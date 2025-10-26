Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली..

गौतम पंगू खऱ्या लिबर्टी बेलला जसा तडा गेला आहे तसाच तडा या प्रतिकृतीवरही कोरला होता. रेणू त्याच्यावरून बोट फिरवत राहिली. नवीननं गिफ्ट देताना केलेला विचार तिला खोलवर स्पर्शून गेला आणि तिच्या काळजात एक अनामिक कळ उठली.प्राजक्ता हळूहळू चालत खुर्चीवर येऊन बसली तशी सोफ्यावर सेलफोनवर काहीतरी वाचत बसलेली रेणू डोळ्यांवरचा चष्मा काढत उठली. किचनमध्ये जाऊन एका ट्रेमध्ये प्राजक्ताचा ब्रेकफास्ट घालून ती तो बाहेर घेऊन आली आणि तिनं ट्रे प्राजक्तासमोर ठेवला. ॲव्होकॅडो टोस्ट, उकडलेलं अंडं, ब्लूबेरीज, ऑरेंज ज्यूस आणि चहा. शेजारीच चहा घेत लॅपटॉपवर काम करत बसलेल्या आदित्यला प्राजक्ता म्हणाली, “बघितलंस आदि, आईला इथं येऊन फक्त आठवडा झालाय, पण ती एवढ्यातच आपल्यापेक्षा जास्त अमेरिकन झालीये!”“हो ॲव्होकॅडो टोस्ट मस्त झाला होता. तुम्ही भारतातसुद्धा करता का?” आदित्यनं विचारलं. “नाही रे, परवाच एका आर्टिकलमध्ये रेसिपी वाचली म्हणून ट्राय करून बघावीशी वाटली,” रेणू पुन्हा सोफ्यावर बसत म्हणाली. “अशाच नवनवीन रेसिपी ट्राय करत राहा, आमची चंगळ होईल!” आदित्य लॅपटॉप बंद करत उठला,”चला मी तयार होतो. सेव्हन्टी सिक्सवर ट्रॅफिक वाढायच्या आत निघायला हवं.”“मलाही आज बॅक टू बॅक मीटिंग्ज आहेत यार!” टोस्टचा घास घेत प्राजक्ता म्हणाली,”आई तू हवं तर नेटफ्लिक्सवर काहीतरी बघ. फक्त आवाज थोडा कमी ठेव म्हणजे मला आत डिस्टर्ब होणार नाही.”“ॲक्च्युली मी म्हणत होते आज फिलाडेल्फिया डाऊनटाऊनमध्ये फिरायला जाते. तिथं बघण्यासारखं किती काय काय आहे!”“आज? पण तुम्ही जाणार कशा? मी आज तुम्हाला सोडू शकणार नाही. हवं तर वीकेंडला प्लॅन करू शकतो.” आदित्य म्हणाला. “अरे नाही, कुणी सोडायची गरज नाहीये. मी इथली लोकल ट्रेन घेऊन जाईन. शेड्यूल बघितलंय मी,” हातातला सेलफोन दाखवत रेणू म्हणाली,” तुमच्या घरापासून मॅलव्हर्न स्टेशनपर्यंत चालत जाईन आणि तिथून ट्रेन घेऊन डाऊनटाऊनमध्ये जेफरसन स्टेशनला उतरेन. तिथून पायीच फिरेन. आणि कुठं चुकलेच तर माझ्याकडं फोन आहे आणि त्यावर गूगल मॅप आहे.”आदित्य आणि प्राजक्तानं एकमेकांकडं बघितलं. “अरे वा, आई तू तर अगदी साईटसीईंगला आलेल्या सराईत टूरिस्टसारखं प्लॅनिंग वगैरे करून ठेवलंयस!” प्राजक्ताच्या बोलण्यात उपरोधाची छटा होती का, रेणूला वाटून गेलं. पण ती काही बोलली नाही. .“चांगलंच आहे ना प्राजू! नाहीतर अमेरिकेला येणारे सगळे आईबाबा लोक ‘आम्हाला कुठं जायचं असेल तर मुलांवर अवलंबून राहावं लागतं’ अशी तक्रार करत बसतात. आणि तसंही आता थोडेच आठवडे उरलेत. एकदा का बाळ आलं की आपण सगळे त्याच्याच भोवती फिरणार आहोत! मग आईसुद्धा नातवाच्या ड्युटीमध्ये दिवसभर बिझी होऊन जातील. काल बेबीशॉवरला आलेल्या मंदारच्या सासूबाई सांगत नव्हत्या का - त्यांच्या नातीच्या जन्मानंतर दोन महिन्यांनी पहिल्यांदा त्या घराबाहेर पडल्यात म्हणून? त्यामुळं आत्ताच आईंना काय ते फिरून घेऊ दे!” आदित्य म्हणाला.रेणूनं मुंबईत शिकताना आणि नंतर तिथल्याच म्युझियममध्ये क्युरेटर म्हणून नोकरी करताना अनेकवेळा लोकलचा प्रवास केला होता. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी ती आज लोकलमध्ये बसत होती. सकाळच्या गर्दीच्यावेळीही फिलाडेल्फियाची ही लोकल तुलनेनं शांत होती. आपापल्या नादात असलेले लोक, इलेक्ट्रॉनिक घोषणांबरोबरच प्रत्येक स्टेशनचं नाव मोठ्यानं सांगणारा कंडक्टर, लोकल जसजशी उपनगरी भागातून मुख्य शहराजवळ यायला लागली तसतशा दिसायला लागलेल्या अत्याधुनिक आणि जुन्या इमारतींचं मिश्रण... तिला ही लोकल आवडली. जेफरसन स्टेशनवर उतरून गर्दीबरोबर वाहत वाहत भुयारी स्टेशनमधून ती वरच्या मुख्य रस्त्याकडं निघाली. तिच्या पर्सला, अंगाला आजूबाजूनं चालणाऱ्या माणसांचा हलकेच स्पर्श होत होता. एस्कलेटरवरून ती वरच्या रस्त्यावर आली - डाऊनटाऊनचं तिला झालेलं पहिलं दर्शन. ऑगस्ट महिन्यातला लख्ख सूर्यप्रकाश शहरावर पसरला होता. अरुंद रस्त्यांवरून दाटीवाटीनं निघालेल्या गाड्या, साइडवॉकवरून लगबगीनं चालणारे लोक, मधेच पैसे मागत बसलेला एखादा बेघर माणूस, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना लागूनलागून असलेली दुकानं, खायच्याप्यायच्या गोष्टी विकणारे छोटे छोटे फूड ट्रक्स... तिनं एक दीर्घ श्वास घेतला आणि नकाशात बघून ती इंडिपेडन्स मॉलकडं चालायला लागली. अमेरिकेची सध्याची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी असली, तरी फिलाडेल्फिया ही पहिली राजधानी. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आणि राज्यघटना इथंच लिहिली गेली. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचं प्रतीक असलेली लिबर्टी बेल इथंच आहे. इंडिपेडन्स मॉलच्या भागातल्या कॉबलस्टोनच्या रस्त्यांवरून, तीनशे वर्षं जुन्या लाल विटांच्या इमारतींमधून चालताना बऱ्याच दिवसांत न जाणवलेलं नवीन काहीतरी तिच्या आत हलकेच जागं व्हायला लागलं. आज तिला औषधांच्या वेळा पाळायच्या नव्हत्या, हॉस्पिटलच्या वाऱ्या करायच्या नव्हत्या. आज ती पूर्ण एकटी होती. मागचं एक वर्षही ती एकटीच होती. पण ते एकटेपण भयाण होतं, अंगावर येणारं होतं. आजचं एकटेपण वेगळं होतं. भोवती अनेक अनोळखी लोक होते. इंग्रजी, स्पॅनिश आणि कुठल्याकुठल्या भाषांतलं बोलणं चाललं होतं, हसण्याचे आवाज होते, पावलांची सळसळ होती. मोठ्या शहराच्या गजबजाटानं तिला लपेटलं होतं. आत कधीपासून साठलेलं काहीतरी सैल होतंय, मोकळं होतंय असं तिला वाटत होतं. इंडिपेडन्स मॉलमधल्या सगळ्या ऐतिहासिक इमारती बघून ती रीडिंग टर्मिनलमधल्या मार्केटकडं आली तेव्हा तिला हलकीशी भूक लागली होती. एका मोठ्या इमारतीच्या आत वसलेली भाज्या, फळं, चीज, मांस, बेक केलेले पदार्थ यांची ही ऐतिहासिक मंडई! आत शिरल्याशिरल्या वेगवेगळे गंध, रंग आणि अनेक भाषांतला संमिश्र कोलाहल तिच्या अंगावर चालून आला. एका बेकरीतून तिनं सँडविच आणि कॉफी घेतली आणि कडेचं एक टेबल पकडून ती सगळा गजबजाट अंगावर घेत थोडा वेळ शांत बसून राहिली. पोटातल्या भुकेची जाणीव झाली आणि तिनं सँडविचचा एक घास घेतला तसा आतला सॉस तिच्या हातावर आणि टॉपवर सांडला. तिला लक्षात आलं की बेकरीतून ती नेमकी पेपर टॉवेल्स आणायला विसरली आहे. सांडलेला सॉस पुसायला पर्समध्ये काही सापडतं का हे ती शोधायला लागली, इतक्यात तिच्या पुढं एक हात आला. त्या हातात काही पेपर टॉवेल्स होते.“हे घ्या. तुमच्या सँडविचनं तुमच्याविरुद्ध जोरदार बंड पुकारलंय त्याला आधी आवरा!”तिनं वर बघितलं. उंच, करडे केस, कपाळावर किंचित घसरलेला चष्मा आणि डोळ्यांत मिश्किल छटा असलेला एक भारतीय माणूस तिच्याकडं बघून हसत होता.“ओह थँक्स!” तिनं त्याच्या हातातून टॉवेल्स घेऊन सॉस पुसला आणि तिला एकदम काहीतरी जाणवलं.“अरे, तुम्ही तर परवा माझ्या मुलीच्या बेबी शॉवरला आला होता ना?”“हो बरोबर ओळखलंत!” तो माणूस खळखळून हसत म्हणाला. डोळ्यांपर्यंत पोहोचणारं मोकळं हसू. “पण खरं सांगू का, मी तुमच्या मुलीला प्रत्यक्ष ओळखत नाही. मी माझ्या देशपांडे नावाच्या मित्राकडं गेलो होतो आणि त्याची फॅमिली तिकडं चालली होती म्हणून त्यांच्याबरोबर मीही फुकटचं खायला आलो होतो. माझं नाव नवीन...” हात पुढं करत तो म्हणाला. .बऱ्याच वर्षांनी ती आज लोकलमध्ये बसत होती. सकाळच्या गर्दीच्यावेळीही फिलाडेल्फियाची ही लोकल तुलनेनं शांत होती. आपापल्या नादात असलेले लोक, इलेक्ट्रॉनिक घोषणांबरोबरच प्रत्येक स्टेशनचं नाव मोठ्यानं सांगणारा कंडक्टर, लोकल जसजशी उपनगरी भागातून मुख्य शहराजवळ यायला लागली तसतशा दिसायला लागलेल्या अत्याधुनिक आणि जुन्या इमारतींचं मिश्रण... तिला ही लोकल आवडली. .क्षणभर अडखळून तिनंही हात पुढं केला, ”मी रेणू. जिच्या बेबीशॉवरला आला होतात तिची म्हणजे प्राजक्ताची आई.”“हो मी पाहिलं होतं तुम्हाला परवा. नुकत्याच भारतातून आलात ना?”तिनं मान डोलावली. “अं, बसा ना...” तिनं समोरच्या खुर्चीकडं हात केला.“थँक यू,” नवीन बसला, ”पण प्लीज तुम्ही खाणं थांबवू नका, नाहीतर तुमच्या सँडविचमधला सगळा सॉस ओघळून ते अगदीच गलितगात्र होऊन जाईल!”ती हसली. “मी स्मॉल सँडविचची ऑर्डर दिली होती. ते इतकं मोठं असेल असं मला वाटलं नव्हतं.”“अमेरिकेतले खाण्याचे साइझेस हा एक स्वतंत्र विषय आहे! पण तुम्ही आत्ता इथं काय करताय?”“अशीच डाऊनटाऊन फिरायला आले होते.”“एकट्याच?”“हो एकटीच! ट्रेन घेऊन आले.”“अरे वा! आय ॲम इम्प्रेस्ड!”“ते का?”“नाही म्हणजे तुम्ही नुकत्याच भारतातून आलात आणि स्वतंत्रपणे फिरताय म्हणून! नाहीतर भारतातून इथं आलेले पॅरेंट्स वीकेंडला आपल्या मुलांबरोबर ग्रोसरी शॉपिंगला नाहीतर ओळखीच्या कुणाकडे जायला तेवढे बाहेर पडतात.”“अच्छा! म्हणजे आमचा असा स्टिरिओटाइप आहे का?” ती नवीनकडं रोखून बघत म्हणाली.”नाही नाही मला तसं म्हणायचं नव्हतं! बट यू नो, तुम्ही करताय ते थोडं अनकॉमन आहे...” एकदम तो गडबडला ते बघून तिला किंचितसं हसायला आलं.“तुम्ही हसताय, पण मी खरं सांगतोय! नवीन शहर बघायचा हाच चांगला मार्ग आहे. पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट वापरायचा आणि पायी भटकायचं! आणि फिलाडेल्फिया छान आहे. इंडिपेडन्स मॉल तर आहेच, पण आर्ट म्युझियम, रॉकी स्टेप्स, फेअरमाऊन्ट पार्क, ओल्ड सिटी... बरंच काही आहे बघण्यासारखं!” नवीन मनापासून बोलत होता.“आज माझा पहिलाच दिवस आहे. पण ही नावं नक्की लक्षात ठेवीन मी!” ती म्हणाली.थोडंसं थांबून तो म्हणाला, ”मी आत्ता इथं पेन्स लँडिंग नावाचा भाग आहे तिथं सहज फिरायला चाललोय. इथून अगदी वॉकिंग डिस्टन्सवर आहे. तिथं डेलावेअर नदीच्या काठानं फिरायला मस्त जागा आहे. तुम्ही आमच्या शहराची ओळख करून घेताच आहात तर...”तिला तो असं विचारतोय याचं आश्चर्यच वाटलं. अनोळखी शहरात, अनोळखी पुरुषाबरोबर असं फिरायला कसं जायचं? पण सकाळपासून तसंही ती नवनवीन गोष्टीच करत होती. तिच्याकडं वेळ होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नवीनच्या डोळ्यांत आश्वस्त करणारा आपलेपणा, आर्जव होतं. तिच्याही नकळत तिनं त्याला होकार दिला.