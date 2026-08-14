Premium|Kant Philosophy : कांटच्या ‘शाश्वत शांतते’च्या विचारामागे पोपसह कोणाचा प्रभाव होता?

डॉ. सदानंद मोरे अलेक्झांडर पोपने विंडसर वनावर लिहिलेली कविता मला महत्त्वाची वाटते. कांटच्या काही कल्पना तिच्यात प्राथमिक किंवा बाळबोध स्वरूपात अनुस्यूत आहेत. कांटने ती कविता वाचून या कल्पनांवर ‘पॉलिश’ केले किंवा झिलई चढवून त्या ‘Sophisticated’ केल्या असे मला म्हणायचे नाही. मात्र युद्ध संपवून शांतता प्रस्थापित होणे ही एक तऱ्हेची दैवी योजना आहे. त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन एका सत्ताधिशाकडे/न्यायाधिशाकडे सूत्रे दिली पाहिजेत, असा संदेश पोपच्या कवितांमधून नक्कीच मिळतो.शाश्वत शांतीच्या वादविश्वात (Discource) इमॅन्युअल कांट या जर्मन तत्त्ववेत्त्याचे स्थान सर्वांत महत्त्वाचे मानले जाते याबाबत शंका घ्यायचे काही कारण नाही. मात्र कांटचा याविषयीचा विचार समजून घ्यायचा असेल, तर प्रथमतः एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे, की त्याचा हा विचार काही सुटा आणि स्वतंत्र नव्हता. तो त्याच्या अत्यंत व्यापक अशा तत्त्वज्ञानातील एक स्वतंत्र व परिपूर्ण व्यवस्थेचा वा दर्शनाचा भाग होता. त्याची ही व्यवस्था केवळ तत्त्वज्ञान विषयातील समस्यांनाच भिडते असे नसून, मानवी जीवनाच्या वैचारिक आणि व्यावहारिक अशा सर्वच अंगोपांगांना स्पर्श करणारी नव्हे, तर कवेत घेणारी आहे.अर्थात, कोणताही दार्शनिक व्यवस्था स्थापत्यकार (System Builder) आभाळातून पडत नसतो. त्याच्या व्यवस्थेच्या काही विटा त्याने स्वतःच तयार केल्या असल्या, तरी काही त्याला त्या काळातील तात्त्विक समूहाच्या वारशातून प्राप्त झालेल्या असतात. त्यांचा उपयोग तो करून घेत असतो. म्हणजेच त्याच्यावर कोणाचा ना कोणाचा प्रभाव असतोच. निदान काही महत्त्वाच्या प्रभावशाली पूर्वसुरींची वा समकालीनांची दखल घेत-घेतच त्याला पुढे जावे लागते. कांट या प्रकाराला अपवाद असण्याचे कारण नाही..Premium|Black Rights Movement USA : माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात....अशा प्रकारचा प्रभाव शोधणे हे काही सोपे काम नाही. तत्त्वज्ञानाच्या इतिकारांमध्ये याविषयी नेहमी चर्चा सुरू असते, मतभेद होत असतात.कांटच्या संदर्भात हा विचार करताना आपण अलेक्झांडर पोप या सतराव्या-अठराव्या शतकातील कॅथलिकपंथीय इंग्रजी कवीचा उल्लेख केला होता; तोच धागा पकडून आपल्याला ही चर्चा पुढे न्यायची आहे.पहिल्यांदा एक मुद्दा स्पष्ट करायला हवा, की पोप हा काही तत्त्वज्ञ या वर्गात गणला जात नव्हता. त्याची ओळख कवी अशीच असली, तरी त्याच्यानंतर इंग्रजी साहित्यात आलेल्या रोमँटिक किंवा निर्भरशील काव्याच्या लाटेत त्याच्या दर्जेदार कवी असण्याच्या ओळखीला किंवा स्थानालाच आव्हान दिले गेले! पण तो मुद्दा वेगळा. येथे आपणास पोपच्या काव्यातून व्यक्त होणाऱ्या तत्त्वज्ञानाकडे लक्ष वेधायचे आहे.कांट हा मानवाच्या सर्व प्रकाराच्या वैचारिक-तात्त्विक आणि व्यावहारिक व्यापारांची संगती लावायचा प्रयत्न करणारा तत्त्ववेत्ता असल्यामुळे त्याच्या विचारव्यूहात मनुष्यप्राणी केंद्रस्थानी आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पोपच्या काव्याच्या संदर्भातही असाच दावा करता येतो. त्यासाठी त्याची ‘An Essay on Man’ ही कविता आधार म्हणून घ्यायला हरकत नाही. घेतली जातेसुद्धा. पण पोपचा मानवविचार या एका कवितेपुरता मर्यादित नाही हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. मानवाचा विचार करणारा पोप मानवाच्या स्वरूपाविषयी व स्वभावाविषयी जितका जागरूक आहे तितकाच तो त्याच्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, नैतिक व्यवहारांबद्दल आणि मुख्य म्हणजे युद्ध आणि शाश्वत शांती याविषयीसुद्धा जागरूक दिसतो. किंबहुना तो तसा असल्यामुळेच कांटला त्याची मांडणी गंभीरपणाने घेऊन तिचा उपयोग स्वतःच्या व्यवस्थाबांधणीसाठी करावासा वाटला असणार..