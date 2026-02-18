Premium|Space Agriculture India: अंतराळातील बियाणे पुण्यात रुजले अवकाश शेतीचे नवे युग

‘जमिनीत रुजवलेले बी आकाशाकडे झेपावते,’ असे आपण नेहमी ऐकतो आणि पाहतो. सृष्टीचा हा नियम आपल्याला अगदी स्वाभाविक वाटतो. पण विज्ञानाच्या प्रगतीने आता या नियमाला नवी दिशा दिली आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांनी चक्क अंतराळात जोपासलेले बी आता महाराष्ट्राच्या मातीत रुजवले आहे. भारताच्या अंतराळ युगाचे हे दर्जेदार बियाणे संशोधनाच्या कसदार मातीमध्ये रुजत असून, भविष्यातील ‘स्पेस फार्मिंग’ची मुहूर्तमेढ रोवत आहे. पुणेस्थित शास्त्रज्ञांची ही मुलखावेगळी आणि विज्ञानाचे परीघ ओलांडणारी शेती सविस्तर जाणून घेऊ या..उपग्रह प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रात जगावर आपली मोहोर उमटवल्यानंतर, भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) आता प्रत्यक्ष मानवी अवकाश मोहिमांच्या (गगनयान) अंतिम तयारीत आहे. या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘अॅक्झिअम-४’ (Axiom-4) ही मोहीम. भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांनी अमेरिकन अवकाश संशोधन संस्थेच्या (नासा) माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात (आयएसएस) जाऊन अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी फत्ते केली आहे. या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तिथे केवळ अंतराळ भ्रमंती झाली नाही, तर सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणामध्ये सात महत्त्वाचे वैज्ञानिक प्रयोग करण्यात आले.यातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रयोग थेट मानवाच्या मूलभूत गरजांशी, म्हणजेच शेती आणि अन्नसुरक्षेशी जोडलेला होता. अंतराळातील सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणाचा सामना केलेल्या विविध बियाणांवर आता पृथ्वीवर संशोधन सुरू झाले आहे. याला शास्त्रीय भाषेत ‘पोस्ट-फ्लाइट विश्लेषण’ असे म्हणतात. या संशोधनातून जे निष्कर्ष हाती येत आहेत, ते केवळ विस्मयकारकच नाहीत, तर भविष्यातील मानवी अस्तित्वासाठी दिशादर्शक ठरणारे आहेत..Premium|study Room : शाश्वतता म्हणजे नवनिर्मितीचा विचार.इस्रोने अॅक्झिअम-४ मोहिमेतील ही मौल्यवान बियाणे पुण्याच्या शास्त्रज्ञांकडे सोपवली आहेत. यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा भौतिकशास्त्र विभाग आणि एच.व्ही. देसाई महाविद्यालय यांचा प्रामुख्याने सहभाग आहे. जैवभौतिक शास्त्रज्ञ आणि माजी कुलगुरू प्रा. पंडित विद्यासागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. सागर जगताप आणि डॉ. ज्योत्स्ना दीक्षित हे या प्रकल्पावर काम करत आहेत. इस्रोने अंतराळातून आणलेल्या टोमॅटो, वांगी आणि तीळ या पिकांच्या बियाणांवर सध्या पुण्याच्या प्रयोगशाळांमध्ये विविध स्तरांवर चाचण्या केल्या जात आहेत.दोन दशकांचा अथक प्रवासआज अंतराळातील बियाणांवर प्रयोग करणे आपल्याला सहज शक्य वाटत असले, तरी यामागे दोन दशकांचा मोठा संघर्ष आणि सातत्य आहे. २००६मध्ये डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी त्यांच्या जैवभौतिकी प्रयोगशाळेत सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणावर अभ्यासाला सुरुवात केली होती. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ही प्रयोगशाळा जैवभौतिकी विषयात काम करणाऱ्या भारतातील सर्वात जुन्या प्रयोगशाळांपैकी एक आहे.पुणे विद्यापीठात या विषयाचा इतिहास तसा जुना आहे. १९७३मध्ये भौतिकशास्त्र विभागात जैवभौतिकी हा विषय शिकवण्यास सुरुवात झाली. तरी त्यापूर्वी मुंबई, चंडीगढ आणि बंगळूर येथे हा विषय संशोधनाच्या स्तरावर आला होता. मात्र, पदव्युत्तर स्तरावर या विषयाला खऱ्या अर्थाने व्यापक स्वरूप पुण्यात मिळाले. सुरुवातीच्या काळात इलेक्ट्रोफिजिओलॉजिकल आणि प्रकाशसंश्लेषण या विषयांवर संशोधन झाले व त्यामुळे पुढील मोठ्या संशोधनाचा पाया रचला गेला..स्वदेशी ‘क्लिनोस्टॅट’ आणि ऊर्जेचे गणितडॉ. विद्यासागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी क्लिनोस्टॅट (Clinostat) हे उपकरण विकसित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हे उपकरण संतोष भास्करन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तयार केले आहे. क्लिनोस्टॅट हे पृथ्वीवर कृत्रिमरित्या सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षण निर्माण करते, ज्यामुळे अंतराळातील परिस्थितीचा अभ्यास प्रयोगशाळेत करता येतो.