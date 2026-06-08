किशोर पेटकर भारताच्या राष्ट्रीय संघाला दर्जेदार फुटबॉलपटू देऊ शकणाऱ्या आयएसएल स्पर्धेचा भर पायाभूत विकासावरही होता. मात्र मागील चार वर्षांतील प्रशासकीय घोळामुळे आयएसएल स्पर्धा आता कोमेजू लागलीय. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे सचिवपद मानद नाही, तर ते पूर्णवेळ आहे. दर चार वर्षांनी विश्वकरंडक फुटबॉलचे वारे वाहू लागले, की भारतीय संघ या सर्वात मोठ्या स्पर्धेच्या मैदानात का नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी शोधाशोध सुरू होते. विश्वकरंडक स्पर्धा संपली, की पुन्हा फुटबॉलचा विसर पडतो. गेली कित्येक वर्षे हे असेच घडत आहे, पण दुर्दैवाने त्यात बदल होत नाही. देशातील फुटबॉल एकाच जागी आहे, येथील फुटबॉलचा दर्जा उंचावत नाही, खेळाडूंवर मर्यादा येतात. ऑस्ट्रेलियन अँग्लो-इंडियन रायन विल्यम्स याच्यासारख्या तिशी उलटलेल्या फुटबॉलपटूला भारतीय नागरिकत्व बहाल करून राष्ट्रीय संघातून खेळविले जाते. भारतीय वंशाचे फुटबॉलपटू इतर देशांत कोठे खेळत आहेत का, याचा शोध अजूनही सुरू आहे. आयात खेळाडूंसाठी शोधाशोध करण्याऐवजी देशातील फुटबॉल गुणवत्तेचा पाया भक्कम करण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. हमखास गोल करणारा महान फुटबॉलपटू सुनील छेत्री याला पर्यायी आघाडीपटू अजूनही सापडलेला नाही. त्यामुळेच जून २०२४मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर वयाच्या चाळिशीत त्याला मार्च २०२५पुन्हा आंतरराष्ट्रीय मैदानात उतरावे लागले. .आशियाई फुटबॉल महासंघाचा (एएफसी) ग्रासरूट फुटबॉल कार्यक्रम देशात रीतिरिवाजापुरता साजरा केला जातो, आणि त्यानंतर सगळीकडे शुकशुकाट होतो. वयोगट पातळीवरील आशिया करंडक स्पर्धेत भारताला बाद फेरीचा टप्पा पार करता येत नाही. काही दिवसांपूर्वी भारतीय फुटबॉल संघाचे माजी प्रशिक्षक मानोलो मार्केझ टीकात्मक सुरात स्पष्टच बोलले. त्यांच्यानुसार, भारतीय फुटबॉलमधील सद्यःस्थिती आपत्तीजनक असून भविष्य धूसर असताना येथे काम करणे कठीण आहे. मार्केझ भारतीय फुटबॉलसाठी नवखे नाहीत. हे ५७ वर्षीय स्पॅनिश मार्गदर्शक २०२०मध्ये भारतात आले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हैदराबाद एफसीने आणि मागील तीन वर्षांपासून एफसी गोवाने सफलता अनुभवली. नवोदित खेळाडूंचा हुरूप वाढविणारे मार्केझ यांनी २०२४-२०२५ या कालावधीत ११ महिन्यांसाठी भारतीय संघाचे प्रशिक्षकपदही भूषविले. महासंघातील गोंधळाच्या वातावरणात त्यांना राष्ट्रीय संघाचे प्रशिक्षकपद मानवले नाही, ते पुन्हा पूर्णवेळ एफसी गोवाकडे गेले. भारतातील सहा वर्षांच्या वास्तव्यात त्यांना प्रकर्षाने जाणवले, की देशातील पायाभूत पातळीवरील फुटबॉलची घडी पूर्णतः विस्कटलेली आहे. ग्रासरूट फुटबॉल दिशाहीन राहिला, तर भारताला प्रगती साधणे खूपच अवघड आहे.दिशाहीन फुटबॉल प्रशासनयावर्षी ११ जून ते १९ जुलै या कालावधीत अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडात होणाऱ्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा आवाका प्रचंड वाढला आहे. यंदा जगभरातील ४८ संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत. आपला देश विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या पात्रतेत दुसऱ्या फेरीचा टप्पाही पार करू शकत नाही. भारतीय फुटबॉल प्रशासन गोंधळलेले आहे. सप्टेंबर २०२२मध्ये भारताचे माजी आंतरराष्ट्रीय गोलरक्षक कल्याण चौबे यांनी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हा वाटले होते, की एका माजी खेळाडूकडे जबाबदारी आल्याने देशातील फुटबॉलमध्ये क्रांती घडेल, ढाचा पूर्णतः बदलून जाईल. दुर्दैवाने फासे उलटेच पडले. फिफाच्या जागतिक मानांकनात २०२५ वर्षाखेरीस १४२व्या, तर सध्या १३६व्या क्रमांकावर असलेला भारतीय पुरुष फुटबॉल संघ पुढील वर्षी सौदी अरेबियात होणाऱ्या आशिया करंडक स्पर्धेसही पात्र ठरू शकला नाही.