पोपची ‘Universal Prayer’ ही कविता ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानासारखी विश्वात्मक देवाला केलेली प्रार्थना आहे. त्यात या विश्वव्यापक देवाचे वर्णन करताना पोप म्हणतो, ‘To Thee, Whose temple is of space, Whose alter earth, sea, skies’. ही ओळ ज्ञानेश्वरांच्या ‘स्वर्ग जयाची शाळुंका’ या अभंगाची आठवण करून देणारी आहे. याच प्रार्थनेत पोप देवाला उद्देशून म्हणतो -‘Yet gave me, in the dark estate,To see the good from ill;And binding Nature fast in Fate,Left free the human will.’यातील दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांचा संबंध कांटच्या विचारव्यूहाशी लावता येतो. वाईटात चांगले पाहणे म्हणजेच वाईटातून चांगले निष्पन्न होऊ शकते अशी आशा बाळगणे हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीकडे, घटनेकडे इतर, विशेषतः नंतरच्या निष्पत्तींना बाजूला ठेवून स्वतंत्रपणे, निरपेक्षपणे न पाहता समग्रपणे पाहता. अलग करून स्वतंत्रपणे वाईट दिसलेली गोष्ट समग्रतेमधील (Whole) तिच्या स्थानाच्या संदर्भात पाहिली, तर चांगली असल्याचे लक्षात येते, हा समग्रतालक्ष्यी विचार कांटच्या तत्त्वज्ञानातही आढळून येतो.दुसरा मुद्दा म्हणजे ईश्वराने निसर्गाला नियमांनी बांधून ठेवले आहे. (ज्यांना पोप ‘Fate’ म्हणतो. ही अर्थात धर्माची भाषा आहे. पोपवर न्यूटनचा प्रभाव होता व त्याचा कल ज्यांना Deism म्हटले जाते, अशा धर्मपंथीय विचारांकडे होता; त्यावरही हा प्रभाव स्पष्ट दिसतो.) परंतु, मानवाला मात्र तो निसर्गाचा भाग असूनही संकल्पस्वातंत्र्य (Free will) दिले आहे. माणसाच्या एकाच वेळी या दोन्ही - नैसर्गिक नियमबद्ध आणि निसर्गातील स्वतंत्र नैतिक विश्वाचे नागरिक असल्याच्या मुद्द्याचे येथे सूचन झाले आहे. हा मुद्दा कांटच्या वैचारिक स्थापत्यातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे.An Essay on Manमध्ये पोप ‘स्वप्रेम’ या विषयावर जे लिहितो, ते महत्त्वाचे आहे. आत्मरती किंवा आत्मप्रेम ही संकल्पना आपल्याला नवी नाही. ‘आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियः भवति न तु पत्सुकामाय’ असे (व त्याच पद्धतीने इतरांच्या संदर्भातही) उपनिषदात म्हटले आहे. तेथे ‘आत्मा’ शब्दाचा अर्थ ‘Soul’ वगैरे नसून आपण स्वतः असल्याचे विद्वान सांगतात.आपले आपल्यावर प्रेम असल्याने आपल्याला हवे ते मिळवण्याचे, हवे ते करण्याचे स्वातंत्र्य असावे असे प्रत्येकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. हे स्वातंत्र्य म्हणजे अर्थातच आपल्या संकल्पांवर, कृतीवर कोणतेही बंधन, मर्यादा नसल्याचे स्वातंत्र्य; पण प्रत्यक्षात असे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला दिले गेले, तर सर्वत्र अव्यवस्था व अराजक माजेल. कोणाला काहीच नीटपणे मिळू शकणार नाही. ‘बळी तो कान पिळी’ हाच न्याय (?) होईल. (अर्थात त्यातही बळींचीही बरीच शक्ती दुर्बलांचे कान पिळण्यात वाया जाईल. कारण दुर्बलसुद्धा सुखासुखी आपला वाटा, आपले स्वातंत्र्य सोडणार नाहीत. त्यांच्या कुवतीनुसार स्वातंत्र्याचा संघर्ष करीत राहतीलच.) म्हणून समाजामध्ये आपणहोऊन आपल्यावरील प्रेमाला