पंधरा-वीस मिनिटांचा डाऊनटाऊनमधून पेन्स लँडिंगकडं जाणारा तो रस्ता ते चालत गेले. भिंतीवर रंगवलेली मोठमोठी चित्रं, रस्त्याच्या कोपऱ्यावर सॅक्सोफोन वाजवत बसलेला एक माणूस, उघड्या कॅफेतून दरवळणारा कॉफीचा वास... हे सगळं ती बघत होती, मनात साठवून घेत होती. अधूनमधून दोघं बोलत होते. तो पस्तीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आला होता. फिलाडेल्फियातल्या एका विद्यापीठात प्रोफेसर होता. त्याच्या बोलण्यातून कुटुंबाचा उल्लेख मात्र येत नव्हता. नवीननं म्हटल्याप्रमाणं पेन्स लँडिंग तिला खूप आवडलं. डेलावेअर नदीच्या विस्तीर्ण पात्राला लागून फिरायला भरपूर जागा होती. काठावर मोठमोठी जहाजं लागली होती. दुपारची वेळ असल्यानं गर्दी कमी होती. एका बाजूला मुलांसाठी खेळायला पार्क होतं, काही रेस्टॉरंट्स होती पण तीही आत्ता बंद होती. ते दोघं थोडावेळ फिरत राहिले. एके ठिकाणी कठड्याला टेकून ती नदीकडं बघत उभी राहिली. दुपारचा स्वच्छ सूर्यप्रकाश नदीच्या पाण्यावर काचेसारखा चमकत होता. वाऱ्याची एक मंद झुळूक तिच्या गालांना, केसांना स्पर्श करून गेली. मगाशी जाणवलेली हलकेपणाची, मोकळेपणाची भावना तिला पुन्हा जाणवायला लागली. बरेच दिवसांत पहिल्यांदाच ती हरवून गेलेल्या गोष्टींविषयी विचार न करता फक्त त्या क्षणाशी तन्मय झाली होती. शेजारी नवीन हात खिशात घालून शांतपणे उभा होता. या क्षणी तिला तिच्या अवकाशात राहायचंय त्यामुळं आत्ता आपल्याला हिच्याशी काहीतरी विषय काढून बोलायची गरज नाहीये हे उमजल्यासारखा... रेणूला तेव्हा जाणवून गेलं - ही त्यांची शेवटची भेट निश्चितच नव्हती!दुसऱ्या दिवशी रेणू पुन्हा ट्रेन घेऊन डाऊनटाऊनला गेली. तिच्याही नकळत तिची पावलं रीडिंग टर्मिनल मार्केटकडं वळली. आजही नवीन तिथं असेल का? आपल्याला अशी अधीरता जाणवते आहे याचं तिलाच नवल वाटत राहिलं. कालच्या टेबलच्या जसजशी ती जवळ यायला लागली तशी तिच्या छातीत किंचितशी धडधड सुरू झाली. ती टेबलापाशी आली... तो तिथं समोर कॉफीचा कप घेऊन बसला होता.“तुम्ही पुन्हा इथं?” आश्चर्य वाटल्याच्या आविर्भावात तिनं विचारलं.“हाच प्रश्न मी तुम्हालाही विचारू शकतो,” तो तिच्याकडं रोखून बघत म्हणाला.“मी? माझी सध्या भटकंती चालू आहे ना, काल सांगितलं नव्हतं का तुम्हाला?”“हो तुम्ही सांगितलं होतं. मीही ते लक्षात ठेवलं. मग आज कुठं फिरायला जायचं?” त्यानं विचारलं आणि ते दोघं एकमेकांकडं बघून खळखळून हसले.त्यानंतर त्यांच्या भेटी ठरवून होत राहिल्या. पुढच्या काही दिवसांत ते फिलाडेल्फियात मनसोक्त भटकले. त्यांनी तिथलं आर्ट म्युझियम पालथं घातलं. म्युझियमकडं जाणाऱ्या आणि सिल्वेस्टर स्टॅलोनच्या रॉकी चित्रपटातल्या एका यादगार प्रसंगाचं चित्रण जिथं झालं होतं त्या ७२ ‘रॉकी स्टेप्स’ ते दोघं चढले. “तुमच्यावर सिनेमा काढला तर तुमचा रोल कुणी करावा असं तुम्हांला वाटतं?” त्यानं विचारलं. “दीप्ती नवल,” ती म्हणाली, ”आणि तुम्ही?” “संजीव कुमार,” तो म्हणाला. “हं, पण त्याला वजन बरंच कमी करावं लागलं असतं!” ती म्हणाली.फिलाडेल्फिया मॅजिक गार्डनमधल्या रंगीबेरंगी मोझॅकच्या कलाकृती त्यांनी पाहिल्या. पानं हळूहळू रंगीबेरंगी होऊ लागलेल्या फेअरमाऊन्ट पार्कमध्ये ते एका ट्रेलवर चालले. एका फूड ट्रकवरून त्यांनी गरमागरम सामोसे आणि चहा घेतला. साऊथ स्ट्रीटवरच्या वेगवेगळ्या दुकानांतून ते फिरले. सूर्यास्ताच्या प्रकाशामध्ये चकाकणारी फिलाडेल्फियाची स्कायलाइन त्यांनी बेन फ्रँकलिन पार्कवेवरून पाहिली. गप्पांमधून नवीनबद्दल तिला हळूहळू कळत गेलं. शिकायला तो अमेरिकेत आला. भारतातल्या बऱ्याच आर्थिक जबाबदाऱ्या त्याच्यावर होत्या. त्या पूर्ण करता करता लग्न वगैरे राहूनच गेलं. मग त्यानंच ठरवलं - नकोच ती भानगड आता. आणि मग युनिव्हर्सिटीत नोकरी पकडली.एव्हाना त्या दोघांनाही एकमेकांचा सहवास आवडू लागला होता. प्रत्येक दिवसागणिक फिलाडेल्फिया शहराच्या साक्षीनं त्या दोघांमध्ये धागे विणले जात होते - मैत्रीचे, कदाचित त्याच्याही पलीकडचे... त्यांनी बघितलेली प्रत्येक जागा नकळत त्यांच्या कहाणीतली स्मरणखूण होत होती.शुक्रवारी दुपारी ते रिटनहाऊस स्क्वेअर पार्कमध्ये बसले होते. उतरणीला लागलेल्या सोनेरी उन्हामध्ये हिरवळ झळाळत होती. पार्कमध्ये मुलं खेळत होती. त्यांचे आई-बाबा जवळच बसून त्यांच्याकडं कौतुकानं बघत होते. धीट खारी आजूबाजूला फिरत होत्या. एक तरुण मुलगी समोर कॉफी आणि कुठलंतरी एनर्जी ड्रिंक ठेवून एकाच वेळी तीन पुस्तकं वाचत हिरवळीवर पहुडली होती.“हे बघा आजकालचे विद्यार्थी, एक ना धड भाराभर चिंध्या!” तो म्हणाला.“विद्यार्थी बिझी आहेत, पण शिक्षकांकडं मात्र बराच वेळ असतो असं दिसतंय!” त्याच्याकडं बघत ती हसत म्हणाली.“अजून समर सेमिस्टर संपली नाहीये, त्यामुळं मला शिकवायचा फारसा लोड नाहीये. एकदा का फॉल सेमिस्टर चालू झाली की आम्हीही बिझी होतो,” तो म्हणाला.उद्या-परवा वीकेंड, प्राजक्ता आणि आदित्यला सुट्टी. म्हणजे आपल्याला एकटीनं डाऊनटाऊनला येता येणार नाही, शहर भटकता येणार नाही, नवीनला भेटता येणार नाही... तिच्या मनात येत होतं. जणू ते ओळखल्यासारखं त्यानं विचारलं, ”मग वीकेंडचा काय प्लॅन?”