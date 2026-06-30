Premium|Indian Stock Market Outlook : शेअर बाजारात तेजीची चाहूल; निफ्टी नव्या उच्चांकाच्या दिशेने?

भूषण महाजनगेले दोन महिने आम्ही निवडक ब्लू चिप व मिड, स्मॉल व मायक्रो कॅप शेअरची खरेदी करण्यास सुचवतो आहे. प्रथम सुचवला तेव्हा स्मॉल कॅप निर्देशांक १४५०० होता, तो आता १७७०० झाला आहे व पुढे किमान हजार अंश जाण्यास जागा आहे. तसेच मायक्रो कॅप निर्देशांक १९५०० होता तो आता २५०००च्या पातळीच्या आसपास आहे. निफ्टी मात्र याच काळात २२१५२वरून २४००० (जवळजवळ ६.५ टक्के वाढ) झाली आहे. म राठीत एक म्हण आहे, वरातीचे घोडे थांबत थांबतच जाणार! याचा अर्थ, कोणतेही महत्त्वाचे व मोठे काम हळूहळू आणि अनेक अडथळ्यांमधून पार होत पूर्णत्वास जाते. भारतीय शेअर बाजाराच्या तेजीचे असेच आहे. यावर्षीच्या २ जानेवारीला निफ्टीने २६३३५चा उच्चांक दिला खरा, पण त्यानंतर गेले साडेपाच महिने बाजार मंदीतच होता. एप्रिलच्या सुरुवातीला २२१५२ अंशाला स्पर्श केल्यानंतर निफ्टी एप्रिलमध्ये उसळली खरी, पण मे महिन्यात तिला पुन्हा तात्यांची नजर लागली आणि ती घसरायला सुरुवात झाली. २३०००ची पातळी तरी टिकते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली. कोपऱ्यात मुटकुळे करून बसलेले व येता-जाता मार खाणारे गावठी कुत्रेही नवी लाथ बसली तरी जागचे हलत नाही, तसेच आपल्या बाजाराने दाखवून दिले, की आता आम्ही अधिक मार खाल्ला तरी खाली जाणार नाही. आज गेल्या सहा महिन्यांचे सिंहावलोकन करताना जाणवते, की मंदी संपत येऊन बाजाराची तेजीची वाटचाल सुरू झाली आहे. निफ्टी वरातीच्या घोड्यासारखी बातम्यांच्या तालावर नाचत, थोडी अडखळत आज ना उद्या नवा उच्चांक करणार हे नक्की!निफ्टी प्रथम एप्रिल महिन्याच्या उच्चांकाचा अडसर दूर करेल आणि नंतर २६०००कडे कूच करेल. अर्थात हे काही अगदी सहज होणार नाही. मधेमधे युद्धच्या बातम्या खो देतीलच, पण शेवटी ते होणारच. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीबाबत एक प्रसिद्ध पुढारी म्हणतात तसे ‘गेले ते कावळे, राहिले ते मावळे,’ असे आपल्याला म्हणता येईल. पण आता हे गेलेले गोरे कावळे परत येतील असे चिन्ह आहे. कदाचित नवे कावळे येतील, पण परदेशी संस्था नव्याने परततील असे दिसते. यासाठी एक वेगळेच नॅरेटिव्ह पुढे आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा बुडबुडा प्रत्येकालाच बोचतोय. आज ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ या न्यायाने त्या क्षेत्रात खरेदी सुरू आहे. .Premium|Stock Market & Energy Outlook : होर्मुझ तणावामुळे शेअर बाजार दिशाहीन, ऊर्जा क्षेत्रात मात्र मोठी संधी.