे हे सहसा शक्य होत नाही, कारण या अवस्थेतली मुलं स्थिर नसतात. जशी त्यांची नजर, वृत्ती तशीच त्यांची मनोवृत्ती असते. त्यांना एका ठिकाणी स्थिर बसवणं म्हणजे वारा चिमटीत पकडण्यासारखं आहे. याआधी अनेकदा प्रयत्न करूनही मला अशी संधी मिळाली नव्हती. चित्र पूर्ण होईपर्यंत ही मुलगी खरोखरच स्थिर बसली, तर माझ्यासाठी ही सुवर्णसंधी असणार होती. डोक्यात विचारांचं वादळ घेऊनच मी सटासटा हात चालवत होतो. कदाचित परमेश्वरानं आणि तिथल्या स्थानपुरुषानं माझ्या म्हणण्याला ‘तथास्तु’ म्हटलं असावं. चित्र पूर्ण झालं तरी ती मुलगी तसूभरदेखील जागची हलली नव्हती. ती नक्कीच कुठल्यातरी गंभीर विचारात हरवली असावी. मला नकळत तिची थोडीशी काळजीदेखील वाटू लागली होती. एव्हाना माझा चित्र पूर्ण झालं होतं. ते वाळण्याकरिता मांडीवरचं ड्रॉइंग पॅड मी थोडं बाजूला ठेवलं. माझी ट्रेन येण्याआधी मला हा सगळा रंगांचा पसारा आवरून बॅग भरणं गरजेचं होतं. मी माझ्या बॅगमधून काढलेल्या टिशूपेपरनं हळूहळू सगळं साहित्य पुन्हा नीटनेटकं, कोरडं करण्याच्या कामाला लागलो असतानाच अचानक पुन्हा अनाउन्समेंट झाली. घाईगडबडीत त्या बेंचवर सांडलेलं पाणी टिशूपेपरनं टिपण्याच्या निमित्तानं मी उभा राहिलो आणि त्या मुलीची तंद्री भंग झाली. तिनं माझ्याकडे वळून पाहिलं. क्षणभर आमची नजर नजर झाली. मी मात्र घाईघाईनं पुन्हा सगळं आवरण्याच्या कामाला सुरुवात केली. पॅलेटवरचं पाणी पुसून ती सॅकमध्ये ठेवली.‘‘मे आय?’’ कानामागून आलेल्या गोड आवाजानं मी दचकलो. पाहतो तर तीच!तिच्या निळ्याशार डोळ्यात मिश्कील हसू होतं आणि आवाजात कोवळेपण. ती माझ्या हातातल्या चित्राकडे पाहत होती.‘‘मी प्रार्थना करत होते की तुम्ही माझंच चित्र काढत असाल. कारण जर तसं झालं नसतं तर माझं केवळ अंदाजावरून इतका वेळ पुतळ्यासारखं एका जागी स्थिर बसणं वायाच गेलं असतं!’’ ती इंग्रजीत म्हणाली.‘‘अरे देवा! म्हणजे मी तुझं चित्र काढतोय याची तुला पूर्ण कल्पना होती तर?’’ तिच्या या अनपेक्षित विधानानं माझा उडालेला गोंधळ शक्यतो चेहऱ्यावर दिसणार नाही, याची काळजी घेत मी म्हणालो. .‘‘हो. तुमच्या आविर्भावावरून मला पुसटशी शंका आली, की बहुतेक तुम्ही चित्र काढताय. मग ज्याप्रकारे अधूनमधून माझ्याकडे पाहत होतात त्यावरून हळूहळू माझी पक्की खात्री होत गेली. अर्थात इथं चित्र काढण्यासारखा दुसरा ऑब्जेक्ट मला तरी दिसत नाही.’’ ती हसून डोळे मिचकावत म्हणाली, ‘‘आणि म्हणून मी पुस्तकाचं पानही न बदलता चित्र पूर्ण होण्याची वाट पाहत राहिले.’’‘‘खरंच या गोष्टीकरिता मी तुझे मानावे तितके आभार कमी आहेत. तू अचानक उठून निघून गेली असतीस तर माझे सगळे प्रयत्न वाया गेले असते आणि चित्रही अपूर्ण राहिलं असतं,’’ मी हसून पुढे म्हणालो.