“प्राजक्ताला कसं वाटतंय त्यावर अवलंबून आहे. नाहीतर वीकेंडची कामं आहेतच - लॉँड्री, ग्रोसरी वगैरे. म्हणजे भटकंतीला सुट्टी! आणि तुम्ही? या वीकेंडला फुकटचं खायला कुठल्या कार्यक्रमात जाणार?”तो हसला पण उत्तर न देता समोर बघत बसून राहिला. तीही काही बोलली नाही. या आठवड्यापूर्वीचं तिचं आयुष्य कैक योजनं लांब राहिल्यासारखं तिला वाटत होतं. हे आपल्याला काय होतंय? असं वाटणं चूक आहे का? आपण प्राजक्ताला नवीनबद्दल सांगितलं नाहीये. एखाद्या शाळकरी मुलीसारखं हे तिच्यापासून लपवून ठेवलंय. असं का? आपल्याला अपराधी वाटतंय का? आपण विश्वासघात करतोय का? पण नक्की कुणाचा?इतक्यात कसलातरी आवाज झाला आणि तिचं लक्ष तिकडं गेलं. पार्कबाहेरच्या रस्त्यावरून एक नर्सच्या वेशातील बाई एक व्हीलचेअर ढकलत चालली होती. व्हीलचेअरवर पेशंटच्या गाऊनमधला एक माणूस बसला होता. डोक्यावरचे केस गेलेले, कृश, खोल गेलेले डोळे, पायांवरून सारखी सरकणारी चादर... तिला एकदम मोठा हुंदका आला.“रेणू? काय झालं?” नवीननं आश्चर्यानं विचारलं. .फिलाडेल्फिया मॅजिक गार्डनमधल्या रंगीबेरंगी मोझॅकच्या कलाकृतीत्यांनी पाहिल्या. पानं हळूहळू रंगीबेरंगी होऊ लागलेल्या फेअरमाऊन्टपार्कमध्ये ते एका ट्रेलवर चालले.एका फूड ट्रकवरून त्यांनी गरमागरम सामोसे आणि चहा घेतला. साऊथ स्ट्रीटवरच्या वेगवेगळ्या दुकानांतून ते फिरले. सूर्यास्ताच्या प्रकाशामध्ये चकाकणारी फिलाडेल्फियाची स्कायलाइन त्यांनी बेन फ्रँकलिन पार्कवेवरून पाहिली. .Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.काही वेळ ती तशीच बसून राहिली. “निशिकांतला - माझ्या नवऱ्याला - कॅन्सर झाला होता...” तिनं डोळे पुसले. तिचा आवाज थरथरत होता, “दहा वर्षं! निदान झालं तेव्हा प्राजक्ता बारावीला होती. तिची परीक्षा तोंडावर आलेली. म्हणून आम्ही तिला सांगितलंच नाही. बारावीनंतर ती घराबाहेर पडली. मी आणि निशिकांत पहिली काही वर्षं एक टीम होतो - आम्ही प्रत्येक ट्रीटमेंटचा पाठपुरावा केला, प्रत्येक क्लिनिकल ट्रायलबद्दल माहिती घेतली. पण काही वर्षांनी कळून चुकलं - फक्त वाट बघणं हातात आहे. प्राजक्ता अमेरिकेला शिकायला आली. आम्हीच हट्टानं पाठवलं, तिची उमेदीची वर्षं यात जाऊ नयेत म्हणून. मग दोघंच उरलो. नातेवाईक तरी करून करून किती करणार? माझं आयुष्य त्याच्याभोवतीच बांधलं गेलं - किमोंचं टाइमटेबल, औषधांचा वास, हॉस्पिटल व्हिजिट्स... त्याला होणारा त्रास बघवायचा नाही. कधी तो हतबल व्हायचा, कधी रडायचा, कधी रागवायचा, कधी किंचाळायचा. मला कधी त्याच्याबद्दल प्रेमाचं भरतं यायचं, कधी दया यायची, कधी रडू यायचं... खोटं का बोलू? कधी भीती वाटायची, रागही यायचा, ‘जाऊ दे याला एकदाचं’ असंही वाटायचं... वाटलं होतं, तो गेल्यावर हमसून हमसून रडेन मी. पण तसं काहीच झालं नाही. नुसतीच दोन तास त्याच्या शेजारी बसून होते. एखाद्या घरातलं फर्निचर बाहेर काढून घर रिकामं करावं तसं वाटलं. ओकंबोकं. पण बाहेर काहीच आलं नाही. सगळं दुःख, सगळे अश्रू जसे एखाद्या बोचक्यात घट्ट बांधून कुणीतरी लांब कुठंतरी ठेवून दिले होते. दिवसेंदिवस काही न करता नुसती सुन्न बसून असायचे मी. व्हिसाच्या अडचणीमुळं प्राजक्ताही येऊ शकली नाही आणि निशिकांत गेल्यावर तीनच महिन्यांत ती प्रेग्नन्ट असल्याचं कळलं. मग तिला त्रास नको म्हणून मला काय होतंय याबद्दल तिलाही काही बोलले नाही. पण खरं सांगू? निशिकांत गेल्यानंतर मी स्वतःचीच ओळख विसरून गेले होते. औषधं, डॉक्टर्स, अपॉइंटमेंट्स, त्याची काळजी घेणं हे सगळं थांबलं होतं आणि या सगळ्याशिवाय मी कोण आहे हे माझं मलाच कळेनासं झालं होतं...” ती बोलायची थांबली.“आणि आता?” नवीननं हलकेच विचारलं. तिनं वळून त्याच्याकडं पाहिलं. त्यांच्या नजरा क्षणभर एकमेकींना मिळाल्या आणि ते दोघं समोर बघत त्यांच्यामधल्या शांततेच्या सोबतीनं एकमेकांशेजारी बसून राहिले.शनिवारची सकाळ. रेणू लिव्हिंग रूममधल्या सोफ्यावर लॉँड्री बास्केटमधल्या कपड्यांच्या घड्या घालत होती. मधेच ती थांबली. हातातला कपडा तिनं बास्केटमध्ये ठेवला, आणि आपल्या फोनमधले मागच्या आठवड्यातले फोटो बघू लागली. लिबर्टी बेल, आर्ट म्युझियम, पेन्स लँडिंग, साऊथ स्ट्रीट, काही नुसतेच रस्त्यावरून फिरताना काढलेले, त्यात तिचे नवीननं घेतलेले, एक-दोन त्याचे तिनं घेतलेले...“गुड मॉर्निंग!” प्राजक्ताचा आवाज आला. ती त्यांच्या बेडरूममधून बाहेर आली होती. रेणूनं पटकन फोन बंद केला.“गुड मॉर्निंग प्राजू! थांब, चहा देते. ब्रेकफास्ट आत्ता करणार की आदित्य उठल्यावर? तुला आवडतो तसा भरपूर भाज्या घालून उपमा केलाय,” ती म्हणाली.“आई, तू किती काम करतेस! थांब जरा, ब्रेकफास्ट करू आरामात. बाळसुद्धा पोटात झोपलंय वाटतं. अजून लाथा नाही मारल्या,” प्राजक्ता रेणूजवळ आली आणि तिच्या गळ्यात हात टाकत म्हणाली, ”आई, तू बाळ झाल्यानंतर जेमतेम चार आठवडे थांबते आहेस! तुझं तिकीट पोस्टपोन कर ना!”“अगं तुला सांगितलं नव्हतं का, भारतात थोडी कामं आहेत. बाबाच्या इन्शुरन्सचे काही क्लेम्स राहिलेत. घराची दुरुस्ती बाकी आहे...”