कोरियन बाजार गेल्या वर्षात २१२ टक्क्यांवर गेला आहे. तैवानचे बाजार मूल्य भारताला मागे टाकून चार ट्रिलियन डॉलरच्या वर गेले आहे. या अतिमहाग झालेल्या बाजारात जून महिन्यात परदेशी संस्थांनीही मोठी शेअर विक्री केली, ५ जूनला अमेरिकी बाजारात केली तशी! दक्षिण कोरियामध्ये ६५ हजार कोटी डॉलर तर तैवानमध्ये ११ हजार डॉलरची विक्री झाली. साऱ्या जगात एआयचा बुडबुडा आहे, आणि त्याची भीती नसलेला देश फक्त भारत आहे. कारण थोडेसे लाजिरवाणे आहे; ते म्हणजे, आपल्या उद्योजकांनी हे क्षेत्र फारसे गांभीर्याने घेतलेलेच नाही. सेमी कंडक्टर व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र भारतीय शेअर बाजाराचा एक नगण्य भाग आहे. पण खऱ्या अर्थाने तेवढे सोडल्यास अत्यंत वैविध्यपूर्ण क्षेत्रातील कंपन्या भारतीय शेअर बाजारात आहेत. सर्व क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारा व मुख्यतः स्थानिक उपभोगावर अवलंबून असलेला लोकशाही देश या न्यायाने भारतात खरेदी होऊ शकते. तात्पर्य असे, की जून व येता जुलै महिना शेअर बाजाराला बरा जाईल.एप्रिल महिन्यात निफ्टी २४६०१चा उच्चांक करून खाली आली. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या शेअरची धुलाई सुरूच आहे. नुकतेच मिळालेले निमित्त म्हणजे ॲक्सेंचरचे तिमाही निकाल! सहसा हे निकाल आपल्या आयटी शेअरची पुढील दिशा ठरवतात. यावेळी निकाल जाहीर करताना ॲक्सेंचरने सावध भाष्य केले. महसूलवाढ पाच टक्क्यांवरून चार टक्के होईल असे सुचवले. तेवढ्याने तो शेअर अमेरिकेत १८ टक्के पडला. साहजिकच आपलेही आघाडीचे शेअर खाली आले. आता मात्र ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी तयार होत आहेत. इन्फोसिसचे पी/ई गुणोत्तर २३ जून २०२३ रोजी (म्हणजे तीन वर्षापूर्वी) २१.९ होते, ते आज १४.९वर आले आहे. तसेच टीसीएसचे किंमत/मिळकत गुणोत्तर २७.९वरून १४.७वर आले आहे. याच दरम्यान पर्सिस्टंटचे गुणोत्तर ५३.८वरून ३९.३वर घसरले. आयटी निर्देशांक गेल्या तीन वर्षांत तेजी मंदी करत २८४००वरून २७५००वर स्थिरावला आहे. आज केलेल्या गुंतवणुकीचे फळ मिळण्यासाठी पुढील किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी गृहीत धरावा.गेल्या वर्षभर शेअर बाजारात निवडक क्षेत्रातच तेजी सुरू आहे. त्यात फार्मा व हेल्थकेअर, धातू व रसायने, पॉवर, संरक्षण, कॅपिटल मार्केट (स्टॉक एक्स्चेंज, म्युच्युअल फंड कंपन्या, एएमसी, ब्रोकिंग कंपन्या) व कॅपिटल गुड्स क्षेत्र आघाडीवर आहे. डिफेन्स किंवा कॅपिटल गुड्स निर्देशांकात गुंतवणूक करता येईल. त्यात आता एनएसईच्या भागविक्रीला सेबीने हिरवा कंदील दाखवला आहे. पुढील काळात तो शेअर बीएसईवर व्यवहारासाठी उपलब्ध असेल. किंमत पट्टा दोन हजारांच्या आसपास ठरावा. यापुढे बँक निफ्टीदेखील तेजीच्या प्रवाहात सामील होईल असे दिसते. नुकतेच स्टेट बँकेचे अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी एका मुलाखतीत म्हणाले, की स्टेट बँक इतकी जुनी असूनही व्यवस्थापनाने आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत केले आहे. ग्राहकवर्गात तरुणांची संख्या वाढत आहे. वाढती कर्जमागणी पुरी करण्याकरता ठेवींबरोबर बाँड्स व इतर पर्यायांचा वापर करू शकता. बँकेच्या दोन उपकंपन्या, स्टेट बँक म्युच्युअल फंड व स्टेट बँक जनरल इन्शुरन्स लवकरच भांडवल बाजारात येतील. शिवाय एनएसईच्या भागविक्रीतून काही भांडवल मिळेल. थोडक्यात बँकांच्या (विशेषतः स्टेट बँकेच्या) शेअरना बरे दिवस येतील असे दिसते. अभ्यासासाठी दोन शेअर सुचवीत आहे - ईपॅक प्रीफॅब टेक्नॉलॉजी व ॲस्ट्रा मायक्रोवेव्ह..