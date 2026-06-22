Premium|Indian Stock Market : क्रेडिट स्कोअर म्हणजे काय?

डॉ. अमेय खरेचांगला क्रेडिट स्कोअर तयार करणं हे एका दिवसाचं काम नसतं. तो हळूहळू आर्थिक शिस्तीतून तयार होतो. ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड्सची पेमेंट्स वेळेवर करणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खूप जास्त कर्ज घेणं टाळायला हवं. याशिवाय, अनेकदा लोक नको असतानाही वारंवार कर्जासाठी अर्ज करतात. प्रत्येक अर्जाची नोंद होत असल्यामुळे त्याचाही परिणाम स्कोअरवर होऊ शकतो.काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कर्ज मिळवण्यासाठी मुख्यतः ओळख, स्थिर नोकरी किंवा बँकेशी असलेले संबंध महत्त्वाचे मानले जायचे. पण आज परिस्थिती बदलली आहे. आता बँका आणि वित्तीय संस्था आपल्याकडे पाहताना एक वेगळा आकडा पाहतात, तो म्हणजे ‘क्रेडिट स्कोअर’.आज घर कर्ज असो, वाहन कर्ज असो किंवा अगदी क्रेडिट कार्ड घ्यायचं असो; अशा अनेक आर्थिक निर्णयांमध्ये क्रेडिट स्कोअर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. काही वेळा चांगलं उत्पन्न असूनही कर्ज मंजूर होत नाही, तर काही लोकांना तुलनेनं कमी व्याजदरावर कर्ज मिळतं. यामागं अनेकदा क्रेडिट स्कोअरचा मोठा प्रभाव असतो. म्हणूनच क्रेडिट स्कोअर हा केवळ बँकिंग क्षेत्रातला तांत्रिक शब्द राहिलेला नाही. तो हळूहळू सामान्य माणसाच्या आर्थिक प्रतिमेचा भाग होत आहे..क्रेडिट स्कोअर म्हणजे नेमकं काय?क्रेडिट स्कोअर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या कर्ज परतफेडीच्या वर्तनाचं संख्यात्मक मोजमाप. साध्या भाषेत सांगायचं, तर तुम्ही घेतलेलं कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डची रक्कम वेळेवर फेडता का, यावर आधारित तयार होणारा तुमच्याविषयीच्या आर्थिक विश्वासाचा अहवाल म्हणजे क्रेडिट स्कोअर. भारतामध्ये सिबिल, एक्सपेरिअन, इक्विफॅक्स आणि सीआरआयएफ हाय मार्क या संस्था क्रेडिट स्कोअर तयार करतात. यामध्ये सर्वाधिक परिचित नाव म्हणजे सिबिल स्कोअर. साधारणपणे क्रेडिट स्कोअर ३०० ते ९००च्या दरम्यान असतो. जितका स्कोअर जास्त, तितकी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या अधिक विश्वासार्ह मानली जाते.उदाहरणार्थ, ७५०पेक्षा जास्त स्कोअर अनेक बँकांच्या दृष्टीनं चांगला मानला जातो. दुसऱ्या बाजूला, सतत उशिरा ईएमआय भरणं, क्रेडिट कार्डची थकबाकी वाढणं किंवा वारंवार कर्जासाठी अर्ज करणं यामुळे स्कोअर कमी होऊ शकतो. म्हणजेच क्रेडिट स्कोअर हा फक्त आकडा नसून, ते आपल्या आर्थिक शिस्तीचं प्रतिबिंब असतं.बँका हा स्कोअर इतका महत्त्वाचा का मानतात?बँका जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कर्ज देतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा प्रश्न असतो, ‘ही व्यक्ती कर्जाची परतफेड नियमितपणे करेल का?’ पूर्वी हा अंदाज मुख्यतः उत्पन्न, नोकरी आणि वैयक्तिक पडताळणीवर घेतला जायचा. पण आज डिजिटल बँकिंग आणि मोठ्या प्रमाणावरच्या कर्जव्यवस्थेमुळे बँका जास्त प्रमाणात डेटाआधारित निर्णय घेत आहेत. क्रेडिट स्कोअर बँकांना व्यक्तीच्या पूर्वीच्या आर्थिक वर्तनाची माहिती देतो.समजा, दोन व्यक्तींनी घर कर्जासाठी अर्ज केला, दोघांचं उत्पन्न जवळपास समान आहे; पण पहिल्या व्यक्तीनं मागच्या पाच वर्षांत सर्व ईएमआय वेळेवर भरले आहेत, तर दुसऱ्या व्यक्तीच्या क्रेडिट कार्डची पेमेंट्स सतत उशिरा झाली आहेत. अशा वेळी बँकेसाठी पहिली व्यक्ती कमी जोखमीची वाटते. यामुळेच काही वेळा चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेल्या व्यक्तींना कमी व्याजदरावर कर्ज मिळू शकतं..क्रेडिट स्कोअर खराब कसा होतो?अनेक लोकांना वाटतं की फक्त कर्ज न फेडल्यासच क्रेडिट स्कोअर खराब होतो. पण प्रत्यक्षात काही छोट्या आर्थिक सवयीही त्यावर परिणाम करतात. उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्डची फक्त ‘मिनिमम ड्यू’ रक्कम भरणं. वरकरणी हे पेमेंट केल्यासारखं वाटतं, पण प्रत्यक्षात थकबाकी कायम राहते आणि त्यावर व्याज वाढत जातं. याशिवाय वारंवार कर्जासाठी अर्ज करणं, अनेक क्रेडिट कार्ड््स घेणं किंवा उत्पन्नाच्या तुलनेत खूप जास्त कर्ज वापरणं याचाही स्कोअरवर परिणाम होतो.