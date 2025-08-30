Premium|share market: भारतीय अर्थव्यवस्थेवर टॅरिफ ग्रहण; अमेरिकेच्या मागण्यांचा विचार करून कसे मिळवता येईल समाधान?

अर्थविशेष । भूषण महाजनसेंटीमेंट बदलल्यामुळे व नव्या सुधारणांना मार्ग मोकळा झाल्यामुळे सावध तेजीचा पवित्रा योग्य राहील असे दिसते. हॉटेल, वाहने, फार्मा ह्यात तेजी दिसतेय, फक्त बँक निफ्टी अजून रंगात आली नाही. तिने साथ दिल्यास ऑक्टोबरपर्यंत नवा उच्चांक दूर नाही. तोपर्यंत बाजार एका टप्प्यात चालेल. फक्त हा टप्पा थोडा वर आला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एकेकाळी देशात असा समज होता की सूर्यग्रहण लागल्यावर दानधर्म केला, तर ग्रहण सुटते व इडापिडा टळून कुटुंब ग्रहणामुळे होणाऱ्या आजारापासून दूर राहते. एका विशिष्ट समाजाला ते दान मागण्याचा अधिकार होता. आता तशी अंधश्रद्धा राहिली नाही व त्या समाजावरचे ते लांच्छन गेले. तसेच ग्रहणामुळे काही आजार होतात ही समजूतही कमी झाली. हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या आपल्या देशालाही टॅरिफचे एक ग्रहण लागले आहे; ते सोडवायचे असेल, तर काहीतरी दान केले पाहिजे. म्हणजेच अमेरिकेला काय हवे आहे ते आपल्याला कमीतकमी त्रास होऊन कसे देता येईल, ह्याचा विचार केला पाहिजे. .अर्थात, आपले व्यापारी शिष्टमंडळ हा विषय घेऊन खल करतेच आहे, त्यात काही सुचवायचे झाल्यास खालील विचार मनात येतात.दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ ः भारताची दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची व्यापारपेठ अमेरिकेला हवी आहे आणि हे अनेकदा आपल्याकडे मागून झाले आहे, त्यावर आगपाखडही करून झाली आहे. आपले नेतृत्व ते कधीच मान्य करणे शक्य नाही. अमूलच्या क्रांतीमुळे दुग्ध व्यवसायाची एक परिसंस्था (इकोसिस्टीम) तयार झाली आहे. दूध संकलनापासून त्यातील हानिकारक जीवाणू नष्ट करणे (पाश्चरायझेशन - ज्यामुळे अन्नजन्य रोग टाळता येतात आणि अन्नाची टिकवणक्षमता वाढते), पुढे प्रमाणीकरण व वितरण आणि त्यापुढील साखळीतील पदार्थांचे उत्पादन (उदाहरणार्थ, दही, ताक, लोणी, चीज वगैरे) हे सर्व जुळून आले आहे व त्याचे गिऱ्हाईक तयार आहे. त्यात अमूल व नंदिनी ह्या संस्थांचे विलीनीकरण होणार ही चर्चा आहे. कदाचित जगातील सर्वात मोठी संकलन यंत्रणा भारतात आहे. ह्या इकोसिस्टीमला हात न लावता, त्याचा फायदा घेत अमेरिकेकडून उच्च तंत्रज्ञानाचे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स आयात करता येतील. त्याने उत्पादन क्षमता तर वाढेलच व त्याबरोबर निर्यातही वाढेल. .Premium| Treaty of Purandar: पुरंदरचा तह म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मुत्सद्दीपणाचा विजय!.कापूस : देशांतर्गत उत्पादन पुरेसे नसल्यामुळे भारत हा कापसाचा एक प्रमुख आयातदार आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या कृषी निर्यातीतील ती एक प्रमुख वस्तू असल्यामुळे हे साटेलोटे होऊ शकते. कापसासाठी आपण अजनुकीय बियाणे वापरतो (Non-GMO); तीही अडचण दूर होईल. आपला वस्त्रोद्योग पूर्ण बहरात असल्यामुळे त्याचा फायदा निर्यातीवर होईल.सोयाबीन : अमेरिकेला सोयाबीन निर्यातीत रस आहे, पण आपण नॉन-जीएमओ सोयाबीन वापरतो (नॉन-जीएमओ सोयाबीन वापरणारा कदाचित आपला एकमेव देश असावा), मात्र सोयाबीन पशुखाद्यासाठीदेखील वापरले जाते. ते जीएमओ असले तरी चालते. तसे आयात करता येईल. पोल्ट्री उद्योगाला ते एक वरदान असू शकते.