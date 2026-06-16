Premium|History of Cafe Culture in India : कॉफी हाऊसपासून आधुनिक कॅफे संस्कृतीपर्यंतचा रंजक प्रवास

काळ बदलला तसे कॅफेमध्ये बरेच बदल झाले. पण कॅफेचा मूळ हेतू मात्र आजही टिकून आहे. माणसांना एकत्र आणण्याची त्यांची ताकद अजूनही तशीच आहे, किंबहुना जास्तच बळकट झाली आहे. म्हणूनच आता कॅफेची ओळख म्हणजे फक्त कॉफी पिण्याची जागा इतकीच मर्यादित नसून, ती आता गप्पा, मैत्री, कल्पना, स्वप्न आणि आयुष्याचे काही निवांत क्षण असं बरंच काही साजरं करण्याची जागा, अशी झाली आहे.तो ‘चहा’ आणि ती ‘कॉफी’... एक साधेपणाचं प्रतीक तर दुसरी थोडीशी रुबाबदार. चहाची सुर्रकी कधीही कुठंही आणि कोणासोबतही अनुभवता येते. कॉफीच मात्र तसं नाही हं, ती जरा भाव खाणारी. तिच्यासाठी मूड असावा लागतो. निवांत क्षण लागतात. म्हणूनच कुणा प्रिय व्यक्तीला खास कॉफी डेटवर नेलं जातं. चहाचं रूप जरा रांगडंच; कधी ठेचून आलं घालून, कधी वेलचीच्या सुगंधात, कधी गवती चहाच्या दरवळात ते खुलणार. पण कॉफीचा शृंगार मात्र निराळाच; ती कधी दाट फेसाळलेल्या थरात नटलेली, कधी चॉकलेटच्या भुरभुरीनं सजलेली, कधी कॅरॅमलच्या सोनेरी स्पर्शानं खुललेली, तर कधी क्रीमच्या शुभ्र मुकुटामुळे अधिकच मोहक झालेली, कधी थंडगार रूपात, तर कधी लाते आर्टच्या नाजूक नक्षींनी सजून प्रत्येक वेळी नव्यानं भेटणारी... ‘त्याची’ अमृतुल्यावर भेट होते, तर ‘तिला’ भेटण्यासाठी खास कॅफेत जावं लागतं.कॅफेची सुरुवात...अनेक शतकांपूर्वी मध्यपूर्व युरोपमध्ये लोक कॉफीचा घोट घेत घेत भेटीगाठी, चर्चा किंवा विरंगुळ्याची जागा म्हणून ‘कॉफी हाऊस’ किंवा ‘कॅफे’मध्ये जायचे. येमेनमधून सतराव्या शतकात भारतात आलेली कॉफी कर्नाटकातल्या चिकमंगळूर परिसरात चांगलीच रुजली आणि रुळली. मग पुढे ब्रिटिश काळात कॉफी हाऊसची संकल्पनाही भारतात आली. हळूहळू ती शहराच्या सांस्कृतिक जीवनाचा भाग झाली. १९३६मधल्या मुंबईतल्या चर्चगेटमध्ये इंडिया कॉफी हाऊस हे पहिलं अधिकृत कॉफी हाऊस सुरू झालं. पुढे काही वर्षांतच संपूर्ण देशभरात त्यांच्या ५०हून अधिक शाखा उभारल्या गेल्या. १९४२मध्ये कलकत्त्यामधल्या अल्बर्ट हॉल इमारतीत इंडिया कॉफी हाऊस - कॉलेज स्ट्रीट ही शाखा सुरू झाली. १९५७मध्ये दिल्लीत त्यांची अजून एक शाखा कॅनॉट प्लेस इथं सुरू झाली. हे नव्या सहकारी चळवळीअंतर्गत सुरू झालेल्या पहिल्या कॉफी हाऊसपैकी एक होतं. त्याच वर्षी बंगळूरमध्ये त्यांची एम.