‘‘पण माझी तपश्चर्या अजिबात वाया गेलेली नाही,’’ चित्राकडे पाहत ती म्हणाली. मी वही तिच्या हातात दिली. एखाद्या लहान मुलीच्या उत्साहात ती पाहत राहिली. मग त्याच उत्साहात म्हणाली, ‘‘खरं सांगू का? मला खूप आनंद झालाय! कारण माझं आत्तापर्यंत कोणीच असं चित्र काढलं नव्हतं. मी पाच-सहा वर्षांची असताना आम्ही ज्या घरात राहत होतो तिथला आमचा लँडलॉर्ड खूप मोठा चित्रकार होता. तो त्याच्या भल्यामोठ्या स्टुडिओमध्ये समोर मॉडेल्सना बसवून चित्रं काढायचा. त्यानं आपलंही चित्र काढावं असं मला त्या वयात खूप वाटायचं. पण तसं कधीच झालं नाही. माझे बाबा म्हणायचे, चित्र काढून घेण्याकरिता लोक त्याला पैसे देतात, तो तुझं चित्र का बरं काढेल? इतक्या मोठ्या चित्रकाराच्या घरात बराच काळ राहिल्यामुळे चित्रकलेबद्दलची प्रचंड आवड आणि आकर्षण मला कायमच वाटत आलंय!’’मी कौतुकानं तिच्याकडे पाहत होतो. एखाद्या कोरीव बाहुलीसारखी दिसणारी ती, तिच्या लहानपणी किती गोंडस दिसत असेल? असं असताना त्या चित्रकाराला एकदाही तिचं चित्र काढावंसं वाटलं नसावं?‘‘त्याला एकदाही तुझं चित्र काढावंसं वाटलं नाही? फारच विचित्र असला पाहिजे तो माणूस,’’ माझ्या मनातलं ओठावर आलं. .Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे.‘‘असं नाही, खरंतर तो चित्रकार मनानं तसा खूप चांगला होता, पण का कुणास ठाऊक, मला त्या स्टुडिओत जाण्याची अजिबात परवानगी नव्हती. मी फारच लहान असल्यामुळे तिथं आत शिरून काहीतरी उद्योग करेन याची त्याला भीती वाटत असावी. कधीकधी तो घरी नसताना त्याचा नोकर अंतोनियो त्या स्टुडिओची सफाई करायचा, तेव्हा मी अनेकदा चोरून त्या स्टुडिओत शिरायचे. तिथले इजल, कॅनव्हास, ब्रश आणि रंगांचे वास मला भुरळ पाडत. पुढे आम्ही ते घर सोडलं आणि स्वतःच्या घरात राहायला गेलो. पण कुणीतरी आपलं पोर्ट्रेट काढावं ही इच्छा मनाच्या कप्प्यात तशीच दडून राहिली होती. पॅरिसच्या रस्त्यावर भटकताना मी तो आर्ट प्लाझा पाहिला होता. तिथं अनेक चित्रकार मॉडेल्सना किंवा स्वतःचं चित्र काढून घेण्याची इच्छा असलेल्या मंडळींना समोर बसवून अशी चित्रं रेखाटत असतात, परंतु त्यांची फी भरमसाठ असते, त्यामुळे मनात येऊनसुद्धा मला कधी ते जमलं नाही.’’स्वतःचं चित्र काढून घेण्याची बालपणापासूनची तिची इच्छा कदाचित पूर्ण झाल्यामुळे ती तिच्या मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत अथक बोलत होती. बहुधा तिची मातृभाषा इंग्रजी नसावी. खरंतर काही क्षणांपूर्वी आम्ही एकमेकांसाठी पार अनोळखी होतो, पण या क्षणी मात्र मी तिची इच्छा पूर्ण करणारा देवदूत झालो होतो. तिच्या निरागस डोळ्यांतून ते अगदी स्वच्छ दिसत होतं.