सुकामेवा : भारत सुकामेवा मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यात आपण तुर्कीए, अफगाणिस्तान आणि इटलीमधील काजू, बदाम, अक्रोड, पिस्ता मागवतो. अमेरिका हा सुकामेव्याचा एक महत्त्वाचा पुरवठादार आहे व तो विशेषतः कॅलिफोर्नियातून बदामांची व काजूंची भारताची गरज भागवू शकतो. निरोगी स्नॅक्सची देशांतर्गत वाढती मागणी आणि त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत मर्यादित उत्पादन यामुळे ही आयात करावीच लागते. अफगाणिस्तान आणि तुर्कीए हे देश या मालासाठी प्रमुख स्रोत आहेत. तुर्कीएचा, अफगाणिस्तानचा व्यापार अमेरिकेकडे हस्तांतरित होऊ शकतो. ग्राहक वाढत्या प्रमाणात सुकामेव्यासारखे निरोगी स्नॅक्स पसंत करत आहेत, त्यात जास्त क्रयशक्तीमुळे अधिक लोक प्रीमियम ड्रायफ्रुट्स खरेदी करत आहेत. विशेषतः लहान शहरांमध्ये ऑनलाइन रिटेलच्या वाढीमुळे सुकामेवा अधिक सुलभपणे वितरित होत आहे, त्याखेरीज नावीन्यपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पादने, म्हणजे ट्रेल मिक्स आणि स्नॅक बार, सुकामेव्याची मागणी वाढवतात. तात्पर्य असे, की सुकामेव्याचा खप वाढतो आहे व तिथे अमेरिकेला आपण संधी देऊ शकतो.वरील सूचनांमध्ये काही त्रुटी असू शकतात, परंतु आपले वाणिज्य शिष्टमंडळ त्यात सुधारणा करेलच. कुठेच काही जुळले नाही, तर हिंदी-चिनी भाई भाई हा पर्याय आहेच. असो. .Premium| India-China Relations: पाकिस्तानसारखा चीनही भारतासाठी दीर्घकालीन धोका आहे का?
.स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी मोठी घोषणा केली व जीएसटीसाठी कराचे दोनच दर असतील असे जाहीर केले. ५ व १८ टक्के. भाकिताप्रमाणे शेअर बाजार उसळला. दुचाकी, चारचाकी वाहनांचे शेअर वाढले, तसेच ग्राहपयोगी वस्तूंचे शेअर तेजीत आले. सिमेंटवरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के होणार ही बातमी सर्व सिमेंट शेअरना तेजीत घेऊन गेली. १८ ते २२ ऑगस्ट ह्या सप्ताहात निफ्टीने २५० अंशाची तेजी नोंदवली व बरेच दिवसांनी तेजीवाले सुखावले. शुक्रवारी, २२ तारखेला नफा वसुली जरी झाली असली, तरी सेंटीमेंट सुधारले हे नक्की.जीएसटी मंडळ आता हे नवे दर व ते कधीपासून लागू होणार हे ठरवेल. दिवाळीच्या मुहूर्तावर म्हणजे ऑक्टोबरपासून लागू होणार असतील, तर ग्राहक खरेदी ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलेल. तसे झाल्यास दुसरी तिमाही (जुलै ते सप्टेंबर) कोरडी जाऊ शकते (वाहनउद्योगाला). त्यात मंडळाने एक मेख मारून ठेवली आहे. 'सीन' उत्पादने (म्हणजे दारू, सिगारेट, जुगार वगैरे) व अतिउच्चवर्गींयात खप असलेल्या उत्पादनावर २८ टक्क्यांऐवजी ४० टक्के कर लावू असा सरकारचा इरादा आहे. त्यात बिझनेस क्लास विमान प्रवास, महागड्या गाड्या, महागडी घड्याळे, तंबाखूजन्य उत्पादने वगैरेंचा समावेश आहे. हा लेख वाचकांच्या हाती पडेपर्यंत हा सर्व फैसला झालेला असेल.शुक्रवारी अमेरिकेत फेड चेअर पॉवेल साहेबांनी आम्ही व्याजदर कपातीचा विचार करू असे जॅकसन होल येथील सभेत जाहीर केल्यामुळे सर्वच अमेरिकी बाजार उसळले. ट्रम्प त्यांचे म्हणणे खरे करून दाखवतातच हे त्यातून दिसून आले. त्या तेजीची लागण भारतात होईलच. सेंटीमेंट बदलल्यामुळे व नव्या सुधारणांना मार्ग मोकळा झाल्यामुळे सावध तेजीचा पवित्रा योग्य राहील असे दिसते. हॉटेल, वाहने 