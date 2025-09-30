Premium|Indian cinema: भारतीय चित्रपट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सिमोल्लंघन करत पोहचलाय जगभरात

स्नेहल बाकरेभारतीय सिनेमा पारंपरिक चौकटी मोडून तंत्रज्ञान, कथाकथन व जागतिक व्यासपीठावर सीमोल्लंघन करीत आहे. बहुभाषिकता, ओटीटी, व्हीएफएक्स, आंतरराष्ट्रीय कलाकार यांतून तो बहुआयामी सांस्कृतिक प्रवाह होऊन जगभर विस्तारत, नवनवीन उंची गाठत आहे.दसरा हा केवळ सण नाही, तर प्रभू श्रीरामांच्या सीमोल्लंघनाची स्मृती आहे. अन्यायाचा पराभव करून सत्य, धर्म आणि सद्गुणांची स्थापना करणाऱ्या रामकथेतून सीमोल्लंघनाचा खरा अर्थ समजतो. सीमोल्लंघन म्हणजे आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन, अशक्य वाटणाऱ्या कल्पना सत्यात उतरवणे. मानवाने नेहमीच आपल्या मर्यादांच्या कक्षा ओलांडत प्रगती साधली आहे. मग ती अवकाशाला गवसणी घालण्याची असो, महासागर पार करण्याची असो, विज्ञानाच्या चमत्कारांतून नवनवीन शोध घेण्याची असो किंवा कलेच्या विश्वातून नवनवीन कल्पना मांडण्याची असो, प्रत्येक क्षेत्रात सीमोल्लंघनाची परंपरा दिसून येते.प्राचीन काळातील तत्त्वज्ञान, गणित, योग, वैदिकशास्त्रे ते आधुनिक काळातील तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशी ही भारताची अखंड भरारीच सीमोल्लंघन संकल्पनेची साक्ष देते. या व्यापक प्रवाहाचा परिणाम भारतीय चित्रपटसृष्टीवरही झाला असून, तिच्या प्रयोगशीलतेत सीमोल्लंघनाची छटा दिसून येते. .भारतीय सिनेमाची वाटचाल१८व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते १९२०पर्यंत भारतात फक्त मूकपट (मोनोलॉग) स्वरूपातील चित्रपट तयार होत होते. १९१३मध्ये दादासाहेब फाळके यांनी राजा हरिश्चंद्र हा पहिला भारतीय चित्रपट प्रदर्शित करून नवी चित्रपटसृष्टी घडवली. यानंतर अर्देशीर इराणी दिग्दर्शित आलम आरा (१९३१) हा पहिला कृष्णधवल बोलपट ठरला आणि त्याने भारतीय चित्रपटसृष्टीत क्रांती घडवून आणली. पुढे सिनेमाची लाट संपूर्ण भारतभर पसरली. मनोरंजनाबरोबरच समाजप्रबोधनात्मक चित्रपट व माहितीपटांची संख्या झपाट्याने वाढली. सत्यजित रे हे जागतिक चित्रपटसृष्टीतील महान दिग्दर्शक ठरले. कान्स, बर्लिन, फ्रान्स व ऑस्कर यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला जागतिक स्तरावर विशेष ओळख मिळवून दिली.भारतीय सिनेमातील आयकॉनिक देवदास या चित्रपटाचे तीन वेळा रीमेक झाले असून तब्बल १७ भाषांमध्ये त्याचे डबिंग झाले आहे. दक्षिणेतील तमीळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळी चित्रपटसृष्टींनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली; तर पंजाबी, गुजराती, ओडिया, आसामी, भोजपुरी आणि मराठी अशा प्रादेशिक भाषांमधील सिनेमांनीही आपल्या सांस्कृतिक व सामाजिक संदर्भातून प्रेक्षकांशी घट्ट नातं जडलं.दादासाहेब फाळके यांनी रोवलेलं सिनेमाचं बीज आज एक विशाल व बहुआयामी वटवृक्ष झाला आहे. भारतीय सिनेमा हा बहुभाषिक, बहुरंगी व काळानुसार सतत विकसित होत राहणारा एक अद्वितीय सांस्कृतिक प्रवाह ठरला आहे.पिक्चर अभी बाकी है...‘‘पिक्चर अभी बाकी है...’’ हा शाहरुख खानचा हिट डायलॉग जसा सिनेमातील अपूर्णतेची ओढ जिवंत ठेवतो, तसाच भारतीय चित्रपटसृष्टीचा प्रवासही काळानुसार सतत बदलत, भाषिक, प्रादेशिक आणि तांत्रिक अशा अनेक सीमांचे अडथळे पार करत प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवतो. भारतामध्ये विविध भाषांनुसार सिनेसृष्टींनी स्वतंत्र ओळखी निर्माण केली आहे. त्यात हिंदीतील बॉलिवूड, तेलगूतील टॉलिवूड, केरळचं मॉलिवूड; तसेच भोजपुरी, गुजराती, मराठी, कन्नड, पंजाबी अशा अनेक भाषांतील सिनेसृष्टी आज अधिक व्यापक झाली आहे. त्यांच्या सीमा रुंदावल्या आहेत. विविध प्रदेश आणि भाषांमधील कलाकार एकत्र येऊन काम करताना सहज दिसताहेत.एकेकाळी मराठी कलाकार केवळ मराठी चित्रपटांमध्येच दिसत असत. मात्र सोनाली कुलकर्णी (सीनियर), राधिका आपटे, मकरंद देशपांडे, सयाजी शिंदे यांसारख्या कलाकारांनी हिंदीसह दक्षिणेकडील सिनेसृष्टीतही आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली आहे. सोनाली कुलकर्णीच्या चैत्र या मराठी शॉर्ट फिल्मला मिळालेल्या नॅशनल अवॉर्डने तिची ओळख राष्ट्रीय स्तरावर पक्की केली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सिनेमांद्वारे तिने अटकेपारही अभिनयाचा झेंडा रोवला. विशेष म्हणजे तिच्या Fuoco Di Su Me (Fire At My Heart) या इटालियन चित्रपटासाठी तिला मिलान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये उत्कृष्ट अभिनयाचा पुरस्कार मिळाला.श्रुती मराठेने देवरा: पार्ट १मधून टॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे, तर सुबोध भावे यांचा हर हर महादेव हा मराठीतील पहिला चित्रपट ठरला, जो हिंदी, तमीळ, तेलगू, कन्नड अशा अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होऊन पॅन इंडिया स्तरावर प्रदर्शित होण्याचा बहुमान पटकावला आहे.तमीळ सिनेमाचे सुपरस्टार रजनीकांत आणि त्यानंतर कमल हसन यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत सीमोल्लंघनाचा एक नवा अध्याय सुरू केला. आजच्या काळातील पुष्पा : द राइज हा मूळचा तेलगू चित्रपट असून, पुढे हिंदी, कन्नड, मल्याळी अशा अनेक भाषांमध्ये डब झाला. विशेष म्हणजे हिंदी डब झालेल्या सिनेमात अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा’ या भूमिकेला मराठमोळ्या श्रेयस तळपदेने आवाज दिला आहे. .भारतीय सिनेमाचा जागतिक प्रवासभारतीय कलाकारांचाही परदेशी चित्रपटांकडे झुकाव वाढला आहे. ओम पुरी यांनी East Is East, City of Joy, इरफान खान यांनी Life of Pi, The Namesake, ऐश्वर्या राय बच्चन हिने Bride and Prejudice, Pink Panther 2, प्रियांका चोप्रा जोनास हिने Heads of State, Baywatch, दीपिका पदुकोण हिने xXx: Return of Xander Cage आणि अली फझलने Victoria and Abdul अशा चित्रपटांमधून जागतिक पातळीवर ठसा उमटवला.याउलट भारतीय चित्रपटांतही परदेशी कलाकारांनी काम केलंय. लगानमध्ये पॉल ब्लॅकमॅन, रेचल शेली यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. मेक्सिकन अभिनेत्री बार्बरा मोरी ही हृतिक रोशनसोबत काईट्समध्ये झळकली. तसेच क्लाइव्ह स्टॅन्डन (नमस्ते लंडन), ॲलीस पॅटन (रंग दे बसंती), रॉन स्मायली (मंगल पांडे), मॅग्डा गॉमेस (चक दे इंडिया), सारा थॉमसन (राजनीति) यांसारख्या अनेक विदेशी कलाकारांनीही भारतीय चित्रपटांमध्ये काम करून या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला बळ दिले.