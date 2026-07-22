Premium|Gyandeep Janakalyan Foundation : ज्ञानदीपची उज्ज्वल वाट; हजारो महिलांच्या स्वावलंबनाची प्रेरणादायी कहाणी

सागर गिरमेपुण्याच्या पेठांच्या गर्दीत, झोपडपट्ट्यांच्या अरुंद गल्ल्यांतून आणि ग्रामीण भागातील पायवाटेवरून चालणाऱ्या हजारो महिलांच्या अंधःकारमय आयुष्याला संघर्षाकडून स्वावलंबनाच्या प्रकाशाकडे नेणारा ‘ज्ञानदीप’ समाजासाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरला आहे.आपल्या कर्तृत्वाने समाजासाठी काहीतरी घडवू पाहणाऱ्या, महिलांसाठी स्वावलंबनाची वाट दाखवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांना ‘तनिष्का’ व्यासपीठाच्या उपक्रमांच्या निमित्ताने नेहमीच भेटणे होते. यामध्ये वेगवेगळ्या संस्था, कर्तृत्ववान व्यक्तींना भेटण्याची संधी मिळते. अशाच एका उपक्रमाच्या निमित्ताने शांत आणि संयमी, पण डोळ्यांत समाजाविषयीची तळमळ असणाऱ्या एका व्यक्तिमत्त्वाशी माझी भेट झाली... विजया दहिफळे. त्यांच्याशी तनिष्काच्या निमित्ताने चर्चा झाली. विजयाताईंनी त्यांच्या संस्थेच्या कामाविषयी सांगितलेल्या गोष्टींनी माझी उत्सुकता वाढवली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्य म्हणून काम केलेल्या एका महिलेने, गेल्या तीन तपांपासून तळागाळात जाऊन महिलांसाठीचे मोठे काम उभे केले आहे, हे त्यांच्याशी बोलताना लक्षात आले. त्यानंतर काही दिवसांनी मी त्यांच्या ‘ज्ञानदीप जनकल्याण फाउंडेशन’च्या मुख्य कार्यालयात पोहोचलो. पुण्यातील पेठांमधली नेहमीची वर्दळ आणि गजबजाट ओलांडून आत गेल्यावर समोर दिसलेले चित्र दिलासा देणारे होते. एका बाजूला संगणकाचा सराव करणाऱ्या तरुणी होत्या, दुसऱ्या बाजूला ब्यूटी थेरपीचे बारकावे शिकणाऱ्या महिला होत्या, तर काहीजणी गृहोद्योगाचे धडे घेत होत्या. हे केवळ प्रशिक्षण केंद्र नव्हते, तर ती महिलांची स्वप्न साकारणारी फॅक्टरी होती. या ठिकाणी रोज शेकडो महिला आपल्या जगण्याला नवा आकार देत होत्या, हे तिथे भेट दिल्यावर उलगडत गेले..Latest Marathi News Update : राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर... .संघर्ष पाहिलेला आधारवडतिथेच एका बाजूला विजयाताईंशी माझी सविस्तर चर्चा सुरू झाली. त्यांच्या बोलण्यात भूतकाळातील संघर्षाच्या आठवणी आणि भविष्यातील कामाचा आत्मविश्वास स्पष्ट जाणवत होता. विजयाताई सांगत होत्या, ‘‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात काम करताना मी समाजातील वंचित, दुर्बल आणि विशेषतः स्थलांतरित महिलांचे दुःख खूप जवळून अनुभवले आहे. गरिबीमुळे अर्धवट सुटलेले शिक्षण, हाताला नसलेले काम आणि त्यामुळे कौटुंबिक पातळीवर सोसावा लागणारा मानसिक व शारीरिक छळ हे चित्र रोज समोर दिसायचे. त्यामुळे मनात सतत अस्वस्थता असायची. अशा महिलांना दोन वेळचे अन्न किंवा काही पैशांची तात्पुरती मदत करून त्यांचे प्रश्न सुटणारे नव्हते. त्यांना गरज होती ती कायमस्वरूपी सन्मानाने जगण्याची.’’