Premium|weather forecasting: उष्णकटिबंधीय हवामानाचा अचूक वेध घेण्यात भारतीय हवामान खात्याला यश

अनुपन काश्यपिभारतीय हवामान खात्याने गेल्या दशकात तंत्रज्ञान, संशोधन आणि तज्ज्ञांच्या साहाय्याने हवामानाचा अचूक वेध घेण्याच्या क्षमतेत विलक्षण झेप घेतली आहे. उपग्रह निरीक्षण, रडार नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सुपर कॉम्प्युटर या साधनांचा कुशल वापर करून आज ते पावसाचा इशारा, चक्रीवादळाचा वेग, त्याचा मार्ग आणि गारपिटीचा अंदाजही अधिक विश्वासार्हपणे सांगत आहेत. भारतीय हवामान विभागाने साधलेल्या या सीमोल्लंघनाचा घेतलेला मागोवा....हवामान हा केवळ सूर्यप्रकाश, वारा, पाणी आणि आकाश यांचा खेळ नसतो; तो पृथ्वीवरील असंख्य घटकांच्या गुंतागुंतीच्या परस्परसंवादातून घडणारा अद्भुत प्रयोग आहे. पाऊस, चक्रीवादळे, कमी दाबाचे पट्टे, ऊन-सावली हे सर्व हवामानाच्या अफाट कॅनव्हासवरील रंग आहेत. .भारत हा उष्णकटिबंधीय देश असल्यामुळे येथील हवामानात नेहमीच वेगाने बदल होत असतात. अशा प्रदेशातील हवामानाचा अचूक अंदाज देणे हे केवळ कौशल्याचे नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या कसोटीवर उतरलेले मोठे आव्हान असते. कारण, उष्णकटिबंधीय पट्ट्यात नैसर्गिक बदल झपाट्याने होतात आणि काही तासांतच हवामानाचा रंग बदलतो. सकाळी निळ्याशार आकाशात तेजस्वी सूर्यप्रकाश असतो. दुपारपर्यंत काळ्या, घनदाट ढगांची गर्दी होते. संध्याकाळी विजांच्या गडगडाटासह सोसाट्याचा वारा वाहू लागतो आणि मुसळधार पावसाच्या धारांचा मारा सुरू होतो. हा सगळा खेळ काही तासांत घडतो. याउलट, समशितोष्ण, ध्रुवीय किंवा भूमध्य सागरीय प्रदेशांतील हवामान तुलनेने स्थिर असते, त्यामुळे तिथे हवामानाचा अंदाज वर्तविणे तुलनेने सोपे असते. म्हणूनच उष्णकटिबंधीय देशातील हवामानाचा अचूक अंदाज देणे हे आजही जगभरातील हवामानशास्त्रज्ञांसाठी कठीण आव्हान ठरते.मुळात आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की हवामान ही पूर्णपणे नैसर्गिक प्रक्रिया आहे; आपण फक्त त्याचा वेध घेऊ शकतो, नियंत्रित करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, वेगाने घोंगावणाऱ्या चक्रीवादळाचा नेमका मार्ग व दिशा ओळखणे हीच एक मोठी कसोटी असते. यासाठी जगभरात विविध हवामान प्रारूपे (मॉडेल्स) वापरली जातात. त्यांपैकी कोणावर विश्वास ठेवायचा, कोणावर नाही हा हवामानतज्ज्ञांसमोर नेहमीच गंभीर प्रश्न असतो. .आव्हानेभारतीय हवामान खात्याच्या संज्ञा सामान्य लोकांना सहज कळत नाहीत. उदाहरणार्थ, ‘तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल’ या वाक्याचा अर्थ लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण करतो. तुरळक म्हणजे नेमका किती भाग, किती प्रमाण हे स्पष्ट न झाल्याने लोकांपर्यंत संदेश नीट पोहोचत नाही. त्यामुळे हवामान खात्याने वापरलेल्या तांत्रिक संज्ञा आणि अलर्टचे स्तर (यलो, ऑरेंज, रेड) लोकांना सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याची गरज आहे.लोकेशन-स्पेसिफिक हवामान अंदाज हे अजून एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. सध्या राज्य किंवा विभाग पातळीवर अंदाज दिले जातात, परंतु पुढील चार ते पाच वर्षांत ग्रामपातळीवरही (लोकेशन-आधारित) अंदाज उपलब्ध होऊ शकतात. .उपग्रह प्रतिमा, रडार प्रणाली आणि तांत्रिक साधनांमुळे प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेणे शक्य झाले आहे. पण तरीही, हवामान अनिश्चित असते. एखाद्या चक्रीवादळाचा उत्तर दिशेकडे सरकण्याचा अंदाज दिलेला असताना, ते अचानक दिशा बदलू शकते. कधी एखादे वादळ समुद्रकिनाऱ्याला पूर्ण ताकदीने धडकणार असे वाटते, पण अचानक त्याची तीव्रता कमी होऊन जाते.हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविण्यासाठी जगभरात असंख्य हवामान प्रारूपे वापरली जातात. भारतीय हवामान विभागानेही गेल्या दहा वर्षांत स्वतःची काही अत्याधुनिक प्रारूपे विकसित केली आहेत. हवामानातील तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता, हवेचा दाब, समुद्रपृष्ठाची स्थिती अशा अनेक घटकांची अचूक नोंद घेऊन त्यांचे संगणकीय विश्लेषण करण्यात येते आणि त्या आधारावर अंदाज तयार होतो.