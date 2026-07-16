Premium|Healthy Salad Recipes : आरोग्यदायी आणि चविष्ट तीन सोप्या रेसिपी; उन्हाळ्यात नक्की करून पाहा

मूग पचडी साहित्य शंभर ग्रॅम मुगाची डाळ, ५० ग्रॅम बारीक चिरलेला कोबी, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, गरजेनुसार तेल, चवीनुसार मीठ व साखर, अर्धा चमचा जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीमुगाची डाळ चार ते पाच तास पाण्यात भिजत ठेवावी. भिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढावे. आता कोबी व मुगाची डाळ एकत्र करावी. एका छोट्या कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, हिरवी मिरची, मीठ व साखर घालावी व फोडणी तयार करावी. मूग डाळ व कोबीच्या मिश्रणावर जिरे पूड घालून फोडणी घालावी. वरून कोथिंबीर भुरभुरून मूग पचडी सर्व्ह करावी.रंगीबेरंगी कोशिंबीर साहित्य प्रत्येकी ५० ग्रॅम लाल भोपळा, पांढरा भोपळा, गाजर, बीट व दही, चवीनुसार मीठ आणि साखर, अर्धा चमचा जिरे पूड, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, गरजेनुसार तेल, पाव चमचा मोहरी, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीसर्वप्रथम लाल भोपळा, पांढरा भोपळा, गाजर व बीट स्वच्छ धुऊन घ्यावे. या भाज्यांच्या बारीक चौकोनी फोडी करून घ्याव्यात. एका भांड्यात सर्व फोडी घालून कुकरमध्ये उकडून घ्याव्यात. थंड झाल्यानंतर या भाज्यांमध्ये जिरे पूड, दही, मीठ व साखर घालावी. एका छोट्या कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी व हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून फोडणी तयार करावी. ही फोडणी वरून भाज्यांवर घालावी. कोथिंबीर भुरभुरून कोशिंबीर सर्व्ह करावी..काकडी व पोहे टिक्कीसाहित्यशंभर ग्रॅम काकडी, १०० ग्रॅम पोहे, २५ ग्रॅम बेसन, १० ग्रॅम तांदुळाचे पीठ, गरजेनुसार तेल, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा धने पूड, पाव चमचा जिरे पूड, अर्धा चमचा आले व लसूण पेस्ट.कृतीकाकडी धुऊन किसून घ्यावी. किसलेल्या काकडीत पोहे, बेसन, तांदूळ पीठ घालावे. मग हिरवी मिरची, कोथिंबीर, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड, आले-लसूण पेस्ट घालावी. आता सर्व मिश्रण मळून घ्यावे व थोडा वेळ तिंबत ठेवावे. आता या पिठाचे छोटे गोळे करून त्याला टिक्कीचा आकार द्यावा. कढईत तेल तापवून गुलाबी-लालसर रंगावर टिक्क्या तळून घ्याव्यात. गरमागरम टिक्क्या सॉसबरोबर सर्व्ह कराव्यात.दही वरणसाहित्यशंभर ग्रॅम तुरीची डाळ, ५० ग्रॅम दही, गरजेनुसार तेल, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ व साखर, प्रत्येकी पाव चमचा जिरे, मोहरी, हळद व हिंग, ५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने, १ चमचा आले व लसूण पेस्ट, अर्धी वाटी कोथिंबीर, गरजेनुसार पाणी.कृतीतुरीची डाळ कुकरमध्ये शिजवून घोटून घ्यावी. कढईत तेल तापवून त्यात जिरे व मोहरी घालावी. मग त्यात हिंग, हळद, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, आले व लसूण पेस्ट घालून परतावे. आता त्यात तुरीची डाळ घालून मिश्रण थोडे शिजवून घ्यावे. नंतर दही, पाणी व साखर घालून शिजवून घ्यावे. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालावी. गरमागरम दही वरण तयार..Premium|Leaf Vadi Recipes : अळू ते शेवगा; विविध पानांच्या पौष्टिक वड्यांच्या खास रेसिपी.खर्जुरादि मंथसाहित्यप्रत्येकी ५० ग्रॅम खजूर, काळ्या मनुका, आवळा कॅन्डी, ३० ग्रॅम अमसूल, २० ग्रॅम चिंच, ५० ग्रॅम गूळ, गरजेनुसार पाणी, चवीनुसार मीठ.कृतीखजूर, काळ्या मनुका, आवळा कॅन्डी, अमसूल, चिंच व गूळ चार ते पाच तास पाण्यात भिजवावे. मग त्याची मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्यावी. आता यात सरबत तयार होईल एवढे थंड पाणी घालावे. मीठ घालून थंडगार सरबत प्यायला द्यावे.कसूरी बटाटासाहित्यशंभर ग्रॅम बटाटा, ५० ग्रॅम कसूरी मेथी, गरजेनुसार तेल, १ चमचा लाल तिखट, प्रत्येकी पाव चमचा हळद, मोहरी, चाट मसाला व हिंग, चवीनुसार मीठ व साखर, अर्धा चमचा धने व जिरे पूड.कृतीप्रथम बटाटे गरम पाण्यात थोडे उकडून घ्यावेत. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, हळद घालावी. मग त्यात बटाटे घालून लाल तिखट व मीठ घालावे व चांगले परतावे. नंतर कसूरी मेथी घालून बटाटा कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्यावा..भगर व राजगिरा पिठाचे थालीपीठसाहित्यप्रत्येकी ५० ग्रॅम भगर पीठ, राजगिरा पीठ व किसलेली काकडी, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरे पूड, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, गरजेनुसार तेल किंवा तूप.कृतीएका वाडग्यात किसलेली काकडी घेऊन त्यात भगर व राजगिरा पीठ घालावे. मग त्यात मीठ, जिरे पूड, हिरव्या मिरच्या व कोथिंबीर घालून चांगले एकजीव करावे. तयार पिठाचे छोटे गोळे करावेत व थालीपीठ थापून घ्यावे. तव्यावर तूप लावून थालीपीठ खमंग भाजून घ्यावे. लोण्याचा गोळा घालून गरमागरम थालीपीठ दह्याबरोबर सर्व्ह करावे. हे थालीपीठ उपवासाला चालते.रवा ढोकळासाहित्यशंभर ग्रॅम रवा, २५ ग्रॅम बेसन पीठ, २५ ग्रॅम दही, चवीनुसार मीठ व साखर, गरजेनुसार तेल, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, प्रत्येकी पाव चमचा मोहरी, जिरे, हिंग, अर्धी वाटी कोथिंबीर, ७ ते १० कढीपत्त्याची पाने, फ्रुटसॉल्ट किंवा खायचा सोडा.कृतीएका वाडग्यात रवा, दही, बेसन पीठ एकत्र करावे. त्यात मीठ, साखर व पाणी घालून एकजीव करावे व दहा ते पंधरा मिनिटे पीठ फुलण्यासाठी ठेवावे. नंतर त्यात फ्रुटसॉल्ट किंवा सोडा घालून फेटावे. हे मिश्रण ढोकळा पात्रात ओतावे व २५ मिनिटे वाफवावे. छोट्या कढईत तेल तापवावे. त्यात मोहरी, जिरे, हिंग व हिरवी मिरची घालून फोडणी तयार करावी. ही फोडणी ढोकळ्यावर घालावी. वरून कोथिंबीर घालून ढोकळ्याचे चौकोनी काप करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.