“काय गं आई! काहीही काय कारणं देतेस? तिथं एकटीच तर असणार आहेस. त्यापेक्षा इथं थांब ना! आदित्यचे आई-बाबा अजून सहा महिने येऊ शकत नाहीत. त्यात त्याला जेमतेम दोन आठवडे पॅटर्निटी लीव्ह मिळेल. तूपण निघून जाणार, म्हणजे सगळं माझ्यावरच येईल! मलाही तीन महिन्यांनी जॉब सुरू करावा लागेल. अजून थोडं राहा ना!” प्राजक्ता काहीशी फुरंगटून म्हणाली.“हं, बघू...”“हे तुझं ‘बघू’ माहीत आहे मला! तू आधीच निर्णय घेतलेला असतोस तेव्हा असं ‘बघू’ म्हणतेस!”“अगं खरंच तसं नाहीये! कधी मन बदलू शकतं... तर कधी नाही!” रेणू हलकेच म्हणाली. प्राजक्ता किचनमध्ये निघून गेली. रेणूनं खिडकीतून बाहेर पाहिलं. स्वच्छ निळ्या आकाशात एक पांढरा ढग अलगद तरंगत होता. तिनं बाळाच्या जन्मानंतर चार आठवड्यांत परत जायचा निर्णय काहीएक विचार करून घेतला होता. पण आता अजून थांबायचं म्हणजे... तिनं पुन्हा तिचा फोन हातात घेतला.“तुझ्या डोक्यात मागचे काही दिवस काहीतरी घोळतंय, हो ना?” पुढच्या आठवड्यात एका दिवशी ती आणि नवीन स्कुकल नदीच्या काठी एका बाकावर बसले असताना त्यानं तिला विचारलं. एव्हाना ते ‘तुम्ही’वरून ‘तू’वर आले होते.रेणू थोडीशी हसली, “तुझं बरोबर आहे. प्राजक्ता मला माझा इथला मुक्काम वाढवायला सांगते आहे. बाळ झाल्यावर तिला माझी मदत लागेल म्हणून.”ती थांबली. नवीन ती पुढं बोलण्याची वाट बघत शांत राहिला.“मला मदत करायची नाहीये असं नाही, पण...” ती पुन्हा बोलायची थांबली. उठून चालत ती पाण्याच्या अगदी जवळ गेली आणि समोर बघत उभी राहिली. हळूच उठून नवीन तिच्या शेजारी येऊन उभा राहिल्याचं तिला जाणवलं.“निशिकांत गेल्यावर माझी कशी अवस्था झाली होती ते मी तुला सांगितलं होतं. प्राजक्तानं इथं बोलावलं तेव्हा तिला डिलिव्हरीच्या आधी, बाळाच्या संगोपनामध्ये मदत करायची हे डोक्यात होतंच, पण कुठंतरी हेही वाटत होतं, की हीच संधी आहे भूतकाळातल्या आठवणींपलीकडे जाऊन, घराबाहेर पडून, मी स्वतःला पुन्हा सापडते का ते शोधायची. म्हणून मी ठरवलं होतं, इथं आल्यावरही घरात बसून राहायचं नाही. शक्य तितकं फिरायचं. मनाला वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये गुंतवायचं. पण एकदा बाळ झालं की त्याच्याच गरजांमध्ये सकाळ-संध्याकाळ पुन्हा हरवून जाईन अशी भीतीही वाटली. बाळाचं करावं लागण्याबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाही, त्यात मला आनंदच आहे. पण ते करताना मी पुन्हा एकदा स्वतःची ओळख विसरून बसले तर? म्हणून मी माझा मुक्काम जास्त ठेवला नाही...”नवीन शांतपणे ऐकत होता. तिनं दुसरीकडं नजर फिरवली.“तुला वाटेल कसली स्वार्थी आई आहे! हिची मुलगी आई व्हायला निघाली आहे आणि हिला स्वतःचीच पडली आहे? हिनं तर आनंदानं जमेल तितके दिवस मुलीकडं राहायला हवं, बाळाला खेळवायला हवं, मुलीला शक्य तितकी मदत करायला हवी...“नवीननं हलकेच तिच्या खांद्यावर हात ठेवला,”अजिबात नाही, रेणू. तुला जे वाटतं त्यात कसलाही स्वार्थ नाहीये. स्वतःच्या सुखासाठी, मनःस्वास्थ्यासाठी प्रयत्न करायचा अधिकार सगळ्यांनाच असतो. आणि तू तर मागची काही वर्षं स्वतःचा विचारही केला नव्हतास. त्यामुळं तुला तो हक्क निश्चितच आहे. मला असं वाटतं, की मागच्या थोड्या दिवसांत तुला तुझ्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक भाग पुन्हा गवसत चाललाय, आणि तू तो जपायला हवास. आणि त्याबद्दल अपराधी वाटून घ्यायचं तुला काहीच कारण नाहीये!”एकाच वेळी तिला अपराधीही वाटलं अन थोडंसं हलकंही! अपराधी यासाठी, की अमेरिकेला यायचं ठरवल्यापासून पहिल्यांदाच तिनं तिच्या मनातला हा विचार उघड बोलून दाखवला होता. आणि हलकं यासाठी की तिनं ज्याच्यासमोर हे बोलून दाखवलं त्यानं तिला दोष दिला नव्हता किंवा तिला जज करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. तिनं नवीनकडं बघितलं. तो विचारात गढला होता.“कसला विचार करतोयस?”“असा एक उपाय आहे की ज्यामुळं दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. मी तुला सुचवतो. तू विचार कर. ” तो तिला म्हणाला.सकाळी प्राजक्ता ब्रेकफास्ट करून तिचं वर्क फ्रॉम होम सुरू करायच्या तयारीत होती तेव्हा रेणू बाहेर आली. तिच्याही नकळत ती हलकेच गुणगुणत होती.“मी निघू प्राजू?” तिनं पर्स घेता घेता विचारलं.“आई, तू आज चक्क गाणं वगैरे गुणगुणतेयस?” प्राजक्तानं तिच्याकडं बघत आश्चर्यानं विचारलं.“हो सहजच वाटलं गुणगुणावंसं!” किंचितसं हसत रेणू म्हणाली.“आणि काय गं, दररोज साइटसीइंग करायचा कंटाळा आला नाही का तुला? फिलाडेल्फियामध्ये इतक्या गोष्टी आहेत तरी का बघायला?”“आहेत तर! कोपऱ्याकोपऱ्यावर काही ना काही आहे - म्युझियम्स, बागा, जुन्या इमारती, नदी, विद्यापीठं... जितकं जमेल तितकं बघून घेतेय मी.”प्राजक्तानं तिच्याकडं बघून डोळे फिरवले, ”तुला फारच उत्साह आहे आई! मी त्यापेक्षा सरळ झोप काढली असती. चल, भेटू संध्याकाळी.”