जी. रोडवर अजून एक शाखा सुरू झाली आणि यानंतर कॅफे संस्कृतीला एक नव रूप मिळालं. काही वर्षांतच पुणे, नागपूर, लखनौ, जबलपूर, पुद्दुचेरी अशा अनेक प्रमुख शहरांमध्ये त्यांच्या शाखा पसरल्या..Premium|Amravati Animation Education :"तुला तल्लीन होऊन शिकायचंय का?" विजय राऊत यांच्या अमरावतीतील 'ॲनिमेशन गुरुकुल'ची यशोगाथा.कॅफे संस्कृतीसन १९७० आणि ८०च्या दशकात भारतातली कॅफे संस्कृती बाल्यावस्थेत होती. आजच्या भाषेत सांगायचं झालं, तर ती काही एखादा ‘हॅपनिंग’ किंवा ‘हँगआउट स्पॉट’ झाली नव्हती. मात्र त्याकाळी एक कप कॉफीवर तासन्तास गप्पा मारणं, कविता लिहिणं आणि देश-विदेशातल्या घडीमोडींवर चर्चा करणं हे कॅफे संस्कृतीचं वैशिष्ट्य होतं. कलकत्त्याच्या कॉलेज स्ट्रीट कॉफी हाऊसला तर ‘बुद्धिजीवींचा अड्डा’ म्हटलं जायचं. सत्यजित रे, मृणाल सेन, अमर्त्य सेन, सुनील गंगोपाध्याय यांसारख्या अनेक नामवंत व्यक्ती तिथं येत असत. अनेक साहित्यिक चळवळी, चित्रपटांच्या कल्पना आणि सामाजिक चर्चांची सुरुवात इथल्या टेबलांवरून झाली. या कॅफेवर आधारित ‘कॉफी हाऊस सेई अड्डा आज आर नेई...’ हे बंगाली गाणं आजही लोकप्रिय आहे. दिल्लीतल्या कॅनॉट प्लेसमधल्या कॉफी हाऊसमध्ये पत्रकार, लेखक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांची सतत वर्दळ असायची. अनेक पत्रकारांसाठी तर हे दुसरं कार्यालयच होतं! मुंबईतल्या कॅफे संस्कृतीचा मात्र कलात्मकतेडे अधिक कल होता. काला घोड्यातलं कॅफे समोवर, फोर्ट परिसरातलं जुनं इराणी कॅफे आणि चर्चगेट परिसरातली कॉफी हाऊसेस इथं चित्रकार, लेखक, नाटककार आणि चित्रपट क्षेत्रातल्या मंडळींचा सतत राबता असायचा.एम.एफ. हुसेन यांचं कॅफे समोवरशी असलेलं नातं तर त्यांच्या चित्रांइतकंच प्रसिद्ध होतं. ते अनेकदा बराच वेळ इथं बसून स्केचेस काढत असत. दक्षिण भारतात कॉफी घराघरांत पोहोचली असली, तरी सार्वजनिक ठिकाणी निवांत बसून कॉफीचा आस्वाद घेण्याची सवय या कॅफेजनीच लोकप्रिय केली. एम.जी. रोड आणि ब्रिगेड रोड परिसरातलं कॉफी हाऊस विद्यार्थ्यांपासून नोकरदार वर्गांपर्यंत सर्वांचंच आवडतं ठिकाण होतं. १९३५मध्ये डेक्कन परिसरात सुरू झालेलं कॅफे गुडलक आजही पुणेकरांचा फेव्हरेट स्पॉट आहे. विद्यार्थ्यांच्या मैफिलींपासून ते राजकारण्यांच्या खलबतांपर्यंत अनेक आठवणींची साक्ष देणारं हे कॅफे पुण्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचं प्रतीक झालं. पण इथल्या कॉफीपेक्षा इराणी चहा व बन मस्का हे कॉम्बिनेशन आजही कॅफे गुडलकची ओळख मानलं जातं. १८७१मध्ये सुरू झालेलं लिओपोल्ड हे कॅफे आजही मुंबईच्या सर्वात प्रसिद्ध कॅफेंपैकी एक आहे. परदेशी पर्यटक, लेखक, कलाकार यांचं ते आवडतं ठिकाण. ग्रेगरी डेव्हिड रॉबर्ट्स यांच्या शांताराम या कादंबरीमुळे याला जगभर प्रसिद्धी मिळाली. २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हे कॅफे पुन्हा उभं राहिलं आणि मुंबईच्या जिद्दीचं प्रतीक ठरलं.