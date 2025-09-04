Premium|Bollywood Cars: चित्रपटांमधील क्लासिक कार्स; जेम्स बॉन्डपासून 'दिल चाहता है' पर्यंतचा प्रवास

राधिका परांजपे-खाडिलकरसिनेसृष्टीचं आणि कार्सचं अनोखं नातं आहे. खरंतर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सिनेसृष्टी कायमच कालानुरूप सुसंगत राहिली आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला चित्रपटांतून महत्त्वाचं स्थान दिलेलं आहे. मग याला कार्स तरी कशा अपवाद असतील? आज आपल्याला व्हिंटेज वाटणाऱ्या कार्स जेव्हा लेटेस्ट मॉडेल होत्या तेव्हापासून चित्रपटांमध्ये झळकताहेत. हॉलिवूड आणि बॉलिवूडमधल्या काही कार्स त्या चित्रपटातल्या प्रमुख व्यक्तिरेखा भासाव्यात इतक्या दिलखेचक होत्या. अशा काही निवडक कार्सविषयी...लहानपणापासून मला खरंतर कार्सचं एवढं आकर्षण नव्हतंच कधी, पण माझा दादा एकदम कारवेडा. रोजच्या पेपरमध्ये येणारे लेटेस्ट कारचे फोटो कापून डायरीत लावून ठेवायचा. एक दिवस त्याच्या डायरीत एक व्हिंटेज कार बघितली. तेव्हापासून हटके दिसणाऱ्या कार्स आवडायला लागल्या. हळूहळू नुसत्या बघून त्यांचं मॉडेल ओळखता येऊ लागलं. मग जाईन तिथं नकळत युनिक कार्सकडे लक्ष ठेवायची सवय लागली. मग कार्सचे गेम्स खेळणं, दादासारखीच सेम कारची स्टेशनरी घेणं या सगळ्याची सवय लागली. कुठे ट्रिपला गेल्यावर एखादी वेगळी कार दिसल्यावर उरलेल्या ट्रिपभर त्या कारविषयी चर्चा करणं हे एक प्रकारचं बाँडिंग रुटीन झालं होतं. वेगवेगळ्या चित्रपटांत बघितलेल्या व्हिंटेज कार्स प्रदर्शानांमध्ये जाऊन प्रत्यक्षात बघणं हा एक छंद झाला. त्यातूनच चित्रपट कसाही असो, कार्समुळे तो लक्षात राहू लागला. असेच कार्समुळे लक्षात राहिलेले काही चित्रपट... .चित्रपटांमधल्या भन्नाट कार्स म्हटल्यावर सगळ्यात आधी माझ्या डोळ्यासमोर येतात त्या जेम्स बॉन्डच्या कार्स! द स्पाय हू लव्ह्ड मी या बॉन्डपटात दिसलेली पांढरी लोटस इस्प्रिट एस १ ही चाहत्यांच्या विशेष लक्षात राहिली. पाण्यात उतरून अक्षरशः सबमरीन होऊ शकणाऱ्या या कारनं अनेकांना मोहवलं होतं. एकंदरच सगळ्याच बॉन्डपटांमधल्या कार्स अनेक वेगवेगळ्या फीचर्सनी भरलेल्या असायच्या. गुप्त बटणं, लपवलेली शस्त्रं आणि गरज पडल्यास रूपांतर करू शकणाऱ्या या कार्स जेम्स बॉन्डइतक्याच लोकप्रिय ठरल्या. बॉन्डविश्वात अॅस्टन मार्टिन डीबी५ ही सर्वात प्रसिद्ध बॉन्ड कार म्हणून ओळखली जाते. या कारची फिरती नंबर प्लेट, बुलेटप्रूफ शील्ड आणि गुप्त यंत्रणा हे सर्व पाहताना ती कारच बॉन्डचा एक भाग आहे असं वाटतं.अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि थरारक कथानक याचा मेळ घातलेल्या टारझन : द वंडर कार या चित्रपटाचा हीरोच एक कार होती! हा चित्रपट खूप गाजला आणि टारझनला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. या गाडीनं भारतीयांना भविष्यातली चालकाशिवाय चालणारी कार कशी असेल याची एक झलक दिली होती. खास चित्रपटासाठी तयार केल्या गेलेल्या या कारनं आपली भूमिका व्यवस्थित वठवली. तिचं आकर्षक डिझाईन, उठावदार रंग, उघडझाप करणारे लाइट्स, आणि इंटेरिअर - सगळंच मोठ्या पडद्यावर दिमाखात झळकलं होतं.सन १९८०च्या दशकात आलेल्या बॅक टू द फ्युचरमधल्या कारनी प्रेक्षकांना जणू टाइम मशिनमध्ये बसल्याचाच फील दिला. त्या चित्रपटात दिसलेल्या डेलोरियन डीएमसी-१२ या कारच्या स्टीलच्या रुपेरी देहानं, वरच्या बाजूला उघडणाऱ्या गल विंग दरवाजांनी आणि ८८ माइल्स प्रति तास वेगानं धावण्याच्या क्षमतेनं प्रेक्षकांना वेड लावलं. फ्लक्स कपॅसिटरचे लखलखते इफेक्ट, विजेचा कडकडाट आणि धुरकट रेषा या इफेक्ट्समुळे कारच चित्रपटामधली मुख्य व्यक्तिरेखा वाटत होती. .आपल्या देशातल्या मुंबईसारख्या काही गजबजलेल्या शहरांचा अविभाज्य घटक म्हणजे टॅक्सी. आणि या टॅक्सीला योग्य ग्लॅमर मिळालं ते टॅक्सी नं. ९२११मध्ये. मुंबईची काळी-पिवळी प्रिमिअर पद्मिनी या चित्रपटाचं केंद्रस्थान होती. या कारनं दोन भिन्न सामाजिक स्तरांमधल्या लोकांचं आयुष्य एका दिवसात कसं बदलू शकतं, हे दाखवलं. अरुंद केबिनमध्ये कैद झालेले संवाद, ट्रॅफिकमधून वाट काढताना बदलेले गेलेले निर्णय आणि शेवटी दोन व्यक्तिरेखांमधल्या समजुतीचा पूल होणारी ही कार मुंबईचं समाजमन दाखवून गेली.कारप्रेमींच्या टॉप टेन यादीत हमखास असणारी चित्रपटांची मालिका म्हणजे फास्ट अॅण्ड फ्युरियस चित्रपट मालिका. कार रेसिंगचं विश्व जवळून दाखवणारे हे चित्रपट तुफान गाजले. या चित्रपटांत प्रमुख भूमिका असणाऱ्या पॉल वॉकर आणि वीन डिझेल या दोघांच्याही कार्स त्यांची ओळख ठरल्या. वीन डिझेलनं रंगवलेल्या डॉमिनिक टोरेटो या भूमिकेची १९७० डॉज चार्जर आर/टी ही काळी मसल कार त्याची आणि त्याच्या ‘फॅमिली’ची खूण ठरली. फास्ट अॅण्ड फ्युरियसच्या पुढच्या भागांमध्ये तो १९७० शेव्हरोले शेव्हिल एसएस, १९७० प्लेमाउथ रोड रनर अशा कार्समध्येही रेसिंग करताना दिसला. ब्रायन ओकॉनर ही पॉल वॉकरनं रंगवलेली व्यक्तिरेखा त्याच्याप्रमाणेच अजरामर ठरली. या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान पॉल वॉकरचा एका कार अपघातात मृत्यू झाला, फास्ट अॅण्ड फ्युरियसच्या सातव्या चित्रपटाचं शूटिंग अर्धवट राहिलं. प्रेक्षकांमध्ये शोककळा पसरली, पण त्यानं चालवलेल्या कार्स चाहत्यांसाठी सांत्वनपूर्वक ठरल्या. तो चित्रपटात मुख्यतः डॉज चार्जर आर/टी, १९९५ मित्सुबिशी इक्लिप्स, निसान स्कायलाइन जीटी-आर, येंको कॅमरो, १९९५ टोयोटा सुप्रा अशा काही कार्स चालवताना दिसला होता. या कार्स आजही कारप्रेमींच्या चर्चेचा विषय असतात. .