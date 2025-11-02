Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा

डॉ. राधिका टिपरेहोयसळेश्वरांचं मंदिर हळेबिडू या लहानशा गावात आहे. हळेबिडू ही होयसळ राजांची दुसरी राजधानी होती. भगवान शिवाला समर्पित असणारं हे मंदिर एका मोठ्या मानवनिर्मित तलावाच्या काठावर बांधण्यात आलं होतं. होयसळ राजा विष्णूवर्धनच्या राज्यकाळात, इ.स. ११२१मध्ये या मंदिराचं काम सुरू झालं होतं आणि ते ११६०मध्ये पूर्ण झालं होतं. अतिशय सुंदर स्थापत्यशैली आणि अप्रतिम शिल्पकाम यामुळे हे मंदिर त्याकाळातही खूप प्रसिद्ध होतं...नववर्षानिमित्त दक्षिण भारतातील काही मंदिरांना भेट द्यायची म्हणून बाहेर पडलो होतो. यावेळी कर्नाटकातली काही मंदिरं आवर्जून पाहायचीच असं ठरवूनच घरातून बाहेर पडले होते. त्यात पहिल्या क्रमांकावर होतं बेलूर आणि दुसऱ्या क्रमांकावर होतं हळेबिडू. या मंदिरांना मी आतापावेतो किमान चार वेळा तरी भेट दिली आहे. परंतु मनाचं समाधान होत नाही. नेहमी वाटत राहतं, काहीतरी पाहायचं शिल्लक आहे अजून! कारण या दोन्ही मंदिरांतली शिल्पकला इतकी अप्रतिम आहे, की कितीही वेळा पाहिलं तरी मन भरत नाही. आतून, हृदयातून ओढ वाटत राहते, ‘अजून काहीतरी पाहायचंय...’. कारण ही दोन्ही मंदिरं आणि त्यातली अद्वितीय शिल्पकाव्य हा केवळ नजरेला सुख देणारा सांस्कृतिक ठेवा नाहीये, तर कुठेतरी हृदयात, मर्मबंधात जपून ठेवावं असं संचित आहे. या मंदिरांच्या भिंतीवर रचलेल्या काळ्या कातळ चिऱ्यांवर शिल्पकारांनी केवळ शिल्पाकृती निर्माण केलेल्या नाहीत; तर छिन्नी आणि हातोड्याच्या साहाय्यानं सुरेख शिल्पकाव्य रेखाटलं आहे. बेलूरच्या चेन्नकेशव मंदिरामध्ये आजही श्रीविष्णूंची सांग्रसंगीत पूजाअर्चा केली जाते. मात्र हळेबिडूच्या होयसळेश्वराच्या मंदिरातील पूजाअर्चा अनेक शतकांपासून बंद पडली होती. त्या मानानं दुर्लक्षिलं गेलं होतं हे मंदिर. होयसळेश्वरांचं हे मंदिर हळेबिडू या लहानशा गावात आहे. हळेबिडू ही होयसळ राजांची दुसरी राजधानी होती. भगवान शिवाला समर्पित असणारं हे मंदिर एका मोठ्या मानवनिर्मित तलावाच्या काठावर बांधण्यात आलं होतं. होयसळ राजा विष्णूवर्धनच्या राज्यकाळात, इ.स. ११२१मध्ये या मंदिराचं काम सुरू झालं होतं आणि ते ११६०मध्ये पूर्ण झालं होतं. अतिशय सुंदर स्थापत्यशैली आणि अप्रतिम शिल्पकाम यामुळे हे मंदिर त्याकाळातही खूप प्रसिद्ध होतं. त्यामुळेच उत्तरेकडच्या मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या नजरेत भरल्यामुळे चौदाव्या शतकात दोन वेळा या मंदिरावर मुसलमानांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात मंदिराचं अतोनात नुकसान झालं होतं. सुरुवातीला दिल्लीचा सुलतान अल्लाउद्दीन खिलजी यानं होयसळ राज्यावर आक्रमण केलं. त्यावेळी मुसलमानांनी होयसळेश्वर मंदिर आणि आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतल्या इतर अनेक मंदिरांचं प्रचंड नुकसान केलं होतं. .