नव्वदच्या दशकाच्या अखेरीस आणि २०००नंतर भारतातल्या कॅफे संस्कृतीनं नवं वळण घेतलं. याआधी कॅफे म्हणजे मुख्यतः चर्चा, भेटी-गाठी आणि कॉफी यांपुरतीच मर्यादित जागा होती. मात्र आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण, वाढता मध्यमवर्ग आणि बदलती जीवनशैली यामुळे कॅफेजचा अर्थच बदलू लागला. या बदलामागे सर्वात मोठी भूमिका बजावली ती कॅफे चेननी. १९९६मध्ये सुरू झालेल्या ‘कॅफे कॉफी डे’ या चेननं ‘अ लॉट कॅन हॅपन ओव्हर कॉफी’ ही संकल्पना भारतीय तरुणांच्या मनात रुजवली. यानंतर बरिस्ता, कोस्टा कॉफी, स्टारबक्स, थर्ड वेव्ह कॉफी, ब्ल्यू टोकाई यांसारख्या ब्रँड्सचं भारतीय शहरांमध्ये आगमन झालं. एकेकाळी कॅफेमध्ये पत्रकार, लेखक आणि कलाकार मंडळी दिसायची. त्याच जागी आता महाविद्यालयीन विद्यार्थी, आयटी क्षेत्रातले कर्मचारी, उद्योजक, फ्रीलान्सर आणि स्टार्टअप संस्थांचे संचालक मोठ्या संख्येनं दिसू लागले..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .कॅफेची विविध रूपंसन २०००नंतर भारतातल्या कॅफे संस्कृतीनं केवळ विस्तारच केला नाही, तर स्वतःची विविध रूपं निर्माण केली. पूर्वी कॅफे म्हणजे कॉफी आणि इतर खाण्याचे पदार्थ एवढंच समीकरण असायचं, आज मात्र कॅफेचा पूर्ण चेहरा-मोहराच बदलला आहे. कॉफीसोबत पुस्तकं, पाळीव प्राण्यांची सोबत, संगीत, निसर्ग सौंदर्य यांचाही आनंद कॅफेतून मिळत आहे.मुंबईच्या वर्सोवा भागातलं कॅट कॅफे स्टुडिओ हे भारतातल्या पहिल्या कॅट कॅफेंपैकी एक मानलं जातं. इथं पेट लव्हर्सना कॉफीचा आस्वाद घेत मांजरांसोबत काही क्षण घालवता येतात. तसंच मुंबईतलं पपी कडल्स डॉग कॅफे हे कुत्र्यांसोबत वेळ घालवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबईतलं लीपिंग विंडोज हे जपानी मांगा कॅफेपासून प्रेरित झालेलं भारतातलं पहिलं कॉमिक बुक कॅफे आहे. इथं उत्तम जेवण करताना सोबत कॉमिक बुक्स किंवा ग्राफिक नॉव्हेल्स वाचत आरामात बसता येतं.आग्र्यातलं शीरोज हँगआऊट हे एक अनोखं कॅफे आहे. हे कॅफे ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या महिला चालवतात. या कॅफेची स्थापना अशा स्त्रियांना समाजात सन्मानानं जगता यावं यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांना संधी देण्याच्या उद्देशानं केली आहे. एक प्रकारे हे कॅफे महिला सक्षमीकरणाचं प्रतीक मानलं जातं. दिल्लीतलं कुंझुम ट्रॅव्हल कॅफे हे प्रवासप्रेमींसाठी एक खास ठिकाण आहे. इथं भिंतींवर नकाशे, प्रवासांच्या कथा, छायाचित्रण आणि विविध प्रवासवर्णनपर पुस्तकं दिसतात. अनेक पर्यटकांच्या भेटीगाठी इथं होतात.