गेल्या काही दशकांत या प्रारूपांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा झाल्या आहेत. त्याचबरोबर उपग्रह तंत्रज्ञान, डॉप्लर वेदर रडार आणि विविध संवेदन प्रणालींच्या मदतीने आज हवामानतज्ज्ञांना प्रत्यक्ष स्थितीचे सूक्ष्म निरीक्षण करता येते. या एकत्रित साधनांमुळे हवामान अंदाज अधिक विश्वासार्ह, वेगवान आणि अचूक होत चालला आहे.पूर्वी भारतीय हवामान विभागाकडून देशपातळीवर पावसाचा अंदाज दिला जात असे. नंतर राज्यनिहाय अंदाजांची प्रगती झाली. मात्र गेल्या दहा वर्षांत या अंदाजांनी एक नवी पातळी गाठली आहे. आज हवामान विभाग फक्त राज्य वा जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित नाही; तर तो स्थानिक स्तरावरही अचूक भाकिते करू लागला आहे. .तंत्रज्ञानाचा फायदाउपग्रहांमधून मिळणारी उच्च दर्जाची छायाचित्रे आणि डॉप्लर वेदर रडारमधून टिपली जाणारी निरीक्षणे यांमुळे आज हवामानाचा अंदाज अधिक विश्वासार्हपणे देता येतो. जगभरातील विविध हवामान संस्था महासागरांच्या पृष्ठभागावरील तापमान, हवेतील विविध स्तरांवरील तापमान, हवेचा दाब, वाऱ्याची दिशा, वेग, आर्द्रता यांसारख्या घटकांचे सतत निरीक्षण घेतात. देशातील विविध भागांमध्येही अशीच सूक्ष्म नोंद ठेवली जाते.ही माहिती प्रचंड आकडेवारीच्या स्वरूपात संकलित होते आणि ती उच्च क्षमतेच्या सुपरकॉम्प्युटरमध्ये विश्लेषित केली जाते. त्या विश्लेषणातून कुठे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे, कुठे वाऱ्याची चक्रीय स्थिती तयार होत आहे किंवा कुठे पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे, याचे स्पष्ट चित्र समोर येते.पूर्वी ही सारी गणिती प्रक्रिया हवामानतज्ज्ञ मानवी पद्धतीने करत असतं; पण आता तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे हीच कामे क्षणार्धात आणि अधिक अचूकतेने पूर्ण होऊ लागली आहेत. .तीन तासांचा अंदाज‘नाऊकास्ट’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आता पुढील तीन तासांमध्ये हवामानात कोणते बदल घडू शकतात, याची पूर्वसूचना मिळते. यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्या भागात किती पाऊस पडेल, वादळी वारे, विजांचा कडकडाट किंवा गारपीट होण्याची शक्यता किती आहे यांचा अचूक इशारा देणे शक्य झाले आहे.आकाशात ढगांची उंची, ते जमिनीपासून किती अंतरावर आहेत, त्यांचा प्रकार, त्यातले बाष्पाचे प्रमाण, तसेच पुढील काही तासांत ते कोणत्या दिशेला सरकतील आणि त्या हालचालींचा त्या भागावर काय परिणाम होईल याची इत्थंभूत माहिती हवामान विभाग आता नागरिकांना देऊ लागला आहे. याचबरोबर पूर्व आणि पश्चिम घाटांवर बसवलेल्या डॉप्लर वेदर रडारच्या जाळ्यामुळे ढगांच्या हालचालींचे सूक्ष्म निरीक्षण करणे आणि संभाव्य आपत्तींचा इशारा वेळेवर देणे अधिक सोपे झाले आहे.चक्रीवादळाचे ट्रॅकिंगबंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र या दोन्ही भागांत निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळांचे अचूक ट्रॅकिंग करण्यासाठी भारतीय हवामान विभागाने गेल्या दशकात अत्याधुनिक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. समुद्रात चक्रीवादळ निर्माण झाल्यापासून, सुमारे चारशे किलोमीटर अंतरावर असतानाच त्याच्या हालचालीवर क्षणोक्षणी नजर ठेवली जाते. उपग्रह चित्रे, डॉप्लर वेदर रडार, महासागरांवरील सेन्सर आणि संगणकीय मॉडेल्स यांच्या साहाय्याने चक्रीवादळ कोणत्या दिशेने सरकते आहे, त्याचा वेग किती आहे आणि ते नेमके कुठे किनाऱ्यावर धडकणार आहे, याचा अंदाज पूर्वीपेक्षा खूपच अधिक अचूकपणे देणे शक्य झाले आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांना वेळेत अलर्ट मिळतो, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करता येते आणि त्यामुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचविणे, वित्तीय नुकसान कमी करणे, तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान काही प्रमाणात टाळणे शक्य झाले आहे. .Premium| AI Threat: हवामान बदल, अण्वस्त्रांचा धोका आणि आता एआय. आपण प्रत्येक संकट नाकारत आहोत का?.