हसन शहरापासून तीस किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे मंदिर प्रामुख्यानं शिवाला समर्पित असलं, तरी या मंदिराच्या शिल्पांकनामध्ये आपल्याला शिव, विष्णू आणि शक्ती या तीनही देवतांची भरपूर शिल्पं पाहायला मिळतात. वैष्णव आणि शाक्त या पंथांतील देवतांना शिव आणि पार्वती यांच्या बरोबरीनं मंदिराच्या बाह्य अंगावर, शिल्पांच्या रूपात मानाचं स्थान देण्यात आलं आहे. हे मंदिर द्विकूट पद्धतीचं असून दोन गर्भगृहांमध्ये दोन वेगवेगळ्या शिवलिंगांची स्थापना करण्यात आली होती. राजा विष्णूवर्धनच्या नावानं ‘होयसळेश्वर’ आणि राणी शांतलादेवीच्या नावे ‘शांतलेश्वर’ अशा दोन शिवलिंगांची दोन वेगवेगळ्या गर्भगृहांत स्थापना केली आहे. दोन्ही गर्भगृहांसमोर दोन नंदीमंडप आहेत. त्यात नंदीच्या विशाल आकाराच्या मूर्ती आहेत. हे दोन्ही नंदी शिवलिंगसन्मुख आहेत. संपूर्ण मंदिर उंच जोत्यावर (जगती) उभारण्यात आलेलं आहे. गर्भगृह पंचकोनी आकारात असून, त्यावरचं विमान आता अस्तित्वात नाही. मंदिरात एका बाजूला लहान आकाराच्या गर्भगृहामध्ये सूर्यदेवाची प्रतिमा स्थापन केली आहे. या मंदिरासाठी वापरण्यात आलेला पाषाण ‘ग्रीन शिस्ट’ किंवा सोप स्टोन म्हणून ओळखला जातो. हा दगड खाणीतून बाहेर काढल्यानंतर त्यामानानं मऊ असतो, पण कालातंरानं हळूहळू कठीण होतो. त्याच्या या गुणामुळे मंदिर निर्मितीसाठी या पाषाणाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जात असे. मूर्ती घडवण्यासाठी हा पाषाण वापरणं मूर्तिकारांना आवडतं. कारण या दगडात बारीक आणि नाजूक नक्षीकाम करणं त्यामानानं सहज शक्य होतं.होयसळ राज्याची स्थापना सुमारे इ.स. १०००मध्ये झाली होती आणि त्यांनी इ.स. १३४६पर्यंत या भागावर स्वतंत्रपणे राज्य केलं. या काळात होयसळ राजांनी जवळजवळ दीड हजार मंदिरांची निर्मिती केली होती. सुरुवातीच्या काळात बेलूर त्यांच्या राजधानीचं शहर होतं, परंतु नंतर राजा विष्णूवर्धन यानं हळेबिडू इथं नव्या राजधानीची स्थापना केली. बेलूरपासून हळेबिडू गाव केवळ सोळा किलोमीटर अंतरावर आहे. नंतरच्या काळात जवळजवळ तिनशे वर्षं हळेबिडूच होयसळ साम्राज्याच्या राजधानीचं शहर होतं. मंदिरावरच्या शिलालेखात मात्र या राजधानीचा उल्लेख ‘द्वारसमुद्रम्’ असा केल्याचं दिसून येतं. जवळच असलेल्या मोठ्या तलावाच्या समोरच होयसळेश्वर मंदिराचं मुख्यद्वार होतं, म्हणूनच कदाचित या शहराला द्वारसमुद्रम् हे नाव दिलं गेलं असावं. मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी होयसळ साम्राज्याचा पराभव केल्यानंतर, अल्लाउद्दीन खिलजीनं ठरवून सवरून बेलूरमधल्या चेन्नकेशव आणि द्वारसमुद्रम् इथल्या होयसळेश्वर मंदिराची तोडफोड केली. मंदिराचं खूप नुकसान झालं, पडझड झाली. त्यानंतर महंमद तुघलकानंही पुन्हा एकदा होयसळ राज्यावर आक्रमण केलं आणि या राज्याचे उरलेसुरले अवशेषही मिटले गेले. होयसळ राजा तिसरा बल्लाळ, मदुराई सुलतानाबरोबरच्या युद्धात मारला गेल्यानंतर, होयसळ साम्राज्य पूर्णपणे लयाला गेलं. त्यानंतरच्या काळात विजयनगरच्या राजांनी हा भाग आपल्या राज्याला जोडला. त्यांनी बेलूरच्या चेन्नकेशव मंदिराचा जीर्णोद्धार करून त्या मंदिराचं संवर्धन केलं. परंतु होयसळेश्वर मंदिराकडे मात्र दुर्लक्षच झालं असावं. .