भारतीय फुटबॉल संघाला खेळाडू पुरविणारी इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) स्पर्धा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आयएसएल स्पर्धा फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) यांच्यातर्फे घेण्यात येत असे. त्यात रिलायन्सचीही भागीदारी होती. ८ डिसेंबर २०२५ला एफएसडीएल व एआयएफएफ यांच्यातील व्यावसायिक भागीदारी करार संपुष्टात आला. त्यामुळे २०२५-२६मधील आयएसएल स्पर्धा लांबली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या संविधानात बदल झाला. त्यास महासंघाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने स्वीकृती दिली. नव्या संविधानानुसार, व्यावसायिक भागीदारी कराराची व्याख्याही बदलली. त्यानुसार काम करणे महासंघाला अजूनही शक्य झालेले नसून, २०२६-२७मधील आयएसएल स्पर्धा कधी होणार याची अजून स्पष्टता नाही. हल्लीच महासंघाच्या आणखी एका विशेष आमसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला मंजुरी मिळाली. मात्र त्याचवेळी आयएसएलसाठी व्यावसायिक भागीदार निवडण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. .भारतीय फुटबॉलची पीछेहाटप्रफुल्ल पटेल एआयएफएफचे अध्यक्ष असताना कुशल दास यांनी २०१० ते २०२२ या कालावधीत फुटबॉल महासंघाचे सचिवपद भूषविले. त्या कालावधीतील प्रशासकीय कामकाजात त्रुटीही असतील, पण फुटबॉलची पीछेहाट झाली नव्हती. २०१७मध्ये १७ वर्षांखालील पुरुष विश्वकरंडक, तर २०२२ मध्ये १७ वर्षांखालील महिला विश्वकरंडक स्पर्धा भारतात झाली. २०१४ला आयएसएल स्पर्धेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. २०१७-१८पासून आशियाई फुटबॉल महासंघाची आयएसएल स्पर्धेला मान्यता लाभली. २०२१मध्ये भारतीय क्लबला एएफसी चँपियन्स लीगमध्ये थेट स्थान मिळाले. इगोर स्टिमॅक प्रशिक्षक असताना २०२० ते २०२३ या कालावधीत भारत जागतिक मानांकनात शंभरीच्या आसपास होता. २०२३मध्ये ९९व्या क्रमांकापर्यंत प्रगती साधली. वादाच्या पार्श्वभूमीवर स्टिमॅक यांना जून २०२४मध्ये डच्चू देण्यात आला, मात्र करारभंगापोटी महासंघाला स्टिमॅक यांना सुमारे सुमारे तीन कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागली.भारताच्या राष्ट्रीय संघाला दर्जेदार फुटबॉलपटू देऊ शकणाऱ्या या आयएसएल स्पर्धेचा भर पायाभूत विकासावरही होता. मात्र मागील चार वर्षांतील प्रशासकीय घोळामुळे आयएसएल स्पर्धा आता कोमेजू लागलीय. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे सचिवपद मानद नाही, तर ते पूर्णवेळ आहे. कल्याण चौबेंच्या अध्यक्षतेखाली नवी कार्यकारिणी सक्रिय झाली, तेव्हा फिफाचे माजी विकास अधिकारी शाजी प्रभाकरन एआयएफएफचे सचिव झाले. सप्टेंबर २०२२मध्ये त्यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर नोव्हेंबर २०२३मध्ये त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यास महासंघातील प्रशासन वाद कारणीभूत ठरल्याचे मानले जाते. शाजी प्रभाकरन पदमुक्त झाल्यानंतर उपसचिव एम. सत्यनारायण यांच्याकडे सचिवपदाचा अंतरिम ताबा आला. त्यानंतर जुलै २०२४मध्ये अनिलकुमार प्रभाकरन सचिवपदी नियुक्त झाले. ते सप्टेंबरमध्ये २०२२मध्ये निवडून आलेल्या कार्यकारी समितीचे सदस्य होते. त्यांच्या नियुक्तीस दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. एप्रिल २०२५मध्ये अनिलकुमार यांच्या नियुक्तीस न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर पुन्हा सत्यनारायणन यांच्याकडे जबाबदारी आली असून, ते अजूनपर्यंत पेलत आहेत. गतमोसमात समन्वयाचा अभाव आणि योग्य प्रक्रियेअभावी आय-लीग विजेतेपदाचा घोळ झाला. अखेरीस स्वित्झर्लंडस्थित क्रीडा लवादाकडे धाव घेतल्यानंतर इंटर काशी संघाला दिलासा मिळाला. चर्चिल ब्रदर्सचे विजेतेपद काढून इंटर काशीला विजेते घोषित केले..