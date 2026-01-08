Premium|Indian Handicrafts Heritage : पश्मिना ते पैठणी; भारतीय हस्तकलांचा ५००० वर्षांचा प्रवास

वर्षा गजेंद्रगडकर काळाचा अखंड प्रवास आणि बदलांची प्रक्रिया अटळच असली, तरी फक्त एक ऐतिहासिक दस्तावेज म्हणून भारतीय हस्तकलांचं अस्तित्व राहू नये. अनेक आव्हानं, अडचणी चिवटपणे पार करत, भवतालाशी जुळवून घेत, सौंदर्य आणि समृद्धीचा चिरंतन अनुभव देणाऱ्या हस्तकलानिर्मितीच्या रंगीबेरंगी कहाण्या यापुढेही सतत लिहिल्या-सांगितल्या जायला हव्यात. त्यांचा प्रवास यापुढेही शतकानुशतकं सुरूच राहायला हवा.आयुष्य सुंदर आणि समृद्ध करणाऱ्या गोष्टींमध्ये कलेखेरीज दुसरी एखादी गोष्ट क्वचितच असेल. भारतात तर विविध कलांची प्रदीर्घ परंपरा आहे. मानवी वंशाच्या इतिहासाइतकाच इथला कलेतिहास प्राचीन आहे. भारतातल्या नैसर्गिक आणि भौगोलिक विविधतेइतकंच प्रांतोप्रांतीचं कलाविश्व वैविध्यपूर्ण आणि मनोहारी आहे. या कलांनी भारताचा संपन्न सांस्कृतिक वारसा टिकवला आहे आणि तो अखंड पुढेही नेला आहे. संगीत, नृत्य, नाट्य, अशा ललित कलांखेरीज देशाच्या कानाकोपऱ्यात रुजलेल्या विविध हस्तकलाही भारतीय संस्कृतीच्या प्राणधारांना शतकानुशतकं संजीवक श्वास पुरवत आल्या आहेत. ‘मानवी चैतन्य आणि माणसाचे हात एकत्र येतात, तेव्हाच खरी कलानिर्मिती होते,’ असं लिओनार्दो दा व्हिंची म्हणतो, तेव्हा तो हस्तकलांच्या जिवंतपणाची खूणच स्पष्ट करत असतो..Premium | Trump tariff: ट्रम्प धोरण दोघांचे भांडण....भारतीय हस्तकलांना जवळजवळ पाच हजार वर्षांचा इतिहास आहे. गुहांमध्ये काढलेल्या चित्रांवरून तर पुरातत्वज्ञांना अनेक ठिकाणच्या आदिम वसाहतींचे पुरावे मिळाले आहेत. वेगवेगळ्या उत्खननात सापडत राहिलेली मातीची भांडी, लाकडी वस्तू, दागिने यांवरूनच अंदाजे तीन हजार वर्षांपूर्वीच्या सिंधू संस्कृतीची कलासंपन्नता अभ्यासकांच्या लक्षात येत गेली. वैदिक कालखंडात भारतीय हस्तकलांचा लक्षणीय विकास झाला आणि वस्त्रकला, चित्रकला, धातूकाम, तसंच पाषाणाच्या, लाकडाच्या आणि मातीच्या वस्तूंची निर्मिती अशा अनेक कलाक्षेत्रांना झळाळी मिळाली.पुढच्या शतकांमध्ये देशभरातल्या विविध राजवटींनी वेगवेगळ्या कलांना आणि कलाकारांना प्रेरणा व आश्रय देऊन कलापरंपरा समृद्ध केल्या. शिल्पकला आणि आधुनिक दागिन्यांच्या निर्मितीला मौर्यांच्या काळात मोठी चालना मिळाली. गुप्त साम्राज्यात विणकाम, लाकडी आणि दगडी कोरीवकाम, शिल्पकला आणि दागिनेनिर्मिती या कलांना विशेष बहर आला. मुघल कालखंडात मिनिएचर पेंटिंग आणि दगडातल्या कोरीवकामाच्या क्षेत्राला गती मिळाली. काळाच्या प्रवासात या सगळ्याच कलांना अधिकाधिक सुबकता आणि अप्रतिम सौंदर्याचे नाजुक पदर मिळत गेले आणि त्यातून भारताचा वैशिष्ट्यपूर्ण कलावारसा आकार घेत राहिला. ब्रिटिश वसाहतीचा कालखंड आणि औद्योगिकीकरण यांमुळे पारंपरिक भारतीय हस्तकला आणि कारागीर यांच्यापुढे अनेक आव्हानं उभी राहिली; पण विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, सरकारी पातळीवरची सजगता आणि जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशी धारणांना पुन्हा एकदा नव्यानं मिळालेला उजाळा, यांमुळे विविध हस्तकलांचं पुनरुज्जीवन झालं..