पायाभूत सुविधांचा विस्तारभारतीय हवामान विभागाने गेल्या काही वर्षांत देशभरात हवामान अंदाजासाठीची पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्या आहेत. पूर्वी काही मोजक्या ठिकाणी हवामान केंद्रे होती, तर आज जिल्हा पातळी, तालुका पातळी आणि काही ठिकाणी ग्राम पातळीवरही हवामानाची अचूक नोंद घेणारी यंत्रणा कार्यरत आहे.या जाळ्यात ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस), ऑटोमॅटिक रेन गेज नेटवर्क, डॉप्लर वेदर रडार, सेन्सर-आधारित मापन साधने अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. यामुळे प्रत्येक काही किलोमीटरवर तापमान, आर्द्रता, पावसाचे प्रमाण, वाऱ्याचा वेग व दिशा, दृश्यमानता, सूर्यप्रकाशाचा कालावधी अशा महत्त्वाच्या घटकांची सातत्याने नोंद केली जाते. पूर्वी केवळ पावसाची साधारण माहिती मिळत असे. आता मात्र शहर किंवा जिल्ह्याच्या कोणत्या भागात किती पाऊस झाला, कोणत्या भागात आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त आहे, दृश्यमानता किती कमी-जास्त आहे, वाऱ्याची दिशा बदलते आहे का, याची रिअल टाइम माहिती उपलब्ध होते.यातून मिळालेली माहिती केवळ हवामान अंदाज वर्तविण्यासाठीच नाही तर...संशोधनासाठी : हवामानातील बदलांचा दीर्घकालीन अभ्यासआपत्ती व्यवस्थापनासाठी : गारपीट, मुसळधार पाऊस, पूर यांसाठी अलर्टशेतीसाठी : पिकांच्या सल्ल्याकरिता आणि पाणी व्यवस्थापनासाठीधोरणनिर्मितीसाठी : पावसाचे पॅटर्न व हवामान बदलावर आधारित नियोजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त ठरते.या सर्वांमुळे आज हवामान अंदाजाची अचूकता व विश्वासार्हता वाढली आहे. तसेच, जिल्हा व तालुक्यापर्यंत पसरलेल्या या जाळ्यामुळे हवामानाशी संबंधित निर्णय घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून ते आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, विमान वाहतूक विभाग, उद्योग क्षेत्र सर्वांना वेळेवर आणि ठोस माहिती मिळू लागली आहे. .Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.एआयचा वापरभारतीय हवामान विभाग (वेधशाळा) आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशिन लर्निंगच्या मदतीने हवामान अंदाज अधिक अचूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या हा वापर प्राथमिक टप्प्यात आहे, मात्र पुढील काही वर्षांत त्याचा व्यापक विस्तार होणार आहे. एआयच्या मदतीने प्रचंड प्रमाणातील हवामान डेटा, उपग्रह प्रतिमा, रडार माहिती यांचे जलद व अचूक विश्लेषण शक्य होते. तरीही, वेधशाळा प्रत्येक टप्प्यावर एआयआधारित अंदाजाची मानवी खातरजमा करूनच अंतिम माहिती जाहीर करत आहे.संवाद आणि प्रसारणपूर्वी लोकांपर्यंत किंवा प्रशासनापर्यंत हवामानाची माहिती पोहोचविणे अवघड होते. एकेकाळी अंदाज लोकांपर्यंत पोहोचायला दिवस लागायचे; तोपर्यंत हवामानात बदल घडलेला असे. मात्र आता संवादाच्या माध्यमांचा झपाट्याने विस्तार झाल्यामुळे हवामानाची माहिती क्षणार्धात लोकांपर्यंत पोहोचू लागली आहे. भारतीय हवामान विभागाकडून मोबाईल अॅप्स, वेबसाइट्स, एसएमएस अलर्ट्स, सोशल मीडिया तसेच टीव्ही व रेडिओ चॅनेल्सच्या माध्यमातून हवामानाची ताजी माहिती प्रसारित केली जाते. राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि हवामान विभाग एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना हवामानाशी संबंधित संदेश व मार्गदर्शन देतात.आपत्कालीन परिस्थितीत हवामान विभाग त्या त्या भागातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी थेट संपर्क साधतो आणि यलो, ऑरेंज आणि रेड अलर्ट जारी करून लोकांना आगाऊ सूचना देतो. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे जीवित व वित्तहानी टाळण्यास मदत मिळते.(अनुपन काश्यपि पुणेस्थित भारतीय हवामान खात्यातील निवृत्त वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.