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Premium|Hong Kong Macau tax bar tour : टॅक्स बार संघटनेची पहिली आंतरराष्ट्रीय सहल; हाँगकाँग-मकाओचा अविस्मरणीय अनुभव

Hong Kong and Macau Study Tour Experience : टॅक्स बार संघटनेच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास सहलीत सहभागी सदस्यांनी हाँगकाँग आणि मकाओतील पर्यटनस्थळे, परिषदांचा अनुभव, डिस्नेलॅंडची आकर्षणे आणि सांस्कृतिक वैविध्य जवळून अनुभवले.
Hong Kong and Macau Study Tour Experience

Hong Kong and Macau Study Tour Experience

esakal

साप्ताहिक टीम
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ॲड. सुकृत देव

हाँगकाँगमधील डिस्नेलॅंडला आम्ही भेट दिली. त्याठिकाणी विविध लाइव्ह शोज बघितले, गेम्स खेळलो, फोटो काढले, राइड्स केल्या. आकर्षक रोषणाईने संपूर्ण डिस्नेलॅंड उजळून निघाले होते. संध्याकाळी साडेपाच वाजता डिस्नेच्या कार्टून कॅरेक्टर्सची परेड बघण्याची संधी आम्हाला मिळाली.

आमच्या टॅक्स बार संघटनेची दरवर्षी सहल निघते. आम्ही सगळे मिळून भारतात किंवा भारताबाहेर विविध पर्यटनस्थळी फिरायला जातो. या सहलीला आम्ही ‘अभ्यास सहल’ही म्हणतो, कारण या सहलीचा उद्देश केवळ फिरणे हाच नसून, विविध परिषदांना उपस्थित राहण्याचाही असतो. याला आम्ही रिफ्रेशर कोर्स ऊर्फ रेसिडेन्शिअल रिफ्रेशर कोर्स म्हणतो. आतापर्यंत भारतात पाच सहली काढल्या आणि याच वर्षी पहिली आंतरराष्ट्रीय सहल काढली. या आमच्या पहिल्यावहिल्या आंतरराष्ट्रीय सहलीच्या निमित्ताने आम्ही हाँगकाँग व मकाअो येथे गेलो. भारतामध्ये आम्ही गोवा, कूर्ग, मसुरी, हरिद्वार, राजस्थानातील उदयपूर, कुंभलगढ, क्रूझने कोची ते लक्षद्वीप या ठिकाणी जाऊन आलो आहोत. टॅक्स बार संघटनेच्या प्रत्येक सहलीला आम्ही किमान ३० ते ६०जणांचा ग्रुप घेऊन जातो. सहल नीट नियोजन करून, पूर्ण तयारी करून ठरविली जाते. निघायच्या आठ दिवस आधी नाश्‍त्यासाठी एकत्र जमतो. त्यामध्ये सर्व सहभागी व्यक्तींना संपूर्ण सहलीची माहिती दिली जाते. आपण कुठे भेटी देणार आहोत, काय तयारी करायची, कोणत्या प्रकारचे कपडे व वस्तू बरोबर घ्यायच्या वगैरे सगळ्या गोष्टी या मीटिंगमध्ये सविस्तर सांगितल्या जातात. प्रत्येक सहलीमध्ये आम्ही मजा, गप्पा, गाणी, खेळ, छोटी पार्टी व अभ्यास करतो.

Hong Kong and Macau Study Tour Experience
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