समजा एखाद्या व्यक्तीच्या क्रेडिट कार्डची मर्यादा एक लाख रुपये आहे आणि तो दर महिन्याला ९० हजार रुपयांपर्यंत वापर करतो. जरी तो नियमित पेमेंट करत असला, तरी त्याचा ‘क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो’ खूप जास्त मानला जातो. सामान्यतः ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा कमी क्रेडिट वापर अधिक सुरक्षित मानला जातो. म्हणजेच क्रेडिट स्कोअर हा फक्त उत्पन्नावर नाही, तर आर्थिक सवयींवर आधारित असतो.‘नो क्रेडिट हिस्टरी’ हीदेखील समस्या असू शकते. हे फार मनोरंजक आहे. काही वेळा कधीच कर्ज न घेतलेल्या व्यक्तींनाही अडचणी येऊ शकतात. कारण बँकेकडे त्या व्यक्तीच्या परतफेडीच्या पॅटर्नचा कोणताही इतिहास नसतो. याचा अर्थ असा नाही, की कर्ज घेणं आवश्यकच आहे, पण आधुनिक वित्तीय व्यवस्थेत ‘क्रेडिट हिस्टरी’ हळूहळू महत्त्वाची होत आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. उदाहरणार्थ, काही तरुण पहिल्यांदाच घर कर्जासाठी अर्ज करतात तेव्हा त्यांच्याकडे कोणतीही क्रेडिट हिस्टरी नसते. अशा वेळी बँका अधिक काळजीपूर्वक पडताळणी करतात. म्हणूनच काही वित्तीय सल्लागार लहान प्रमाणातलं आणि जबाबदारीनं वापरलेलं क्रेडिट कार्ड हिस्टरी इतिहास तयार करण्यासाठी उपयोगी मानतात.क्रेडिट स्कोअर आणि बदलती शहरी अर्थव्यवस्थाभारतामध्ये डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन कर्ज आणि फिनटेक कंपन्यांच्या वाढीमुळे क्रेडिटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक कर्जं आणि क्रेडिट कार्ड वापरात सातत्यानं वाढ झाली आहे. विशेषतः शहरी भागांत ‘बाय नाऊ पे लेटर’ आणि तात्काळ डिजिटल कर्जं लोकप्रिय होत आहेत. यामुळे क्रेडिट सहज उपलब्ध झालं आहे. पण त्याच वेळी आर्थिक शिस्तीचं महत्त्वही वाढलं आहे. पूर्वी कर्ज घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ होती. त्यामुळे लोक विचार करून निर्णय घेत असत. पण आता काही मिनिटांत मोबाईलवर कर्ज उपलब्ध होत असल्यामुळे इम्पल्सिव्ह स्पेंडिंग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळेच क्रेडिट स्कोअर हा फक्त बँकिंगसंबंधित विषय राहिलेला नाही, तो आधुनिक शहरी आर्थिक संस्कृतीचा भाग झाला आहे..चांगला क्रेडिट स्कोअर कसा राखावा?चांगला क्रेडिट स्कोअर तयार करणं हे एका दिवसाचं काम नसतं. तो हळूहळू आर्थिक शिस्तीतून तयार होतो. ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड््सची पेमेंट्स वेळेवर करणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खूप जास्त कर्ज घेणं टाळायला हवं. याशिवाय, अनेकदा लोक नको असतानाही वारंवार कर्जासाठी अर्ज करतात. प्रत्येक अर्जाची नोंद होत असल्यामुळे त्याचाही परिणाम स्कोअरवर होऊ शकतो.आर्थिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘कर्ज परवडतं का?’ हा प्रश्न विचारणं. मागच्या लेखात (‘चांगलं’ आणि ‘वाईट’ कर्ज, ता. २० जून) आपण पाहिलं, की कर्ज योग्य पद्धतीनं वापरलं तर ते संधी निर्माण करू शकतं, पण चुकीच्या पद्धतीनं घेतलेलं कर्ज आर्थिक ताण वाढवू शकतं. त्यामुळे फक्त बँक किंवा ॲप्स सहज कर्ज देण्यासाठी तयार आहे म्हणून कर्ज घ्यावंच, असं नाही. कर्ज घेण्याची क्षमता आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं.आजच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विश्वास हा हळूहळू ‘डेटा’मध्ये रूपांतरित होत आहे. क्रेडिट स्कोअर म्हणजे त्या विश्वासाचं संख्यात्मक रूप. हा स्कोअर आपल्या आर्थिक शिस्तीबद्दल बँकांना माहिती देतो. त्यामुळे तो केवळ कर्ज मिळवण्यासाठीच नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक प्रोफाइलसाठीही महत्त्वाचा ठरतो. पण यामागची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट एकच आहे, चांगला क्रेडिट स्कोअर म्हणजे जास्त कर्ज घेण्याचा परवाना नाही, तर तो जबाबदारीनं आर्थिक व्यवहार करण्याचा परिणाम आहे. म्हणूनच आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आर्थिक साक्षरता म्हणजे केवळ पैसे कमावणं नाही, ती आर्थिक विश्वास टिकवून ठेवण्याची क्षमतादेखील आहे.डॉ. अमेय खरे पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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