होयसळेश्वराचे संपूर्ण मंदिर उंच जोत्यावर उभं आहे. मंदिराच्या सभोवती जवळपास पंधरा फूट रुंद प्रदक्षिणा पथ आहे. मंदिराचं गर्भगृह पंचकोनाकृती आहे आणि त्याच्या सभोवतीसुद्धा रुंद प्रदक्षिणा पथ आहे. यापूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे मंदिराच्या गर्भगृहावर शिखर शिल्लक राहिलेलं नाही. मंदिराच्या दक्षिण प्रवेशद्वारातूनच मंदिरात प्रवेश करता येतो. या प्रवेशद्वारापासूनच आपल्याला अतिशय सुंदर कोरीवकामाचं दर्शन घडतं..पडझड झालेल्या अवस्थेतल्या या मंदिराकडे त्यानंतर कुणीच लक्ष दिलं नसावं. या मंदिरातली पूजाअर्चा खंडित झाली. या मंदिराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्यामुळे या मंदिरातल्या अप्रतिम शिल्पकलेचं अपरिमित नुकसान झालं. बहुधा त्यानंतरच राजधानीला ‘हळेबिडू’ म्हणजेच ‘शेवटची राजधानी’ हे नाव पडलं असावं. मुसलमानांनी केलेल्या तोडफोडीदरम्यान बहुधा होयसळेश्वर मंदिराचं शिखर ढासळलं असावं, कारण होयसळ राजांनी बांधलेल्या अनेक मंदिरांपैकी जी थोडीफार मंदिरं आजही सुस्थितीत आहेत, त्यांपैकी काही मंदिरांवर, मंदिरांला साजेसं शिखर पाहायला मिळतं. त्याआधारे, होयसळेश्वर मंदिरावर शिखर होतं असं म्हणता येईल. आजमितीला मंदिराच्या सभोवताली खूप मोठं प्रांगण आहे आणि त्याला चारही बाजूंनी भिंत बांधलेली आहे. अर्थातच हे सर्व बांधकाम नंतरच्या काळात, जेव्हा ब्रिटिश सरकारनं या मंदिराची पुर्नबांधणी केली तेव्हा केलं गेलं होतं.फोटोग्राफीचा शोध लागल्यानंतर, १८५०दरम्यान उत्साही ब्रिटिशांनी होयसळेश्वर मंदिराचा फोटो काढला होता. त्या फोटोमध्ये या मंदिराची झालेली दुरावस्था, पडझड स्पष्टपणे दिसून येते.होयसळेश्वराचे संपूर्ण मंदिर उंच जोत्यावर उभं आहे. मंदिराच्या सभोवती जवळपास पंधरा फूट रुंद प्रदक्षिणा पथ आहे. मंदिराचं गर्भगृह पंचकोनाकृती आहे आणि त्याच्या सभोवतीसुद्धा रुंद प्रदक्षिणा पथ आहे. यापूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे मंदिराच्या गर्भगृहावर शिखर शिल्लक राहिलेलं नाही. मंदिराच्या दक्षिण प्रवेशद्वारातूनच मंदिरात प्रवेश करता येतो. या प्रवेशद्वारापासूनच आपल्याला अतिशय सुंदर कोरीवकामाचं दर्शन घडतं. मंदिराच्या पायऱ्यांच्या दोन्ही बाजूंना सुंदर कोरीवकामानं नटलेले दोन देवकोष्ठ आहेत. हे लहान आकारातले देवकोष्ठ हुबेहुब एखाद्या पूर्णाकृती मंदिरांप्रमाणे आहेत. खरं सांगायचं तर या देवकोष्ठावरून आपल्याला होयसळेश्वराचं पूर्ण मंदिर त्याकाळी कसं असावं याची कल्पना करता येते. या लहान देवकोष्ठावरच्या शिखरासारखंच शिखर या शिवमंदिरावर बांधलेलं असावं याबद्दल मनात किंतू राहत नाही. मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वारसुद्धा कोरीवकामानं नटलेलं आहे. प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना पूर्णाकृती द्वारपाल उभे आहेत. शिवमंदिरातले द्वारपाल नेहमीच शिवाच्या आयुधांनी परिपूर्ण अशा शिवाच्या