मर्यादित करायचा म्हणजेच स्वातंत्र्याचा संकोच करायचा करार झाला. त्यातूनच कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारी शासनसंस्था किंवा सरकारे निष्पन्न झाली. म्हणजेच स्वप्रेमावर बंधने आणणाऱ्या यंत्रणा स्वप्रेमाच्या प्रतिबंधक स्वप्रेमाला पूरकच आहेत. स्वातंत्र्याच्या विरोधात नाहीत हा विचार An Essay On Manमध्ये कसा व्यक्त होतो ते पाहा -So drives self-love thro’ just and thro’ unjust,To one man’s power, antrition, lucre, lust :The same self-love in all becomes the causeOf what restrains him, government and laws.Forc’d into virtue thus by self-defence,Ev’n Kings learn’d justice and benevolence :Self-love forsook the path it first pursed,And found the private in public good.An Essay on Man ही पोपच्या उत्तरकाळातील म्हणजेच त्याला वैचारिक परिपक्वता आलेल्या दशेतील कविता आहे, असे वाटण्याचा संभव आहे; पण पोपचे हे विचार मुलाच्या पाळण्यात दिसणाऱ्या पायांप्रमाणे अगदी पूर्ववयातही दृग्गोचर होतात हे सांगायला हवे. त्यासाठी त्याच्या ‘Windsor-Forest’ या कवितेचा हवाला देण्यास हरकत नसावी..Premium|War and Peace Philosophy : युद्ध थांबवण्याचे स्वप्न; युरोपीय विचारवंतांच्या शांततेच्या संकल्पनांचा वेध.याआधीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे पोपचे कुटुंब कॅथलिकपंथीय होते आणि एरवी उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था मानणाऱ्या इंग्लंडमधील प्रोटेस्टंटपंथीय राज्यकर्त्यांनी कॅथलिकांवर दुप्पट कर लादून लंडन शहरापासून लांब हाकलून लावले. कॅथलिक सत्ताधीश दुसऱ्या जेम्सला सत्ताभ्रष्ट करून त्याच्या सिंहासनावर प्रोटेस्टंट पंथांच्या तिसऱ्या विल्यमला बसवायचा हा कार्यक्रम १६८८-८९च्या राज्यक्रांतीने केला. त्यामुळे पोपचे कुटुंबीय लहानग्या पोपला घेऊन बिनफिल्ड नावाच्या शहरात स्थलांतरित झाले, जे विंडसर वनात वसले होते. पोपने या वनावर कविता करायला सुरुवात केली; पण ती अपुरी राहिली. दरम्यान, स्पेनच्या राजगादीवर कोणी यावे यासंबंधी युद्ध सुरू झाले व वेगवेगळ्या कारणांनी त्यात युरोपमधील इंग्लंडसह इतर देशही ओढले गेले. इतिहासात ‘Spanish Succession’ म्हणून ओळखले जाणारे हे युद्ध बराच काळ चालले व त्याची निरर्थकता जाणवल्यामुळे संबंधितांनी शेवटी शांततेचा तह केला. १७१३मधील हा तह जेथे ठरला, त्या स्थानाच्या नावावरून हा तह ‘Treaty of Utrecht’ - युट्रिचचा तह म्हणून ओळखला जातो.शांततेच्या या तहामुळे आनंदलेल्या पोपने आपल्या भावना उपरोक्त अपूर्ण कवितेत व्यक्त करीत ती पूर्ण केली. विशेष म्हणजे या तहामुळे वरचढ होऊ पाहणाऱ्या फ्रान्सच्या वर्चस्वाला पायबंद घालता आला. करारावर सही करण्यात तेव्हाची राणी ॲनी अग्रेसर होती. करारान्वये अमेरिका खंडामधील काही फ्रेंच वसाहतींचा ताबा इंग्लंडला मिळाला. त्यामुळे हे युद्धच राणी ॲनीचे युद्ध म्हणून ओळखले जाऊ लागले.इंग्लंडच्या सत्ताकारणात व्हिग आणि टोरी हे पक्ष सतत संघर्षात असत. ॲनीने टोरींना पसंती दिली, जे कॅथलिकांविषयी सहिष्णू होते. पोपच्या कवितेत ॲनीचा गौरव दिसून येतो, तो तिच्या त्यातल्या त्यात धार्मिक सहिष्णुतेमुळे आणि शांततेच्या तहामुळे. मुद्दा हा आहे, की पोपच्या ‘Windsor-Forest’मध्ये शांतीचे गोडवे गायले आहेत.विंडसर वनाचे पोपने केलेले वर्णन पाहिले, तर त्याच्या एकूणच विश्वासंबंधीच्या संकल्पनेची कल्पना करता येईल. अरण्यामधील वृक्षराजीची विविधता जमेस धरूनही त्याला एक समग्र अशी जैविक परिपूर्णता मानला येते, असे पोप सुचवतो.Here Hills and Vales, the Woodland and the plain,Here Earth and Water seem to strive again,Not Chaos-like together crush’d and bruis’d,But as the World harmoniously confus’d :Where order in Variety we see.And where tho’ all things differ, all agree.