प्राजक्ता आत जायला वळली. फिलाडेल्फियातल्या नवनवीन जागा शोधता शोधता रेणूचा आत्मशोध चालू होताच, पण नवीनची भेट हेसुद्धा तिच्या दररोज बाहेर जाण्याचं कारण होतं. नवीनबद्दल तिनं प्राजक्ताला अजूनही सांगितलं नव्हतं. तिला पुन्हा किंचितसं अपराधी वाटलं. पण ते गुपित ठेवण्यात तिला एक अधीर गोडवाही जाणवत होता. ती जायला निघणार इतक्यात प्राजक्ता मागं वळली.“आई, तुला वेळ असेल तर जायच्या आधी मँगो स्मूदी करून ठेवशील? तुझी स्मूदी बाळाला फार आवडते!” पोटावरून हात फिरवत तिनं विचारलं.रेणूनं सेलफोनवर वेळ बघितली. तिची नेहमीची ट्रेन घ्यायची तर तिला लगेच निघावं लागणार होतं.“ठीक आहे, मी करून ठेवते.” ती म्हणाली आणि किचनमध्ये गेली. फोन काउंटरवर ठेवला, झटाझट दूध आणि आंबे फ्रीजमधून काढले, ब्लेंडर लावला आणि भरभर स्मूदी केली. त्या गडबडीत थोडंसं दूध काउंटरवर सांडलं ते टॉवेलनं पुसून घेतलं आणि स्मूदी फ्रिजमध्ये ठेवून ती बाहेर पडली. तिला ट्रेन कशीबशी मिळाली. ट्रेनमध्ये बसल्यावर ती थोडी स्थिरावली आणि तिनं तिच्या हॅन्डबॅगेत हात घातला तेव्हा तिला लक्षात आलं की ती तिचा फोन गडबडीत घरीच किचन काउंटरवर विसरून आलीये! पण जवळ फोन नाहीये म्हणून तिला अजिबातच अस्वस्थ वाटलं नाही. उलट एक वेगळीच मुक्तता तिला जाणवली. एव्हाना सगळंच तर तिच्या परिचयाचं झालं होतं. एव्हाना ओळखीच्या झालेल्या ट्रेन कंडक्टरनं तिला हात केला. ट्रेनमधून दिसणाऱ्या इमारती, रस्ते, अगदी झाडंसुद्धा तिला माहीत झाली होती. जेफरसन स्टेशनवर उतरल्यावर रीडिंग टर्मिनल मार्केटकडं जाणारा रस्ता तिच्या पायाखालचा झाला होता. त्या रस्त्यावरच्या दुकानांच्या पाट्या तोंडपाठ झाल्या होत्या, गाड्यांचे आवाज, रेस्टॉरंट्समधून येणारे वास, इमारतींच्या भिंतींवरच्या चित्रांचे रंग हे सगळं आपलं वाटू लागलं होतं... आणि मार्केटमधल्या ठरावीक टेबलवर समोर कॉफी घेऊन तिची वाट बघत बसणारा नवीनही सवयीचा झाला होता! .भिंतीवर रंगवलेली मोठमोठी चित्रं, रस्त्याच्या कोपऱ्यावर सॅक्सोफोन वाजवत बसलेला एक माणूस, उघड्या कॅफेतून दरवळणारा कॉफीचा वास... हे सगळं ती बघत होती, मनात साठवून घेत होती. अधूनमधून दोघं बोलत होते. तो पस्तीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आला होता. फिलाडेल्फियातल्या एका विद्यापीठात प्रोफेसर होता. त्याच्या बोलण्यातून कुटुंबाचा उल्लेख मात्र येत नव्हता. नवीननं म्हटल्याप्रमाणं पेन्स लँडिंग तिला खूप आवडलं..पण आज ती पोहोचली तर नवीन तिथं नव्हता. तिनं आजूबाजूला पाहिलं. तो तिला कुठंच दिसला नाही. ‘झाला असेल उशीर’ असं म्हणत एक लाते घेऊन ती त्याची वाट बघत बसली. आता मात्र फोन विसरायला नको होता असं तिला वाटायला लागलं. जसजसा वेळ जाऊ लागला तशी ती अस्वस्थ होऊन तिथल्या स्टॉल्ससमोर येरझाऱ्या घालायला लागली. नवीन येतोय का ते बघत तिचे डोळे भिरभिरत होते. बरीच वर्षं तिला कधी कुणाची वाट बघायची वेळ आली नव्हती. मी इतकी अस्वस्थ का होतेय? नवीनचं असणं मला इतकं आवश्यक कसं वाटू लागलंय? जवळजवळ तासभर झाला तसं मात्र तिच्या मनात त्याच्याबद्दलची काळजी आणि वैताग या दोन्ही भावनांचं मिश्रण दाटून आलं... तेवढ्यात तो आला. घामेजलेला चेहरा, किंचितसे विस्कटलेले केस, हातात एक खाकी कागदाची पिशवी आणि चेहऱ्यावर हसू.“कुठं होतास तू? मी किती वेळ वाट बघतेय याची कल्पना आहे का?” तिच्या आवाजातल्या तीव्रतेनं तीच चकित झाली. नवीनही आश्चर्यानं काही सेकंद तिच्याकडं बघत राहिला.“सॉरी, मला काहीतरी आणायचं होतं म्हणून उशीर झाला. पण मी तुला कॉल केला होता...” हातातली पिशवी उंचावत तो हलक्या सुरात म्हणाला.ओह! म्हणजे त्यालाही मला कळवावंसं वाटलं! “मी आज फोन घरीच विसरले,” तीही काहीशी शांत होऊन म्हणाली.“दॅट एक्सप्लेन्स इट!” तो हसला आणि पिशवीत हात घालून त्यानं कागदात गुंडाळलेली एक छोटीसी वस्तू बाहेर काढली.“हे तुझ्यासाठी,” तिच्या हातात ती वस्तू देत तो म्हणाला. तिनं कागदातून ती वस्तू बाहेर काढली. फिलाडेल्फियाच्या लिबर्टी बेलची ती एक छोटीशी प्रतिकृती होती.“तू म्हणशील ही काय अगदीच टूरिस्टी गोष्ट देतोयस! पण लिबर्टी बेल ही नुसतीच अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याची खूण नाहीये. कुठल्याही स्वातंत्र्याचा शोध, जुन्या बंधनांतून सुटका, स्वतःच्या सुखासाठी प्रयत्न करायचा अधिकार या सगळ्याचं ते प्रतीकही आहे. नव्या सुरुवातीचा तो संकेत आहे. मी तुला काल जे सुचवलं त्यावर तू काय ठरवतेस तो तुझा निर्णय आहे. पण आय होप की ही बेल तुला नेहमीच मागच्या काही दिवसांची आठवण करून देईल.”खऱ्या लिबर्टी बेलला जसा तडा गेला आहे तसाच तडा या प्रतिकृतीवरही कोरला होता. रेणू त्याच्यावरून बोट फिरवत राहिली. नवीननं गिफ्ट देताना केलेला विचार तिला खोलवर स्पर्शून गेला आणि तिच्या काळजात एक अनामिक कळ उठली.“हे सगळं तुला माझ्यासाठी करावंसं वाटलं?” तिनं त्याच्याकडं न बघता हळूच विचारलं.“खरंतर मी अशी सुव्हनिअर्स कधी भेट म्हणून देत नाही, पण तुझ्यासाठी हे योग्य आहे असं मला वाटलं.”“अच्छा! म्हणजे या घंटेला जसा क्रॅक गेलाय तशी मी क्रॅक आहे म्हणून?” ती हसली.“नाही वेडे! आघात झाला असूनही ही बेल दिमाखात उभी आहे, तसंच तुझ्यावरही आघात झाले तरी तू ते झेलून मस्त उभी राहू शकतेस, उभी आहेस, म्हणून!” तो मनापासून म्हणाला.