प्रतिकृती असतात. दुर्दैवानं या द्वारपालांचे हात तुटले आहेत. परंतु तरीही ते शैव द्वारपाल आहेत हे लक्षात येतं. कारण मागच्या हातांमध्ये त्रिशूळ आणि डमरू आहेत.. हे प्रवेशद्वार कदाचित तोडफोडीमुळे पडलं असावं. कारण आता तिथं असलेल्या प्रवेशद्वाराला द्वारशाखा दिसत नाहीत. कदाचित हे द्वार नंतरच्या काळात पुन्हा उभं केलं असावं. मात्र दरवाजावरचा वासा मूळचा असून त्यावर मकरतोरण कोरलेलं आहे. या प्रवेशद्वारातून आपण एका अर्ध मंडपात प्रवेश करतो. त्यापुढे रंगमंडप असून त्याच्या मध्यभागी गोलाकार रंगशीळा आहे. या रंगशीळेचा उपयोग पूर्वीच्या काळी नृत्यसाधनांसाठी केला जात असावा. कारण नटराज शिवाच्या मंदिरात कलाकारांनी आपली कला सादर करावी अशी प्रथा त्याकाळी प्रचलित होती. या मंडपातल्या छतावर अप्रतिम कोरीवकाम केलेलं आहे. ते पाहून खरोखरच भान हरपतं. मंडपाच्या चार कोपऱ्यांत चार स्तंभ असून स्तंभशीर्षाच्या चार बाजूंना चार कमालीच्या सुंदर स्त्री प्रतिमा अर्थात मदनिका उभ्या आहेत. या प्रतिमांमधलं वैविध्य विलोभनीय आहे. मंदिरातले स्तंभ विविध आकारात कोरलेले असून त्यांची झिलई पाहून हे काम त्याकाळी कसं केलं असावं, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. रंगमंडपातून अंतराळ आणि मुख्य गर्भगृहाकडे जाता येतं.अंतराळाचं प्रवेशद्वार आणि त्यावरचा वासा अतिशय नाजूक कोरीवकामानं सुशोभित आहे. तुळईवर मकरांच्या मुखातून निघालेल्या मालांनी तयार झालेल्या अतिशय सुंदर तोरणात भगवान शिवशंकराची नटराज प्रतिमा कोरलेली आहे. त्याच्या पायाखाली अपस्मार पुरुषाची प्रतिमा ठळकपणे दिसत आहे. बाजूला दोन दंडधारित पुरुष प्रतिमा आहेत. अंतराळाच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना बलदंड पुरुषांच्या पूर्णाकृती प्रतिमा द्वारपाल म्हणून उभ्या आहेत. डाव्या बाजूच्या द्वारपालाचे समोरचे हात खंडीत झाले असले, तरी मागच्या हातातला डमरू आणि त्रिशूळ स्पष्टपणे दिसतो. द्वारपालांच्या हातातली आयुधं, त्यांच्या अंगावरचे अलंकार, मुकुट यातले कोरीवकाम आणि कलाकुसर पाहून शब्दकळा तोकडी पडते. द्वारपालांच्या बाजूला पूर्णाकृती चामरधारिणी स्त्री प्रतिमा आहेत. सर्व अलंकारांनी युक्त चामरधारिणी म्हणजे उत्कृष्ट शिल्पकलेचं उत्तम उदाहरण! अंतराळाच्या छतावर अप्रतिम कोरीवकाम केलेलं आहे. त्याचं वर्णन शब्दांत करणं केवळ अशक्य आहे. कातळात कोरलेली ही नाजूक कलाकुसर पाहिल्यानंतर वाटतं, खरोखरच हे शिल्पकाम मानवी हातांनी निर्माण केलं आहे का? की कुणा दैवी शक्तीनंच हे कार्य पार पाडलं असावं? असे विचार मनात आले आणि माझं मलाच आश्चर्य वाटलं!मुख्य गर्भगृहाचं प्रवेशद्वार अतिशय प्रेक्षणीय आहे. पाच द्वारशाखा असलेलं हे प्रवेशद्वार अप्रतिम कोरीवकामानं नटलेलं आहे. द्वारशाखांच्या तळाकडे पुन्हा लहान आकारातले द्वारपाल कोरलेले आहेत. त्या मूर्ती फार सुंदर आहेत. द्वारशाखांवरती असलेल्या आडव्या तुळईवरच्या कोरीवकामावरून आपली नजर हटत नाही. हे कोरीवकाम द्रावीड पद्धतीचं असून नाजूक कलाकुसर पाहायला मिळते. तुळईच्या मध्यभागी गजलक्ष्मीची नाजूक प्रतिमा असून दोन्ही बाजूंचे हत्ती छान कोरलेले आहेत.