काश्मीरच्या देखण्या पश्मिना शाली आणि गालिचे, पंजाबचं मोहक फुलकारी भरतकाम, हरयाणामधली मातीची सुबक भांडी, कर्नाटकातल्या कशिद्याच्या साड्या, महाराष्ट्रातली पैठणी, वारली चित्रं आणि कोल्हापुरी चप्पल, पश्चिम बंगालमधलं कांथा भरतकाम, गुजरातची बांधणी आणि ब्लॉक प्रिंटिंग, बिहारची मधुबनी चित्रं, मध्य प्रदेशच्या चंदेरी आणि माहेश्वरी साड्या, दिल्लीचं मीनाकारी वर्क, ओरिसाची पट्टचित्रं... भारताच्या विविध प्रांतांत आणि अक्षरशः कानाकोपऱ्यांत असलेल्या अशा जवळपास तीनेक हजार हस्तकला त्या त्या ठिकाणाची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख जागतिक पटलावरही अभिमानानं सांगताहेत.काळाचा विस्तीर्ण पट पार करताना भारतीय हस्तकलांमध्ये सतत बदल होत राहिले आहेत. माणसांच्या गरजा, सांस्कृतिक-सामाजिक बदल, आणि त्या त्या काळातली व प्रदेशातली धार्मिक मूल्यं लक्षात घेत हे बदल झाले आहेत. प्राचीन काळात भारतीय हस्तकलेच्या वस्तूंची युरोप, आफ्रिका, इराण, इराक अशा देशांमध्ये निर्यात होत होती, या वस्तू तिथे लोकप्रिय होत्या. प्रादेशिक निसर्गाचे आणि संस्कृतीचे रंग-गंध आणि स्थानिक कलाकारांच्या सर्जनशीलतेचा मेळ घालणाऱ्या पारंपरिक भारतीय हस्तकला देशी-विदेशी पर्यटकांना आजही भुरळ पाडतात. त्यामुळेच जागतिक इतिहासातले अत्यंत नाजुक आणि गुंतागुंतीचे कलाप्रकार म्हणून भारतीय हस्तकलांची नोंद जगभरात घेतली जाते..एकीकडे सांस्कृतिक वारसा जपत असतानाच, हस्तकला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये, महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारताच्या विविध प्रांतातले कारागीर समुदाय आपल्या अस्तित्वासाठी हस्तकलेवरच अवलंबून आहेत. अलीकडच्या काळात हस्तकलेच्या वस्तूंमधली ग्राहकांची वाढती रुची बाजारपेठेतल्या संधींना सतत ऊर्जा पुरवते आहे. शिवाय शाश्वत जीवनशैलीचा पुरस्कार करणाऱ्या चळवळीही कुठेकुठे थोडं मूळ धरू लागल्या आहेत. चंगळवाद दूर ठेवून जगण्यातली मनःपूर्वकता जपत, भवतालाचा विचार करत, त्याच्याशी संवादी आयुष्य जगण्याचं आणि वारसाजतनाचं एक प्रभावी साधन म्हणून या चळवळी हस्तकलांना अधोरेखित करत असल्यामुळेही भारतीय हस्तकलांचं स्थान आता थोडं उंचावतं आहे.भारतीय अर्थव्यस्थेला हातभार लावणारा हस्तकला हा शेतीनंतर देशातला दुसरा मोठा उद्योग आहे. या उद्योगाच्या गाभ्याशी, आपलं सगळं आयुष्य या कलेला वाहून घेणारे, कलेवर प्रभुत्व मिळवणारे आणि आपल्या कलेचं संवर्धन करणारे ग्रामीण भारतातले स्त्री-पुरुष कारागीर आहेत. ताजी आकडेवारी सांगते, की प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात जवळपास ६५ लाखांहून अधिक कारागीर देशभरात विखुरलेल्या या उद्योगात काम करताहेत. त्यातही ६४ टक्के प्रमाण स्त्रियांचं आहे. हातमागावर वस्त्र विणणाऱ्या कारागिरांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण तर ७४ टक्के आहे. या कारागिरांच्या कित्येक पिढ्या हीच कला जपत-वाढवत आल्या आहेत. आजवर भारतातल्या बहुतेक सगळ्या हस्तकला अनौपचारिक पण काटेकोर कौटुंबिक प्रशिक्षणाद्वारे पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित होत आल्या आहेत. कलाकार आणि कारागिरांचं कौशल्य, संयम, चिकाटी आणि नावीन्याचा ध्यास यांमुळेच हे पारंपरिक कलाप्रकार जिवंत राहिले आहेत आणि कालप्रस्तुतही राहिले आहेत..Shrimp Conservation Project: कोळंबी संवर्धन प्रकल्पांचे भवितव्य निर्यातीवर; उद्योगात जोखीम अधिक ; सरकारचे पाठबळ हवे.