Premium|Amravati Animation Education :"तुला तल्लीन होऊन शिकायचंय का?" विजय राऊत यांच्या अमरावतीतील 'ॲनिमेशन गुरुकुल'ची यशोगाथा

संजय सिंगलवार - sanjaysinglwar911@gmail.comप्रसिद्ध चित्रकार विजय राऊत यांनी अमरावतीला स्थापन केलेल्या ॲनिमेशन कॉलेजने आजपर्यंत अनेक विद्यार्थी घडविले आहेत. ॲनिमेशन अभ्यासक्रमाला त्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. आपल्या विद्यार्थ्याला ते एकच प्रश्न विचारतात, ‘तुला ॲनिमेशन ही कला एकाग्रतेने तल्लीन होऊन शिकायची आहे का?’ त्याने ‘हो’ म्हटले की प्रवेश नक्की. म्हणूनच आज राऊत यांच्या काॅलेजला जीवन जगण्याची कला शिकवणारे ‘ॲनिमेशन गुरुकुल’ म्हटले जाते.महाराष्ट्रातील ‘शब्द परिवार’ दरवर्षी वेगवेगळ्या देशांत शब्द मराठी विश्व साहित्य संमेलन आयोजित करीत असतो. महाराष्ट्रातील लेखक, कवी, विचारवंत, पत्रकार व कलावंतांना त्यासाठी आमंत्रित केले जाते. २०२४ मध्ये असेच मॉरिशसमध्ये शब्द परिवार आयोजित नववे शब्द मराठी विश्व साहित्य संमेलन भरविण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटक होते, महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध चित्रकार आणि दि बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे माजी अध्यक्ष विजय राऊत... एका चित्रकाराला शब्द मराठी विश्व साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून मान का दिला गेला? तर त्याचे उत्तर त्या संमेलनातील राऊत यांच्यावर असलेल्या माहितीपटामधून व त्यांनी दिलेल्या भाषणांमधून मिळाले... ॲनिमेशनबाबतचे समज-गैरसमज, भारतीय जागतिक ॲनिमेशन क्षेत्रात अजूनही कसे मागे आहोत, या क्षेत्रातील प्रगतीसाठी नेमके काय करायला हवे, मीडिया शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारने नेमकी काय भूमिका घ्यावी याविषयी त्यांनी आपले स्पष्ट मत मांडले. आपल्या भाषणाद्वारे त्यांनी त्यांच्या अमरावतीमध्ये असलेल्या ॲनिमेशन कॉलेजविषयीही माहिती दिली. .Savitribai Phule journey: सावित्रीबाई आणि जोतिबांच्या पाऊलखुणांची शोधमोहीम .सध्या अख्खे जग एआयच्या आगमनामुळे काहीसे चिंताग्रस्त, थोडे सावध व आनंदीही झालेले आहे. ॲनिमेशन तथा अनेक क्षेत्रांतील नोकऱ्यांवर यामुळे गदा येणार की काय, असेही भीतीदायक चित्र निर्माण झालेले आहे. याच संशयकल्लोळातून शेवटी मी, ॲनिमेशन शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून सक्रिय असलेल्या राऊत यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. पुण्याहून थेट अमरावतीला त्यांच्या ॲनिमेशन कॉलेजमध्ये दाखल झालो. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अगदी समोरच त्यांचे ‘दि कॉलेज ऑफ ॲनिमेशन बायो इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च सेंटर’ आहे. कॉलेजच्या प्रवेशद्वारामधून प्रवेश केल्यानंतर आवारात अनेक फोटोंचे एक कोलाज आहे. अनेक दिग्गज चित्रकार, शिल्पकार, व्यंगचित्रकार, राजकारणी व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या कॉलेजभेटीचे फोटो त्यात आहेत. भारतातील प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार राज ठाकरे, विकास सबनीस इत्यादींपासून ते जपानी राजदूतांचाही त्यात समावेश