गर्भगृह प्रशस्त असून आतमध्ये फारसं कोरीवकाम नाही. शिवलिंग आकारानं मोठं असून ते राजा विष्णूवर्धन याला समर्पित केलेलं होतं. हे शिवलिंग होयसळेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. मंदिरातलं दुसरं गर्भगृह दुसऱ्या बाजूला असून त्यातलं शिवलिंग आकारानं लहान आहे. ते राणी शांतलादेवीला समर्पित केलेलं होतं, त्याला शांतलेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. दोन्ही बाजूंच्या शिवलिंगासमोर नंदीमंडप असून त्यातल्या नंदीप्रतिमा आकारानं विशाल आहेत, शिवाय उत्तम कोरीवकामानं नटलेल्या आहेत. मंदिराच्या आवारातच एका देवकोष्ठामध्ये जवळपास तीन मीटर उंच सूर्यदेवतेची प्रतिमा आहे.मंदिराचं उत्तर दिशेचं प्रवेशद्वार अतिशय सुंदर आहे. मुख्य म्हणजे इथं आपल्याला प्रवेशद्वाराचं मूळ स्वरूप पाहायला मिळतं. या प्रवेशद्वाराला सुरेख कोरीवकामानं नटलेल्या पंचद्वारशाखा आहेत. त्यावरच्या तुळईवर अतिशय सुंदर कोरीवकाम असून इथंही मकरतोरणात नृत्य करणाऱ्या नटराज शिवाची प्रतिमा कोरलेली आहे. प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना असणारे देवकोष्ठ जणू अतिशय सुंदर मंदिराच्या लहान आकारातल्या प्रतिकृती आहेत असं वाटतं. खरं सांगायचं तर अवघ्या मंदिरातली शिल्पकला पाहूनच आपण चक्रावून जातो. किती पाहावं आणि किती लक्षात ठेवावं हा प्रश्न मनात येतो. .विशेष म्हणजे या मंदिराच्या बाह्य अंगावर बरेच शिलालेख कोरलेले आहेत. परंतु या मंदिराची निर्मिती कुणी केली होती हे सांगणारा शिलालेख उपलब्ध नाही. आक्रमणानंतर मंदिराची पडझड झाली तेव्हा हा शिलालेख हरवला असावा. त्यामुळे हे मंदिर कुणी बांधलं याच्याबद्दलची निश्चित माहिती नाही. परंतु होयसळेश्वर मंदिरापासून चार-पाच किलोमीटर अंतरावर कालेश्वर नावाच्या एका खंडहर झालेल्या मंदिराच्या अवशेषांमध्ये एक शिलालेख मिळाला आहे. ज्यामध्ये असं नमूद केलेलं आहे, की राजा विष्णूवर्धन याच्या पदरी काम करणाऱ्या केतामल्ला यानं हे शिवमंदिर बांधलं आहे. याच शिलालेखात पुढे असंही लिहिलेलं आहे, की या शिवमंदिराच्या बांधकामासाठी मंदिराचं संवर्धन आणि रोजच्या पूजाअर्चेच्या खर्चासाठी राजा विष्णूवर्धन यांनी शके १०४३मध्ये आर्थिक मदत केली होती.होयसळेश्वर शिवमंदिराची पुर्नबांधणी आणि संवर्धन करताना आजूबाजूच्या पंचक्रोशीमधल्या पडझड झालेल्या इतर मंदिरातले दगडी अवशेष वापरले गेले. शिवमंदिरातले अनेक चिरे ढासळले होते. मंदिराच्या बाह्य अंगावरच्या शिल्पांकित पट्ट जागोजागी उखडलेले होते. त्याजागी मग दुसऱ्या मंदिरांतून आणलेले अवशेष बसवले गेले. मंदिराच्या आत पाषाणातून कोरलेल्या दगडी जाळ्या बसवल्या गेल्या. शिवाय नंदीमंडपावर छतही बसवलं गेले. आताच्या घडीला जे मंदिर आपण पूर्ण रूपात पाहतो, ते रंगरूपानं साजिरं दिसावं यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले. काही त्रुटी वगळता होयसळेश्वराचं हे मंदिर पुन्हा उभं राहिलं, हेच खरंतर आपलं भाग्य. खरं पाहता मंदिराचं स्वरूप फारसं आकर्षक