याच चित्रपटांच्या प्रेरणेतून बॉलिवूडमध्येही एक प्रयोग झाला. रेस या चित्रपटात सैफ अली खानची व्यक्तिरेखा टोयोटा सुप्रा आणि अक्षय खन्नाची व्यक्तिरेखा निसान स्कायलाइन चालवताना दिसली. यासोबत लँबॉर्गिनी गेयार्डो, ऑडी आर८ स्पायडर या कार्ससुद्धा चित्रपटात झळकल्या. रेसचे तिन्ही चित्रपट कथानकांमुळे फारसे गजले नसले, तरी त्या तिन्ही चित्रपटांमधल्या कार्सची खूप चर्चा झाली. रेस २मध्ये पिवळ्याधमक लँबॉर्गिनी गेयार्डोसोबत ऑडी आर८ स्पायडर दिसली. ऑडी आर८ या कारमध्ये जॉन अब्राहम शोभून दिसत होता! आणि ऑडी टीटी चालवताना दिसलेली दीपिका पादुकोण सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत होती. रेस ३मध्ये लँबॉर्गिनीसोबतच फेरारी, माझराटी आणि अॅस्टन मार्टिन्स या कार्सही दिसल्यामुळे, खास या कार्स मोठ्या स्क्रीनवर बघण्यासाठी थिएटर्स ओसंडून वाहत होती.चित्रपटांमध्ये झळकलेल्या कार्सविषयी बोलताना दोन महत्त्वाचे उल्लेख करायलाच हवेत. अवघ्या भारतीय तरुणाईला भुरळ घालणारी दिल चाहता हैमध्ये दिसलेली मर्सिडिज बेंझ हा पहिला महत्त्वाचा उल्लेख. तीन मित्रांच्या तारुण्याभोवती फिरणारा हा चित्रपट आणि त्यातली त्यांची गोवा रोड ट्रिप अविस्मरणीय झाली; त्यात मोठा वाटा मर्सिडिज बेंझ ३०० एसएलचाही आहे. ‘दिल चाहता है’ गाणं सुरू होताना कारच्या खिडकीत पाय टाकून निवांत पहुडलेल्या अमीर खानसारखं बसण्याचं समस्त मिलेनियल्सचं स्वप्न होतं एकेकाळी! .Premium| Trump Tariff: अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत रशियन तेलाची खरेदी थांबवणार का?.दुसरा महत्त्वाचा उल्लेख करावा लागेल तो झिंदगी ना मिलेगी दोबारामधल्या व्हिंटेज कॅब्रिओलेचा! स्पेनमधला सूर्यप्रकाश, तीन मित्रांचं गुंतवून ठेवणारं कथानक आणि १९४९ ब्युइक सुपर कन्व्हर्टिबल! या कारनं ‘ख्वाबों के परिंदे’ गाण्याला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवलं! फरहान अख्तरनं रंगवलेलं कबीर दीवानचं कॅरेक्टर अॅस्थेटिक गोष्टींवर प्रेम करणारं आहे. स्पेनमध्ये रोड ट्रिपसाठी त्याला व्हिंटेज कार हवी असते. त्यासाठी तो अतिशय कॉमेडी पद्धतीनं त्याच्या मित्राकडे मागणी करतो. त्यामुळे कबीरला खूश करण्यासाठी त्याचा मित्र ही कार बुक करतो अॅण्ड द रेस्ट इज हिस्ट्री!