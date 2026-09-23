Premium|Himalayan Glacial Lake Outburst Flood : हिमनद्या वितळल्या, तलाव फुटले; हिमालयाच्या भवितव्यापुढे नवे संकट

सारंग खानापूरकरहिमालयातील तलाव फुटणे ही केवळ एक अल्पकालीन आपत्ती नसून, तो हिमालयीन परिसंस्थेवर उमटणारा एक कायमस्वरूपी ओरखडा आहे. यामुळे पर्वतांची रचना, मातीची सुपीकता, जलस्रोत आणि जैवविविधता यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करणे आणि हिमालयातील संवेदनशील भागात शाश्वत विकास धोरणे राबवणे हाच या वाढत्या संकटापासून या अद्वितीय परिसंस्थेला वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.जगाची ‘तिसरी ध्रुवीय भूमी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालय पर्वतरांगांमध्ये हवामान बदलामुळे अतिशय वेगाने बदल घडून येत आहेत. तापमानवाढीमुळे हिमनद्या अभूतपूर्व वेगाने वितळत असून पर्वतीय भागात हजारो नवे नैसर्गिक बर्फाळ तलाव निर्माण झाले आहेत. जेव्हा या हिमतलावांचे खडक, माती, गाळ आणि बर्फाच्या मलब्यापासून तयार झालेले नैसर्गिक बंधारे पाण्याचा अतिरिक्त दाब किंवा भूस्खलनामुळे अचानक फुटतात, तेव्हा ‘ग्लेशियर लेक आऊटबर्स्ट फ्लड’ म्हणजेच, हिमनदीच्या तलावाचा स्फोट घडून पूर येतो. नेपाळमध्ये नुकतीच झालेली दुर्घटना अशाच प्रकारची होती. अशा प्रकारच्या घटनेत कोट्यवधी लिटर पाणी, अवाढव्य खडक, चिखल आणि बर्फ अतिशय वेगाने सखल भागाकडे वाहून येतात. अशा घटना केवळ मानवी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करत नाहीत, तर हिमालयातील अत्यंत संवेदनशील अशा नैसर्गिक परिसंस्थेचीच मोठी हानी करतात. हे नुकसान कशाप्रकारे होते, त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ..Premium|Hoi An Lantern Festival Vietnam : कंदिलांचं शहर 'होई आन'; व्हिएतनाममधील या जागतिक वारसास्थळाची जादू पाहिलीत का? कंदिलांचं शहर आणि ओल्ड टाऊन!.मृदेची धूपहिमनद्यांचे तलाव फुटल्यामुळे निर्माण होणारा पूर हा केवळ पाण्याचा पूर नसून तो प्रचंड प्रमाणात दगड, धोंडे आणि चिखल वाहून आणणारा लोंढा असतो. हजारो टन वजनाचे खडक पर्वतांच्या उतारावरून प्रचंड वेगाने खाली सरकतात, त्यामुळे नदीपात्रांची आणि दऱ्यांची रचनाच कायमस्वरूपी बदलते. पर्वतीय उतारांवरील सुपीक आणि सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध असलेली मृदा एका झटक्यात वाहून जाते. या प्रचंड धूपेमुळे वनस्पतींच्या पुनरुत्पादनासाठी आवश्यक असणारा मातीचा वरचा थरच नष्ट होतो आणि त्यामुळे संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रातील वनस्पतींची नैसर्गिक पुनर्निर्मिती प्रक्रिया अनेक दशकांसाठी मंदावते.जलीय परिसंस्थेचे नुकसाननद्या आणि ओढ्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात होणारा हा अचानक आणि तीव्र बदल जलीय पर्यावरणासाठी अत्यंत हानिकारक ठरतो. अतिवेगाने वाहणाऱ्या पाण्यात गाळ आणि चिखलाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्यामुळे हिमालयातून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी गढूळ होते. पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण अचानक घटल्यामुळे आणि पात्रात गाळ साचल्यामुळे दुर्मीळ प्रजातीच्या माशांची अंडी नष्ट होतात. पात्राच्या तळाशी राहणारे लहान जलचर गाळाखाली गाडले जातात. यामुळे नदीकाठची अन्नसाखळी कोलमडून पडते.अधिवासाचा विनाशहिमालयीन खोऱ्यांमध्ये आढळणारी देवदार, पाईन आणि विविध दुर्मीळ औषधी वनस्पतींची जंगले या पुराच्या कचाट्यात सापडतात. पाण्याचा तीव्र वेग झाडे मुळासकट उपटून टाकतो. जंगलांचा हा विनाश केवळ वनस्पतींपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तेथे राहणाऱ्या अनेक दुर्मीळ प्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवासही नष्ट होतात. हिमबिबट्या, कस्तुरी मृग, लाल पांडा यांच्यासारख्या प्रजातींचा निवारा हिरावला जातो. अधिवास नष्ट झाल्यामुळे प्राणी मानवी वस्त्यांकडे किंवा इतर असुरक्षित भागांत स्थलांतर करतात. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढतो..Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.दीर्घकालीन हानीपूर ओसरल्यानंतर नदीकाठच्या भागात आणि खोऱ्यांमध्ये साचलेला गाळ व बारीक चिखल वाळल्यानंतर सिमेंट किंवा काँक्रीटसारखा टणक होतो. या टणक थरामुळे जमिनीची सच्छिद्रता नष्ट होते आणि नवीन बिया रुजण्याची क्षमता संपुष्टात येते. वनस्पतींचे आच्छादन घटल्यामुळे सूक्ष्मजीवांची परिसंस्था नष्ट होते. अनेकदा या पुरामुळे स्थानिक वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट होतात आणि त्यांच्या जागी आक्रमक बाह्य प्रजातींची अनियंत्रित वाढ सुरू होते. हिमनद्या आणि नैसर्गिक तलाव हे हिमालयातील पाण्याचे मुख्य स्रोत आहेत. तलाव फुटल्यामुळे पाण्याचा साठा एकाच वेळी वाहून जातो, ज्यामुळे भविष्यात स्थानिक पाण्याचे स्रोत आटण्याचा धोका निर्माण होतो. उन्हाळ्याच्या दिवसांत नद्यांना मिळणारा पाण्याचा नियमित प्रवाह विस्कळीत होतो. यामुळे केवळ पर्वतीय भागातच नव्हे, तर गंगेच्या आणि ब्रह्मपुत्रेच्या मैदानी प्रदेशांपर्यंतच्या परिसंस्थेवर आणि शेतीवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात.काही उपायतंत्रज्ञान आणि डिजिटल देखरेख : इस्रो आणि नासासारख्या अंतराळ संस्था उपग्रहांद्वारे हिमालयातील तलावांच्या आकारावर आणि पाण्याच्या पातळीवर सतत लक्ष ठेवतात. एखाद्या तलावाचा आकार अचानक वाढल्यास उपग्रहीय प्रतिमांद्वारे त्याचा तत्काळ शोध घेतला जातो. तलावांच्या ठिकाणी स्वयंचलित हवामान आणि पाण्याची पातळी मोजणारी यंत्रणाही बसवली जाते. पाण्याचा दाब किंवा पातळी धोक्याच्या चिन्हाच्या वर गेल्यास सॅटेलाइट टेलिमेट्रीद्वारे सखल भागातील नियंत्रण कक्षाला रिअल-टाइम इशारा दिला जातो. नदीकाठच्या गावांमध्ये आणि सखल भागात सायरन, सेन्सर आणि डिजिटल मेसेजिंग सिस्टीम उभारली जाते. तलाव फुटल्यास पाणी खाली येण्यापूर्वी किमान ३० ते ६० मिनिटांचा कालावधी मिळतो, ज्यामुळे अनेक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे शक्य होते.अभियांत्रिकी उपाययोजना : तलावातील पाण्याच्या अतिरिक्त दाबाचा धोका कमी करण्यासाठी मोठ्या व्यासाच्या पाइपद्वारे पाणी टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढले जाते. यामुळे तलावातील पाण्याचा साठा नियंत्रित राहतो. तलावाच्या नैसर्गिक बंधाऱ्याला सुरक्षितपणे छेद देऊन कृत्रिम डिस्चार्ज चॅनेल तयार केले जातात. यामुळे जास्तीचे पाणी नैसर्गिकरित्या आणि नियंत्रित वेगाने वाहून जाते. तलावाचे ठिसूळ बंधारे बळकट करण्यासाठी जिओ-टेक्सटाइल जाळ्या, गॅबियन वॉल्स आणि काँक्रीटचे री-इन्फोर्समेंट वापरले जाते.संभाव्य परिणामहिमनद्या वेगाने वितळल्याने त्यांचे आकार कमी होतील. त्यामुळे या नद्यांचा प्रवाह बारमाही न राहता हंगामी बनेल.हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या सुमारे १.९ अब्ज लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या आणि शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर होईल.तापमानवाढीमुळे वनस्पतींच्या प्रजाती उंच आणि थंड प्रदेशांकडे (अधिक उंचीवर) सरकत आहेत.वनस्पतींना वेळेआधीच फुले येणे, पानांची गळती होणे आणि पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे वेळापत्रक बदलणे यांसारखे बदल ऋतुचक्रात होतील.उच्च हिमालयीन भागात हजारो वर्षांपासून गोठलेल्या अवस्थेत असलेली माती आणि खडक तापमानवाढीमुळे वितळतील.तीव्र भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढेल.मॉन्सूनचा पॅटर्न अनिश्चित होऊ शकतो.हिमालयातील तलाव फुटणे ही केवळ एक अल्पकालीन आपत्ती नसून, तो हिमालयीन परिसंस्थेवर उमटणारा एक कायमस्वरूपी ओरखडा आहे. यामुळे पर्वतांची रचना, मातीची सुपीकता, जलस्रोत आणि जैवविविधता यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करणे आणि हिमालयातील संवेदनशील भागात शाश्वत विकास धोरणे राबवणे हाच या वाढत्या संकटापासून या अद्वितीय परिसंस्थेला वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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