नाही, परंतु शिल्पकलेच्या दृष्टिकोनातून विचार करता जे प्रयत्न झाले ते यशस्वी झाले असंच म्हणावंसं वाटतं. कारण आजघडीला जेव्हा आपण या मंदिराच्या सभोवती फिरून बाह्य भिंतींवरच्या नितांत सुंदर शिल्पांकनाचं अवलोकन करतो, तेव्हा आपल्या नजरेला या त्रुटी दिसत नाहीत. परंतु मंदिराच्या भिंतीवरच्या शिल्पपट्टातले अनेक तुकडे हरवले असल्या कारणानं कितीतरी पौराणिक कथा अर्धवट असल्याचं लक्षात येतं. मंदिराच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या दगडी चिऱ्यांवर कोरण्यात आलेली शिल्पं पाहताना भान हरपून जातं. बाह्यांगाप्रमाणेच या मंदिराच्या अंतर्भागातही कल्पनातीत सुंदर शिल्पकला आहे. गर्भगृहासमोर असणाऱ्या सभामंडपाच्या छतावर अप्रतिम कोरीवकाम आहे. सभामंडपातले स्तंभ आणि त्यावर असलेल्या कमनीय शरीरयष्टीच्या मदाळसा पाहून आपण थक्क होतो. त्यांच्या अंगावचे अलंकार आणि केशरचना पाहून दक्षिण भारतातल्या स्त्रिया किती सुंदर दागदागिने वापरत होत्या हे समजतं.या शिल्पकलेचं वर्णन करताना शब्द अपुरे पडतील इतकं सौंदर्य आणि विषयांचं वैविध्य सामावलं आहे. इथं सर्व महत्त्वाच्या देवीदेवतांच्या मूर्तींचं शिल्पांकन आहेच, पण त्याचबरोबर रामायण आणि महाभारत या संस्कृत खंडकाव्यांतील अनेक प्रसंगही शिल्पपटांतून अंकित केलेले आहेत. तत्कालीन समाजाच्या सांस्कृतिक परंपरा, समाजजीवन यांचं अद्भुत चित्रणही या शिल्पांकनातून पाहायला मिळतं. काही पौराणिक कथा, विविध देवदेवतांशी संबंधित कथा यांचंही शिल्पपटांतून दर्शन होतं. विशेष म्हणजे मंदिराच्या बांधकामासाठी हिरवा शिस्ट किंवा सोपस्टोन या पाषाणाचा वापर केलेला असल्या कारणानं शिल्पकलाकारांना मूर्ती घडवताना हवं ते स्वातंत्र्य मिळालं असावं, असं वाटतं. त्यामुळेच या मंदिरातल्या मूर्तींच्या अंगावरचे अलंकार आणि त्यातलं वैविध्य कल्पनातीत आहे असं वाटतं. प्रत्येक गोष्ट कोरताना कलाकारांनी ती अधिकाधिक अलंकृत केलेली आहे. अगदी द्वारपालांच्या हातातले डमरू आणि त्रिशूळसुद्धा इतक्या नाजूक कलाकुसरीनं नटवलेले आहेत की आपण थक्क होऊन जातो. एकूणच संपूर्ण शिल्पकाम कमालीचं सुंदर आणि वास्तवाच्या पलीकडे घेऊन जाणारे आहे. मुळातच पौराणिक कथाकल्पना आणि त्या सांगण्यासाठी काळ्या कातळात कोरलेलं अतिशय सुंदर शिल्पांकन पाहताना आपल्या मनात या शिल्पकारांप्रति आदराची भावना दाटून येते. विशेष म्हणजे इथल्या मूर्तिकारांनी कोरीवकाम पूर्ण झाल्यानंतर बहुतेक वेळा आपलं नाव मूर्तीच्या तळाशी कोरल्याचं पाहायला मिळतं. मंदिराच्या शिल्पांकनाचं वर्णन करताना शब्दकळा तोकडी पडते. मंदिराच्या अगदी तळापासून या कोरीवकामाची सुरुवात होते. मंदिराच्या पायाशी विविध प्रकारचे शिल्पपट्ट एकावर एक रचलेले आहेत. सर्वात तळाकडे गजपट्ट आहे. हत्ती हा भारतीय शिल्पकारांचा सर्वात आवडता विषय होता आणि आहे असं नेहमी म्हटलं जातं. कारण कुठल्याही मंदिराचं शिल्पांकन विविध रूपातल्या गज प्रतिमांशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. या हत्तींच्या प्रतिमा एकापेक्षा एक सुरेख आहेत. एक गज प्रतिमा दुसऱ्यासारखी