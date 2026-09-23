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Premium|Himalayan Glacial Lake Outburst Flood : हिमनद्या वितळल्या, तलाव फुटले; हिमालयाच्या भवितव्यापुढे नवे संकट

Climate Change in Himalayas : हिमालयातील वाढत्या तापमानामुळे हिमनद्या वितळून हिमतलाव फुटण्याचा धोका वाढत आहे. या पुरांमुळे पर्वत, जलस्रोत, माती आणि जैवविविधतेचे दीर्घकालीन नुकसान होत असून शाश्वत विकासाची गरज निर्माण झाली आहे.
Himalayan Glacial Lake Outburst Flood

Himalayan Glacial Lake Outburst Flood

esakal

साप्ताहिक टीम
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सारंग खानापूरकर

हिमालयातील तलाव फुटणे ही केवळ एक अल्पकालीन आपत्ती नसून, तो हिमालयीन परिसंस्थेवर उमटणारा एक कायमस्वरूपी ओरखडा आहे. यामुळे पर्वतांची रचना, मातीची सुपीकता, जलस्रोत आणि जैवविविधता यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करणे आणि हिमालयातील संवेदनशील भागात शाश्वत विकास धोरणे राबवणे हाच या वाढत्या संकटापासून या अद्वितीय परिसंस्थेला वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

जगाची ‘तिसरी ध्रुवीय भूमी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालय पर्वतरांगांमध्ये हवामान बदलामुळे अतिशय वेगाने बदल घडून येत आहेत. तापमानवाढीमुळे हिमनद्या अभूतपूर्व वेगाने वितळत असून पर्वतीय भागात हजारो नवे नैसर्गिक बर्फाळ तलाव निर्माण झाले आहेत. जेव्हा या हिमतलावांचे खडक, माती, गाळ आणि बर्फाच्या मलब्यापासून तयार झालेले नैसर्गिक बंधारे पाण्याचा अतिरिक्त दाब किंवा भूस्खलनामुळे अचानक फुटतात, तेव्हा ‘ग्लेशियर लेक आऊटबर्स्ट फ्लड’ म्हणजेच, हिमनदीच्या तलावाचा स्फोट घडून पूर येतो. नेपाळमध्ये नुकतीच झालेली दुर्घटना अशाच प्रकारची होती. अशा प्रकारच्या घटनेत कोट्यवधी लिटर पाणी, अवाढव्य खडक, चिखल आणि बर्फ अतिशय वेगाने सखल भागाकडे वाहून येतात. अशा घटना केवळ मानवी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करत नाहीत, तर हिमालयातील अत्यंत संवेदनशील अशा नैसर्गिक परिसंस्थेचीच मोठी हानी करतात. हे नुकसान कशाप्रकारे होते, त्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

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