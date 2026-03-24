Premium|India energy self-reliance 2026 : ऊर्जा स्वयंपूर्णतेसाठी भारताची मोठी पावले; इराण युद्धाचे परिणाम

अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू असताना त्याची सर्वाधिक झळ भारतासारख्या ऊर्जेसाठी जगभरातील इतर देशांवर अवलंबून असलेल्या देशांना बसली आहे. नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यासाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. ही स्थिती केवळ आपण ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्याने निर्माण झाली आहे.जगात भू-राजकीय तणाव वाढत असताना ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. पश्चिम आशियातील अस्थिरता वाढल्यावर ऊर्जा संकटात सापडलेल्या अनेक देशांत भारताचाही समावेश झाला आहे. युद्ध सुरू असलेल्या प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर तेल व गॅसची वाहतूक होते. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या ऊर्जेच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशाने खनिज तेल व ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणे ही केवळ आर्थिक गरज नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही ते गरजेचे आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा खनिज तेल वापरणारा देश आहे. मात्र या मागणीपैकी जवळपास ८८ टक्के खनिज तेल भारताला आयात करावे लागते, तर देशांतर्गत उत्पादन फक्त सुमारे १२ ते १३ टक्के आहे. २०२३-२४मध्ये भारताने सुमारे २३.४० कोटी टन खनिज तेल आयात केले. याशिवाय नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतही भारताची आयातीवरील निर्भरता वाढत असून, सुमारे ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात केला जातो..Premium|India Strategic Petroleum Reserve : ऊर्जा स्वावलंबनासाठी भारताची मोठी पाऊले; इराण युद्धाचे परिणाम.युद्धामुळे जागतिक ऊर्जापुरवठा साखळीवर ताण येतो. पश्चिम आशियातील होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील महत्त्वाचा तेल वाहतुकीचा मार्ग आहे. भारताला मिळणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील तेल व गॅसची वाहतूक याच मार्गाने होते. या प्रदेशातील संघर्ष वाढल्यामुळे भारताच्या ऊर्जापुरवठ्यावर थेट परिणाम होऊ लागला आहे. अलीकडील तणावामुळे स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) आणि खनिज तेलाच्या पुरवठ्यात काही प्रमाणात अडथळे निर्माण होत आहेत व त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना थेट बसत आहे.ऊर्जेच्या बाबतीत असलेले आयतीवरील अवलंबित्व भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही आव्हान ठरते आहे. तेलाचे दर वाढल्यावर देशाचा आयात खर्च वाढतो, व्यापार तूट वेगाने वाढते व महागाईही वाढते. भारत दरवर्षी तेल आयातीवर अब्जावधी डॉलर खर्च करतो. त्यामुळे जागतिक राजकीय परिस्थितीतील कोणताही धक्का भारतीय अर्थव्यवस्थेला लगेच जाणवतो. याच पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचा दीर्घकालीन मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. यासाठी देशांतर्गत तेल आणि वायू शोधमोहीम वाढवावी लागेल. भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील तसेच खोल समुद्रातील क्षेत्रांमध्ये हायड्रोकार्बन साठ्यांचा शोध घेण्याची मोठी क्षमता आहे. नवीन तंत्रज्ञान व गुंतवणूक यांमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढवता येऊ शकते. याबाबतीत अमेरिकेचेच उदाहरण आदर्श आहे. या देशाने आखातातील तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करून आपल्या देशातील तेल साठे विकसित केले व अल्पावधीत स्वयंपूर्ण होण्याची किमया साधली. आपल्याला या मार्गाने जाण्यासाठी इच्छाशक्तीबरोबरच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नियोजनाचीही गरज भासणार आहे..पुढचा पर्याय तुलनेने आपल्यासाठी खूप सहजसाध्य आहे व तो म्हणजे अक्षय्य ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार. भारताने सौर, पवन आणि जलऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. सध्या देशाची एकूण अक्षय्य ऊर्जा क्षमता सुमारे ३०० गिगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामध्ये सौरऊर्जेचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. नागरिकांनी सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता आपल्या टेरेसवर पडणाऱ्या प्रत्येक फोटॉनपासून विद्युतनिर्मितीचा ध्यास घेतल्यास देशाचा ऊर्जेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. स्वतःच्या टेरेसवरील विजेपासून आपल्या वाहनाची बॅटरी चार्ज करीत प्रत्येक नागरिक वाहन चालवू लागल्यास पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व नक्कीच कमी होईल.जैवइंधन आणि इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देणे हा आणखी एक पर्याय आहे व तो आपण मोठ्या प्रमाणावर वापरायला सुरुवात केली आहे. भारताने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. या उपक्रमामुळे लाखो टन कच्च्या तेलाची बचत होऊ शकते. वाहतूक क्षेत्र पेट्रोल व डिझेलचा सर्वांत जास्त वापर करणारे क्षेत्र आहे. आपण इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवल्यास तेलाची आयात कमी करण्यास मदत होईल. याच्या जोडीला युद्ध किंवा पुरवठा खंडित झाल्यास काही महिन्यांसाठी देशाची गरज भागवणारे तेलाचे साठे निर्माण करणेही आवश्यक आहे..अमेरिका-इराण संघर्षासारख्या घटनेतून आपल्यासाठी अनेक वाईट घटना घडत असल्या, तरी त्याकडे एक संधी म्हणून पाहण्याची दूरदृष्टी गरजेची आहे. ऊर्जा ही आजच्या काळातील सर्वांत महत्त्वाची सामरिक शक्ती आहे. भारताला आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा टिकवायची असल्यास ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी कंबर कसावीच लागेल. अक्षय्य ऊर्जा, जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि देशांतर्गत उत्पादन यांचा संगमच भारताला ऊर्जा सुरक्षिततेकडे नेऊ शकतो व हीच या युद्धाने भारताला दिलेली 'देणगी' ठरेल.