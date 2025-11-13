Premium|Indian Culture: सांस्कृतिक वारसा जपणारी भारतीय वाद्यसंस्कृती

स्वानंदी गिरीशभारतीय संस्कृती आपल्याला वाद्यांकडे केवळ ध्वनीनिर्मितीचं साधन म्हणून पाहायला शिकवत नाही, तर त्या त्या सणांची, उत्सवांची, प्रदेशांची ओळख म्हणून वाद्यांकडे पाहायला शिकवते. श्रद्धेची अभिव्यक्ती आणि पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेला सांस्कृतिक वारसा म्हणून पाहायला शिकवते. आणि हेच आपलं सर्वात मोठं संचित आहे असं वाटतं.भारतीय संस्कृतीत सण आणि उत्सव अतिशय उत्साहात साजरे करण्याची परंपरा आहे. त्या सणांशी असंख्य गोष्टी जोडल्या गेल्या आहेत. सणांची रंगत वाढवणाऱ्या वाद्यांचा उपयोग केवळ मनोरंजन म्हणून केला जात नाही, तर त्यांचा धार्मिक विधींसोबत, पारंपरिक नृत्यासोबत सुंदर मिलाफ घातला जातो. भारतीय संस्कृतीत वाद्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व दिलेलं दिसतं. इतकं की आपल्या देवी-देवतांच्या हातातसुद्धा काही वाद्यं दिसून येतात! ज्ञान आणि कलेची देवता असणाऱ्या देवी सरस्वतीच्या हातातली वीणा सप्तसुरांची निर्मिती दर्शवते, विष्णूच्या हातातला शंख पवित्र नाद निर्माण करतो, प्रेमाचा आणि आनंदाचा संदेश देणाऱ्या कृष्णाच्या हातातली बासरी मधुरतेचं प्रतीक समजली जाते, तर शंकराचा डमरू लय दर्शवतो. नारदमुनींच्या हातातल्या चिपळ्या आणि वीणा संकीर्तनाचं महत्त्व सांगतात. .‘वद्’ या धातूपासून वाद्य हा शब्द तयार झाला आहे. जे ‘वदू’ शकतं, ज्याला माणूस बोलतं करू शकतो किंवा ज्यातून ध्वनीनिर्मिती होते ते ‘वाद्यं’. खरंतर प्रत्येक सण-उत्सवाचं स्वतःचं असं एक ‘ध्वनीरूप’ असतं आणि ते ध्वनीरूप काही ठरावीक वाद्यांमुळे प्राप्त होत असतं. संगीताशिवाय अपुऱ्या भासणाऱ्या सणांशी अनेकविध वाद्यं जोडली गेली असल्यामुळे सणांचं आणि संगीताचं नातं श्वास आणि उच्छ्वासासारखं आहे, असं मला वाटतं.आपला प्रत्येक सण वाद्यांच्या माध्यमातून जणू खास भावभावना व्यक्त करत असतो. आषाढातली वारी टाळ, मृदंगाच्या गजराशिवाय अपूर्ण वाटते. वारीत होणारा ‘जय जय राम कृष्ण हरी’चा गजर आणि टाळ-मृदंगाच्या लहरी केवळ वारकऱ्यांनाच नाही, तर श्रोत्यांच्या मनालाही समाधान देतात. मृदंगाच्या तालावर आळवली जाणारी भजनं आणि वीणेच्या तालावर गायली जाणारी कीर्तनं बघ्यांनाही नकळत ताल धरायला लावतात. कीर्तनकाराच्या हातातल्या चिपळ्या तर मंगलमय वातावरणनिर्मिती करण्यात पारंगत असतात! .आजकाल गणेशोत्सवाची चाहूल हवामानातल्या बदलांपेक्षा हळूहळू परिसरात सुरू होणाऱ्या ढोल-ताशांच्या गजरामुळे जास्त होते, नाही का? भाद्रपदाच्या महिनाभर आधीपासूनच आजूबाजूच्या मोकळ्या जागांमध्ये ढोल-ताशा पथकांच्या सरावाला सुरुवात झालेली असते. तो ढोल-ताशांचा नाद आपल्याला गणपतीच्या आगमनाच्या तयारीला लागण्याची आठवण करून देत असतो. बाप्पाचं आगमन साजरं करताना आणि त्याला निरोप देताना होणारा ढोल-ताशांचा गजर गणेशोत्सवाची ओळख ठरू लागला आहे. अशा जल्लोषात गणरायाचं घरी आगमन झाल्यावर केली जाणारी आरती टाळ वाजल्याशिवाय आणि घंटानादाशिवाय अपुरी ठरते.गणेशोत्सवानंतर ओढ लागते ती देवीच्या स्वागताची. देवीच्या पूजेवेळी होणारा शंखनाद आसमंतात दुमदुमला की वातावरण प्रसन्न होऊन जातं. नवरात्रात मुख्यतः गुजरातमध्ये आणि इतरही राज्यांत ठिकठिकाणी गरबा आणि दांडियाचं आयोजन केलेलं असतं. पारंपरिक गरबा खेळताना ढोल वाजवण्याची पद्धत आहे. नृत्य करताना पायात घातलेले घुंगरू नादमय लय निर्माण करतात. .Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.दिवाळीची चाहूल लागते तीच मुळी सुरमयी कार्यक्रमांच्या मांदियाळीमुळे. 'दिवाळी पहाट' या शीर्षकाखाली महाराष्ट्रभर होणारे कार्यक्रम म्हणजे विविध वाद्यांचं आणि वादकांचं सादरीकरण ऐकण्याची पर्वणीच! सुरांची सोबत नसताना, केवळ वाद्यं वाजवून केली जाणारी सादरीकरणं आपल्याला बोचणारी थंडी आणि इतरही बरंच काही विसरायला लावतात. दिवाळीत घरी वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी हमखास सनईवर वाजवलेले राग यूट्यूबवर लावले जातात. समृद्धीच्या आगमनाची चाहूल लागते, ती या वातावरणनिर्मितीमुळेच!आपल्याकडे महाराष्ट्रात छट पूजेची प्रथा नसली, तरी भारतभर मनोभावे ही पूजा केली जाते. यावेळी ढोलकीसोबतच बासरी आणि हार्मोनियम अशा शांत वाद्यांचा वापर केला जातो. अनेक राज्यांत प्रामुख्यानं लोकवाद्यांचा वापर केला जातो, कारण यातूनच लोकसंगीताशी नाळ जोडलेली राहते. केरळमध्ये ओणमच्या दिवशी चेंडा या वाद्याचा नाद असतो. केरळमधली 'पंदि मेलम' या तालवाद्यांच्या ख्यातनाम मैफलीत चेंडा, इलाथालम, कुझल, कोंबू यांसारख्या वाद्यांचं ऊर्जावान सादरीकरण होतं. आसामच्या बिहू या उत्सवात ढोलासोबत म्हशीच्या शिंगापासून तयार केलेल्या पेपा या वाद्याची आणि बांबूपासून तयार झालेल्या गोगोना या वाद्याची साथ असते. या वाद्यांचा ठेका म्हणजे सुगीचं आणि उत्साहाचं प्रतीक मानलं जातं. होळीला वाजवली जाणारी टिमकी आणि नागपंचमीला वाजवली जाणारी पुंगी ही वाद्यं सध्या काही अंशी दुर्मीळ झाली असली, तरी अजूनही त्या सणांची ओळख म्हणून मिरवतात. विवाह समारंभांचं आणि सनईचं तर नातंच अनोखं आहे! कुठल्याही लग्नसमारंभाची सुरुवातच सनईच्या मंगलमय सुरांनी होते. सनई आणि चौघडा ही जोडगोळी समारंभांना शान आणते. .Premium|Folk Musical Instruments: लोकवाद्यांच्या सुरांनी विणलेली भारतीय संस्कृतीची नाळ.आपली ही वाद्यसंस्कृती तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकामुळे धोक्यात येईल का काय, असं वाटतं. हल्ली बऱ्याच ठिकाणी सण-समारंभांवेळी पारंपरिक वाद्यांना थारा न देता डीजेचा वापर होताना दिसतो. एआयमुळे सर्व प्रकारच्या वाद्यांचे 'यांत्रिक' आवाज ऐकायला मिळतात. यामुळे वाद्यं शिकण्याची आणि वाजवण्याची मेहनत मागे पडेल का, अशी शंका मनात घर करते. नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेली काही लोकवाद्यं पुनरुज्जीवित होतील का नाही, याविषयीही शंका वाटते. अर्थातच अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी अनेक वादक, कलाकार आणि संगीतप्रेमी प्रयत्नशील आहेत. आपली वाद्यपरंपरा जपत आहेत. वाद्यांचं शास्त्रीय व सांस्कृतिक महत्त्व नव्या पिढीला समजावून सांगत आहेत.यावरून हे सिद्ध होतं, की भारतीय संस्कृती आपल्याला वाद्यांकडे केवळ ध्वनीनिर्मितीचं साधन म्हणून पाहायला शिकवत नाही, तर त्या त्या सणांची, उत्सवांची, प्रदेशांची ओळख म्हणून वाद्यांकडे पाहायला शिकवते. श्रद्धेची अभिव्यक्ती आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला सांस्कृतिक वारसा म्हणून पाहायला शिकवते. आणि हेच आपलं सर्वात मोठं संचित आहे असं वाटतं.(स्वानंदी गिरीश पुणेस्थित शास्त्रीय संगीत अभ्यासक व शिक्षिका आहेत.) 