भारतीय हस्तकलांचं सांस्कृतिक महत्त्व आणि रोजगारनिर्मितीची क्षमता लक्षात घेऊन, पेहचान किंवा नॅशनल हँडिक्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमसारखे वेगवेगळे शासकीय उपक्रम सध्या राबवले जाताहेत. पारंपरिक कलांना पाठबळ, कारागिरांची नोंदणी, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञानात्मक आणि आर्थिक साहाय्य, निर्यातीला मदत, बाजारपेठेची उपलब्धता अशा अनेक पातळ्यांवर स्थानिक कारागिरांना या उपक्रमांची मदत होते. पण सरकारी योजना आणि उपक्रमांच्या छताखाली न आलेला, असंघटित कारागिरांचा वर्गही अजून मोठा आहे. या उद्योगांत होणाऱ्या चढ-उतारांचे चटके त्यांना अधिक तीव्रतेनं बसतात.भारताच्या वेगवेगळ्या भागात नैसर्गिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधता इतकी मोठी आहे, की प्रत्येक प्रांत त्या त्या ठिकाणच्या वैशिष्ट्यपूर्ण हस्तकलांद्वारे आपली अस्मिता ठळक करताना दिसतो. ही प्रांतिक विविधता पारंपरिक प्रक्रियांचं संवर्धन करणारी तर आहेच, पण कलात्मक अभिव्यक्तीचा एक विशाल पटही ती जगासमोर उभा करत राहिली आहे. लोककथा, लोकगीतं, पुराणकथा आणि भोवतीचा निसर्ग यांतून प्रेरणा घेत ही कलानिर्मिती होत आली आहे. समकालीन कलाभिरुचीशी नातं जोडत, हस्तकलेचा प्रत्येक नमुना प्राचीन इतिहासाच्या एखाद्या लहानशा तुकड्याची पुनर्निर्मिती करत आला आहे. हस्तकलांचं हे महत्त्व लक्षात घेऊन, त्यांच्याकडे केवळ गृहसजावटीचं एक साधन म्हणून न बघता, या कलानिर्मितीकडे भारतीय संस्कृतीचं उजळ आकाश दाखवणारी खिडकी म्हणून बघायला हवं.गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये, विविध प्रांतांतल्या हस्तकलांना हवामान बदलासारख्या काही पर्यावरणीय संकटांची तीव्र झळ लागली आहे. निसर्गाधिष्ठित असणं हे पारंपरिक हस्तकलांचं अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. स्थानिक हवामान, पाणी, वनस्पती, माती यांचा विचार आणि उपयोग करत, निसर्गाशी संवादी राहत ही कलानिर्मिती होत असते. पण अलीकडच्या काळात दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, प्रदूषण, जैविक विविधतेचा ऱ्हास, तापमानवाढ अशा अनेक प्रश्नांची तीव्रता आणि वारंवारताही वाढली आहे. याचा परिणाम कलानिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता कमी होण्यात किंवा त्यांचा दर्जा खालावण्यात झाल्यामुळे देशभरातल्या अनेक हस्तकला धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच कारागिरांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. आजवर वेगवेगळ्या आव्हानांना तोंड देत भारतीय हस्तकला काळाची कसोटी पार करत आल्या आहेत; पण माणसानं स्वतःच निर्माण केलेल्या आणि मानवी अस्तित्वालाही नख लावणाऱ्या पर्यावरणीय प्रश्नांना त्या कशा सामोऱ्या जातील, हा प्रश्नच अवघड आहे..