याच एका विचाराने प्रेरित होऊन विजयाताईंनी १९९७मध्ये या संस्थेची पायाभरणी केली. स्वतःच्या वैयक्तिक जबाबदाऱ्या व कौटुंबिक सुख बाजूला सारून त्यांनी समाजकार्याला प्राधान्य दिले. आज या प्रवासाला तब्बल ३० वर्षे (तीन तपे) पूर्ण झाली आहेत. विजयाताई म्हणतात, ‘‘महिलांना आर्थिक मदतीची किंवा सहानुभूतीची गरज नसते, त्यांना गरज असते फक्त एका संधीची आणि पूरक कौशल्याची. एकदा तिने कौशल्य आत्मसात केले आणि तिला संधी मिळाली, की ती संपूर्ण घराचा अंधार दूर करू शकते. आज ज्ञानदीप २५ हजारांपेक्षा जास्त महिला, मुली आणि गरजू युवकांना विविध कौशल्यांवर आधारित जीवनोपयोगी प्रशिक्षण देत आहे. त्यातील १५ हजारांहून अधिक महिला आणि मुली कोणत्याही कुबड्यांशिवाय, स्वतःच्या कष्टांवर, स्वतःच्या हिमतीवर ताठ मानेने समाजात उभ्या आहेत, हीच आमच्या कार्याची खरी पावती आहे.’’.खडतर प्रवाससंस्थेच्या या ३० वर्षांच्या प्रवासात अनेक चढ-उतार आले. आज जे काम सोपे वाटते, त्याची सुरुवात कमालीच्या विरोधाने झाली होती. तो अनुभव सांगताना विजयाताईंच्या चेहऱ्यावर मिस्कील हसू उमटले. त्या म्हणाल्या, ‘‘हे नक्कीच वाटते तेवढे सोपे नव्हते. एखादी नवीन गोष्ट पचवायला समाजाला अजूनही वेळ लागतो. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा आम्ही महिलांच्या आवडीच्या ब्यूटी क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रशिक्षणे मुलींना देण्यास सुरुवात केली, त्यावेळी पारंपरिक विचारसरणीच्या पालकांकडून आम्हाला प्रचंड विरोध झाला. ‘‘आता आमच्या मुलींनी लोकांचे केस कापायचे का?’’ असे बोलून आम्हाला दटावले गेले. ब्यूटी पार्लरच्या कामाकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन तेव्हा संकुचित होता. मात्र ज्ञानदीप संस्था आपल्या भूमिकेवर आणि शिक्षणाच्या महत्त्वावर ठाम होती. आम्ही त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन केले. पुढे प्रशिक्षण पूर्ण करून या मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या, स्वतः पैसे कमवायला लागल्या, तेव्हा याच पालकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले आणि त्यांनी आमचे आभार मानले.’’हा प्रवास केवळ विजयाताईंचा एकटीचा नव्हता, असे त्या कृतज्ञतेने सांगतात. त्या म्हणतात, ‘‘या कार्यात माझ्यासह माझ्या कुटुंबाची आणि माझ्या सहकाऱ्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची होती. अनेक अडीअडचणींत, आर्थिक ओढाताणीच्या काळात ते माझ्यासोबत खंबीरपणे उभे राहिले. त्यामुळेच प्रत्येक संकटावर मात करणे शक्य झाले.’’‘प्रकाश’ अनुभवणारी आयुष्येसंस्थेत फेरफटका मारताना आणि तेथील विद्यार्थिनींशी संवाद साधताना त्यांच्या कहाण्या ऐकून अंगावर काटा आला. तिथे मला एक तरुण मुलगी भेटली. अत्यंत गरीब कुटुंबातील; तिच्यासमोर उद्याची चूल कशी पेटवायची, हा यक्षप्रश्न होता. कौटुंबिक परिस्थितीमुळे शिक्षण सुटले होते. तिला कुणाकडूनतरी ज्ञानदीपची माहिती मिळाली. ती संस्थेत आली आणि तिने ब्यूटी थेरपिस्ट आणि मेकअप आर्टिस्टचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले. सुरुवातीला ब्रश पकडताना तिचे हात थरथरायचे, पण संस्थेतील प्रशिक्षकांनी तिला आत्मविश्वास दिला. आज काही महिन्यांच्या सरावानंतर ती स्वतःचे छोटेसे पार्लर चालवते आहे. ती मुलगी आज स्वकमाईतून भावाचे उच्च शिक्षण पूर्ण करत आहे आणि आई-वडिलांचा हक्काचा आधार झाली आहे.