सन २०१०मध्ये या प्रयोगशाळेत पीआर एच-१० जातीच्या तांदळाच्या बियाणांवर प्रयोग करण्यात आला. या प्रयोगातून असे दिसून आले, की सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणात वाढलेल्या बियाणांची मुळे आणि खोड सामान्य स्थितीपेक्षा अधिक जोमाने वाढतात. तसेच, क्लोरोफिलचे प्रमाण वाढल्याने वनस्पतींनी बदललेल्या वातावरणाशी जुळवून घेतल्याचे सिद्ध झाले. शास्त्रज्ञांच्या मते, गुरुत्वाकर्षणाच्या अभावामुळे वनस्पतींना स्वतःचा तोल सावरण्यासाठी ऊर्जा खर्च करावी लागत नाही. ही वाचलेली ऊर्जा त्या स्वतःच्या वाढीसाठी आणि अंतर्गत संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी वापरतात. हा निष्कर्ष अवकाश शेतीसाठी क्रांतिकारक ठरू शकतो.अंतराळ आणि वनस्पतींचे अनोखे नातेसामान्यतः बियांपासून रोपांची होणारी वाढ सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणात अभ्यासली जायची. मात्र, भारतीय शास्त्रज्ञांनी केवळ रोपांच्या वाढीचा विचार न करता, बियाणांवर होणारा सूक्ष्मगुरुत्वाचा परिणाम अभ्यासला होता. जैवभौतिकी प्रयोगशाळेतील हे शास्त्रज्ञ आजवर प्रयोगशाळेत कृत्रिम पद्धतीने विकसित केलेल्या सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणात प्रयोग करत होते. आता प्रत्यक्ष अंतराळातून आलेली टोमॅटो, तीळ आणि वांग्याची बियाणे शास्त्रज्ञांना प्राप्त झाली आहेत..Premium| ISRO PSLV failure : ‘पीएसएलव्ही’च्या अपयशाने दिलेला धडा.पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षणामुळे झाडांची मुळे जमिनीच्या दिशेने (खाली) वाढतात आणि खोड सूर्याच्या दिशेने (वर) वाढते. याला आपण ‘जिओट्रॉपिझम’ म्हणतो. मात्र, अंतराळात गुरुत्वाकर्षण नसल्याने वनस्पतींची दिशाभूल होते. त्यांना वर काय आणि खाली काय, हेच समजत नाही. प्रा. विद्यासागर यांच्या मते, ‘ग्रॅव्हिटेशनल बायोलॉजी’ (Gravitational Biology) हा विषय भविष्यात मानवाला मंगळ किंवा चंद्रावर वस्ती करण्यासाठी अन्न पिकवण्याचे तंत्र शिकविणारा आहे.अॅक्झिअम-४ मोहिमेतून परतलेल्या बियाणांच्या निरीक्षणादरम्यान शास्त्रज्ञांना एक अत्यंत वेगळा बदल जाणवला. या बियाणांपासून उगवलेल्या रोपांची मुळे नेहमीप्रमाणे खाली न जाता चक्क वरच्या दिशेने वळलेली आढळली. तसेच ही मुळे सरळ नसून वक्र स्वरूपात होती. विज्ञानाच्या भाषेत याला ‘निगेटिव्ह जिओट्रॉपिझम’ (Negative Geotropism) असे म्हणतात. अंतराळातील वास्तव्याचा हा थेट परिणाम बियाणांच्या जनुकीय किंवा भौतिक संरचनेवर झाल्याचे हे संकेत आहेत.सूक्ष्म बदलांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आता एफटीआयआर आणि स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप (एसईएम) यांसारख्या अत्याधुनिक सूक्ष्मदर्शकांचा वापर केला जाणार आहे. रोपांची वाढ, त्यांच्यातील प्रकाशसंश्लेषण करण्याची क्षमता आणि क्लोरोफिल फ्लुरोसन्स या तांत्रिक बाबी तपासल्या जातील. याशिवाय, वनस्पतींवर येणारा जैवरासायनिक ताण अभ्यासण्यासाठी डॉ. वैजयंती ताम्हाणे यांचे सहकार्य लाभणार आहे..भारतीय अंतराळ स्थानकासाठी मैलाचा दगडआपला देश २०३५पर्यंत भारतीय अंतरिक्ष स्थानक उभारण्याच्या तयारीत आहे. या स्थानकाचा मुख्य उद्देश औषधनिर्माण, कृषी आणि पर्यावरणाशी संबंधित प्रयोगांना गती देणे हा आहे. इस्रोच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रवासात पुण्याच्या शास्त्रज्ञांचे योगदान अमूल्य ठरत आहे. इस्रोच्या ह्युमन स्पेस फ्लाइट सेंटरने पुण्याच्या या संशोधनाची दखल घेतली असून, डॉ. सागर जगताप यांना बंगळूरमधील कार्यशाळेत निमंत्रित केले होते. इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद काळे, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आणि डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांच्या पाठबळामुळे हे संशोधन एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहे. अंतराळातून आलेले हे छोटेसे बी भविष्यात पृथ्वीवरील वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने यावर उपाय म्हणून अवकाश शेतीचे दालन खुले करणार आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांची ही ‘मुलखावेगळी शेती’ केवळ विज्ञानाचा चमत्कार नसून, ती मानवजातीच्या अन्नसुरक्षेसाठी टाकलेले एक भक्कम पाऊल आहे. पुण्याच्या प्रयोगशाळेत रुजणारे हे बियाणे उद्याच्या भारताच्या अंतराळ युगाचे स्वप्न साकार करणार आहे, यात शंका नाही!सम्राट कदम पुणेस्थित विश्व संवाद केंद्रात सहयोगी संपादक असून विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.