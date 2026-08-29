Premium|Indian Parents Abroad : मुलांसाठी परदेशात गेल्यावर...

विद्या हर्डीकर-सप्रेआई-वडील दोघेही जिवंत असतानाच मुलं त्यांना अमेरिकेत किंवा कॅनडात कायमचं आणायचं ठरवतात. त्यातील काही आई-वडील स्वखुशीनं येतात, तर काही मुलांच्या सोयीसाठी हे स्वीकारायचं ठरवतात. मुलांनी आपल्यावरच्या प्रेमापोटी हा निर्णय घेतला आहे, याचीदेखील त्यांना जाणीव असते. ते काहीही असलं, तरी सुरुवातीची नवलाई काही काळानं संपते आणि मग आता इथं आयुष्य कसं काढायचं असा प्रश्न पडतो.अमेरिकेत आमच्या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सच्या व्यायाम आणि क्लब हाऊसमध्ये एका भारतीय महिलेची ओळख झाली. ती हिंदीत बोलू लागली. मी माझं हिंदी (फाडायला) सुरू केलं. तिला इंग्लिश जेमतेम कळत होतं. त्यामुळे कोणीतरी ‘आपलं’ भेटल्याचा तिला आनंद झाला होता. आम्ही रोज संध्याकाळी एकत्र चालायला जाऊ लागलो. उत्तर प्रदेशातल्या खेडेगावात वाढलेली पण बीए झालेली ही निशा. एका इंजिनिअरसोबत तिचा छान संसार सुरू होता. घरी नोकर-चाकर, सद्गुणी मुलं. चांगली शिकलेली. त्यातला एक अमेरिकेत स्थायिक झाला होता. आई-वडिलांच्या निवृत्तीनंतर तो त्यांना अमेरिकेत घेऊन येऊ लागला. त्यांनाही आता इथलं जीवन चांगलं परिचयाचं झालं होतं. नवरा गेल्यावर त्या मुलानं ठरवलं, की आता आईला कायमचं अमेरिकेत घेऊन यायचं. तिचं ग्रीन कार्ड करून घ्यायचं. म्हणजे काही काळजीच नसेल आणि आईला काही झालं तर त्यासाठी भारतात धावायला नको. .Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....मुलाची पत्नी दिल्लीवाली, हाय-फाय सोसायटीत वाढलेली. सासू-सुनांचं एकत्र पटणं कठीण आहे हे आधीच लक्षात घेऊन मुलानं आईला त्याच्या घराजवळच्या आमच्या कॉम्प्लेक्समध्ये एक अपार्टमेंट घेऊन दिलं. बरोबर एक सेलफोन दिला, त्यावर उबर आणि वॉलमार्टची ॲप्स घालून दिली. शनिवार-रविवार कुटुंब कुठं गेलं तर आईला घेऊन जात असे. कधी मुद्दाम शुक्रवारी उपहारगृहात जात असत. कधी सगळे तिच्याकडे जेवायला येत. त्यांचं घर चालत जाता येईल एवढ्या अंतरावर होतं. अर्थात ती कधीही ‘घरी’ जाऊ शकत असे. तिच्यावर पैशाचं किंवा हिंडायचं कसलंही बंधन आणि बिलं भरण्याची जबाबदारी नव्हती. मुलाच्या मते ही सर्वांसाठी सोपी, सुटसुटीत आणि आनंदाची योजना होती. पण इंग्लिश येत नसल्यामुळे तिला सराईतपणे वावरण्याचा आत्मविश्वास नव्हता. भारतात गावच्या गोतावळ्यात राहण्याची सवय असलेल्या निशाला एकटं नव्हे, तर एकाकी वाटत असे. स्वयंपाक, टीव्हीवर भारतीय कार्यक्रम पाहणं एवढंच होतं. ‘मुलगा, नातवंडं जेवायला कधी घरी येतील; आपण त्यांचे आवडते पदार्थ करून त्यांना खाऊ कसे घालू’ याची ती वाट बघत बसायची. शुक्रवारी बाहेर जेवायला गेले, तर मुलांच्या आग्रहाखातर जाई. पण ते काही तिच्या रुचीचं नसे. मुलाला वाटे, ‘आपण आईला उंची रेस्टॉरंटमध्ये नेतो, कुठं गावाला पर्यटनाला नेतो म्हणजे आईला सुखात ठेवतो...’ आईला नक्की काय अडचणी येतात, याची त्याला कल्पना नसे. उदाहरणार्थ, तिनं वॉलमार्टच्या ॲपवर एक पाउंड बटाटे मागवले. एकदा १० पाउंड आले. आपलं काय चुकलं हे तिला समजत नव्हतं. अशा चुका कशा टाळायच्या याचं काही प्रशिक्षण नव्हतं. मग बिचारी गोंधळून जाई. मग असे घोटाळे झाले तर काय करावं ते ती मला विचारत असे. शिवाय मुलाचे पैसे खर्च होतात याची एक अपराधी भावना वाटायची ती वेगळीच. मंदिरात येणाऱ्या बायकांशी तिने मैत्री केली होती. पण उबर करून मंदिरात एकटीनं जाण्याचा आत्मविश्वास नव्हता. ती मला मदत मागायची, मला सगळं सांगायची. मी मंदिरात गेले, दर्शन घेतलं, प्रसाद घेतला. मैत्रिणीला म्हटलं, ‘चल घरी’ तर म्हणाली ‘सेवा करू’. स्वयंपाकघरात प्रसाद तयार करण्याचं काम सुरू होतं. आणखी काही बायका तिथं बटाटे सोलत होत्या. आम्ही तासभर ती सेवा केल्यावर मला कंटाळा आला. दिवसभर थांबायला मला वेळ नव्हता. आणि रोज मंदिरात जायला तर नक्कीच वेळ नाहीये. मंदिरात येणाऱ्या सेवेकरी तिथं दिवस दिवस काम करत. घरातलं कोणीतरी त्यांना सकाळी तिथं सोडत असे आणि संध्याकाळी घेऊन जात असे. त्या सगळ्या निशासारख्याच होत्या. ‘लापता’ लेडीज! इंग्रजी न येणाऱ्या, भारतात असताना गच्चीवर चारपाई घालून मैत्रिणींबरोबर गप्पा मारणाऱ्या या महिला अमेरिकेत एकट्या पडल्या होत्या. त्यांना बोलतं केल्यावर त्या घडाघडा आपल्या कहाण्या सांगू लागल्या. त्यातला सारांश एकच. नवरे गेल्यावर गावाकडे यांच्याकडे कोण पाहणार म्हणून मुलांनी त्यांना अमेरिकेत आणून टाकलेलं. सहा महिने अमेरिकेत राहायचं, उरलेले सहा महिने ‘गावाकडे जाऊन आपल्या गोतावळ्यात राहू’ म्हणत वाट पाहायची. घरी काय किंवा निशासारखं स्वतंत्र अपार्टमेंटमध्ये काय; दिवसभर घरात कोणीही नाही. बाहेर वेगळी भाषा आणि संस्कृती. मुलं व्यग्र आणि नातवंडं त्रयस्थ... मंदिर, मैत्रिणी हा एकमेव विरंगुळा. काहीजणी संध्याकाळी विरंगुळागृहाच्या पोहण्याच्या तलावावर एकत्र जमतात. त्यांची वेळ ठरलेली असते. तिथं जाण्यासाठी सर्वजणी उत्सुकतेनं वाट पाहत असतात. एकमेकींच्या भाषा येत नाहीत, पण ओळखीचा चेहरा दिसतो. एकमेकींकडे पाहून हसता येतं. कधी तोडक्या मोडक्या हिंदीत एकमेकींशी गप्पा मारता येतात..