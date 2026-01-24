साप्ताहिक

Premium|Indian Students Abroad Safety: परदेशातील शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Study Abroad Risks: परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या मृत्यूंमुळे पालकांमध्ये चिंता वाढली असून, सुरक्षा, मानसिक आरोग्य व स्थानिक परिस्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Indian Students Abroad Safety

Indian Students Abroad Safety

esakal

अरविंद रेणापूरकर
Updated on

परदेशात उच्च शिक्षण घेऊन उच्च पदावर विराजमान होण्याचे स्वप्न तरुणाई बाळगत असते. पण या स्वप्नांना धक्का लावणाऱ्या घटना पाहिल्या तर पालकांचे मन विषण्ण झाल्याशिवाय राहत नाही. गेल्या सहा वर्षांत (२०१८ ते २०२४) परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या ८००हून अधिक भारतीय तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा घटना धक्कादायक आहेतच, शिवाय परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. अर्थात अपघात होतो म्हणून प्रवास करायचाच नाही, असे होत नाही.

स न २०११च्या वर्षातील नाताळाचे दिवस. पुणेकरांना धक्का लावणारी एक घटना घडली. अनुज बिडवे नावाचा हुशार मुलगा जग बदलू शकेल असे एखादे उपकरण शोधण्याचे स्वप्न घेऊन ब्रिटनला गेला होता. पण २६ डिसेंबर २०११च्या (बॉक्सिंग डे) पहाटे त्याचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले. लॅन्कॅस्टर विद्यापीठात मायक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्सचे शिक्षण घेणारा २३ वर्षांचा अनुज त्याच्या आठ मित्रांसोबत मँचेस्टरमध्ये बॉक्सिंग डे सेलसाठी जात असताना साल्फर्डमधील ऑर्डसॉल लेन येथे गोळीबारात ठार झाला. या घटनेने ब्रिटनच नाही तर भारतही हादरला. पुण्याचा रहिवासी असलेला अनुज ही घटना घडायच्या केवळ चार महिने आधीच ब्रिटनमध्ये गेला होता.

Loading content, please wait...
India
student
Security
violence
Abroad

Related Stories

No stories found.