Premium|India Trade Strategy : अमेरिका-इराण संघर्षानंतर भारताची नवी व्यापारनीती; आयात-निर्यातीच्या प्राधान्यक्रमात मोठे बदल का झाले?

मधुबन पिंगळेअमेरिका-इराण युद्धामुळे भारताने व्यापाराच्या प्राधान्यक्रमावर आणि संभाव्य पर्यायांवर गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच, आयात-निर्यातीच्या यादीचा विचार केला, तर या यादीमध्ये अनेक देशांबरोबरील व्यापार वाढल्याचे दिसून येते. कोणत्याही देशाला अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीनेच भारताने धोरणामध्ये बदल केल्याचे दिसून येते. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा जगाला फटका बसला असून, त्यातून सावरण्यासाठी जगाला आणखी मोठा कालावधी लागणार आहे. इराणने रोखून धरलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि त्यातून विस्कळीत झालेला इंधन पुरवठा या दोन रणनीती या युद्धामध्ये निर्णायक ठरल्या. त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. इंधनाबरोबरच अन्य व्यापारासाठीही भारत पश्चिम आशियातील देशांवर अवलंबून होता. त्यामुळे, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि भविष्यामध्ये अशी परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेची कोंडी होऊ नये, यासाठी सर्वच देशांनी अन्य पर्यायांवर चाचपणी घेण्यास सुरुवात केली. यातून भारताच्या आयात-निर्यातीच्या यादीतील देशांच्या क्रमवारीमध्येही बदल झाल्याचे दिसून येते..Permium|India Africa UAE Trade Corridor : आफ्रिकेशी व्यापार वाढवण्याचा भारताचा नवा डाव; बदलणार आर्थिक चित्र?.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे व्यापारी महत्त्वभारताबरोबरच जगाच्या दृष्टीने होर्मुझची सामुद्रधुनी हा अतिशय महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. विशेषतः आशियाई देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असून, त्यामध्ये इंधन पुरवठा हाच महत्त्वाचा घटक आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू या इंधनाबरोबरच खते, युरिया, प्लॅस्टिक यांची आयातही याच मार्गावरून होते. याशिवाय, या भागातून रसायनेही मोठ्या प्रमाणात मागविली जातात. सहा आखाती देशांबरोबरच इराण, इराक या देशांबरोबरील व्यापारासाठीही होर्मुझची सामुद्रधुनी हाच एकमेव मार्ग आहे. भारताचा १६ टक्के व्यापार याच मार्गावरून होतो. विशेष म्हणजे भारताच्या एकूण आयातीपैकी एक तृतीयांश आयात याच मार्गावरून भारतीय बंदरापर्यंत येते. अन्य आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताचे या मार्गावरील अवलंबित्व जास्तच आहे. भारताच्या ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आयातीच्या तुलनेत दक्षिण कोरिया त्यांच्या आयातीपैकी ११ टक्के, जपान त्यांच्या आयातीपैकी १० टक्के आयात याच मार्गावरून करत असते.पश्चिम आशियातील या सर्वच देशांमध्ये कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे अमाप साठे आहेत. कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये जपान पूर्णपणे याच मार्गावर अवलंबून आहे. जपानच्या एकूण गरजेच्या ९० टक्के कच्चे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते. भारतासाठी हे प्रमाण ४६ टक्के आहे. अन्य देशांचा विचार केला, तर त्यानंतर चीन (३८ टक्के), इंडोनेशिया (२० टक्के) आणि युरोपीय महासंघातील देश (१२ टक्के) असे प्रमाण आहे. तसेच, या भागातील नैसर्गिक वायूच्या साठ्यामुळे जगातील गरजेपैकी १९ टक्के नैसर्गिक वायू याच भागातून पुरवला जातो. भारताच्या गरजेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नैसर्गिक वायूची आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. चीन (२५ टक्के), दक्षिण कोरिया (२३ टक्के) हे देशही नैसर्गिक वायूसाठी पश्चिम आशियावर अवलंबून आहेत.