दिल्लीतलं द पियानो मॅन जॅझ क्लब हे कॅफे म्हणजे संगीत प्रेमींसाठींचा खास स्पॉट. इथं लाइव्ह म्युझिक असतं, देश-विदेशातल्या जॅझ कलाकारांचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम होतात. दिल्लीतलं अजून एक अनोखं कॅफे म्हणजे द केज कॅफे. हे चक्क ‘तुरुंग’ या थीमवर सजवलेलं आहे. मेघालयमधलं सोहरा १९८५ कॅफे हे ब्रिटिशकालीन जुन्या पोलिस स्टेशनचं रूपांतर करूनतयार केलेलं कॅफे आहे. इथं इतिहास आणि आधुनिकता यांचं अनोख मिश्रण पाहायला मिळतं. दिल्लीतलं रनवे १ कॅफे हे विमानप्रेमींसाठीचं खास आकर्षण. या कॅफेचं डिझाईन विमानतळ आणि विमानाच्या धरतीवर केलं गेलं आहे. बाहेरून पाहिल्यावर आपल्यासमोर प्रत्यक्ष विमान उभं असल्याचा भास होतो. लडाखमधील नॅचरल आइस कॅफे समुद्रसपाटीपासून सुमारे १४ हजार फूट उंचीवर उभं आहे. हे भारतातल्या सर्वात उंचावरच्या कॅफेंपैकी एक मानलं जातं. कॉफीपेक्षा महाकाय हिमालयाच्या देदीप्यमान दृश्यासाठी पर्यटक इथं येतात..जुन्या कॅफेजनी जसं कात टाकून नवरूप धारण केलं ना, तसंच कॉफीजगतातही बरेच बदल झाले आहेत. पूर्वी फिल्टर कॉफी, इन्स्टंट कॉफी किंवा साधी ब्लॅक कॉफी एवढेच पर्याय असायचे. आज एस्प्रेसो, कॅपुचिनो, लाते, मोका, गोल्ड ब्रू, नायट्रो कॉफी आणि स्पेशालिटी सिंगल ओरिजिन कॉफी यांसारखे असंख्य प्रकार उपलब्ध झाले आहेत. लोकांनाही आता फक्त कॉफीची चवच नव्हे, तर तिचा उगम, रोस्टिंग प्रक्रिया आणि तिच्या चवीतला सूक्ष्म फरक समजून घेण्याचंही तितकंच आकर्षण आहे.कॉफीचा एका साध्या कपातून आणि कॅफेच्या एका साध्या संकल्पनेतून सुरू झालेला हा प्रवास आज आठवणींच्या, संवादांच्या आणि अनुभवांच्या विश्वापर्यंत पोहोचलेला आहे. काळ बदलला तसं कॉफीची रचना बदलली. कॅफेमधले पदार्थ, त्यांचं स्वरूप, संख्या सगळंच बदललं. पण कॅफेचा मूळ हेतू मात्र आजही टिकून आहे. माणसांना एकत्र आणण्याची त्याची ताकद अजूनही तशीच राहिली आहे, किंबहुना जास्तच बळकट झाली आहे. म्हणूनच आता कॅफेची ओळख म्हणजे फक्त कॉफी पिण्याची जागा इतकीच मर्यादित नसून, ती आता गप्पा, मैत्री, कल्पना, स्वप्न आणि आयुष्याचे काही निवांत क्षण असं बरंच काही साजरं करण्याची जागा, अशी झाली आहे.स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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