Premium|hydrogen cars: भारताच्या रस्त्यांवर हायड्रोजन कार; पण आव्हाने काय आहेत.?

प्रत्येकवेळी पेट्रोल न टाकता गाडी परत देणाऱ्या मित्राला तुम्ही एकदा तरी, 'गाडी काय पाण्यावर चालते का?' असे सुनावले असेल. पण खरंच गाडी पाण्यावर धावली तर? स्वप्नवत वाटणारी ही संकल्पना आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. पाण्यावर धावणारी आणि पाणीच उत्सर्जित करणारी हायड्रोजन वाहने सध्या बाजारात दाखल झाली आहेत. सध्या हे तंत्रज्ञान प्रचंड महाग असले, तरी हेच भविष्य असणार आहे. प्रवासाचे सर्वाधिक लोकप्रिय साधन असलेल्या भारतातील हायड्रोजन कारचा प्रवासही असाच काहीसा शाश्वत आहे.भारतासाठी हायड्रोजन कार नवी नाही, कारण हायड्रोजन फ्युएल सेलच्या आधारे वाहननिर्मितीचे प्रयत्न करणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. या शतकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच सन २०००च्या दरम्यान भारतात हायड्रोजन कारसंबंधी प्रयोग सुरू झाले. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि महिंद्रातर्फे हायड्रोजनवर चालणाऱ्या तीनचाकी वाहनाची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून भारत हायड्रोजन वाहनाच्या निर्मितीचा प्रवास करत आहे. यात अनेक अडचणी, आव्हाने आहेत आणि संधीदेखील आहेत. १६ मार्च २०२२ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हरित हायड्रोजन फ्युएल सेलवर चालणाऱ्या देशातील पहिल्या कारचे अनावरण केले. तेव्हापासून भारतातील हायड्रोजन कार आणि वाहनांच्या निर्मिती क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळाला आहे. .प्रवास हायड्रोजन फ्युएल सेलचा...हायड्रोजन वाहनाचा इंधन घटक म्हणजे हायड्रोजन फ्युएल सेल होय. तुम्हाला आठवते का? प्राथमिक शाळेत शिकताना आपण विद्युत घटाचा प्रयोग नक्की केला असेल. एक धनाग्र (कॅथोड) आणि एक ऋणाग्र (अॅनोड) असलेल्या विद्युत घटात रासायनिक ऊर्जेतून वीजनिर्मितीचा प्रयोग आपण केला होता. ऊर्जेच्या परिवर्तनाद्वारे वीजनिर्मितीचे साधन असलेला हा विद्युत घट आपल्या हायड्रोजन कारचा फ्युएल सेल म्हणून ओळखला जातो, ज्यात हायड्रोजनची ऑक्सिजनसोबत अभिक्रिया होऊन विद्युत ऊर्जा निर्माण होते आणि पाण्याचे उत्सर्जन केले जाते. हायड्रोजन फ्युएल सेलचे हेच तर विज्ञान आहे.फ्युएल सेलची संकल्पना १८००च्या दशकात आली. सन १८००मध्ये विल्यम निकोलसन आणि अँथनी कार्लाइल यांनी पाण्याला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विद्युत प्रवाहाने वेगळे करण्याची प्रक्रिया शोधली. यावर आधारित, १८३९मध्ये सर विल्यम ग्रोव्ह यांनी जगातील पहिला फ्युएल सेल तयार केला. त्यांनी याला ‘गॅस बॅटरी’ असे नाव दिले, कारण त्यात हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वायूचा वापर करून वीज निर्माण केली जात होती. ग्रोव्ह यांनी दाखवून दिले, की पाण्याचे घटक वेगळे करण्यासाठी वापरलेली प्रक्रिया उलट करून वीज निर्माण करता येते. त्यांच्या या शोधामुळेच फ्युएल सेल तंत्रज्ञानाचा पाया रचला गेला. विसाव्या शतकात, इंधन सेल