हॉलिवूडनं केलेला एक अनोखा प्रयोग म्हणजे कार्स हा ॲनिमेटेड चित्रपट. या चित्रपटात एकही व्यक्ती नाही. चित्रपटाचे नायकही कार्स आणि खलनायकही कार्सच! संपूर्ण जग फक्त कार्सनीच भरून गेलं तर त्याचं विश्व कसं असेल, त्यांच्या गावांची नावं काय असतील, त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय असतील त्यांच्यात मतभेद काय असतील अशा सगळ्या गोष्टींभोवती फिरणारा हा अॅनिमेटेड चित्रपट लहान मुलांसाठी काढलेला असला, तरी तो आपलंही निखळ मनोरंजन करतो.या कार्सशिवाय इतरही अनेक उल्लेखनीय कार्स बॉलिवूड आणि हॉलिवूड चित्रपटांतून दिसत आल्या आहेत. ट्रान्सफॉर्मर्समधली शेव्हरोले कॅमारो, पिकूमध्ये दिसलेली टोयोटा इनोव्हा, फेरारी की सवारीमध्ये दिसलेली फेरारी या काही कार्स आजही स्मरणात आहेत. .Premium| PM SVANidhi Scheme: तुमच्या उद्योगासाठी तुम्हाला मिळेल ५० हजारांचे विनातारण कर्ज, ५० लाख लोकांना मिळणार लाभ!.प्रत्येक राजकीयविषयक चित्रपटात जणू नियम असल्यासारखी दहादातरी दिसणारी अॅम्बेसेडर कारही प्रेक्षकवर्गाच्या मनात घर करून आहे. कटी पतंगमध्ये राजेश खन्नाला ‘प्यार दिवाना होता है’ या गाण्यात शेव्हरोलेच्या इम्पालामधून फिरताना बघितल्यावर मला आठवते ती सुपरनॅचरल या माझ्या अत्यंत आवडीच्या सीरिजमधली १९६७ शेव्हरोले इम्पाला. सीरिजमधल्या कार्स हा लेकाचा विषय नसला, तरी सीरिजमधल्या डीन आणि सॅम विंचेस्टर या मुख्य व्यक्तिरेखांच्या सगळ्यात जवळची असलेली ही कार त्यांना अक्षरशः शेवटपर्यंत, पंधरा सीझन्सभर साथ देते, तेव्हा ती नक्कीच उल्लेखनीय ठरते. वारसा म्हणून डीनला बाबांकडून मिळालेली एकमेव गोष्ट म्हणजे ही कार. कारला लाडानं ‘बेबी’ असं संबोधणारा डीन जगात सर्वात जास्त या कारवरच प्रेम करतो हे सीरिजच्या पंधराही सीझन्समधून सातत्यानं दिसत राहतं. डीन आणि सॅमच्या व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या कलाकारांचीही या कारशी एवढी नाळ जुळली, की सीरिजचं चित्रीकरण संपल्यावर त्या दोघांनीही सेटवर असलेल्या चार-पाच शेव्ही इम्पालांपैकी एक एक कार आपल्यासोबत घरी नेली!प्रत्येक कला अजरामर होते ती तीन कारणांमुळे असं म्हणतात... अ टाइम, अ प्लेस ॲण्ड ॲन इमोशन. अजरामर कलांमध्ये स्थळ, काळ आणि भावना यांचा सुंदर मिलाफ असतो. त्याचप्रमाणे विशिष्ट भावनांशी, विशिष्ट कालखंडाशी आणि विशिष्ट ठिकाणांशी आपल्याला आजही जोडून ठेवणाऱ्या या आणि अशा अनेक कार्स कायमच जिव्हाळ्याचा विषय होत्या, आजही आहेत, आणि पुढेही राहतील... कारण या क्लासिक कार्समधून एकदातरी चक्कर मारायला मिळावी अशी इच्छा न झालेला एकही कारप्रेमी शोधूनही सापडणार नाही, हो ना?------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 