त्या दोघांमध्ये काही क्षण मऊ मुलायम शांतता पसरली.“थँक यू,” ती हलकेच त्याच्या हातावर हात ठेवत पुटपुटली.त्या संध्याकाळी रेणू घरी आली तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर अजूनही हलकंसं स्मित होतं. नवीननं दिलेलं गिफ्ट तिच्या पर्समध्ये तिनं नीट ठेवलं होतं. दार बंद करून ती लिव्हिंग रूममध्ये येताच तिला घरातली शांतता जाणवली. प्राजक्ता सोफ्यावर बसली होती आणि तिच्या शेजारी आदित्य. तिला बघताच आदित्य उठून आत निघून गेला. रेणूनं प्राजक्ताकडं बघितलं. तिचा चेहरा लाल झाला होता, डोळे किंचितसे सुजले होते.“प्राजू, काय...” पण तिचं वाक्य पूर्ण व्हायच्या आतच प्राजक्ता कोरड्या आवाजात म्हणाली, ”आई, हा माणूस कोण आहे?” तिच्या हातात रेणूचा सेलफोन होता.रेणूचे डोळे विस्फारले, ”तू माझा फोन चेक केलास?”“तूच घरी विसरून गेली होतीस. या माणसाचे कॉल्स येत होते म्हणून मी बघितलं. कॉल्स, मेसेजेस, एकत्र फोटो! तू दररोज या माणसाला भेटायला जातेस? काय आहे हे आई?” प्राजक्ताचा आवाज चढला होता.“हे बघ प्राजू...” रेणू समजुतीच्या स्वरात म्हणाली, ”माणूस माणूस करू नकोस. त्याचं नाव नवीन आहे. तो तुझ्या बेबी शॉवरला देशपांडेंबरोबर आला होता. मला योगायोगानं डाऊनटाऊनमध्ये भेटला. आमची मैत्री झाली. आम्ही गप्पा मारतो, एकत्र शहर फिरतो...”“मैत्री? बाबाला जाऊन वर्षसुद्धा झालं नाही आणि तू दुसऱ्या पुरुषाबरोबर फिरायला लागलीस? इतक्यात बाबाला विसरलीस तू?” प्राजक्ताचे डोळे आग ओकत होते. रेणूच्या हातांना किंचितसा कंप सुटला.“काहीही बोलू नकोस प्राजक्ता! मी बाबाला विसरले नाहीये. त्याचा आजार, त्याची वेदना, त्याचे उद्रेक - सगळं सगळं मी सहन केलंय. त्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्याच्याबरोबर मी होते. तुला काय वाटतं? हे सगळं एका वर्षात विसरलं जाणार आहे?”“मग हे काय आहे आई? कुठल्यातरी पुरुषाबरोबर रोज फिरणं, त्याला मेसेजेस करणं, त्याच्याबरोबर फोटो काढणं... बाबाची शेवटची काही वर्षं मी त्याला नीट भेटू शकले नाही, तो गेला तेव्हा मी भारतात येऊ शकले नाही याचं मला अजूनही गिल्ट आहे! मला आणि बाबाला जोडणारा दुवा म्हणून मी तुझ्याकडं बघते, आणि तू... आज मला असं वाटतंय की मी बाबाला पुन्हा एकदा हरवून बसलेय!” प्राजक्ताच्या डोळ्यात आता पाणी आलं होतं.“पण प्राजक्ता, मलाही माझं आयुष्य नाहीये का? जर मी ठरवलं असेन की अमेरिकेत गेल्यावर मोकळा श्वास घ्यायचा, मी कोण होते ते पुन्हा शोधायचा प्रयत्न करायचा तर ते चुकीचं आहे का?” रेणू प्राजक्ताच्या जवळ जाऊन बसत म्हणाली. पण प्राजक्ता उठून उभी राहिली, ”मला वाटलं तू इथं माझ्यासाठी आलीस, माझ्या होणाऱ्या बाळासाठी आलीस. तुला हेच उद्योग करायचे होते तर तू इथं आली नसतीस तरी चाललं असतं!” ती रेणूकडं बघत मान हलवत म्हणाली आणि आत निघून गेली. तिनं धाडकन लावलेल्या दाराचा आवाज त्या शांत घरात घुमला. रेणू सुन्न होऊन तशीच बसून राहिली. तिच्या खांद्याला अजूनही लावलेल्या पर्समधल्या लिबर्टी बेलचं ओझं असह्य झाल्यासारखी तिनं ती पर्स बाजूला ठेवली. त्या घंटेसारखाच तिच्या पूर्ण दुनियेलाच एका क्षणात तडा गेला होता.दुसऱ्या दिवशी रेणू थोडी लवकरच उठली. प्राजक्ता आणि आदित्यच्या बेडरूमचं दार बंद होतं. काल रात्रीचा तणाव घरात जसाच्या तसा थिजून राहिला होता. तिनं सगळ्यांसाठी चहा आणि ब्रेकफास्ट केला आणि तिच्या बेडरूममध्ये जाऊन ती तयार होऊन बाहेर आली तरीही कोणी बाहेर आलेलं नव्हतं. आदित्यच्या लॅपटॉपचा हलकासा आवाज बाहेर येत होता. तो बहुधा आज घरून काम करत असावा, तिनं अंदाज बांधला. ती त्यांच्या बेडरूमच्या दारापाशी गेली. तिला वाटलं दारावर टकटक करावं, प्राजक्ताला हाक मारावी. पण दारापाशी नेलेला हात तिनं शेवटच्या क्षणी मागं केला. या नाजूक अवस्थेत प्राजक्ताला पुन्हा आपल्यामुळं त्रास नको! एक सुस्कारा सोडून ती मागं फिरली. कालचा प्रकार तिला नवीनला सांगायचा होता, पण त्याचाच रात्री मेसेज आला होता. त्याला अचानक स्टुडंट ओरिएंटेशनचं काम लागल्यानं तो आज तिला भेटू शकणार नव्हता. मग तिनंही त्याला मेसेजवर काही सांगितलं नव्हतं.घरातली शांतता अंगावर आली तशी ती घराबाहेर पडली आणि सवयीनं स्टेशनकडं चालू लागली. पुढचे काही तास ती शहरभर पाय फुटतील तशी चालत राहिली - आर्ट म्युझियम, स्कुकल नदी, पेन युनिव्हर्सिटीचा कॅम्पस, फेअरमाउंट पार्कमध्ये ती आणि नवीन बसले होते तो बाक, जिथं त्यांनी त्यानं सुचवलेली कॉफी घेतली होती तो कॅफे, जिथं तिनं ‘ऑथेंटिक फिली प्रेट्झल’ खाऊन पाहिलं होतं ते दुकान... जसजशी ती फिरत राहिली तसतशी तिला त्याच्या असण्याची, त्याच्या हसण्याची, त्याच्या शांत, समंजस सहवासाची आठवण येत राहिली. प्रत्येक ठिकाणावर तिनं आणि नवीननं भेट दिली होती तेव्हाचे ठसे उमटले होते. त्या जागा तिच्या ओळखीच्याही होत्या आणि तो बरोबर नसताना अनोळखीही होत्या. आज पुन्हा एकटीनं हे सगळं बघताना मागच्या काही दिवसांची चित्रफीत आपण पाहात आहोत असं तिला वाटलं.