याखेरीज जागतिक राजकारणाचे बदलते प्रवाह, राष्ट्राराष्ट्रांतले द्वीपक्षीय संबंध यांचाही परिणाम हस्तकला उद्योगावर होतो आहे. भारतीय हस्तोद्योगातल्या वस्तूंसाठी अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे. जवळपास ३३ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीपैकी १२ हजार कोटी रुपयांची निर्यात एकट्या अमेरिकत केली जाते. पण अमेरिकेत अलीकडेच झालेला सत्ताबदल आणि नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी लादलेल्या वाढीव शुल्कामुळे या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. वाढलेल्या शुल्कामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि त्याचा परिणाम अर्थातच मागणी कमी होण्यात होतो. याची झळ देशभरातल्या ठिकठिकाणच्या कारागीर समुदायांना बसली आहे. विशेषतः अजूनही असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेकडो कारागिरांच्या अस्तित्वापुढेच अशा वेळी संकट उभं राहिलं आहे. ‘‘असे धक्के बसतात तेव्हा आमच्या क्षेत्राला आणि आम्हाला वाचवायला हवं, त्यासाठी एक कायमस्वरूपी सुरक्षित आणि पोषक यंत्रणा विकसित करायला हवी. देशाचा वारसा, माणसं आणि पृथ्वी या सगळ्यांसाठीच याची गरज आहे,’’ असं पश्मिना शाली विणणारा काश्मीरमधला कारागीर जेव्हा सांगतो, तेव्हा खरंतर तो हस्तकला उद्योगाचा गाभाच स्पष्ट करत असतो.अशा अनेक प्रकारे माणसाच्या जगण्यावरचा जागतिक प्रभाव सतत वाढत असल्यामुळे दृश्यकला आणि ही कलासंस्कृती वेगानं बदलते आहे. भारतीय हस्तकलांचा समृद्ध वारसा जपायचा, तर देशभरातल्या या कलांची ओळख करून घ्यायला हवी; त्यांचा इतिहास आणि स्थानिक संस्कृतीचा थोडा परिचय करून घ्यायला हवा, निसर्गाशी असलेलं त्यांचं नातं जाणून घ्यायला हवं आणि कलेतिहासात ज्यांची नावं कधीच लिहिली जाणार नाहीत अशा साध्यासुध्या स्थानिक कलाकारांच्या जगण्याकडे तटस्थतेनं किंवा नुसत्या कणवेनं पाहणारी नजर बदलायला हवी. आपण भारतीय संस्कृतीचा अभिमान बाळगत असू, तर कित्येक शतकांची परंपरा असलेल्या या देशी हस्तकला, कलाकार किंवा कारागीर, त्यांचं नैसर्गिक पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना जोडणाऱ्या कड्या न कुरकुरता कशा टिकून राहतील याचा विचार मनात जाणीवपूर्वक रुजवायला हवा. कारण हस्तकला म्हणजे केवळ या अनामिक कलाकारांच्या उपजीविकेचं साधन नाही, तर यातून भारतीय नागरिक म्हणून असणारी आपली अस्मिता आणि आपला सांस्कृतिक वारसा हस्तकलांच्या निर्मितीप्रक्रियेशी जोडलेला आहे. काळाचा अखंड प्रवास आणि बदलांची प्रक्रिया अटळच असली, तरी फक्त एक ऐतिहासिक दस्तावेज म्हणून भारतीय हस्तकलांचं अस्तित्व राहू नये. अनेक आव्हानं, अडचणी चिवटपणे पार करत, भवतालाशी जुळवून घेत, सौंदर्य आणि समृद्धीचा चिरंतन अनुभव देणाऱ्या हस्तकलानिर्मितीच्या रंगीबेरंगी कहाण्या यापुढेही सतत लिहिल्या-सांगितल्या जायला हव्यात. त्यांचा प्रवास यापुढेही शतकानुशतकं सुरूच राहायला हवा.वर्षा गजेंद्रगडकर पर्यावरणाच्या अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.