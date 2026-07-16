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Premium|Healthy Salad Recipes : आरोग्यदायी आणि चविष्ट तीन सोप्या रेसिपी; उन्हाळ्यात नक्की करून पाहा

Easy Indian Healthy Recipes : मूग पचडी, रंगीबेरंगी कोशिंबीर आणि काकडी-पोहे टिक्की या पौष्टिक, चविष्ट व सहज तयार होणाऱ्या रेसिपी उन्हाळ्यातील हलक्या, आरोग्यदायी आहारासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात.
Easy Indian Healthy Recipes

Easy Indian Healthy Recipes

esakal

साप्ताहिक टीम
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मूग पचडी

साहित्य

शंभर ग्रॅम मुगाची डाळ, ५० ग्रॅम बारीक चिरलेला कोबी,

१ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, गरजेनुसार तेल, चवीनुसार मीठ व साखर, अर्धा चमचा जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.

कृती

मुगाची डाळ चार ते पाच तास पाण्यात भिजत ठेवावी. भिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढावे. आता कोबी व मुगाची डाळ एकत्र करावी. एका छोट्या कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, हिरवी मिरची, मीठ व साखर घालावी व फोडणी तयार करावी. मूग डाळ व कोबीच्या मिश्रणावर जिरे पूड घालून फोडणी घालावी. वरून कोथिंबीर भुरभुरून मूग पचडी सर्व्ह करावी.

रंगीबेरंगी कोशिंबीर

साहित्य

प्रत्येकी ५० ग्रॅम लाल भोपळा, पांढरा भोपळा, गाजर, बीट व दही, चवीनुसार मीठ आणि साखर, अर्धा चमचा जिरे पूड,

१ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, गरजेनुसार तेल, पाव चमचा मोहरी, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.

कृती

सर्वप्रथम लाल भोपळा, पांढरा भोपळा, गाजर व बीट स्वच्छ धुऊन घ्यावे. या भाज्यांच्या बारीक चौकोनी फोडी करून घ्याव्यात. एका भांड्यात सर्व फोडी घालून कुकरमध्ये उकडून घ्याव्यात. थंड झाल्यानंतर या भाज्यांमध्ये जिरे पूड, दही, मीठ व साखर घालावी. एका छोट्या कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी व हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून फोडणी तयार करावी. ही फोडणी वरून भाज्यांवर घालावी. कोथिंबीर भुरभुरून कोशिंबीर सर्व्ह करावी.

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