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची कोंडी झाल्यानंतर आणि हा संघर्ष दीर्घकाळ चालणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याचा परिणाम भारतासह सर्वच देशांच्या व्यापाराच्या समतोलावरही झाला. या काळामध्ये अन्य पर्यायांचा युद्धपातळीवर विचार करण्यात आला. त्या क्रमवारीमध्ये भारताच्या व्यापाराच्या यादीमध्ये ओमान, रशिया, श्रीलंका, सिंगापूर हे देश अचानक पुढे आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल व मे महिन्यातील व्यापाराची आकडेवारी पाहिली, तर यंदाच्या एप्रिल-मे महिन्यामध्ये बदल दिसून येतात. गेल्या वर्षी आयातीमध्ये ३०व्या स्थानावर असणाऱ्या ओमानने या वर्षी थेट १०व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. भारत आणि ओमान यांच्यामध्ये नुकताच मुक्त व्यापार करार झाला आहे. त्याचबरोबर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असली, तरीही ओमानच्या अन्य तीन बंदरांतून पश्चिम आशियातील भूमीपर्यंत पोहोचता येते. त्यामुळे या काळात ओमान हेच भारतासाठी पश्चिम आशियाचे प्रवेशद्वार ठरले. ओमानबरोबरच शेजारच्या अन्य देशांबरोबरील व्यापारासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे ओमानबरोबरील व्यापारामध्ये तब्बल ३.८पटींनी वाढ झाली. संयुक्त अरब अमिराती हा भारताबरोबरील व्यापारातील महत्त्वाचा देश आहे. मात्र, त्याची चौथ्या स्थानावर घसरण झाली आहे..या यादीतील आणखी एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे सिंगापूर. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीच्या यादीमध्ये अमेरिका व संयुक्त अरब अमिराती पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तर, चीन आणि नेदरलँड्सला मागे टाकून सिंगापूर आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सिंगापूरही पेट्रोलियम पदार्थासाठी पश्चिम आशियावर अवलंबून होता. मात्र, युद्धामुळे पुरवठा विस्कळीत झाला होता. कच्च्या तेलावर प्रक्रिया केल्यानंतर भारतातून पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा होतो. सिंगापूरकडून मागणी वाढल्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार वाढला आहे.टांझानिया गेल्या वर्षी या यादीमध्ये २५व्या स्थानावर होता, तो आता आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. दक्षिण आफ्रिकाही १२व्या स्थानावरून १०व्या स्थानावर पोहोचला आहे. या काळामध्ये भारताला रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्याची सवलत मिळाली होती. त्यामुळे भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविला होता. तसेच, खते आणि कोळसाही रशियातून येत असल्यामुळे भारत-रशिया व्यापार वाढल्याचे दिसून येते. तर, तांबड्या समुद्रातील समस्येमुळे अनेक देशांनी व्यापारी मार्ग बदलले आहेत. त्यामुळे भारत आणि आफ्रिका या देशांमधील व्यापार वाढला असून, भारतातून श्रीलंकेला होणाऱ्या निर्यातीत १५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच, श्रीलंका भारताकडून पेट्रोलियम पदार्थांचीही आयात करत आहे, त्याचाही फायदा झाला. याशिवाय, टांझानिया, दक्षिण आफ्रिका या आफ्रिकी देशांबरोबरील व्यापारही वाढला आहे.अमेरिका-इराण युद्धामुळे एखाद्या प्रदेशाचे भूराजकीय स्थान लक्षात आले, त्याचबरोबर जागतिक व्यवस्था स्थिर असल्याचे गृहीत धरून कोणतेही धोरण कायम ठेवणे अंगलट येऊ शकते, हे स्पष्ट झाले. यामुळेच, सर्वच देशांकडून व्यापार आणि इंधन पुरवठा या गोष्टींमध्ये वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारताच्या व्यापाराच्या यादीतील देशांची बदलती क्रमवारीही तेच स्पष्ट करत आहे..एप्रिल-मे काळातील भारताची निर्यात (अब्ज डॉलरमध्ये)देश २०२५ २०२६अमेरिका १७.२ १७.३संयुक्त अरब अमिराती ६.४ ५.३सिंगापूर २.३ ५.१चीन ३ ३.८नेदरलँड्स ४.१ ३ब्रिटन २.२ २.४बांगलादेश १.८ २.२टांझानिया ०.८ २.२जर्मनी १.९ २.१दक्षिण आफ्रिका १.३ २.१मधुबन पिंगळे दै. सकाळचेपुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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