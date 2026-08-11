Premium|History of Clocks : सूर्याच्या सावलीपासून स्मार्टवॉचपर्यंत; माणसाने वेळ मोजायला कधी आणि का सुरुवात केली?

स्नेहल बाकरेकधीकाळी सूर्याच्या सावलीवर अवलंबून असलेलं घड्याळ आता माणसाच्या मनगटावरील एका छोट्याशा स्क्रीनवरून त्याचा जगाशी संबंध जोडत आहे. पण तरीही या सगळ्या आधुनिकतेतही घड्याळाचं मूळ काम सारखंच आहे; वेळेची जाणीव करून देणं. फरक फक्त एवढाच आहे, की पूर्वी ते फक्त वेळ सांगत होतं आणि आज मात्र ते आपल्यासोबत ती वेळ जगत आहे.अशी कोणती गोष्ट आहे, की तिच्याशिवाय जगातलं कोणतही काम पूर्ण होऊ शकत नाही? तिचा प्रवास शून्यापासून ते अनंतापर्यंत सतत सुरूच असतो. माणसाच्या जन्म आणि मृत्यूपर्यंतच्या प्रवासात सगळ्याच गोष्टीं़़़़त तिचा सहभाग असतो, व्यक्तीपरत्वे तिचं मोलही वेगळं असतं. ती देताही येते आणि घेताही येते, पण तरीही तिला हातात मात्र पकडता येत नाही आणि एकदा गेली की ती परतही येत नाही!अगदी बरोबर ओळखलंत! ‘वेळ’ ही एक अशी गोष्ट आहे, जी आपल्या आयुष्याची खरी साथीदार आणि किंबहुना साक्षीदारसुद्धा असते. काही गोष्टी पूर्ण होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, तर वेळ निघून गेल्यावर काही गोष्टींसाठी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरतात. अशा या अदृश्य सखीला मोजण्याची गरज माणसाला कधी व का बरं वाटली असावी? कदाचित ज्या दिवशी आदिमानवाला रोज सूर्य उगवतो, मावळतो, दिवस संपला की रात्र होते, कधी दिवस लहान व रात्र मोठी; तर कधी रात्र लहान व दिवस मोठा असतो, ऋतू बदलत राहतात याची जाणीव झाली असेल, आणि निसर्गाच्या या सातत्याने चालणाऱ्या चक्रासोबत आपल्या जगण्याला एक लय देण्याची आणि शिस्त लावण्याची आवश्यकता त्याला वाटली असेल, तेव्हा त्याने या वाहत्या काळाला/वेळेला मोजण्याचा, समजून घेण्याचा आणि आपल्या जीवनाला विशिष्ट चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला असावा. .Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.सूर्याचा उदय म्हणजे दिवसाची सुरुवात आणि चंद्राची कोर म्हणजे रात्रीची चाहूल अशा साध्या निरीक्षणातून काळ मोजण्याची पहिली पायरी पडली. आपल्या पूर्वजांनी वेळेला केवळ आकड्यांमध्ये नव्हे, तर निसर्गाच्या लयीत मोजलं. सूर्य आकाशात किती वर आला आहे? सावली किती लांब पडली आहे? यांवरून वेळेचा अंदाज घेतला जायचा. त्यानंतर दिवसाचे छोटे-छोटे भाग पाडले गेले. प्रहर, घटिका, पळ अशा संकल्पना अस्तित्वात आल्या.एका दिवस-रात्रीचे आठ भाग केले गेले आणि त्यांना प्रहर म्हटलं गेलं. चार प्रहर दिवसाचे आणि चार प्रहर रात्रीचे. आत्ताच्या तीन तासांचा साधारण एक प्रहर असायचा. यानंतर वेळ आणखीन बारकाईनं मोजण्यासाठी घटिका आणि पळ यांचा वापर सुरू झाला. एका दिवस-रात्रीचे साठ भाग केले जायचे आणि प्रत्येक भागाला घटिका म्हटलं जायचं. एक घटिका साधारण चोवीस मिनिटांची मोजली जायची. पुढे एका घटिकेचे साठ छोटे भाग पळ म्हणून गणले जायचे. म्हणजेच आजचे सेकंद आणि मिनिटं.