आशियाई पातळीवर पदावनतीसन २०२५-२६मध्ये संक्षिप्त स्वरूपात आयएसएल स्पर्धा झाली. प्रत्येक संघाला तेराच सामने खेळायला मिळाले. १४ फेब्रुवारी ते २१ मे या कालावधीत स्पर्धा घाईगडबडीत आटोपती घ्यावी लागली. स्पर्धा द्विसाखळी पद्धतीने होम-अवे खेळली गेली नाही. ही त्रोटक स्वरूपातील स्पर्धा आशियाई फुटबॉल महासंघाला मान्य झालेली नाही. एएफसी चँपियन्स लीग एलिट अथवा एएफसी चँपियन्स लीग २ स्पर्धेत स्थान मिळविण्यासाठी त्या देशातील अव्वल श्रेणी लीगमध्ये एका क्लबने किमान २४ सामने खेळणे आवश्यक आहे, तसेच लीगचा कालावधी किमान आठ महिन्यांचा असावा लागतो. त्यामुळेच २०२७-२८पासून भारतीय क्लब संघांची एएफसी चॅलेंज लीग या तृतीय श्रेणी स्पर्धेत पदावनती झाली आहे. फक्त एकाच संघाला प्ले-ऑफ फेरीत खेळण्यासाठी पात्रता मिळणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी एफसी गोवा संघाने थेट एएफसी चँपियन्स लीग स्पर्धेच्या गटसाखळीत खेळण्याचा मान मिळविला होता. गतवर्षी एएफसी चँपियन्स लीग २मध्ये मोहन बागान सुपर जायंट व एफसी गोवा असे दोन संघ होते.आयएसएल स्पर्धा त्रोटक स्वरूपात होऊनही सवलत मिळाल्याने आगामी २०२६-२७मध्ये एएफएसी चँपियन्स लीग २मध्ये आयएसएल विजेता ईस्ट बंगाल व सुपर कप विजेता एफसी गोवा हे भारतीय संघ प्ले-ऑफ फेरीत खेळतील. आशियाई क्लब पातळीवर भारताचा क्रमांक आता दहावरून पंधरावर घसरला आहे. मानोलो मार्केझ आपल्या प्रत्येक आयएसएल पत्रकार परिषदेत भारतीय क्लब संघांनी नियमितपणे आशियाई पातळीवरील स्पर्धांत खेळायला हवे, ही बाब आग्रहाने मांडत असत. या पातळीवरील दर्जेदार प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध खेळल्याने आपोआपच भारतीय फुटबॉलचा स्तर उंचावेल, असे मार्केझ यांचे म्हणणे असे. यंदा आवश्यक निकष पूर्ण न केल्यामुळे आयएसएल स्पर्धेतील १४ पैकी फक्त सात क्लब्जनाच २०२६-२७साठी परवाना प्रीमियर १ प्रक्रियेत निर्बंधांसह मान्यता मिळाली आहे, ही बाबही चिंताजनक आहे. क्लबही महासंघावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. मे महिन्याअखेरीस लंडनमध्ये होणाऱ्या युनिटी कप स्पर्धेसाठी मुख्य प्रशिक्षक खालिद जमील यांनी भारतीय संघात निवडलेल्या आपल्या सात खेळाडूंना मोहन बागान सुपर जायंटने ऐनवेळी माघारी बोलावले..मी वेगळ्या संस्कृती आणि देशातून आलो आहे, जिथे मला हवे ते स्पष्टपणे बोलता येते. पण येथे परिस्थिती तशी दिसत नाही. भारतात फुटबॉलशी संबंधित लोक आणि पत्रकार सध्याच्या परिस्थितीबद्दल स्पष्टपणे बोलत नाहीत, असे मला वाटते. ही परिस्थिती पूर्णपणे गोंधळाची आणि दुर्दैवी आहे.- मानोलो मार्केझ, एफसी गोवाचे प्रशिक्षकजूननंतर क्लबकडेच स्पष्टता किंवा नियोजन नसेल, तर ते केवळ माझ्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण खेळाडू आणि प्रशिक्षण समूहासाठी कठीण ठरेल. नियोजनाशिवाय कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही.- ऑस्कर ब्रुझॉन, ईस्ट बंगालचे प्रशिक्षकभारतातील व्यावसायिक फुटबॉलभोवती कायम असलेल्या अनिश्चिततेमुळे मोठी चिंता आणि निराशा व्यक्त करत, इंडियन सुपर लीगमधील क्लब्जना आता सध्याच्या हंगामानंतर लीगमधील आपल्या सहभागाच्या व्याप्तीचा फेरविचार करण्यास भाग पाडले जात आहे.- आयएसएल क्लबच्या संयुक्त निवेदनातून किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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