आहे. संपूर्ण परिसर फिरल्यानंतर मी विजय राऊत यांच्या दालनात पोहोचलो. अर्थात माझ्या मनात काही प्रश्न पूर्वीपासूनच होते... ॲनिमेशन फिल्म मेकिंगसारख्या अभ्यासक्रमसाठी मुंबई-पुण्यासारखे मोठे शहर न निवडता राऊत यांनी हा अभ्यासक्रम अमरावतीसारख्या शहरातच का सुरू केला असावा, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप काय असावे, या अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा येथे आहेत का, या अभ्यासक्रमानंतर येथील विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, गेल्या २० वर्षांपासून या कॉलेजने नक्की काय साध्य केले असावे आणि याशिवाय एक प्रश्न म्हणजे एआयचा परिणाम या क्षेत्रावर कसा होतो आहे...मनात प्रश्नांचे काहूर होते. विचारमंथनातून बाहेर येऊन मी जसा पहिला प्रश्न विचारला तसे विजय राऊत यांनी स्वतःच सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सुरुवात केली... ‘खरे तर मी जे. जे. स्कूलचा मेरिटचा विद्यार्थी. मुंबईला काही काळ राहिलो,’ असे राऊत यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले. कमर्शियल पेंटिंग्स, फिल्म मेकिंगची कामे करताना १२५ वर्षे जुन्या भारतातील प्रसिद्ध अशा दि बॉम्बे आर्ट सोसायटीचा अध्यक्ष कसा झालो, वांद्रे येथील कला संकुल कसे उभारले, आर्ट ते ॲनिमेशनचा प्रवास कसा साध्य केला, त्यात कशा कशा अडचणी आल्या व शेवटी सर्वांवर मात करून अमरावतीला येऊन ॲनिमेशन कॉलेजची स्थापना का व कशी केली, असे सारे काही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की ‘२००३ मध्ये मी या कॉलेजची स्थापना केली आणि २०१८ पर्यंत शेकडो विद्यार्थी घडविले. त्यातले अनेक विद्यार्थी आज बेल्जियम, जापान, दुबई, सिंगापूर व अमेरिका अशा अनेक देशांत यशस्वीपणे काम करीत आहेत.’ अनेक ठिकाणी ॲनिमेशन हा अभ्यासक्रम चार-सहा महिन्यांचा; तर काही ठिकाणी एक वर्षाचा, तोही पार्ट टाईम किंवा डिस्टन्स लर्निंगच्या स्वरूपात होता. त्यामुळे ड्रॉइंग अँड पेंटिंग, म्युझिक व्हॉइस, ॲक्टिंग व टेक्नॉलॉजीचा अंतर्भाव असणाऱ्या या वैश्विक स्वरूपाच्या कला अभ्यासाचे महत्त्व कमी झाले होते. सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून हा अभ्यासक्रम म्हणजे इतर विषयासोबत येणाऱ्या पुरवणी अभ्यासक्रमासारखा झालेला होता. त्यातून विद्यार्थी फक्त जुजबी ॲनिमेशन कला शिकत होता. ना धड पदवी ना धड शिक्षण, अशी अवस्था या शॉर्ट टर्म कोर्समुळे निर्माण झाली होती. म्हणूनच या अभ्यासक्रमाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे होते. ‘२०१८ मध्ये मी अमरावती विद्यापीठाची मान्यता मिळवून हा अभ्यासक्रम मुख्य प्रवाहात आणला. आज येथे बी.एस.सी. ॲनिमेशन, एम.एस.सी. ॲनिमेशन असे पूर्णवेळचे पदवी व उच्च पदवी अभ्यासक्रम आहेत. आता आम्ही या विषयातसुद्धा कलावंतांना डॉक्टरेट (पीएच. डी.) मिळावी म्हणून प्रयत्नशील आहोत. भारतीयांसाठी ॲनिमेशन हा एक न्यू मीडिया कलाप्रकार असल्यामुळे तो आर्ट ते ॲनिमेशन अशाच स्वरूपाचाच असला पाहिजे,’ असेही राऊत यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले..Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.