काळ मोजण्याच्या अनेक रंजक पद्धती होत्या. मैदानात मधोमध जमिनीत एक बांबू किंवा उंच काठी रोवली जायची. पृथ्वीच्या सूर्याभोवतीच्या भ्रमणामुळे जमिनीवर पडणाऱ्या सावलीच्या आकारावरून वेळ ठरवली जायची. हीच कल्पना पुढे सौर घड्याळ्याच्या रूपानं विकसित झाली. तसेच त्या काळात पाण्याच्या मदतीनं वेळ मोजण्याची पद्धतदेखील प्रचलित होती. एका मोठ्या घंगाळ्यात पाणी भरलं जायचं आणि त्यात छोट्या छिद्राचं पात्र ठेवलं जायचं. पाणी हळूहळू आत जात राहायचं आणि त्यावरून घटिकेचा अंदाज घेतला जायचा. याला जलघटी किंवा घटिकापात्र म्हणून ओळखलं जायचं.सूर्याच्या सावलीवरून आणि पाण्याच्या थेंबांवरून वेळ मोजणं इथपर्यंतच माणूस थांबला नाही. आता माणसानं आपल्या कल्पनाशक्तीनं त्याला एका चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याला अशी यंत्रणा हवी होती, जी सूर्य नसतानाही आणि रात्रीच्या गडद अंधारातही अचूक वेळ सांगू शकेल. यातूनच जन्म झाला यांत्रिक घड्याळाचा! .Premium|Gen Z sleep crisis : जेन-झी आणि झोप....इ. स. तेराव्या शतकाच्या आसपास युरोपमध्ये यांत्रिक घड्याळांचा विकास सुरू झाला. अनेक कारागीर आणि वैज्ञानिकांच्या प्रयत्नातून ही यंत्रणा हळूहळू आकाराला येऊ लागली. या घड्याळांमध्ये दंतचक्र आणि वजनाच्या साहाय्याने वेळ मोजण्याची व्यवस्था केली जायची. प्राचीन इजिप्त आणि नंतर ग्रीक, रोमन परंपरांमधून दिवसाची बारा-बारा तासांमध्ये विभागणी झाली. मग हे बारा तास घड्याळाच्या काट्यावर तास, मिनिटं व सेकंदांच्या स्वरूपात मोजले जाऊ लागले.सुरुवातीची यांत्रिक घड्याळं इतकी मोठी होती, की ती घरात ठेवता येण्यासारखी नव्हती. ती चर्चच्या मनोऱ्यांवर, सार्वजनिक इमारतींवर बसवली जात किंवा त्यांच्यासाठी खास उंच टॉवर्स उभारले जात. मग गावातील, परिसरातील लोकांना वेळ समण्यासाठी घड्याळाचा जोरदार घंटानाद व्हायचा. सूर्य आणि चंद्रानंतर प्रथमच माणसानं तयार केलेलं हे एक यंत्र संपूर्ण समाजाला वेळ सांगू लागलं. हळूहळू या मोठ्या घड्याळांचा आकार कमी होत गेला. तंत्रज्ञान विकसित झालं आणि घड्याळं मनोऱ्यावरून घरांच्या भिंतीवर आली. भिंतीवर लटकणारं घड्याळ हे केवळ वेळ सांगणारं साधन राहिलं नाही, तर ते घरातली एक महत्त्वाची वस्तू झालं. प्रत्येक घरातल्या भिंतीवर टिक टिक करत फिरणाऱ्या त्या काट्यांनी माणसाच्या दैनंदिन जीवनाला एक शिस्त दिली.काही काळातच भिंतीवर स्थिरावलेली घड्याळं आता माणसाच्या सोबत चालण्यासाठी प्रयत्न करू लागली. आणि त्यातूनच घड्याळानं आपला आकार बदलायला सुरुवात केली. सुरुवातीला मोठ्या आकाराची असणारी घड्याळं आकारानं लहान होत गेली आणि श्रीमंत लोकांच्या खिशात बसतील एवढ्या आकाराची झाली. ही घड्याळं साखळीला जोडून कोटाच्या खिशात ठेवली जात. वेळ पाहण्यासाठी माणूस खिशातून ते बाहेर काढत असे. त्या काळात ते केवळ वेळ सांगणारे साधन नव्हतं, तर ते प्रतिष्ठेचं प्रतीकही मानलं जायचं.