दुसरी कहाणी तरुण वयात पतीचे निधन झालेल्या महिलेची... पदरात दोन लहान मुले, डोक्यावर हक्काचे छप्पर नाही आणि जगण्याचा कोणताही मार्ग नाही, अशा अत्यंत खचलेल्या अवस्थेत ती ज्ञानदीपच्या संपर्कात आली. संस्थेने तिला फूड प्रोसेसिंग आणि गृहोद्योगाचे प्रशिक्षण दिले. लोणची, पापड, मसाले तयार करण्याच्या कौशल्याने तिच्या हाताला काम दिले. आज ती महिला स्वतःचा छोटा गृहोद्योग चालवते. तिच्या मुलांच्या शाळेची फी आज वेळेवर भरली जात आहे आणि समाजात ती सन्मानाने जगत आहे. ही केवळ दोन उदाहरणे नाहीत, तर अशा हजारो कहाण्या या संस्थेच्या भिंतींनी अनुभवल्या आहेत..परिवर्तनाच्या दिशेने...ज्ञानदीपचे कार्य केवळ शहरापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंतही पोहोचले आहे. ग्रामीण भागातील मुली-महिलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शहरात येऊन राहणे आणि शिकणे शक्य नसते. अशावेळी ज्ञानदीपचे दरवाजे त्यांच्यासाठी नेहमीच खुले असतात. फाउंडेशनच्या माध्यमातून अशा गरजू महिलांना निवासी प्रशिक्षणे दिली जातात. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने ज्ञानदीपने सातारा, बारामती, मंचर, खडकवासला अशा अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागात स्मार्ट सेंटर्स यशस्वीपणे चालवली जात आहेत.या सक्षमीकरणाला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील डोणजे येथे अद्ययावत महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्राची वैशिष्ट्ये म्हणजे, येथे केवळ तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण दिले जात नाही, तर महिला आणि मुलींचे व्यक्तिमत्त्व मजबूत केले जाते. ग्रामीण भागातील घराच्या कोपऱ्यात राहणारी बुजरी मुलगी येथे आल्यानंतर इंग्रजी संभाषण, डिजिटल साक्षरता, कॉम्प्युटरचे ज्ञान, ग्राहक सेवा कौशल्य, मुलाखतीची पूर्वतयारी या गोष्टी शिकते आणि आत्मविश्वासाने कॉर्पोरेट जगाला सामोरी जाते.याशिवाय, पैशांच्या किंवा पुस्तकांच्या अभावी कोणत्याही गरजू विद्यार्थ्याचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, म्हणून संस्थेने ‘पुस्तक पेढी’ हा कौतुकास्पद उपक्रम सुरू केला आहे. या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतची महागडी पुस्तके मोफत पुरवून त्यांच्या स्वप्नांना बळ दिले जात आहे.पहाटेचा दीपस्तंभज्ञानदीप जनकल्याण फाउंडेशनच्या माध्यमातून २५ हजार महिलांनी केलेला आणि १५ हजार महिलांनी प्रत्यक्ष जगलेलाआर्थिक स्वावलंबनाचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे. जेव्हा एक महिला सक्षम होते, तेव्हा तिच्या पाठीशी असलेले संपूर्ण कुटुंब, पर्यायाने समाज सक्षम होतो. थोडक्यात, ज्ञानदीपने महिलांना केवळ स्वावलंबी केले नाही, तर त्यांच्या घराघरांत स्थैर्य निर्माण केले. माणुसकी, सामाजिक बांधिलकी आणि स्वावलंबी समाजनिर्मितीच्या ध्येयाने अहोरात्र काम करणाऱ्या विजयाताई आणि त्यांचे सहकारी आज खऱ्या अर्थाने अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा दीपस्तंभ ठरल्या आहेत, यात शंका नाही!लेखक सकाळ माध्यम समूहाच्या तनिष्का व्यासपीठाचे पुणेस्थित लीड-मल्टिमीडिया कन्टेंट अॅण्ड स्ट्रॅटेजी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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