‘‘अच्छा म्हणजे तू पॅरिसवरून इथं आली आहेस का? टुरिस्ट आहेस?’’‘‘नाही, खरं सांगायचं तर मी नेदरलँड्सहून इथं स्टुडंट व्हिसावर आलेय, झुरिकला माझ्या मावशीकडे,’’ ती बोलतच होती, ‘‘या चुकीच्या इंग्रजीला तुम्ही समजून घेताय त्याबद्दल आभार. माझी मातृभाषा जर्मन, इंग्रजी भाषेशी माझा तसा फारसा संबंध नाही. पण माझ्या मावशीचा नवरा, म्हणजे माझे लोकल गार्डियन्स ब्रिटिश असल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत माझ्या मोडक्या इंग्रजीत थोडीतरी सुधारणा झालीये.’’‘‘काही हरकत नाही, माझी मातृभाषाही इंग्रजी नसल्यामुळे मीही काही त्या भाषेतला तज्ज्ञ नाही. पण बरं झालं तुला मोडकीतोडकी का होईना, इंग्रजी येते. नाहीतर आपला संवाद होणं जवळपास अशक्यच होतं!’’ मी हसतच तिला म्हणालो.‘‘खरंच आहे, देवाचे आभार मानायला हवेत.’’‘‘Are you from India?’’ अचानक तिनं उत्साहात विचारलं आणि मी चकितच झालो. हिनं कसं काय ओळखलं बुवा?‘‘होय, अगदी बरोबर! पण तू कसं ओळखलंस?’’ मी माझं आश्चर्य लपवत तिला विचारलं.तिनं माझ्या गळ्याकडे बोट दाखवलं. माझ्या गळ्यामधलं गणपतीचं पेंडंट बाहेर डोकावत होतं.‘‘द फेमस इंडियन गॉड!’’ ती म्हणाली, ‘‘मी ते इन्स्टाग्रामवर पाहिलंय. माझ्या ट्रॅव्हललिस्टमध्ये इंडिया पहिल्या क्रमांकावर आहे. कलरफुल फेस्टिव्हल्सचा देश!’’ भारताची वेगळीच ओळख तिच्या तोंडून ऐकत होतो. तेवढ्यात पुन्हा एकदा रेल्वेची अनाउन्समेंट झाली. तिनं ती नीट ऐकली आणि मग ती माझ्याकडे बघून म्हणाली, ‘‘तुम्हाला कुठे जायचं आहे?’’‘‘झुरिक,’’ मी तिला माझ्याकडचं तिकीट दाखवलं.‘‘मग आता येणारी गाडी तुमचीच आहे. तुम्हाला हे आवरायला हवं,’’ तिनं घाईघाईत म्हटलं आणि माझं सामान आवरायला ती मला मदत करू लागली. .Premium| Emotional manipulation: सोशल मीडियावर होतेय भावनिक फसवणूक, सजग कसं रहाल?.|‘‘माझ्याकडे खूप पैसे असते तर मी हे विकत घेतलं असतं तुमच्याकडून, आणि फ्रेम करून माझ्या घराच्या भिंतीवर लावलं असतं.’’‘‘खरंच?’’ मी आश्चर्यानं तिच्याकडे पाहत राहिलो.‘‘हो, हे मी अगदी मनापासून बोलतेय. तुमची हरकत नसल्यास मी या चित्राचा एक छान फोटो काढून घेऊ का?’’‘‘अरे वा! का नाही? नक्कीच!’’ मी म्हटलं.तिनं मोबाईल काढून त्या चित्राचे दोन-तीन फोटो टिपले. मग एखाद्या बॅले डान्सरप्रमाणे कमरेत वाकून म्हणाली, ‘‘सर, यू आर अ मास्टर ऑफ आर्ट! टेक अ बो! ॲण्ड येस, वन मिनिट,’’ असं म्हणून तिनं घाईघाईनं आपल्या पाठीवरच्या बॅगपॅकमधून भलंमोठं स्विस चॉकलेट काढलं.‘‘माझ्या या अप्रतिम चित्राच्या फोटोकरिता मी इतकं तरी देऊ शकते,’’ तिच्या या छोट्याशा कृतीनं माझं मन भरून आलं.