Premium|Indology Career Opportunities : भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीच्या अभ्यासाचे वाढते महत्त्व

डॉ. मंजिरी भालेरावभारतविद्या क्षेत्रातील पारंपरिक शिक्षण पर्यायही महत्त्वाचे आहेतच. नेहमीप्रमाणे एम.ए. आणि पीएच.डी. करून भारतातील किंवा परदेशातील महाविद्यालयांत किंवा संशोधन संस्थांमध्ये व संशोधन प्रकल्पांमध्ये या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळू शकते. ॲनिमेशन, फिल्म मेकिंग, आर्ट डायरेक्शन, सुव्हनिअर प्रॉडक्शन, अँटिक कलेक्शन, कॉइन्स कलेक्शन, इंटेरिअर डिझायनिंग, ज्वेलरी किंवा कॉस्च्युम डिझायनिंग यांसारख्या क्षेत्रातही भारतविद्या अभ्यासाचे महत्त्व अपरंपार आहे.सर्व जगाला भुरळ पाडणाऱ्या भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास म्हणजे ‘भारतविद्या’ (इंडॉलॉजी - एन्शंट इंडियन हिस्टरी ॲण्ड कल्चर). जगातील अतिशय महत्त्वाच्या संस्कृतीची आणि वारशाची ओळख करून घेण्यासाठी निरनिराळ्या देशांमधून लोक येथे येतात. पण आपल्या देशातील लोक अजून प्राचीन इतिहास आणि संस्कृती यांचा अभ्यास करताना फारसे दिसत नाहीत. शाळेत इतिहास हा एक कंटाळवाणा विषय म्हणून प्रसिद्ध असला, तरी तो किती मनोरंजक असू शकतो हे भारतविद्या आणि पुरातत्त्वशास्त्र (आर्किऑलॉजी) या अभ्यासक्रमांमधून समजते. पदविका (डिप्लोमा) आणि पारंगत (एम.ए.) या अभ्यासक्रमांमधून या विषयाच्या खोलीचा अंदाज येतो. .Premium|AI sleep combo drug : एआय सांगणार औषध घेण्याची वेळ, आरोग्य क्षेत्रात नवा प्रयोग.भारताच्या इतिहासाची माहिती घेण्यासाठी विविध साधनांचा अभ्यास करावा लागतो. हा अभ्यास करून प्राचीन काळाचे एक चित्र डोळ्यासमोर उभे करता येते. तीन मुख्य साधने म्हणजे लिखित साधने, भौतिक साधने आणि मौखिक परंपरा. लिखित साधनांमध्ये विविध धर्मग्रंथांचा तसेच प्राचीन लौकिक साहित्याचा आणि परकीयांच्या इतिवृत्तांचा समावेश होतो. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाची असतात ती भौतिक साधने. यामध्ये प्राचीन लिपींतील शिलालेख, ताम्रपट, नाणी, मंदिरे, गुहा तसेच पूर्वीच्या लोकांच्या वस्तीच्या ठिकाणांची उत्खनने यांचा समावेश होतो. यांपैकी अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष बघून, हाताळून समजून घ्याव्या लागतात. त्यानंतर या विषयाचे खरे स्वरूप समजते. शेकडो वर्षांपूर्वीची ही प्राचीन स्थळे, लेणी, मंदिरे इत्यादी पाहण्यासाठी जगभरातून लोक भारतात येतात, तेव्हा थक्क होतात. पण त्या ठिकाणांची आणि तिथल्या कलेची योग्य माहिती मिळाली नाही, तर मात्र हिरमुसले होऊन परत जातात. त्यामुळे त्यांना ही माहिती सांगण्यासाठी कोणीतरी अभ्यासू माणूस, खरेतर सांस्कृतिक अनुवादक (कल्चरल इंटरप्रिटर) लागतो; नाहीतर काहीतरी अवास्तव माहिती घेऊन ते परत जातात किंवा भारतीयांच्या अज्ञानाला नावे ठेवतात. आजकाल समाज माध्यमांवरील रील्समधून अनेक लोक चुकीची माहिती पोस्ट करत असतात. ती कोणा अभ्यासू माणसाने पाहिली तर त्याची जगात किंमत होते आणि भारतीयांवर टीका होते. त्यामुळे हा अभ्यास केलेल्या माणसांना अशा प्रकारच्या वारसा पर्यटन उद्योगात उज्ज्वल भविष्य आहे.या क्षेत्रातील पारंपरिक शिक्षण पर्यायही महत्त्वाचे आहेतच. नेहमीप्रमाणे एम.ए. आणि पीएच.डी. करून भारतातील किंवा परदेशातील महाविद्यालयांत किंवा संशोधन संस्थांमध्ये व संशोधन प्रकल्पांमध्ये या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळू शकते. विद्यापीठांमध्ये किंवा संशोधन संस्थांमध्ये संशोधक किंवा प्राध्यापक म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. प्राचीन वस्तू, शिल्पे आणि दुर्मीळ हस्तलिखितांचे जतन करण्यासाठी क्युरेटर किंवा अर्कायव्हिस्ट या पदांसाठी मागणी असते. सांस्कृतिक वारसा जतन करणाऱ्या सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमध्ये विद्यार्थी काम करू शकतात. जर एखाद्या प्राचीन भाषेवर प्रभुत्व मिळवले तर प्राचीन ग्रंथांचे आधुनिक भाषेत भाषांतर करणे किंवा जुन्या हस्तलिखितांचे संपादन करणे या कामांसाठीही तज्ज्ञांची गरज भासते. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया - एएसआय) या संस्थेतील विविध विभागांमध्ये विविध पदांवर नोकरीची संधी मिळू शकते. तसेच भारत सरकारच्या ‘ज्ञानभारतम्’ यांसारख्या उपक्रमात सहभाग घेता येतो..Premium|NEP 2026 Maharashtra : केवळ 'शिक्षणाचा अधिकार' नव्हे, तर 'योग्य शिक्षण' हवे! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे महत्त्व सांगणारे विशेष विश्लेषण.प्राचीन लिपींचा आणि भाषांचा अभ्यास केल्यामुळे; आणि सुदैवाने या अतिशय मोठा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या देशात जन्माला आल्यामुळे, त्या परंपरेच्या ज्ञानाचा वापर करून आपण जागतिक पातळीवर मोलाचे संशोधन करू शकतो. आज या विषयांचा अभ्यास केलेल्या अभ्यासकांना परदेशी विद्यापीठांत उच्च पदावरच्या नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या क्षेत्रात ते जगात आघाडीवर आहेत.या सगळ्याबरोबरच, योग्य ती शैक्षणिक पात्रता मिळवल्यावर, शाळांमध्येही इतिहास शिकवताना खूप मदत होते. भारतात प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षेची (एमपीएससी, यूपीएससी) तयारी करण्यात आणि उत्तीर्ण होण्यात या विषयाची मदत होते. सेवेत रुजू झाल्यावर समाजाची खरी ओळखही झालेली असते. भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीची मुळातून माहिती झाल्यावर अनेक क्षेत्रांमध्ये त्या माहितीचे उपयोजन करता येते. निरनिराळ्या वेबसाइट्सवरची माहिती तपासून देणे, नियतकालिकांमधील व पुस्तकांमधील माहितीची शाहनिशा करणे यातून कला आणि स्थापत्य या विषयातील व्यावसायिकांना त्यांच्या विषयाची मुळापासून माहिती होते. तसेच गिर्यारोहक, संस्कृत आणि इतर प्राचीन भाषांचे अभ्यासकही या अभ्यासक्रमांमुळे प्राचीन भारतीय इतिहासाची विविध रूपे समजूून घेऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासाला एक नवा आणि जास्त पक्का आयाम मिळतो. परकीय भाषांचे अभ्यासकही या विषयाचा अभ्यास करताना दिसतात, कारण त्याच्याबरोबरच्या परकीय माणसाला जेव्हा एखाद्या ऐतिहासिक स्थळाची माहिती देण्याची वेळ येते तेव्हा जर हा अभ्यास केला नसेल, तर स्वतःच्याच देशाचा इतिहास आणि संस्कृती माहीत नसण्याची लाजिरवाणी गोष्ट घडते. त्यामुळे अजिंठा, वेरूळ, सांची, खजुराहो, घारापुरी यांसारखी जागतिक वारसा स्थळे पाहायला आलेल्या पर्यटकांना (भारतीय आणि परदेशी) ही माहिती सांगण्याची एक खूप मोठी संधी या विषयांच्या अभ्यासक्रमांच्यामुळे उपलब्ध झाली आहे.ॲनिमेशन, फिल्म मेकिंग, आर्ट डायरेक्शन, सुव्हनिअर प्रॉडक्शन, अँटिक कलेक्शन, कॉइन्स कलेक्शन, इंटेरिअर डिझायनिंग, ज्वेलरी किंवा कॉस्च्युम डिझायनिंग यांसारख्या क्षेत्रातही भारतविद्या अभ्यासाचे महत्त्व अपरंपार आहे..या माहितीचे उपयोजन प्रत्येकाने स्वतःच्या क्षेत्रात गरजेप्रमाणे केले तरी त्याची उत्तम फळं मिळू शकतात. कोणतेही व्यावसायिक उपयोजन न करताही या विषयाचा अभ्यास करता येतो आणि तो झाल्यावर आपल्या देशाची, आपल्या लोकांची, संस्कृतीची यथातथ्य माहिती मिळाल्याचेही खूप समाधान मिळते. हा अभ्यास झाल्यावर आपल्या अभ्यासाला फक्त सुरुवात झाली आहे आणि आयुष्यभर अभ्यास करता येईल इतकी साधने आणि त्यासाठी विषय या क्षेत्रात उपलब्ध आहेत, याची जाणीव होते. हा अभ्यास करून मिळणारे आंतरिक समाधानही अनमोल असते. त्यामुळे इंडॉलॉजी हे केवळ करिअर नसून, आपल्या मुळांशी जोडले जाण्याचे एक माध्यम आहे. ज्यांना जुन्या गोष्टींमधून नवीन अर्थ शोधण्याची आवड आहे, त्यांच्यासाठी हे क्षेत्र बौद्धिक समाधान आणि व्यावसायिक स्थैर्य दोन्ही देऊ शकते.डॉ. मंजिरी भालेराव पुणेस्थित टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या श्री बालमुकुंद लोहिया संस्कृत आणि भारतविद्या अध्ययन केंद्रात सहयोगी प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.