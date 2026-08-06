Premium|Impact of Quick Commerce : आता कशाला उद्याची बात?

स्नेहल बाकरे प्रत्येक गोष्टीची एक अदृश्य किंमत असते. क्विक कॉमर्सनं आपल्याला अनेक सेवा देत आपला वेळ तर वाचवला आहे, पण त्या बदल्यात कळत नकळतपणे आपल्या काही सवयीही बदलल्या आहेत, काही छोट्या छोट्या गोष्टींमधला छुपा आनंदही हिरावून घेतला आहे. पूर्वी आपण गरजेनुसार बाजारात जायचो. आता बाजारच आपल्या गरजा ठरवू लागला आहे. या क्विक कॉमर्स ॲप्सची नोटिफिकेशन्स अनेकदा आपल्या खिशापेक्षा मनावर जास्त परिणाम करतात.आता कशाला उद्याची बात?... भारतीय सिनेसृष्टीचा पाया रचणाऱ्या श्रेष्ठ कलाकार व्ही. शांताराम यांच्या माणूस या चित्रपटातल्या अजरामर झालेल्या गाण्याच्या या ओळी. गीतकार अनंत काणेकर यांनी हे गीत प्रेमातल्या अधीरतेची भावना दर्शवण्यासाठी लिहिलं होतं. पण आज मात्र हे गाणं आधुनिक माणसाच्या जीवनशैलीचं ब्रीदवाक्यच झालं आहे जणू! सध्या सगळीकडे इन्स्टंटचा जमाना आहे. सगळं कसं आज, आत्ता, ताबडतोब हवं असतं. साधा रोज लागणारा किराणा असू दे, किंवा आगंतुक आलेल्या पै-पाहुण्यांची उठबस करायची असू दे, पटकन कुठेतरी जायचं असेल तर, एवढंच नाही, तर वस्तूंची किंवा अगदी शरीराचीही डागडुजी करायची असेल, तर आपला अमूल्य वेळ केवळ वाट बघण्यात न घालवता फास्टर फेणेपेक्षाही अधिक वेगानं आपल्या गरजांची पूर्तता होत असते. खरंच,आयुष्य झालंय सोपं फार एका क्लिकवर मिळतंय अपार...ॲप नावाचा जिनी हातात इच्छा पुरवतो काही क्षणात....Premium|Parents' Struggles and Memories : आजीच्या आठवणींचा ठेवा; नातवंडांसाठी लिहिलेल्या गोष्टींमधून जपला जाणारा कुटुंबवारसा.बाजारहाट करणं ही एक पासष्टावी कला आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. गंमत म्हणजे, अभिमन्यू जसा काही गोष्टी आईच्या पोटातूनच शिकून आला होता, तशीच ही कला बऱ्याचजणांना उपजतच असते. लहानपणी आपण सगळेच कधी ना कधी आपल्या घरातल्या वडीलधाऱ्या मंडळींसोबत बाजारात जातोच. माझी आजी तर हमखास भाजीवाल्याकडून दहा रुपयांची कोथिंबीर आठ रुपयांत घ्यायची आणि त्यासोबत ‘मूठभर मिरच्या आणि दोन कढीपत्त्याच्या काड्या घाल की जरा...’ अशी विनंतीवजा सूचनाही करायची. खरंतर तिला दोन रुपयांच्या बचतीपेक्षा जास्त आनंद घासाघीस करण्यात मिळायचा. आईसोबत सामान आणायला गेले, तर चार पिशव्या उचलण्याचा मोबदला म्हणून येताना उसाचा रस किंवा लिमलेटच्या गोळ्या, एखादं चॉकलेट हक्कानं मागता यायचं. त्यातच रस्त्यात कोणी ओळखीचं भेटलं की सहज झालेल्या गप्पांमधून एखाद्या नात्याला उजाळाही मिळायचा. आत्ताच्या डील ऑफ द डे, फ्लॅश सेल, कुपन कोड्स, डिस्काउंट्स या सगळ्यामुळे पैशाची तर बचत होतीये, पण बाजारहाट करण्यातला आनंद मात्र कुठेतरी हरवून गेल्यासारखा वाटतो.