अशीच काहीशी मराठी बायकांचीसुद्धा उदाहरणं आहेत. बहुतेकींना इंग्रजी येतं. लहान नातवंडांना सांभाळणं, सुनांशी पटवून घेणं, फोनवर गप्पा मारणं, भारतीय किंवा मराठी सीरियल्स बघणं आणि सोसायटीत कोणी मराठी किंवा भारतीय भेटलं, तर त्यांच्याबरोबर वेळ घालवणं, ही त्यांची जीवनपद्धती असते. आई-वडील दोघेही जिवंत असतानाच त्यांना अमेरिकेत किंवा कॅनडात कायमचं आणण्याची काही उदाहरणं आहेत. त्यातील काही स्वखुशीनं येतात, तर काही मुलांच्या सोयीसाठी हे स्वीकारायचं ठरवतात. मुलांनी आपल्यावरच्या प्रेमापोटी हा निर्णय घेतला आहे, याचीदेखील त्यांना जाणीव असते. ते काहीही असलं, तरी सुरुवातीची नवलाई काही काळानं संपते आणि मग आता इथं आयुष्य कसं काढायचं असा प्रश्न पडतो. महाजालाच्या सोयीमुळे काही आई-वडील भारताबाहेर राहून आपापले उद्योग आणि छंद जपू शकतात. त्यांना हे सोपं जातं. गाडी चालवत नसतील तर कुठं बाहेर जाण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना नसतं. अमेरिकेत राहून ‘सुख खुपत कसं’? तर त्याचं कारण म्हणजे, ही सगळीजणं आपल्या ‘सुखमय कोशा’तून (कम्फर्ट झोन) उचलून दुसरीकडे रोवलेली असतात. ते घर ‘त्यांचं’ नसतं. मुलांना हे सोपं वाटलं तरी हे स्थलांतर नसतं, ते स्थित्यंतर असतं.मुलं आणि पालक दोघांच्याही बाजू बरोबर असतात. अडचणीच्यावेळी नोकरी टाकून भारतात धावत जाणं मुलांना शक्य नसतं. म्हणून आई-वडिलांना अमेरिका किंवा कॅनडामध्ये आणण्याचा प्रयोग केला जातो. सर्व कुटुंबानं एकमेकांसोबत राहण्याचे प्रश्न येऊ शकतात. मुलांची आणि सुना-जावयांची जीवनशैली बदललेली असतेच; शिवाय भारताबाहेर वाढणारी नातवंडं हा एक वेगळाच विषय असतो. पण याला उपाय काय? कदाचित निवृत्त वसाहतीत राहणं असा एक उपाय असू शकतो. समवयस्क लोकांचा एक स्वतःचा सुखमय कोश करता येतो..निवृत्त वसाहतीत राहण्यात अडचणी काय आहेत?हा पर्याय महाग असतो.भारतीय निवृत्त वसाहती फ्लोरिडा, डलासमध्ये आहेत. मुलांच्या घराजवळ नाहीत. अडीअडचणीत मुलांनी आई-वडिलांसाठी धावत येणं हा प्रश्न फारसा सुटत नाही.अमेरिकन वसाहतीत रुजणं अवघड असतं.भारतातील निवृत्त वसाहती हा पर्यायसुद्धा प्रश्न सोडवत नाहीत.वृद्ध नागरिकांसाठी सर्व सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या काही संस्था भारतात आहेत. त्यांचं शुल्क अर्थातच महाग वाटतं. पण परदेशात कमावणाऱ्या मुलांना ते परवडू शकतं. या संस्था आणीबाणीत धावपळ आणि प्रसंगी अंत्यसंस्कारसुद्धा करतात. त्या संस्था सर्वगुणसंपन्न नसतात, त्यामुळे तडजोड चुकत नाही.पण शेवटी आपले प्राधान्य काय हे प्रत्येकाला आपापलं ठरवावं लागतं. ‘लापता’ होण्यापेक्षा स्वतःला शोधणं महत्त्वाचं. त्यासाठी कुणालाही न दुखावता आपलं मनोगत व्यक्त करणं, व्यावहारिक निर्णय घेणं आणि मुलांबरोबर मोकळा संवाद होणं आवश्यक आहे.लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.