इंडिपेडन्स हॉलच्या लाल विटा सूर्यप्रकाशात चमकत होत्या. तिचे पाय तिथं रेंगाळले. स्वातंत्र्य, ज्या चौकटीत जगले त्यांतून मुक्ती, स्वतःची नव्यानं ओळख, नवी सुरुवात... ती त्या इमारतीकडं बघत हे शब्द मनात घोळवत बराच वेळ उभी राहिली. .Premium| Lata Mangeshkar Memories: संगीत म्हणजे केवळ गाणे की त्याहून अधिक काही? .तिचा फोन वाजला. आदित्यचा कॉल होता.“आई, प्राजक्ताज वॉटर ब्रोक.” तो घाईघाईत म्हणाला.“काय? पण ड्यू डेट तर इतक्यात नाहीये? इजंट इट अर्ली? ” प्राजक्ता थबकली.“हो, तीन आठवडे लवकर. डॉक्टरांनी आम्हाला लगेच हॉस्पिटलमध्ये यायला सांगितलंय.” त्यानं फोन बंद केला.रेणूला आजूबाजूचं शहर आपल्याभोवती फिरतंय असं वाटलं. तिनं मॅपमध्ये स्टेशनकडं जायचा जवळचा रस्ता बघितला आणि ती चालणाऱ्या माणसांमधून वाट काढत झपाझप चालू लागली. तिच्या मनात भीती दाटून आली होती - तिच्या मुलीबद्दल, होणाऱ्या बाळाबद्दल. काल त्यांच्यामध्ये जो वाद झाला त्याबद्दल तिला अपराधी वाटत होतं. प्राजक्ताला तिची सगळ्यात जास्त गरज होती तेव्हाच हे व्हायला हवं होतं का? नाही, तिला माझ्याबद्दल काही का वाटेना, मी आत्ता तिच्याजवळ असलं पाहिजे. ती ट्रेनमध्ये बसली तेव्हा तिचा श्वास फुलून आला होता. अधीरतेनं ती तिचं स्टेशन यायची वाट बघत होती. पण या सगळ्या उताविळीमागून, भीतीमागून एक विचार डोकं वर काढत होता - आयुष्यात कधीच काही आपली तयारी बघून येत नाही, यायचं तेव्हाच येतं. मग ते निशिकांतच्या रोगाचं निदान असो, प्राजक्ताला होणारं बाळ असो, नाहीतर अचानक सापडलेलं मैत्र असो...मॅटर्निटी सेक्शनच्या लॉबीतच रेणूला आदित्य भेटला. “डिलिव्हरी आजच होईल असं डॉक्टर म्हणाले. सगळं नॉर्मल आहे, पण इतक्यात होईल असं वाटलं नव्हतं.” त्याच्या आवाजातला ताण जाणवत होता.डिलिव्हरी रूममध्ये न्यायच्या आधी जी ट्रियाज रूम असते तिथं प्राजक्ताला ठेवलं होतं. आजूबाजूला वेगवेगळ्या मशिन्सचे बीप्स आणि नर्सेसची धावपळ चालू होती. ती आत येताच प्राजक्तानं तिच्याकडं बघितलं. तिच्या चेहऱ्यावर भीतीची छटा होती. रेणूनं तिच्या जवळ जाऊन तिचे घामेजलेले हात हातात घेतले.“आई, सगळं होईल ना नीट?” प्राजक्तानं आवंढा गिळत विचारलं.“सगळं व्यवस्थित होईल. तू काही काळजी करू नकोस,” तिचा हात थोपटत रेणू म्हणाली. आदित्य बाजूलाच उभा होता.“आई, मी तुला काल खूप वेडंवाकडं बोलले. मला तुला दुखवायचं नव्हतं गं! पण मला वाटलं की बाबापाठोपाठ मी तुलाही गमवून बसेन!” प्राजक्ता रडवेल्या आवाजात म्हणाली.“तू मला कधीच गमावणार नाहीस प्राजू!” तिचा चेहरा हातात घेत रेणू म्हणाली,” तू बोलावलंस म्हणूनच तर मी इथं आले. माझी मुलगी आई होताना मी तिच्याजवळ असायला नको का? पण मी मान्य करते, इथं येण्यामागं माझा अजूनही एक हेतू होता. बाबाचं आजारपण त्याच्यासाठी जितकं वेदनादायक होतं तितकंच माझ्यासाठीही. आम्ही तुला त्यापासून लांब ठेवायचा प्रयत्न केला, पण मी मात्र त्यात पुरती हरवून गेले होते. इतकं की बाबा गेल्यावर माझ्या आयुष्यात प्रचंड मोठी पोकळी निर्माण झाली. मी पूर्ण विस्कटून गेले. म्हणून मी ठरवलं होतं - अमेरिकेत आल्यावर नव्यानं सुरुवात करायची, स्वतःला शोधून काढायचं. जर मी पुन्हा उभी राहिले तरच मी तुला आधार देऊ शकेन ना?”क्षणभर थांबून ती म्हणाली, ”तू काल नवीनबद्दल विचारलंस. हो, तो आहे माझा मित्र. छान आहे. मला त्याचा सहवास आवडतो. त्याच्याबरोबर असताना कित्येक दिवसांनी मी हसू शकले. मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली. पुन्हा उभं राहायचं बळ दिलं. आमच्या मैत्रीला काही भविष्य आहे का? मला माहीत नाही. पण त्याला भेटत राहायला मला आवडेल. म्हणून मी ठरवलंय...”“काय?”“माझा इथला मुक्काम मी वाढवेन.”“आई!” प्राजक्तानं रेणूचा हात पकडला.“पण...” किंचितशी अडखळत रेणू म्हणाली, ”पण बाळ महिन्याभराचं झालं की तुमच्या घरापासून अगदी चालण्याजोग्या अंतरावर मी एक बेडरूमचं अपार्टमेंट काही महिन्यांसाठी भाड्यानं घेईन आणि तिथं राहीन. मी एके ठिकाणी चौकशी केलीय. रेंट भागेल इतके पैसे आणलेत मी भारतातून...”प्राजक्तानं आश्चर्यानं तिच्याकडं बघितलं.“तुला हे कदाचित विचित्र वाटेल. पण माझं छोटंसं स्वतंत्र घर म्हणजे तुझ्यापासून दुरावा नाही. उलट मी स्वतःला आपल्या पायावर उभी राहायची, आपला आनंद शोधायची, आणि हे करताना तुझ्या बाजूलाच असण्याची एक संधी देतेय. तसं झालं तर तुला खरोखर गरज असेल तेव्हा मी तुझ्यासाठी अगदी मनापासून उपलब्ध असू शकेन!”प्राजक्ताच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य पसरलं. तिनं आदित्यकडे बघितलं. त्या शांततेत काॅन्ट्रॅक्शन मॉनिटरचा वाजणारा बीप एकदम मोठा वाटला.“आई, तुझ्या कुठल्याही निर्णयाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. आणि तू प्लीज रेंटची वगैरे काळजी करू नको. तू फक्त जवळ राहा...” प्राजक्तानं रेणूचा हात हातात घेतला. आदित्यही त्यांच्या जवळ आला.“मी इथंच आहे रे बाळांनो!” रेणू त्या दोघांना जवळ घेत म्हणाली.त्याचवेळी ”हू वॉन्टस टू हॅव अ बेबी?” असं म्हणत डॉक्टर आत आले. त्या तिघांनी 