तंत्रज्ञानाने मोठी प्रगती केली. १९३२मध्ये ब्रिटिश अभियंता फ्रान्सिस थॉमस बेकन यांनी कमी किमतीचे घटक वापरून अधिक प्रभावी फ्युएल सेल तयार करण्यावर काम सुरू केले. १९५९पर्यंत त्यांनी ‘बेकन सेल’ नावाचा एक शक्तिशाली फ्युएल सेल विकसित केला. हे तंत्रज्ञान इतके यशस्वी झाले, की १९६०च्या दशकात नासाने आपल्या जेमिनी आणि अपोलो अंतराळ मोहिमांसाठी बेकन सेलवर आधारित फ्युएल सेलचा वापर केला. या फ्युएल सेलने अंतराळवीरांना वीज, उष्णता आणि पिण्याचे पाणीही पुरवले, ज्यामुळे हे तंत्रज्ञान व्यवहार्य आणि महत्त्वाचे ठरले. .विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २१व्या शतकात फ्युएल सेलचा उपयोग केवळ अंतराळ मोहिमांपुरता मर्यादित न राहता, वाहनांमध्येही होऊ लागला. १९५९मध्ये ऑलिस-चालमर्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने फ्युएल सेलवर चालणारा पहिला ट्रॅक्टर तयार केला. त्यानंतर अनेक कंपन्यांनी फ्युएल सेल वाहनांच्या निर्मितीवर संशोधन सुरू केले. यामध्ये टोयोटा मिराई आणि हुंदाई नेक्सो यांसारख्या गाड्यांचा समावेश आहे, ज्या आता व्यावसायिक स्तरावर उपलब्ध आहेत.अशी धावते हायड्रोजन कारपेट्रोल-डिझेलवरील गाड्यांच्या तुलनेत हायड्रोजन गाड्यांचे शून्य कार्बन उत्सर्जन, उच्च कार्यक्षमता आणि लांब पल्ल्याची क्षमता असे अनेक फायदे आहेत. तसेच त्या जीवाश्म इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आपल्या पर्यावरणातील हवा अधिक स्वच्छ करण्यासाठी मदत करू शकतात. पण, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या, वाढती अर्थव्यवस्था आणि वैविध्यपूर्ण भूगोल असलेल्या देशात हायड्रोजन गाड्या कितपत व्यवहार्य आहेत, भारतात हायड्रोजन गाड्यांसाठी कोणती आव्हाने आणि संधी आहेत आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता आणि आर्थिक विकासासाठी हायड्रोजन गाड्यांचे संभाव्य फायदे काय आहेत, याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. .Premium |Study Room : उपप्राचार्य म्हणून मिळणारे पद महत्त्वाचे की नीतिमूल्य व विद्यार्थीहित?.अशी असते रचनाहायड्रोजन वायूच्या साठवणुकीसाठी एक विशेष आणि उच्च क्षमतेची टाकी असते, जिच्यात उच्च दाबाखाली कॉम्प्रेस्ड हायड्रोजन वायू (H2) साठवलेला असतो. ही टाकी सुरक्षित आणि टिकाऊ असते आणि शेकडो किलोमीटरच्या प्रवासासाठी पुरेसा हायड्रोजन साठवू शकते. गाडीतील फ्युएल सेल स्टॅकमध्ये इलेक्ट्रोड आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचे अनेक पातळ थर असतात. त्यांचे कार्य सुरू झाले, की ते हायड्रोजनच्या रासायनिक ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेमध्ये करतात.गाडीच्या इंजिन सिस्टीम टाकीतून फ्युएल सेल स्टॅकमध्ये हायड्रोजन पंप केला जातो. तिथे ॲनोडवरील उत्प्रेरकामुळे (Catalyst) हायड्रोजनचे रेणू प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनमध्ये विभागले जातात. हे इलेक्ट्रॉन एका बाह्य सर्किटमधून प्रवाहित होऊन गाडीतील इलेक्ट्रिक मोटर आणि इतर घटकांना ऊर्जा पुरवतात. इंजिन वातावरणातील हवा खेचून घेते आणि त्यातील धूळ व प्रदूषक कण काढून टाकते. नंतर ही हवा फ्युएल सेल स्टॅकमध्ये पाठवली जाते, जिथे कॅथोडवर (पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड) ऑक्सिजनचे रेणू प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनशी अभिक्रिया करून पाण्याची निर्मिती करतात.