पण धावत्या आयुष्यात प्रत्येक वेळी खिशातून घड्याळ काढणं सोयीचं नव्हतं. त्यामुळे घड्याळाची जागा आता हातावर आली. सुरुवातीची मनगटी घड्याळं ही आजच्या घड्याळ्यांसारखी सर्वसामान्यांसाठी नव्हती. १९व्या शतकाच्या शेवटी आणि २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला ही घड्याळं महिला दागिन्यांप्रमाणे वापरत. मात्र युद्धाच्या काळात सैनिकांना पटकन वेळ पाहता यावी, यासाठी मनगटी घड्याळांची गरज भासू लागली आणि मग अल्पावधीतच पुरुषवर्गातही मनगटी घड्याळं लोकप्रिय झाली. सुरुवातीची मनगटी घड्याळं प्रामुख्यानं गोल आकाराची असायची, कारण गोल फिरणाऱ्या काट्यांमधून वेळ समजून घेणं सोपं असायचं. काळ बदलला तसं घड्याळांनी आपला पेहरावदेखील बदलला. अनेक घड्याळं चौकोनी झाली, काही आयताकृती झाली, तर काहींनी वेगवेगळ्या कलात्मक आकारांमधून स्वतःची ओळख निर्माण केली..घड्याळाच्या पट्ट्यांमध्येही मोठा बदल झाला. सुरुवातीला चामड्याचे पट्टे वापरले जात. ते साधे, टिकाऊ आणि आरामदायी होते. नंतर धातूचे पट्टे आले, त्यामुळे घड्याळाला एक वेगळाच रुबाब मिळाला. पुढे रबर, प्लॅस्टिक आणि सिलिकॉनचे पट्टे आले. बघता बघता घड्याळ केवळ वेळ सांगणारं साधन न राहता ते एक व्यक्तिमत्त्वाचा भाग झालं. एवढंच नव्हे तर काही घड्याळांनी सोने, चांदी यांसारख्या मौल्यवान धातूंसह हिरे, माणिक, मोती यांसारख्या रत्नांनाही आपल्यात सामावून घेतलं.त्यानंतर आली ती चावीची घड्याळं. या घड्याळांना चावी देऊन चालवलं जायचं. ठरावीक वेळेला त्यांची चावी फिरवली की त्यातली यंत्रणा पुन्हा कार्यरत व्हायची. यानंतर तंत्रज्ञानानं पुढे आणखी एक पाऊल टाकलं, मग आली ऑटोमॅटिक घड्याळं. ही घड्याळं मनगटाच्या हालचालींतून निर्माण झालेल्या ऊर्जेवर चालत म्हणजे माणूस चालला की त्याचं घड्याळही जिवंत राहायचं.एवढ्यावरच थांबून कसं चालेल? लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या मनगटावर डिजिटल घड्याळं दिसू लागली. आता काट्यांऐवजी घड्याळांमध्ये आकडे दिसू लागले. त्यामुळे वेळ पाहणं आता आणखीनच सोयीचं झालं. या घड्याळांमध्ये गजर, स्टॉपवॉच अशा सुविधाही जोडल्या गेल्या.आपल्या हातातले फोनही स्मार्ट झाले, मग घड्याळानं का बरं मागे राहावं? वेळ सांगणार हे छोटंसं यंत्र नव्या रूपानं म्हणजे स्मार्टवॉचच्या रूपानं आपल्या भेटीला आलं. हे स्मार्टवॉच आपल्याला वेळ तर सांगतंच. सोबतच आपल्या पावलांची संख्या मोजतं, हृदयाची गती तपासतं, झोपेचा अंदाज देतं. आपल्या आरोग्याचा बारकाईनं तपशील ठेवतं. एक प्रकारे या स्मार्टवॉचनं घड्याळाला वेळेच्या चौकटीतून बाहेर काढलं आणि त्याला संवादाचं, तंत्रज्ञानाचं व आरोग्याचं एक नव रूप दिलं.कधीकाळी सूर्याच्या सावलीवर अवलंबून असलेलं हे घड्याळ आता माणसाच्या मनगटावरील एका छोट्याशा स्क्रीनवरून त्याचा जगाशी संबंध जोडत आहे. पण तरीही या सगळ्या आधुनिकतेतही घड्याळाचं मूळ काम सारखंच आहे; वेळेची जाणीव करून देणं. फरक फक्त एवढाच आहे, की पूर्वी ते फक्त वेळ सांगत होतं आणि आज मात्र ते आपल्यासोबत ती वेळ जगत आहे.लेखिका पुणेस्थित कवयित्री व पटकथा लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.