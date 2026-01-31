Premium|Dry Fruits Recipes: खजूर करी आणि अंजीर गुलाबजाम: सुकामेव्याच्या पदार्थांची खासियत

वैशाली खाडिलकरखजूर करी साहित्यदोन कप बिया काढलेले खजूर, ४ टेबलस्पून खसखस, प्रत्येकी २ टेबलस्पून खारीक पावडर-बदाम पावडर-काजू पावडर-पिस्ते पावडर, १ कप फेटलेले गोडसर दही, ३ टेबलस्पून मखाण्याचे पीठ, पाव चमचा हळद (ऐच्छिक), १ टीस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा जिरे, १ उकडलेला बटाटा, १ कच्चे केळे, २ रताळी, आवश्यकतेनुसार तूप किंवा तेल..कृतीसर्वप्रथम खसखस पाण्यात भिजवावी. नंतर या भिजवलेल्या खसखशीची पेस्ट करावी. नंतर खजूरही मिक्सरमधून वाटून घ्यावेत. गॅसवर कढईत तेल तापवावे. तेल तापल्यानंतर त्यात जिरे घालावे. मग त्यात हळद, तिखट घालावे. एका बाऊलमध्ये दही, खजूर, खसखस पेस्ट घालून नीट मिक्स करावे. नंतर यात इतर पावडरी घालून मिश्रण नीट एकजीव करून घ्यावे. आता हे मिश्रण गॅसवरील कढईत घालावे आणि मंद आचेवर परतावे. मग यात खजूर, बटाटे, रताळी, कच्चे केळे यांचे तुकडे घालावेत आणि परतावे. चवीनुसार मीठ घालावे. वरून कोथिंबीर भुरभुरावी. गरमागरम पुलाव, भात, नान, पराठ्याबरोबर खजूर करी सर्व्ह करावी..Permium|Custard Pudding Recipes : अरेबियन चव आता भारतीय स्टाईलमध्ये! घरीच बनवा मऊ आणि क्रिमी 'कुनाफा पुडिंग'.अंजीर-खजूर गुलाबजामसाहित्यएक वाटी गुलाबजामसाठीचा खवा, अर्धी वाटी आरारूट,१ वाटी अंजीर व खजुराची पेस्ट, ३ वाटी साखर, ४ थेंब रोझ इसेन्स, आवश्यकतेनुसार काजू व अक्रोडाचे बारीक तुकडे, तळण्यासाठी तूप, अर्धी वाटी दूध, चिमूटभर सोडा व मीठ.कृतीसर्वप्रथम खजुराच्या बिया काढाव्यात व त्यांचे बारीक तुकडे करावेत. अंजिराचेही बारीक तुकडे करावेत. तुकडे केलेले अंजीर व खजूर दुधात दोन तास भिजवावेत आणि मिक्सरमधून त्यांची मऊसर पेस्ट करावी. खवा दुधाच्या हाताने चांगला मळावा. मग त्यात आरारूट व ही पेस्ट घालावी आणि मिश्रण चांगले एकजीव करावे. गरजेनुसार दूध किंवा पाणी आणि सोडा घालून मऊसर गोळा तयार करावा. आता या गोळ्याचे लहानसर समान भाग करावेत. एक भाग घेऊन गोलाकार गोळा करावा. या गोळ्यामध्ये काजू व अक्रोडाचे एकेक तुकडे भरावेत आणि तुपाच्या हाताने गुळगुळीत मऊसर गोळे करून घ्यावेत. त्यानंतर गॅसवर कढई ठेवून त्यात तूप घालावे व मंद आचेवर गुलाबजाम गुलाबीसर रंग येईपर्यंत तळावेत. तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर एका भांड्यात साखरेचा एकतारी पाक करावा व त्यात रोझ इसेन्स घालावा. मग तळलेले गुलाबजाम या पाकात मुरण्यासाठी ठेवावेत..ड्रायफ्रुट्सची ओली चटणीसाहित्यएक कप सर्व मऊसर आवरण असलेले ड्रायफ्रुट्स (मनुका, बेदाणे, खजूर, जर्दाळू) , १ टेबलस्पून चिंचेचा कोळ, १ टेबलस्पून गूळ, आवडीनुसार किंवा १ टीस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, १ आल्याचा तुकडा, प्रत्येकी पाव टीस्पून मिरपूड व जिरे पूड, पाव कप ओल्या नारळाचा चव, गरजेप्रमाणे पाणी.कृतीप्रथम खजूर व जर्दाळूच्या बिया काढून त्यांचे तुकडे करावेत व पंधरा मिनिटे पाण्यात भिजवावेत. त्याच पाण्यात अंजीर, काळ्या मनुका व बेदाणेही भिजवावेत. मग हा सगळा सुकामेवा मिक्सरमधून वाटावा. वाटल्यानंतर त्यात चिंचेचा कोळ व गूळ घालावा. मग त्यात लाल तिखट, मीठ, आल्याची पेस्ट घालून मिरपूड, जिरे पूड, ओल्या नारळाचा चव घालावा. त्यानंतर हे सगळे मिश्रण एकत्र वाटून त्याची बारीकसर चटणी करावी. ही चटणी फ्रीजमध्ये ठेवावी..Premium|Eggless dessert recipes : अंड्याशिवाय मूस, पारफे आणि चीजकेक कप्स; घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट डेझर्ट्स.स्टफ्ड खारकासाहित्यदहा साखरी खारका, १ कप दूध, आवश्यकतेनुसार काजू, २ टीस्पून तूप, १ कप किसलेले पनीर, २ टेबलस्पून पिठीसाखर, अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स, पाव टीस्पून मिरपूड, अर्धा टीस्पून भाजलेली जिरे पूड.कृतीएका स्टीलच्या भांड्यात दूध घेऊन त्यात खारका १५ मिनिटे भिजवाव्यात. खारका मऊसर झाल्यानंतर बिया काढून त्यांचे दोन भाग करावेत. एका प्लेटमध्ये खारका ठेवून खारकांच्या पोकळ भागात स्टफिंग भरावे व एक काजू ठेवावा. गॅसवर नॉनस्टिक पॅनमध्ये तूप घालून या खारका भाजाव्यात व थंड करण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढाव्यात. गार झाल्यानंतर या खारका घट्ट झाकणाच्या काचेच्या बरणीत भरून ठेवाव्यात. रोज सकाळी दुधाबरोबर खाल्ल्यास या खारका भरपूर ऊर्जा देतात..ड्रायफ्रुट्सची सुकी चटणीसाहित्यपाव कप बिया काढून तुकडे केलेल्या खारका, प्रत्येकी २ टेबलस्पून फोडलेले अक्रोड-पिस्ते-काजू-बदामाचे तुकडे, पाव टीस्पून सुंठ पूड, पाव टीस्पून आमचूर पावडर, ४ टेबलस्पून पिठीसाखर, पाव टीस्पून वेलची पूड, चवीनुसार मीठ, पाव टीस्पून मिरपूड.कृतीमिक्सरच्या भांड्यामध्ये खारीक, अक्रोड, पिस्ते, काजू, बदामाचे तुकडे घेऊन एकत्र वाटावेत. मग या वाटलेल्या मिश्रणात सुंठ पूड, आमचूर पावडर, पिठीसाखर, वेलची पूड, मीठ, मिरपूड नीट एकत्र करावे. ही चटणी घट्ट झाकणाच्या काचेच्या बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवावी.टीप : करंजी, कचोरीमध्ये सारण म्हणूनही ही चटणी वापरता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.