फ्युएल सेल स्टॅकने तयार केलेल्या विजेचे व्होल्टेज आणि करंट नियंत्रित केले जातात. ही वीज इलेक्ट्रिक मोटर चालवते, ज्यामुळे गाडी पुढे सरकते. या गाडीत एक बॅटरीदेखील असते. ती अतिरिक्त वीज साठवते आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त ऊर्जा पुरवते. फ्युएल सेल स्टॅकने तयार केलेले अतिरिक्त पाणी एक्झॉस्ट पाइपमधून पाण्याची वाफ म्हणून बाहेर टाकले जाते. ही पाण्याची वाफ हेच या गाडीचे एकमेव उत्सर्जन आहे, त्यामुळेच ही गाडी पर्यावरणासाठी अत्यंत अनुकूल ठरते. .Premium|Pooja flowers: भारतीय संस्कृतीत फुलांचे स्थान आणि गणेशपूजा.भारतातील हायड्रोजन कारची सद्यःस्थिती आणि आव्हानेमार्च २०२३मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर आणि आयसीएटी (International Centre for Automotive Technology - ICAT) यांच्या सहकार्याने हायड्रोजन आधारित ॲडव्हान्स्ड फ्युएल सेल इलेक्ट्रिक व्हेइकल्ससाठी (एफसीईव्ही) एक पायलट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पाचा उद्देश जगातील पहिल्या हायड्रोजन फ्युएल इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी एक असलेल्या टोयोटा मिराईची भारतीय रस्ते आणि हवामानानुसार कामगिरी तपासणे हा आहे.मुख्य आव्हानेपायाभूत सुविधा : हायड्रोजन गाड्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर वापरासाठी भारतात पुरेशा आणि विश्वासार्ह हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन्सचे जाळे नाही. सध्या भारतात फक्त चार हायड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन्स आहेत.खर्च : हायड्रोजन गाड्या उत्पादक आणि ग्राहक दोघांसाठीही महाग आहेत. हायड्रोजनचे उत्पादन, साठवणूक आणि वितरण सध्या महागडे आहे, त्यामुळे भारतात हायड्रोजन गाड्यांची किंमत खूप जास्त असेल. परिणामी या गाड्यांना इलेक्ट्रिक आणि पारंपरिक गाड्यांकडून मोठी स्पर्धा मिळेल.धोरण : हायड्रोजन गाड्यांसाठी भारताला एक स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण धोरण तयार करण्याची गरज आहे. २००६मध्ये सुरू झालेले नॅशनल हायड्रोजन एनर्जी रोडमॅप (एनएचईआरएम) अद्याप अद्ययावत झालेले नाही.सुरक्षितता : हायड्रोजन वायू अत्यंत ज्वलनशील आहे. त्यामुळे त्याच्या वाहतुकीमध्ये आणि मोठ्या प्रमाणावर साठवणुकीमध्ये अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, विशेषतः रहिवासी भागांपासून दूर. हायड्रोजन टाकीमुळे गाडीतील केबिन स्पेस कमी होते. तसेच, अजूनही जनतेमध्ये या गाड्यांबद्दल जागरूकता आणि स्वीकारार्हतेचा अभाव असल्याने मागणी कमी आहे.(सम्राट कदम पुणेस्थित विश्व संवाद केंद्रात सहयोगी संपादक असून, विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत.) 