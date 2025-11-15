Premium|Womens Cricket: भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा ऐतिहासिक विजय; विश्वकरंडकावर विजयश्री!

संपादकीयमहिला सर्वच क्षेत्रांत प्रगती करीत आहे आणि त्याला खेळांचे विश्वही अपवाद नाही. भारतीय महिलांनी नुकतीच जिंकलेली क्रिकेट विश्वकरंडक स्पर्धा त्याचे ताजे उदाहरण. संघर्षपूर्ण सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करीत हरमनप्रीत कौरच्या संघाने करंडक पटकावला. या स्पर्धेतील भारताचा प्रवास अनेक खाचखळग्यांची भरलेला होता. स्पर्धेतील चांगल्या सुरुवातीनंतर भारतीय संघाचा आलेख खालावला. लागोपाठच्या तीन पराभवांनतर भारत सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवणार का, याबद्दल शंका निर्माण झाली. भारताने सुपर फोरमध्ये संघर्षपूर्ण प्रवेश मिळवला व त्याबरोबरच स्पर्धेतील सर्वांत यशस्वी संघ असलेल्या व एकही सामना न गमावलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला उपांत्यफेरीत धूळ चारली. हा सामना जेमिमा रॉड्रिग्जने गाजवला. संघाची गरज ओळखून शतकी खेळी करत तिने भारताला अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवून दिला व नंतर भारतीय महिलांनी घडवलेला इतिहास आपण जाणतोच. हा विजय महिला क्रिकेटबरोबरच इतर सर्वच खेळांतील महिला खेळाडूंसाठी प्रेरणास्रोत ठरावा. .भारतीय क्रीडाजगतासाठी २०२५ हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले. यावर्षी पुरुष क्रिकेट संघाची कामगिरी नजरेत भरावी अशीच होती. गेली काही वर्षे भारतीय महिला संघ दमदार खेळ करीत अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचत होता, मात्र करंडकावर नाव कोरण्यास अयशस्वी ठरत होता. ती कसर यावेळी भरून निघाली. गेली अनेक वर्षे पुरुष संघाप्रमाणे महिला संघालाही भारतीय क्रिकेटप्रेमींचा जोरदार पाठिंबा मिळत होता. भारतामध्ये क्रिकेट हा खेळ नाही, ती एक भावनाच आहे. क्रिकेट या विषयावर न बोलणारा आणि आपले ठोस मतप्रदर्शन न करणारा भारतीय विरळाच! मात्र, या खेळात पुरुष संघाच्या प्रसिद्धीच्या तुलनेत महिला संघाकडे फारसे लक्ष गेले नव्हते. आता ही परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास या त्रिसूत्रीच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी जगाला आपली ताकद दाखवून दिली. भारतासाठी २०२५च्या विश्वकरंडक स्पर्धेची सुरुवात आशादायी ठरली. सुरुवातीच्या सामन्यांपासूनच भारतीय खेळाडूंनी दमदार खेळ केला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरचे शांत नेतृत्व, उपकर्णधार स्मृती मानधनाची सातत्यपूर्ण फलंदाजी आणि प्रतिका रावलची तडाखेबाज सुरुवात यांनी संघाला आत्मविश्वास दिला. .Premium|Indian women’s cricket history: भारतीय महिला क्रिकेटच्या यशस्वी प्रवासाची तीन ठोस पावले.गोलंदाजीत रेणुका ठाकूर आणि पूजा वस्त्राकर यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना सळो की पळो करून सोडले. सुरुवातीच्या विजयांनंतर पराभवाचा सामना करावा लागत असताना भारतीय संघ शांतपणे आणि दृढनिश्चयाने मार्गक्रमण करीत राहिला. याचा फायदा संघाला सर्वाधिक झाला. ‘आपण चांगला खेळ करीत आहोत, परिस्थिती कधीही बदलू शकते,’ हा विश्वास खेळाडूंना देण्यात कर्णधार व प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यशस्वी ठरले, असे नक्की म्हणता येईल. अंतिम चार संघांमध्ये स्थान मिळवल्यानंतर सातवेळा विश्वकरंडकावर नाव कोरलेल्या ऑस्ट्रेलियाला हरवणे सर्वांत कठीण काम होते. भारतीय खेळाडूंनी अत्यंत सकारात्मक देहबोली ठेवत शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार केला व ऑस्ट्रेलियाला हरवणे अशक्य नाही, हे दाखवून दिले. जेमिमा रॉड्रिग्जने या सामन्यात साकारलेले शतक पुढील अनेक वर्षे खेळाडूंना प्रेरणादायी ठरेल असेच होते. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात स्मृती मानधना, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष आणि प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे संघात आलेली शेफाली वर्मा यांच्यासह संपूर्ण संघाने केलेल्या देदीप्यमान कामगिरीच्या जोरावर भारताने विश्वविजय साजरा केला. दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वॉलवर्टची शतकी खेळी व्यर्थ गेली असली, तरी तिच्या संघाने दिलेली झुंज जबरदस्तच होती. .Premium|Indian women’s cricket history: भारतीय महिला क्रिकेटच्या यशस्वी प्रवासाची तीन ठोस पावले.भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा हा विजय केवळ करंडक जिंकण्यापुरता मर्यादित नाही. भारतीय पालकांना आपल्या मुलींना मुलांच्या तुलनेत दुय्यम स्थान न देता मैदानावर पाठवण्यासाठी प्रेरणा देणारा हा विजय ठरावा. क्रिकेटव्यतिरिक्त इतर खेळांनाही प्रेक्षक व सरकारकडून प्रोत्साहन मिळून तेथेही महिला मोठ्या संख्येने दिसून याव्यात. या विजयापासून छोट्या गावांतून संघर्ष करीत पुढे येणाऱ्या खेळाडूंना, मर्यादांशी झगडणाऱ्या मुलींना आणि स्वप्नावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक भारतीय खेळाडूला नवा विश्वास मिळावा. हा विजय देशाच्या क्रीडासंस्कृतीला नवे वळण देणारा मैलाचा दगड ठरो, ही अपेक्षा आपण नक्कीच करू शकतो. भारतीय महिलांनी क्रिकेट विश्वात फडकवलेला हा झेंडा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा विषय ठरणार आहे!------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.