भारतीय सिनेमातील बदलपूर्वी लेखक हे पडद्यामागचे कलाकार म्हणून ओळखले जात. मात्र बॉलिवूडचे खरे अँग्री यंग मॅन ठरलेले सलीम-जावेद या जोडीने हा प्रवाह बदलला. शोले, दिवार, जंजीर यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमुळे पटकथा लेखकांची ताकद प्रेक्षकांसमोर आली. त्यांच्या नावाने सिनेमाची पोस्टर्स झळकू लागली. लेखकांना नायकांसोबत समान ओळख मिळवून देण्याची त्यांनी सुरू केलेली ही चळवळ आज डिजिटल युगातही हिंदीसह मराठी सिनेसृष्टीतही नवीन उंचीवर पोहोचली आहे.नागराज मंजुळे यांच्या सैराट या चित्रपटाने अमेरिकेतील प्रेक्षकांनाही ‘याड लावलं’ आणि ‘झिंगाट’ची झिंग न्यू यॉर्क, सिंगापूर येथील प्रेक्षकांवरही चढली. ‘तांबडी चामडी...’, ‘गुलाबी साडी...’ या गाण्यांवर ठेका धरत पुरा लंडनही ठुमकला... तर दंगल, बाहुबली यांसारखे सिनेमेही परदेशी प्रेक्षकांत प्रचंड लोकप्रिय ठरले. दो बिघा जमीन, लंच बॉक्स, सलाम बॉम्बे यांसारख्या चित्रपटांना कान्स चित्रपट महोत्सवात विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं. तमीळ भाषेतील The The Elephant Whisperers या डॉक्युमेंटरी शॉर्ट फिल्मला तर ऑस्करसारखा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला.'वेडेच जग बदलू शकतात आणि शहाणे त्यांच्या मागे येतात,' असे ब्लॉकबस्टर मुग़ल-ए-आझमचे दिग्दर्शक के. असिफ म्हणाले होते. खरंच, त्याकाळी २०० फूट लांब, ८० फूट रुंद आणि ३५ फूट उंच असा भव्यदिव्य शीशमहलचा सेट उभा करणे म्हणजे एक प्रकारचा वेडेपणाच होता. पुढे त्यातलं 'जब प्यार किया तो डरना क्या...' हे गाणं अजरामर ठरलं. त्याचप्रमाणे 'रिमझिम गिरे सावन...' हे गाणं चित्रित करताना अमिताभ बच्चन आणि मोसमी चटर्जी यांनी मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर, भर पावसात, कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय सामान्य माणसासारखे फिरत अभिनय केला होता. हेही त्याकाळी नवीनच होतं. .तंत्रज्ञानाच्या सीमोल्लंघनाची भारतीय सिनेमाची झेपपूर्वी 'कभी कभी मेरे दिल में...', 'ये हसीं वादियाँ...' यांसारख्या रोमॅंटिक गाण्यांचं चित्रीकरण पृथ्वीवरील स्वर्ग - काश्मीरमध्ये व्हायचं. पण आजच्या व्हीएफएक्ससारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे एखादं गाणं अवकाशातही चित्रित केल्यासारखं वास्तवदर्शी दाखवणं शक्य झालं आहे. आहे.भारतीय सिनेमाने गेल्या दोन दशकांत जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशक्य वाटणाऱ्या कल्पनांचं सीमोल्लंघन केलं आहे. व्हीएफएक्स, सीजीआय आणि डिजिटल फिल्ममेकिंगमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली आहे.कोई मिल गया आणि क्रिशमध्ये व्हीएफएक्स वापरून भारतीय सिनेमात पहिल्यांदाच स्पेशल पॉवर असणारा सुपरहिरो साकारता आला.रा.वनमध्ये थ्रीडी आणि ॲनिमेशनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला.राजामौलींच्या मख्खीमध्ये सीजीआयच्या साहाय्याने वास्तवदर्शी माशी निर्माण करण्यात आली.