वरकरणी अव्यवस्थित भासणाऱ्या जगात एक सुसूत्र अशी व्यवस्था असल्याचे पोप या ठिकाणी ध्वनित करताना दिसतो. मला वाटते कांटलाही असेच काहीतरी अभिप्रेत आहे.राणी ॲनीच्या रूपात इंग्लंडमध्ये स्टुअर्ट घराण्याची सत्ता प्रस्थापित झाली. पोप या राजवटीला अनुकूल असल्यामुळे ‘Peace and Plenty tell a STUART reigns’ असे म्हणतो. या ओळीतील ‘Peace’ आणि ‘Plenty’ हे शब्द शांतता आणि समृद्धी यांच्यातील नाते सूचित करतात हे वेगळे सांगायला नको. पेन आणि पेरी हे शांततावादी विचारवंतही यावर भर देत होते याची आठवण करून देतो.स्पेनच्या सत्तावारशासाठी चाललेल्या दीर्घ युद्धाचा उल्लेख करीत पोप राणीची स्तुती करतो -‘At length great ANNA said - Led Discord cease!She said, the World obey’d and all was peace!’इंग्लंडचा राज्यकारभार जेथून चालवला जातो त्या व्हाइट हॉलविषयी पोपला भलताच आत्मविश्वास वाटतो. ते जगाच्या केंद्रस्थानी येईल असा त्याचा आशावाद आहे. जगातील सत्ताधीश तेथे येऊन आपल्या भवितव्याची चाचपणी करतील.‘There mighty Nations shall inquire this doom.The World’s great Oracle in Times to come;There King shall sue and suppliant states be seenOnce more to bend before British Queen.’.जगातील राष्ट्रप्रमुख तेथे येऊन आपली गाऱ्हाणी गातील व (राणीकडून) न्यायनिवाडा करवून घेतील अशी पोपची कल्पना आहे. त्याच्यापुढे सर्व प्रजासत्ताकांचा संघराज्यात्मक लवाद नसून, ज्या विश्वाची स्वामिनी ब्रिटनची राणी आहे, असे विश्व आहे ही राणी राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील तंटे-बखेडे मिटवून त्यांना न्याय देण्यास समर्थ आहे असे तो सुचवतो. शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर कोणीतरी समर्थ सत्ताधारी हवा हे स्पष्ट आहे.ज्या नव्या जगाची किंवा व्यवस्थेची अस्पष्ट कल्पना पोप करतो त्यात -‘Our speech, our colour and our strange Attire!On stretch the Reign, fair Peace! from shore to shoreTill Conquest cease, and Slav’ry be no more’पोप हे सर्व ज्याला कोणाला संवादत आहे, तो दुसरा-तिसरा कोणी नसून इंग्लंडमधील थेम्स नदी आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी थेम्सला नद मानले जायचे (नदी नव्हे). इतकेच काय, हा नद (आपल्या ब्रह्मपुत्र नदासारखा) माता असण्याऐवजी पिता मानला जायचा. त्याच्या तशा प्रतिमाही उपलब्ध आहेत. यापुढे येणारी सत्ता व शांतता जणू त्याचाच कृपाप्रसाद समजावा.थेम्स नद विंडसर वनाला लागून वाहत असल्यामुळे पोपने अशा प्रकारची कल्पना करणे स्वाभाविक आहे.पोपने विंडसर वनावर लिहिलेली ही कविता मला महत्त्वाची वाटते. कांटच्या काही कल्पना तिच्यात प्राथमिक किंवा बाळबोध स्वरूपात अनुस्यूत आहेत. कांटने ती कविता वाचून या कल्पनांवर ‘पॉलिश’ केले किंवा झिलई चढवून त्या ‘Sophisticated’ केल्या असे मला म्हणायचे नाही. मात्र युद्ध संपवून शांतता प्रस्थापित होणे ही एक तऱ्हेची दैवी योजना आहे. त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन एका सत्ताधिशाकडे/न्यायाधिशाकडे सूत्रे दिली पाहिजेत, असा संदेश पोपच्या कवितांमधून नक्कीच मिळतो.अर्थात ही प्राथमिक मांडणी झाली. आपल्याला आणखी खोल पाण्यात शिरावे लागेल.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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