‘जग बदलतंय’ असं आपण अनेकदा म्हणतो. पण खरं पाहायला गेलं, तर जग बदलत नसतंच. बदलतात त्या आपल्या सवयी. घरबसल्या आपल्याला हवं ते खरेदी करण्याची सवयही अशीच रुजली. सत्तर ते ऐंशीच्या दशकात अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये कॅटलॉगमधून किंवा फोनवरून वस्तू मागवण्याची पद्धत होती. मग इंटरनेट आलं आणि नव्वदच्या दशकात ॲमेझॉन आणि ईबेसारख्या कंपन्यांनी ई-कॉमर्सची नवी दालनं ग्राहकांसाठी खुली केली, आणि बघता बघता ‘ग्राहक दुकानात जाणार नाही, तर दुकानच ग्राहकाकडे येईल’ ही कल्पना जगभर रुजली..हळूहळू भारतातही इंटरनेटचा वेग वाढला आणि स्मार्टफोनची संख्याही वाढू लागली. मग इंडियामार्ट, फॅबमार्ट यांसारख्या कंपन्यांनी बीटूबी या क्षेत्रातून ई-कॉमर्सच्या जगात प्रवेश केला. सुरुवातीला फ्लिपकार्ट कंपनीनं सामान्य ग्राहकांसाठी पुस्तकांची विक्री सुरू केली आणि हळूहळू इलेक्ट्रॉनिक्स, गृहोपयोगी वस्तू, कपडे, दागिने अशा सगळ्या गोष्टी सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीसुद्धा एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्या. पुढे काही वर्षांतच स्नॅपडील, ॲमेझॉन आणि इतर ई-कॉमर्स कंपन्यांनीही या स्पर्धेला आणखीनच धार दिली. आपल्याला हवी ती वस्तू काही दिवसांत घरबसल्या मिळणं ही संकल्पना ग्राहकांना ‘क्रांतिकारी’ वाटू लागली.संत कबीर यांनी सांगितलं आहे, ‘कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।’ याच संकल्पनेतूनच क्विक कॉमर्सचा जन्म झाला असावा कदाचित. ज्या वस्तूंसाठी काही दिवस वाट पाहायला लागायची, त्या वस्तू आता काही मिनिटांतच घरपोच मिळू लागल्या आहेत. स्मार्टफोन आणि यूपीआयचा वाढता वापर, शहरातली वेगवान जीवनशैली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा ॲनॅलिस्टमुळे ‘क्विक’ कॉमर्स अगदी ‘क्विकली’ लोकप्रिय झालं.ई-कॉमर्स क्षेत्रातल्या ग्रोफर्सचं ब्लिंकइटमध्ये रूपांतर झालं आणि जागोजागी ‘टेन मिनिट्स डिलिव्हरी’ सुरू झाली. झेप्टोसारख्या प्लॅटफॉर्म्सनं तर वेगालाच ब्रँड केलं. स्विगी इन्स्टामार्ट, बिग बास्केट इन्स्टंट, फ्लिपकार्ट मिनिट्स, ॲमेझॉन नाऊ आणि इतरही अनेक कंपन्या या शर्यतीत उतरल्या. आज अनेक शहरांमध्ये ग्राहकाच्या घरापासून काही किलोमीटर अंतरावरच लहान-मोठी डार्क स्टोअर्स उभारली जाताहेत, जेणेकरून ऑर्डर दिल्यानंतर काही मिनिटांतच वस्तू घरपोच पोहोचवता येतील..Premium|The Art of Anju Dodiya : स्वतःची ओळख सापडणे ही कठीण गोष्ट... .ई-कॉमर्स ते क्विक कॉमर्स या परिवर्तनाला सर्वात जास्त चालना मिळाली ती कोविडच्या काळात. लॉकडाउन संपल्यावरही अनेक निर्बंध होते. तेव्हा क्विक कॉमर्सची सेवा अनेकांकरता जीवनावश्यक ठरली. दूध, औषध, किराणा, फळे, भाज्या व इतर दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू घरपोच पोहोचवणं हे त्यावेळी वैयक्तिकपेक्षा सामाजिक हितासाठी आवश्यक होतं. क्विक कॉमर्समुळे हजारो डिलिव्हरी पार्टनर्स, गोदाम कर्मचारी, पॅकिंग, लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाले. काही कंपन्यांनी स्थानिक उत्पादक, शेतकरी, लघुउद्योजक यांच्याकडून थेट माल घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे उत्पादकांना नव्या बाजारपेठा मिळाल्या आणि मधल्या अनेक छुप्या साखळ्या तुटल्यानं ग्राहकाला त्या वस्तू अधिक रास्त किमतीत मिळू लागल्या. त्याचप्रमाणे स्मार्ट ग्राहकाला अधिक पर्याय मिळू लागले, जलद सेवाही मिळू लागली.