ईपॅक प्रीफॅब कंपनी प्री-फॅब्रिकेटेड बांधकाम क्षेत्रात आहे. कारखान्याच्या शेड्स, गोदामे (आणि काही प्रमाणात घरबांधणी) यातील वेळ व किंमत कंपनीची उत्पादने वापरल्याने कमी होऊ शकते. कारखान्यांच्या बाबतीत उत्पादन त्वरित सुरू करण्याकडे कटाक्ष असतो. शेअरच्या आजच्या २६९ या किमतीला पी/ई गुणोत्तर २९ पडते. व्यापारात किमान पुढील तीन वर्षे ३५ टक्के वाढ होत राहील, असा व्यवस्थापनाचा अंदाज आहे. १३५ कोटी फ्री कॅश फ्लो असून, विक्रीतील रक्कम ढोबळ नफ्याच्या जवळपास ८५ टक्के रोख स्वरूपात येते. ऑर्डरबरोबर किमान १० टक्के व प्रत्यक्ष पुरवठा करण्यापूर्वी ६० ते ७० टक्के ॲडव्हान्स कंपनी घेत असल्यामुळे खेळत्या भांडवलाची कमी जाणवत नाही. कंपनी तयार करीत असलेले सँडविच पॅनेल्स डेटा सेंटर्समध्ये उपयोगी पडतात. कंपनीचे नोएडा, घिलोथ (राजस्थान) व मंबत्ती (आंध्र) येथे कारखाने आहेत. गुजरातमध्ये येत असलेला विस्तार प्रकल्प पश्चिम भारताची मागणी पूर्ण करेल व वाहतूक खर्च कमी झाल्यामुळे आजचा पश्चिमेकडील विक्रीचा हिस्सा १७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर जाईल अशी अपेक्षा आहे. दिवसेंदिवस पाणी, वाळू पुरवठा व मेटल (खडी) हे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत. भविष्यात कारखाने व गोदामांखेरीज घर बांधणीसाठीही कंपनीची उत्पादने वापरली जातील (येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की पश्चिम गोलार्धात, विशेषतः अमेरिकेत खासगी घरे प्री-फॅबच असतात). ते लोण वेळ व नैसर्गिक संसाधनांच्या योग्य वापरासाठी भारतात येण्यास वेळ लागणार नाही.ॲस्ट्रा मायक्रोवेव्ह ही संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणारी अग्रगण्य कंपनी आहे. हिची गेल्या वर्षीची विक्री १,१६३ कोटी रुपये व ढोबळ नफा ३३४ कोटी रुपये आहे. नक्त नफा १९३ कोटी रुपये व ईपीएस २०.३२ आहे. आजच्या १६८४च्या भावाला पी/ई गुणोत्तर महाग वाटते, पण रडार उत्पादनांची गुणवत्ता व वाढता वापर, तसेच देशाची वाढती संरक्षण सिद्धता बघता प्रत्येक घसरणीत आपापल्या सल्लागाराला विचारून खरेदीचा निर्णय घ्यावा असे आम्ही सुचवतो.गेले दोन महिने आम्ही निवडक ब्लू चिप व मिड, स्मॉल व मायक्रो कॅप शेअरची खरेदी करण्यास सुचवतो आहे. प्रथम सुचवला तेव्हा स्मॉल कॅप निर्देशांक १४५०० होता, तो आता १७७०० झाला आहे व पुढे किमान हजार अंश जाण्यास जागा आहे. तसेच मायक्रो कॅप निर्देशांक १९५०० होता तो आता २५०००च्या पातळीच्या आसपास आहे. निफ्टी मात्र याच काळात २२१५२वरून २४००० (जवळजवळ ६.५ टक्के वाढ) झाली आहे. असो...भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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