राऊत यांनी बोलताना एक किस्सा सांगितला, की ‘मुळात भारतात ॲनिमेशन शिक्षणाचा प्रवेशच चार ते सहा महिन्यांत लगेच पैसा देणारा उद्योग अशा स्वरूपाने झाला. शिक्षण देताना ॲनिमेशनसाठी कलेची गरजच नाही, फक्त कॉम्प्युटरचे ज्ञान घ्या व ॲनिमेटर बना, असा खोटा प्रचार करण्यात आला. याचाच परिणाम असा झाला, की भारतात या क्षेत्रातील फक्त मजूरच तयार झाले. ॲनिमेशन क्षेत्र भारताला कधी कळलेच नाही. म्हणूनच भारतात आजपर्यंत अमेरिकेतील वॉल्ड डिस्ने व ड्रीमवर्क्ससारख्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या फीचर फिल्मसारखे सिनेमे होऊ शकले नाहीत. या सर्व बाबींचा विचार करून मी ठरविले, की जर विद्यार्थ्यांमध्ये ॲनिमेशन कला रुजवायची असेल व या क्षेत्रातील शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचे असेल तर ते शास्त्रशुद्ध असले पाहिजे. म्हणूनच माझ्या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना मी आर्ट ते ॲनिमेशन हा अभ्यासक्रम शिकवायला सुरुवात केली. कदाचित त्यामुळेच आज येथील विद्यार्थी हा जगभरातील ॲनिमेशन क्षेत्रात यशस्वीपणे काम करू शकतो.’कॉलेजच्या प्रत्येक दालनातून फेरफटका मारताना मी स्वतः बघितले, की तिथे पारंपरिक ॲनिमेशन डिपार्टमेंट, स्कल्पचर डिपार्टमेंट, थ्रीडी ॲनिमेशन व व्हीएफएक्स डिपार्टमेंट तसेच फिल्म मेकिंगवरील पुस्तकांची लायब्ररी, फिल्म स्क्रीनिंगसाठी थिएटर, म्युझिक व व्हाईस स्टुडिओ, व्यावसायिक आर्ट गॅलरी व विद्यार्थ्याच्या मनोरंजनासाठी वॉटर पार्क तसेच खेळांच्या सोयी, कॅफेटेरिया इत्यादी सर्व सुविधा आहेत. हे कॉलेज २४ तास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खुले असते. विजय राऊत यांच्यासारखा प्रसिद्ध चित्रकार या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना स्वतः शिकवतो व आपल्या मार्गदर्शनातून विद्यार्थी घडवितो, ही या कॉलेजची जमेची बाजू आहे, असे मला प्रकर्षाने जाणवले.बोलण्याच्या ओघात मी राऊत यांना विचारले, ‘आर्ट टू ॲनिमेशन आपण शिकविता हे सर्व खरे आहे; परंतु आता एआयचा परिणाम आपल्या क्षेत्रावर नाही का होणार?’ त्यावर लगेच ते मला एक नवीन बनलेल्या सुसज्ज एआय डिपार्टमेंटमध्ये घेऊन गेले आणि म्हणाले, की ‘नक्कीच होणार! परंतु तो कुणावर होणार, तर जे फक्त या क्षेत्रातली कारकुनी शिकतात त्यांच्यावर. जे आर्ट टू ॲनिमेशन शिकतात त्यांच्यावर याचा वाईट परिणाम होणार नाही. उलट चांगला परिणाम होईल. पूर्वी ज्या ॲनिमेशन फिल्म बनायला चार ते पाच वर्षे लागायची त्या आता आठ ते बारा महिन्यांत बनतील. रोज घडणाऱ्या जागतिक घटनेवर आधारित व्हिज्युअल प्रतिक्रिया देण्यासाठी पूर्वी जो वेळ लागायचा ती कलावंत तत्काळ देऊ शकतील.’ शेवटी त्यांनी सांगितले, की ‘एआय हे असे टूल आहे की योग्य हातात पडले तर सोने; नाहीतर सत्यानाश ठरलेला आहे. त्यामुळे एआयच्या प्रतिकारासाठी आपण सज्ज असले पाहिजे व आपल्या हाताने चित्रित झालेली कला ही अमूल्य ठरली पाहिजे.’.मी राऊत यांना प्रश्न केला, की ‘भारतात अजूनही वॉल्ड डिस्ने किंवा ड्रीमवर्क्ससारख्या फिल्म्स का बनल्या नाहीत?’ त्यावर ते म्हणाले, की ‘मुळात आपण ॲनिमेशनला कलाच मानले नाही आणि भारतातील बहुसंख्य कलावंतांनाही ॲनिमेशन हा अद्ययावत कलाप्रकार आहे, याची जाणीव करून दिलेली नाही. ॲनिमेशन हे टेक्नॉलॉजीच्या स्वरूपातच आपण बघितले. त्यामुळे आम्हाला फिल्मसाठी लागणारे प्री-प्रॉडक्शन हे युरोप-अमेरिकेच्या तुलनेत कधीच चांगले करता आलेले नाही. म्हणूनच आम्ही त्यांच्यासारखे फिचर फिल्म प्रोजेक्ट करण्यात आजपर्यंत असमर्थ ठरलो. याचा अर्थ आमच्याकडे चांगले कलावंत नाहीत, असा होत नाही; तर आमची ॲनिमेशन क्षेत्रातील शिक्षण देणारी शिक्षणप्रणालीच मुळात चुकीची आहे. काही वर्षांपूर्वी तर दोन ते चार महिन्यांत ॲनिमेटर बना, ही हास्यास्पद योजना काढून सरकारने नाहक या अभ्यासक्रमावर खर्च केला होता; परंतु आता केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी पुन्हा योग्य विचाराअंती या क्षेत्रासाठी मदतीचा हात पुढे केलेला आहे. या क्षेत्रातील शिक्षणप्रणालीत जर बदल झाला तर भविष्यात आपण भारतीयही नक्कीच पुढे जाऊ.’ राऊत यांनी हेसुद्धा आवर्जून सांगितले, की ‘त्या बाबतीतली सुरुवात माझ्या कॉलेजद्वारे मी २००३ मध्येच केलेली आहे. म्हणूनच माझ्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना यशस्वीपणे जगभर कामे करता येतात.’विजय राऊत यांची या क्षेत्राविषयी असलेली आस्था व विश्वास यांच्यावरच त्यांचे कॉलेज सुरू आहे, याची मला क्षणाक्षणाला खात्री पटत होती. एक शेवटची शंका मी त्यांना विचारली, ती म्हणजे, ‘या कॉलेजचे नाव बायो इंजिनिअरिंग का?’ त्यावर ते लगेच म्हणाले, की ‘आपले जग फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीवर आधारित आहे. मानवाने निर्माण केलेल्या या आभासी जगात याच फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजीचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच मी या कॉलेजचे नाव बायो इंजिनिअरिंग, असे ठेवले. आज आर्टला टेक्नॉलॉजीची जोड हवी; तर टेक्नॉलॉजीला आर्टची जोड हवी तरच विद्यार्थी आजच्या जगात वावरू शकतो. हेच मी माझ्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना शिकवितो. माझ्या विद्यार्थ्यांना मी कधीच विचारत नाही, की तुला आर्ट येते का? फक्त एवढेच विचारतो, की तुला ॲनिमेशन ही कला एकाग्रतेने तल्लीन होऊन शिकायची आहे का? त्याने ‘हो’ म्हटले तर त्याला मी प्रवेश देतो.’ ‘मला कधी विद्यार्थ्यांना खोट्या नोकरीचे प्रलोभन दाखविण्याची गरज पडली नाही. इथे विद्यार्थी कळत-नकळत ॲनिमेटर बनतो व मस्त जगतो. थोडक्यात माझे कॉलेज हे विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्याची कला शिकवते.’विजय राऊत यांचे हे शब्द व कार्य बघून मी मंत्रमुग्ध झालो. मला तर एक क्षण असे वाटले, की महाराष्ट्र शासनाचे एक AVGC सेंटर अमरावतीलाच असावे. कारण येथे जवळपास २५ वर्षांपासून ॲनिमेशन शिक्षणाची परंपरा आहे. मी देश-विदेशात फिरतो; परंतु स्वकर्तृत्वाने घडलेले असे कॉलेज मी आजपर्यंत बघितले नाही. मला आणखी एक गोष्ट राऊत यांच्याविषयी सांगावीशी वाटते ती म्हणजे, अनेक वर्षांपासून ते सामाजिक कर्तव्य म्हणून स्वखर्चाने एक वृद्धाश्रम चालवितात. तेथेच राहून वृद्धांची सेवा करतात... आपणही नक्की एकदा या कॉलेजला भेट द्या. भविष्यातील कुठल्याही प्रकारच्या अडचणीवर मात कशी करायची, याचे शिक्षण नक्कीच आपणास तिथे मिळेल, याची खात्री देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.