नाही. त्यानंतर शार्दुलपट्ट आहे. या शिल्पपट्टातील सिंह प्रतिमा अत्यंत आकर्षक आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं कोरलेल्या आहेत. त्यावरती नाजूक वेलबुट्टी असलेला सुंदर पट्ट आहे. त्याच्या वरच्या थरातला अश्वपट्ट, घोडे आणि घोडेस्वारांच्या विविध मुद्रा दर्शवतो. यामध्येही इतकं विपुल वैविध्य आहे, की आपली नजर या घोडेस्वारांवर खिळून राहते. या लहान आकारातल्या प्रतिमा जणू खरोखरचे घोडेस्वार असावेत इतक्या वास्तववादी आहेत. प्रत्येक अश्व आणि अश्वारूढ स्वार वेगळ्या स्वरूपात दाखवण्याचा शिल्पकाराचा प्रयत्न पाहून आपण चकित होतो. त्यावरचा पट्ट पुन्हा एकदा नाजूक वेलबुट्टीचा आहे. त्यावर पौराणिक कथांचे लहान लहान शिल्पपट्ट आहेत. या शिल्पपट्टांमध्ये अनेक पौराणिक कथा पाहायला मिळतात. बऱ्याच कथा महाभारत, रामायण यांच्याशी संबंधित आहेत. पांडवांचं युद्ध, भीम, त्याचं हत्तींबरोबर होणारं युद्ध, चक्रव्यूहात शिरणारा अभिमन्यू, किरातार्जुन युद्ध, कर्ण आणि अर्जुन यांच्यातल्या धनुष्यबाणांच्या साहाय्यानं चाललेलं युद्ध ही काही उदाहरणं केवळ दाखले आहेत. याच्या वरचा पट्ट आहे मकरशिल्पांचा. मकरपट्टाच्या वरच्या ओळीत हंसाच्या प्रतिमांनी नटलेला पट्ट आहे. त्यावर लहान लहान देवकोष्ठ आहेत, ज्यामध्ये यक्ष, मदनिका, अप्सरा, शालभंजिका, नृत्यांगना, वादक आणि अप्रतिम सुंदर स्त्री प्रतिमा आहेत. त्यानंतर असलेल्या किंचित रूंद शिल्पपट्टामध्ये आपल्याला शृंगारमुद्रा, मिथून आणि स्त्री-पुरुष मैथून यांची अनेक लहान लहान शिल्पं पाहायला मिळतात. शिवमंदिराच्या बाह्यअंगावर मैथुनावर आधारित शिल्पकाम असणं ही सामान्यतः सर्वमान्य गोष्ट आहे. त्याच्या वरच्या बाजूला मोठ्या आकारातले शिल्पपट आहेत. यातलं प्रत्येक शिल्प अतिशय सुंदर आहे. यामध्ये शिव प्रतिमा आहेत, विष्णूच्या विविध अवतारातल्या सुंदर प्रतिमा आहेत. शिवाय ब्रह्मा, विष्णू, महेश, महिषासुरमर्दिनी, कृष्ण, अर्जुन, दुर्गा, नृत्यसरस्वती, नटराज शिव, कालभैरव, भैरवी, कार्तिकेय, गणेश, अशा सर्व महत्त्वाच्या देवदेवतांना त्यांच्या सुंदर पाषाणरूपांत बंदिस्त करून कलाकारांनी जणू इथं सर्व देवदेवतांना एकत्र बोलावलं आहे असं वाटत राहतं, उत्कृष्टतेचा ध्यास घेऊनच यातलं प्रत्येक शिल्प निर्मिलं आहे असं वाटतं. एकेक शिल्प न्याहाळताना, त्यातलं मर्म शोधताना काळाची पावलं अनिश्चित पळांसाठी थबकून जातात, इतकं आपण या शिल्पांच्या मोहात अडकून जातो. इथं नर्तन करणारी देवी सरस्वती पाहायला मिळते. नृत्यसरस्वतीचं शिल्प फार क्वचित पाहायला मिळतं. तिच्या हातात आलापिनी वीणा आहे. एका डाव्या हातात हस्तलिखित आहे. पायाशी तिच्या वाहनाचं हंसाचं सुरेख शिल्प आहे. महिषासुरमर्दिनीचं शिल्प पाहताना तिच्या रौद्र रूपाची कल्पना करता येते. त्वेषानं महिषासुराला आपल्या भाल्यानं मारणाऱ्या या दुर्गेचं शिल्प केवळ अप्रतिमच आहे. इथं शिवाची कालभैरव रूपातली अनेक शिल्पं पाहायला मिळाली. सर्व शिल्पं फार सुरेख आहेत. श्रीविष्णूचे विविध अवतार आहेत, त्यातलं राजा बळी आणि वामन यांचं शिल्प, तसंच