बाहुबलीमध्ये सीजीआय, ग्रीन स्क्रीन, मिनिएचर मॉडेल्स आणि प्रगत व्हीएफएक्स यांचा संगम करून भव्य सेट, आकर्षक युद्धदृश्ये साकारली गेली. त्यामुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीचं नाव जागतिक स्तरावर पोहोचलं.RRRने तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तांत्रिक कौशल्य सिद्ध करत ऑस्करचा सन्मान मिळवला.ब्रह्मास्त्रमध्ये सीजीआय वापरण्याचा नवा प्रयोग झाला.मराठी आणि हिंदीचे मिश्रण असलेल्या तुंबाडमध्ये ॲटमॉस्फिअरिक व्हीएफएक्स आणि ॲडव्हान्स साउंड डिझाईन वापरून भयावह वातावरण निर्माण केलं.वेब सिरीजच्या क्षेत्रातही Scared Games आणि The Family Manसारख्या मालिकांमध्ये कलर ग्रेडिंग, व्हिज्युअल एनहान्समेंट आणि डिजिटल सिनेमॅटोग्राफीच्या माध्यमातून भारतीय चित्रपटसृष्टीने तंत्रज्ञानाच्या सीमेपलीकडे झेप घेतली आहे. .थिएटरच्या पलीकडचं जगपूर्वी एखादा चित्रपट पाहायचा असेल, तर प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये जावं लागे किंवा तो टीव्हीवर कधी प्रसारित होईल, याची वाट पाहावी लागे. मात्र आज नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम, जिओ हॉटस्टार, झी५ यांसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समुळे चित्रपट पाहण्याचा संपूर्ण अनुभवच बदलला आहे. आता चित्रपट, वेब सीरिज किंवा माहितीपट काहीही असो, आपल्याला हव्या त्या क्षणी मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टीव्हीवर पाहता येतं. झाल्या. त्याच धर्तीवर भारतीय कंटेंटलाही जागतिक व्यासपीठ मिळालं आहे. किल्ला व कोर्टसारखे मराठी चित्रपट ओटीटीच्या माध्यमातून केवळ आंतरराष्ट्रीय फेस्टिव्हल्सपुरते न राहता सामान्य परदेशी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले. हिंदीतील पाताल लोक, मिर्झापूर आणि दिल्ली क्राईम यांसारख्या वेब सीरिजनी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले. शिवाय थिएटरच्या चौकटीत बसू न शकणाऱ्या कथा आज Dice Media किंवा Filter Copyसारख्या निर्मिती संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत आहेत.ओटीटीमुळे भारतीय सिनेमासृष्टीच्या कमाईच्या सीमाही मोठ्या प्रमाणात विस्तारल्या आहेत. पूर्वी चित्रपटांचा महसूल प्रामुख्याने बॉक्स ऑफिसवर अवलंबून असे. एखादा चित्रपट फ्लॉप झाला की निर्मात्याला मोठा तोटा सहन करावा लागायचा. पण आता ओटीटी कंपन्या थेट चित्रपटांचे डिजिटल हक्क विकत घेतात, त्यामुळे निर्मात्यांना ठरावीक नफा मिळतो. कोविडकाळात गुलाबो सीताबोसारखे चित्रपट थेट ओटीटीवर रिलीज होऊन शेकडो कोटींचा महसूल मिळवू शकले. तर रोहित शेट्टीच्या सूर्यवंशीसारख्या बिग बजेट चित्रपटाने थिएटरसोबतच ओटीटीवरही जबरदस्त कमाई केली. यामुळे चित्रपटसृष्टी केवळ थिएटर किंवा सॅटेलाइट हक्कांवर अवलंबून न राहता डिजिटल हक्क, सबटायटल्स, डबिंग, आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षक, जाहिराती आणि सबस्क्रिप्शन फी यांसारख्या विविध मार्गांनी नफा मिळवू शकते.अशाप्रकारे भारतीय सिनेमा हाकदम कदम मिलाये जागगन गगन झुकाये जारख हौसला कर फैसलातुझे वक्त बदलना है....असं ध्येय उराशी बाळगत बहुअंगाने आणि बहुढंगाने सीमोल्लंघन करत जगभरात विस्तारत आहे.(स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.) 