Premium|Indian Students Abroad Safety: परदेशातील शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

परदेशात उच्च शिक्षण घेऊन उच्च पदावर विराजमान होण्याचे स्वप्न तरुणाई बाळगत असते. पण या स्वप्नांना धक्का लावणाऱ्या घटना पाहिल्या तर पालकांचे मन विषण्ण झाल्याशिवाय राहत नाही. गेल्या सहा वर्षांत (२०१८ ते २०२४) परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या ८००हून अधिक भारतीय तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा घटना धक्कादायक आहेतच, शिवाय परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. अर्थात अपघात होतो म्हणून प्रवास करायचाच नाही, असे होत नाही. स न २०११च्या वर्षातील नाताळाचे दिवस. पुणेकरांना धक्का लावणारी एक घटना घडली. अनुज बिडवे नावाचा हुशार मुलगा जग बदलू शकेल असे एखादे उपकरण शोधण्याचे स्वप्न घेऊन ब्रिटनला गेला होता. पण २६ डिसेंबर २०११च्या (बॉक्सिंग डे) पहाटे त्याचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले. लॅन्कॅस्टर विद्यापीठात मायक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्सचे शिक्षण घेणारा २३ वर्षांचा अनुज त्याच्या आठ मित्रांसोबत मँचेस्टरमध्ये बॉक्सिंग डे सेलसाठी जात असताना साल्फर्डमधील ऑर्डसॉल लेन येथे गोळीबारात ठार झाला. या घटनेने ब्रिटनच नाही तर भारतही हादरला. पुण्याचा रहिवासी असलेला अनुज ही घटना घडायच्या केवळ चार महिने आधीच ब्रिटनमध्ये गेला होता..अनुज बिडवेची हत्या ही केवळ एका विद्यार्थ्याची हत्या नव्हती; ती परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या असंख्य भारतीय तरुणांच्या असुरक्षिततेचे भयावह प्रतीक बनली. नुकत्याच घडलेल्या आणखी एका घटनेचा उल्लेख करता येईल. जर्मनीतील बर्लिन शहरात नववर्ष साजरे करत असताना लागलेल्या आगीत तेलंगणातील २५ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. मृत विद्यार्थ्याचे नाव ठोकला हृतिक रेड्डी. तो युनिव्हर्सिटी ऑफ युरोप फॉर अप्लाइड सायन्सेस येथे एमएसचे शिक्षण घेत होता. त्याच्या राहत्या इमारतीत आग लागली. आग आणि धुरात अडकल्यानंतर प्राण वाचवण्यासाठी रेड्डीने इमारतीवरून उडी मारली. यात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. जून २०२३मध्ये तो जर्मनीतील मॅग्डेबर्ग येथे एमएससाठी गेला होता. या घटनेच्या काही आठवडे आधी अमेरिकेतही तेलंगणातील साहजा रेड्डी उडुमला या विद्यार्थिनीचा घराला लागलेल्या आगीत मृत्यू झाला होता. न्यूयॉर्कमधील ऑलबनी येथे शिक्षण घेत असताना तिच्या घराला आग लागली होती. त्या आगीत तिच्या शरीराचा ९० टक्के भाग भाजला गेला.सातासमुद्रापार शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी शिक्षणाच्या बळावर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करत असताना काही वेळा अप्रिय घटनांना सामोरे जावे लागले आहे. मागील सहा वर्षांत परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या ८००हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यात २०२५मधील मृत्यूंचा समावेश नाही. या आकड्यांमुळे जागतिक शिक्षण क्षेत्रात आणि पालकवर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. गोळीबार, चाकूहल्ले, आत्महत्या, अपघात तसेच वाढत चाललेली भारतीयविरोधी भावना या कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांनी परदेशातील शिक्षण धोकादायक वळणावणार आले की काय, असे वाटू लागले आहे. नोव्हेंबर २०२४मध्ये शिकागो येथील एका गॅस स्टेशनवर साई तेजा नुक्करापू यांचा मृत्यू हा प्रारंभी अमेरिकेतील एखाद्या गोळीबाराच्या घटनेप्रमाणे पाहिला गेला. मात्र भारतात त्याचा परिणाम अधिक खोलवर जाणारा ठरला. कारण त्याआधीच मिलवॉकीमध्ये दक्षिण भारतातील विद्यार्थी प्रवीण याच्यावर गोळीबार झाला होता. तसेच टोरोंटोमध्ये दोन भारतीय विद्यार्थ्यांची हत्या झाली होती..भारतीय विद्यार्थ्यांची युरोपकडे वाढती वाटचाल.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवडीचे ठिकाण असलेल्या अमेरिकेतील स्थिती गुंतागुंतीची आहे. सध्या सुमारे अडीच ते पावणे तीन लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचे विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. हे एकूण जागतिक विद्यार्थ्यांच्या जवळपास पंचवीस टक्के आहेत. अमेरिकेच्या शिक्षण अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी सुमारे नऊ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे योगदान भारतीय विद्यार्थी देतात. कॅनडामधील भारताचे माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी अलीकडेच एका माध्यमाशी बोलताना म्हटले, की परदेशातील विद्यार्थ्यांना अनेकदा द्वेषाला बळी पडावे लागते. तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्या आणि स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून न घेण्याच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण एखाद्या युरोपीय किंवा अमेरिकी विद्यार्थ्याचा भारतात संशयास्पद मृत्यू झाला असता, तर जागतिक माध्यमांनी दिल्लीला लक्ष्य केले असते. आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या बातम्या सर्वत्र व्हायरल झाल्या असत्या. पण परदेशात मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची तशी दखल