‘‘बापरे! ही खूप मोठी किंमत आहे! आपण असं करू या का? तू हे चित्र फ्रेम करून तुझ्या घराच्या भिंतीवर लावणार असशील आणि त्याकरिता हे स्विस चॉकलेट मला देणार असशील, तर त्या मोबदल्यात मी याचा फोटो घेतो, आणि तू हे ओरिजिनल चित्र घेऊन जा!’’‘‘No, no! I know you are kidding!’’ ती थोड्याशा अविश्वासानं माझ्याकडे पाहत म्हटली.‘‘Not at all, I am not kidding dear. I really mean it. I will take a picture of this painting and give you the original.’’हे बोलत असताना मी माझं ड्रॉइंग पॅड समोर धरलं. माझ्या मोबाईलवर त्याचे फोटो काढले आणि मग ड्रॉइंग पॅडमधून ते चित्र अलगद वेगळं करून तिला देऊ केलं.‘‘Oh God! I don't believe this!'' तिनं दोन्ही हात तोंडावर घेतले. अत्यानंदानं तिच्या डोळ्यांत पाणी तरळलं. एखादी अत्यंत अनमोल वस्तू हातात घ्यावी तसं तिनं अलगद ते चित्र स्वतःच्या हातात घेतलं. काही क्षण ती भारावल्यासारखी त्या चित्राकडे पाहत राहिली आणि मग मी दिलेलं चित्र माझ्यापुढे धरत म्हणाली, ''Sir, you forgot to sign it and it's very precious to me!''तोवर पुन्हा अनाउन्समेंट झाली. मी घाईनं खिशातल्या पेननंच त्या चित्रावर सही केली. तोवर गाडी स्टेशनात शिरली होती.''ही तुमचीच गाडी आहे. तुमच्या स्टेशनपर्यंत पोहोचायला साधारण तासभर जाईल. मस्त आराम करा, काळजी घ्या...''एखाद्या जिव्हाळ्याच्या माणसाला निरोप द्यायला आल्यासारखी ती भराभर सूचना देत होती. तिची गाडी अर्थातच माझ्यानंतरची होती. गाडी सुटेपर्यंत ती हात हलवून मला निरोप देत राहिली. मीही खिडकीच्या काचेला नाक लावून ती दिसेनाशी होईपर्यंत हात हलवत होतो. तिच्या डोळ्यातलं पाणी आणि तिच्या हालचालीतला जिव्हाळा पाहून गाडीतला शेजारच्या सीटवरचा सहप्रवासी, जो हे सारं कौतुकानं पाहत होता, मी सीटवर स्थिरस्थावर होताच म्हणाला,''युअर डॉटर?''''येस!'' मी माझ्याच नकळत म्हणालो! डोक्यात विचार डोकावून गेला. कुठल्यातरी जन्मात नक्कीच होती, असेल. त्याशिवाय का क्षणात इतकी नाळ जुळली? हे मैत्र जन्माला आलं? काहीतरी बंध नक्कीच असणार. त्या क्षणी मला माझ्याच एका कवितेच्या ओळी आठवल्या, .अचानकच भेटलेल्या सहप्रवाशाबद्दलवाटू लागते अनामिक ओढ...लागत नाहीत संदर्भ, तेव्हा मन म्हणतं, 'जाऊ दे, सोड...'पण सोड म्हणून सुटत नाही,तोड म्हणून तुटत नाही,गाठभेट कधीकाळचीकाही केल्या स्मरत नाही.ओढ तशीच ठेवूनकधीतरी दोघांपैकी एक उतरून जातो...या जन्मातून त्या जन्मात,या देहातून त्या देहात - प्रवास मात्र सुरूच राहतो...(गुरु ठाकूर मुंबईस्थित कवी, गीतकार व पटकथा लेखक आहेत.) 