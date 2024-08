साप्ताहिक

Indian Religious Traditions : कुलदैवते उद्‍गम आणि वैविध्य

Origin and Diversity of Kuldevata in India: स्थलांतर, संस्कृतीची समृद्धी आणि धार्मिक परंपरांच्या बदलांमुळे कुलदेवतांची विविधता निर्माण झाली, आणि ती भारतीय समाजाच्या धार्मिक जीवनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनली आहे