हिरण्यकश्यपूचा वध दर्शवणारं नरसिंह अवतारातलं रूप आणि त्रिविक्रमावताराचं शिल्प केवळ अप्रतिम म्हणता येतील अशीच आहेत. ब्रह्मा, विष्णू महेश या त्रिमूर्तींचे शिल्पपट पाहताना तर डोळे दिपून जातात. किती बारकाईनं सर्व कोरीवकाम केलेलं आहे! एका ठिकाणी शिवाचं नटराज रूपातलं नृत्य करतानाचं अप्रतिम देखणं शिल्प आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूंना दोन आम्रपालिका आहेत. या आम्रपालिका इतक्या सुंदर आहेत, की नजर त्यांच्यावरच खिळून राहते. शिव प्रतिमासुद्धा तितकीच सुंदर आहे. गंमत म्हणजे प्रत्येक प्रतिमेच्या हाताची बोटंसुद्धा अगदी निमुळती आणि सुरेख आहेत. बोटातल्या अंगठ्या, नखं यांचं आपण बारकाईनं निरीक्षण केलं तर त्यातलं सौंदर्य पाहून मन थक्क होतं. मस्त्यवेध करणाऱ्या अर्जुनाचं एक सुंदर शिल्प आहेच. शिवाय श्रीकृष्णाचं वेणूमाधव स्वरूप आणि गोवर्धन गिरीधारी ही दोन शिल्पं आवर्जून पाहण्यासारखी आहेत.एका ठिकाणी दोन स्त्रिया मोठ्या उखळीमध्ये भात कांडताना पाहायला मिळतात. रथामध्ये स्वार झालेल्या कृष्णअर्जुनाचं एक शिल्प या ओळीमध्ये कोरलेलं आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुख्य मंडपाच्या समोर असणाऱ्या द्वारपालांचं शिल्प म्हणजे नाजूक आणि विविध अलंकारांनी परिपूर्ण अशा कोरीवकामाचा उत्कृष्ट नमुनाच आहे. मुख्यद्वाराच्या वर असलेल्या तुळईवरचं नटराज शिवमूर्तीचं मकरतोरणातलं शिल्प म्हणजे उच्च कोटीची कलाकुसर आहे. एका ठिकाणी ऐरावतावर बसलेल्या इंद्र आणि शची यांची सुंदर शिल्पं आहेत. त्यांच्या बाजूलाच ऐरावताचा पाय मगरीनं तोंडात धरलेला आहे आणि इंद्र श्रीविष्णूचं स्मरण करीत आहे असं शिल्प आहे. गरुडारूढ विष्णू, मानवरूपधारी गरुड यांचं अप्रतिम सुंदर शिल्प पाहण्यासारखंच आहे. वर्णन तरी किती शिल्पांचं करावं? कारण प्रत्येक शिल्प म्हणजे उत्कृष्टतेचा पूर्णविराम आहे, असंच म्हणावंसं वाटतं.या सर्व शिल्पपटांचं अवलोकन करताना आपल्या लक्षात येतं, की मंदिराची पुर्नबांधणी करताना काही गोष्टी मागे-पुढे झालेल्या आहेत. संपूर्ण मंदिर जरी एकसंध दिसत असलं, तरी काही ठिकाणी परिपूर्णता नसल्याचं लक्षात येतं. मंदिराची प्रमाणबद्धता काही ठिकाणी कमी असल्याचं दिसून येतं. मंदिराच्या बाह्यभिंतीवरचे पट्ट सगळीकडे एकसारखे नाहीत. काही शिल्पं अर्धवट आहेत. काही ठिकाणी शिल्पांकित दगडी चिरे कोपऱ्यात दबले गेले आहेत. त्यांचं सुंदर शिल्पांकन नीट दिसत नाही. काही मदनिका, स्त्री प्रतिमा कोपऱ्यात दबल्या गेल्या आहेत. पुर्नबांधणी करताना हरवलेल्या शिल्पांच्या ठिकाणी दुसरीकडून गोळा केलेले अवशेष बसवताना हे घडणं अपरिहार्यच असावं असं वाटतं. पण म्हणून होयसळेश्वराच्या मंदिराचं महत्त्व कमी होत नाही.चिरकाल टिकणारं असं या जगात काही नाही, हे जरी खरं असलं, तरी काळाच्या ओघात पडझडीनंतर आजही टिकून असलेलं होयसळेश्वराचं शिवमंदिर माझ्या दृष्टीनं कलेचा अनमोल ठेवा आहे. आयुष्यात एकदातरी प्रत्येक भारतीयानं हे मंदिर पाहावं, असं वाटतं.(डॉ. राधिका टिपरे पुणेस्थित प्रशिक्षित टूर गाइड व लेखिका आहेत.) 