घेतली जात नाही. त्यांच्या कथा बहुतेक वेळा जागतिक माध्यमांऐवजी व्हॉट्सॲप गटांमध्ये, माजी विद्यार्थ्यांच्या वर्तुळात आणि परदेशस्थ भारतीय समुदायांपुरत्याच मर्यादित राहतात. इंडिया टुडेतील लेखानुसार आज परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वीस लाखांच्या आसपास आहे. त्यामुळे जबाबदारी केवळ स्थानिक प्रशासनाची नाही, तर भारताचीही आहे. यासंदर्भात, पालक, सरकार आणि स्वतः विद्यार्थी यांनी अधिक सजगतेने जबाबदारी हाताळली पाहिजे. परदेशातील पदवी आजही अनेक तरुणांचे स्वप्न आहे. पण त्या स्वप्नाची किंमत प्राण पणाला लावून मोजली जाऊ शकत नाही. अर्थात यावर्षीच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेत आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. हैदराबादेतील तरुणी निकीता गोदिशाला हिचा मृतदेह मेरिलँड येथे आढळून आला. तिची हत्या केल्याचा संशय असून याप्रकरणात आधीच्या प्रियकरावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. परदेशात शिक्षणासाठी व नोकरीसाठी जाणाऱ्या पाल्यांच्या सुरक्षेची काळजी पालकांना सतत भेडसावत असते. पण ही काळजी चिंतेत परावर्तित होऊ नये अशी अपेक्षा..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.आधी बेपत्ता, नंतर मृतदेह हातीवैद्यकीय शिक्षणासाठी अलीकडच्या काळात लोकप्रिय ठरलेल्या रशिया, युक्रेनसारख्या देशांत सध्या संघर्षाचे वातावरण आहे. मध्यंतरी शेकडो विद्यार्थी मायदेशी परतले तेव्हा त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न टांगणीला लागला होता. तरीही भारतीय विद्यार्थी रशियात शिक्षणासाठी उत्सुक असलेले दिसून येतात. यादरम्यान ऑक्टोबरमधील घटनेने काही प्रमाणात सुरक्षित असलेल्या रशियातील वातावरणाला धक्का लागला. रशियातील उफा शहरात १९ दिवसांपासून पत्ता असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह एका धरणात आढळून आला. राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील काफनवाडा गावचा रहिवासी अजित चौधरी (वय २२) बशकीर स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होता. अजित १९ ऑक्टोबर रोजी वसतिगृहातून बाहेर पडला; मात्र तो परतलाच नाही. दुसऱ्या दिवशी व्हाइट रिव्हरजवळील नदीकिनारी त्याचे कपडे सापडले, त्यानंतर शोधमोहीम वाढविण्यात आली. अनेक दिवसांच्या शोधानंतर गुरुवारी त्याचा मृतदेह जवळील धरणात आढळून आला. कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, अजितच्या पालकांनी त्याच्या परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी शेतीचा काही भाग विकला होता. डिसेंबर २०२३मध्ये अजित एमबीबीएससाठी रशियाला गेला होता.परदेशात किती भारतीय विद्यार्थी?गेल्यावर्षी (२०२५) परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जगातील १५३ देशांमध्ये सुमारे १८ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या १८,८२,३१८ आहे. यापैकी १२,५४,०१३ विद्यार्थी महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये पदवी अभ्यासक्रम करत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रथमच शालेय स्तरावर परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा आकडा जाहीर केला होता. मंत्रालयानुसार, ६,२८,३०५ विद्यार्थी शालेय स्तरावर विविध देशांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते, की १३.३ लाख भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी (कॉलेज-युनिव्हर्सिटी) परदेशात गेले आहेत. यावरून २०२५मध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत काहीशी घट झाल्याचे दिसून येते. यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक देशांतील व्हिसा नियम अधिक कडक होणे. मात्र, शालेय व उच्च शिक्षण या दोन्ही स्तरांवरील विद्यार्थ्यांची संख्या एकत्र धरल्यास २०२५मधील एकूण आकडा जास्त भासतो..विद्यार्थ्यांसाठी लोकप्रिय देशसन २०२५मध्ये शालेय आणि विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणासाठी संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका आणि कॅनडा हे तीन प्रमुख देश भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय ठरले आहेत. यूएईमध्ये सध्या २,५३,८३२ भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अमेरिकेत २,५५,४४७ भारतीय विद्यार्थ्यांनी विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला. तर कॅनडामध्ये ही संख्या सर्वाधिक असून ४,२७,०८५ भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली होती. मात्र त्यानंतरच्या काळात या संख्येत घसरण झाल्याचेही चित्र दिसून येत आहे. व्हिसा नियमांतील बदल, खर्चात वाढ आणि रोजगाराच्या संधी यांसारख्या कारणांमुळे ही घट झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.अरविंद रेणापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थितवरिष्ठ उपसंपादक आहेत.चिंताजनक आकडेवारीपरराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१८ ते २०२४दरम्यान परदेशात किमान ८४२ भारतीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे.देश मृत्यूअमेरिका १४१यूएई १३३कॅनडा ११९कतार ५७ऑस्ट्रेलिया ५६कारणेकारणे मृत्यूवैद्यकीय ५२० (६२ टक्के)आत्महत्या १७० (२० टक्के)अपघात ११७ (१४ टक्के)हिंसाचार ३५ (चार टक्के) 