पण म्हणतात ना, प्रत्येक गोष्टीची एक अदृश्य किंमत असते. क्विक कॉमर्सनं आपल्याला अनेक सेवा देत आपला वेळ तर वाचवला आहे, पण त्याबदल्यात कळत नकळतपणे आपल्या काही सवयी बदलल्या आहेत, काही छोट्या छोट्या गोष्टींमधला छुपा आनंदही हिरावून घेतला आहे. पूर्वी आपण गरजेनुसार बाजारात जायचो. आता बाजारच आपल्या गरजा ठरवू लागला आहे. या क्विक कॉमर्स ॲप्सची नोटिफिकेशन्स अनेकदा आपल्या खिशापेक्षा मनावर जास्त परिणाम करतात. पूर्वी यादी करून खरेदी केली जायची, आता ऑफर्स पाहून यादी तयार होते. घरात आधीच असणारी वस्तू भविष्यात पुन्हा कधीतरी लागेल म्हणून उगाचच मागवली जाते. मग हळूहळू इच्छा कधी गरज होते आणि गरज कधी सवय होते हे कळतच नाही. क्विक कॉमर्सनं आपला वेळ वाचवला हे अगदी निर्विवाद सत्य आहे. पण या सततच्या ऑफर्स पाहण्यात, वेगवेगळ्या ॲप्सवर किमतींची तुलना करण्यात किती वेळ वाया जातो आहे, हा प्रश्न आजही ‘आउट ऑफ स्टॉक’च राहतो..या सगळ्यात पर्यावरणाचा मुद्दाही आपलं अस्तित्व दाखवून देतो. पूर्वी बाजारातून एका पिशवीतून आठ-दहा वस्तू घरी यायच्या. आता आठ-दहा वस्तूंसाठी आठ-दहा वेगवेगळी पॅकेट्स असतात, त्यांच्याबरोबर आठ-दहा वेगवेगळी प्लॅस्टिक रॅपर्स येतात. या प्लॅस्टिकचं पुढे करायचं काय हा एक प्रश्न असतो. याबरोबरच डिलिव्हरी बॉइजना छोट्या अंतरावरही गाड्या घेऊन जावं लागत असल्यामुळे व अशा त्यांच्या असंख्य फेऱ्या होत असल्यामुळे इंधनाचाही मुद्दा उपस्थित होतो. या सगळ्यामुळे एक छोटासा कार्बन ठसा पर्यावरणावर उमटत आहे.क्विक कॉमर्समुळे सगळ्यात मोठा बदल मात्र आपल्या मानसिकतेवर झाला आहे. संयम, धीर धरणं हा एकेकाळी आयुष्याचा स्वाभाविक भाग होता. पण आज मात्र हे फारच त्रासदायक वाटू लागलं आहे. बियाणं पेरलं की पीक यायला काही ऋतू जावे लागतात. नातं जपण्यात आयुष्य खर्ची करावं लागतं. मूल जन्माला यायलाही नऊ महिने वाट बघावी लागते. जखम भरायलादेखील काही दिवस लागतात. म्हणजेच निसर्ग आजही आपल्या गतीनंच चालत आहे. पण आपल्याला मात्र प्रत्येक गोष्ट इन्स्टंट हाताशी येण्याची सवय होऊ लागली आहे. वस्तू दहा मिनिटांत मिळू शकते, पण संयम, समाधान आणि माणुसकी यांची अजूनही कोणत्याही ॲपवर एक्स्प्रेस डिलिव्हरी उपलब्ध नाही. म्हणूनच कधीकधी वाटतं, की खरंच आयुष्य सोपं झालंय फार, की जपतोय आपण कृत्रिमता अपार...?लेखिका पुणेस्थित कवयित्री, लेखिका व पटकथा लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 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