Premium|Indraneel Chitale Bandhu Interview : चितळे बंधू'चा समृद्ध वारसा आणि नवी पिढी; इंद्रनील चितळे यांनी उलगडला यशाचा सुवर्णमध्य

आम्ही कपडे नेहमी अमुक दुकानातूनच घेतो, अमुक एखादी गोष्ट याच कंपनीची वापरतो, असे आपण नेहमी ऐकतो, बोलतोही. एखाद्या ब्रँडबाबत निर्माण झालेला हा विश्वास ग्राहकांच्या अनेक पिढ्या टिकून राहतो, यामागे असते मूल्यांची, तत्त्वांची, विश्वासार्हतेची पिढ्यान्पिढ्या केलेली जपणूक! असाच एक नामांकित ब्रँड म्हणजे चितळे बंधू. बाकरवडी आणि आंबा बर्फी या दोन पदार्थांसह मिष्टान्न, नमकीन अशा वैविध्यपूर्ण खाद्यपदार्थांनी ग्राहकांचे जीवन रुचकर करणाऱ्या या ब्रँडचा समृद्ध वारसा नव्या पिढीकडे आला आहे. हा वारसा ते कसे जपत आहेत, हे जाणून घेतले चितळे बंधूंचे व्यवस्थापकीय भागीदार इंद्रनील चितळे यांच्याकडून...प्रश्न : जेव्हा एखादा प्रस्थापित ब्रँड पुढच्या पिढीच्या हाती सोपवला जातो, तेव्हा ब्रँडच्या मूळ मूल्यांमध्ये (Core Values) आणि आजच्या बाजारपेठेच्या मागणीमध्ये सुवर्णमध्य कसा साधता?इंद्रनील चितळे : हे काम अतिशय नाजूक आणि संयमाचे आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आधीच्या पिढीने अपेक्षांबाबत पुरेशी स्पष्टता द्यायला हवी. ते एकदा निश्चित झाले आणि कालांतराने मार्गदर्शक चौकटी नीट आखल्या गेल्या, तर त्याचा फायदा घेण्याची ही एक उत्तम संधी ठरू शकते. खूप आधीपासून सुरुवात करणे, कल्पना नीट सिद्ध करणे आणि मगच मोठे प्रकल्प हाती घेणे हे महत्त्वाचे आहे. कारण नवी पिढी बहुतेकदा अगदी बायनरी म्हणजे ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा निर्णयांकडे पाहते, पण वारसाहक्काच्या संस्थांमध्ये संस्कृती आणि माणसांच्या व्यवस्थापनाशी खूप संबंध असतो, जिथे ताळेबंदाच्या आकड्यांइतकीच धारणा निश्चिती (नॅरेटिव्ह बिल्डिंग) महत्त्वाची असते..प्रश्न : इतक्या प्रदीर्घ परंपरेच्या आणि नावलौकिकाच्या ब्रँडची जबाबदारी स्वीकारताना आपली मानसिकता कशी होती? वारशाचे दडपण होते, की नव्या युगात, नव्या पिढीसमोर ब्रँड पुढे नेण्याची संधी मिळत आहे याचा उत्साह होता? इंद्रनील चितळे ः दडपण हे सदैव असतेच. विशाल वृक्षाच्या छायेखाली वाढणाऱ्या तृणासारखी आपली अवस्था असते. उंच उडण्याची आकांक्षा मनात असते. परंतु, नेमकी कोणत्या दिशेने आणि कशी वाटचाल करावी, हे उमगत नाही. वारसा निःसंशय महत्त्वाचा आहे; तथापि, त्याहूनही अधिक मोलाचे ठरते ते म्हणजे आधीच्या पिढीचे मार्गदर्शन आणि त्यांचा आधार. त्यामुळेच व्यवसायात स्वतःचे स्थान निर्माण करता येते; अन्यथा स्वतःची विश्वासार्हता प्रस्थापित करणे अत्यंत दुष्कर ठरते. संयम राखणे, प्रक्रियेवर श्रद्धा ठेवणे आणि हळूहळू बदल घडवून आणणे, हाच या आव्हानाला सामोरे जाण्याचा योग्य मार्ग आहे.प्रश्न : नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करताना कोणत्या नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या?इंद्रनील चितळे ः समाज माध्यमांच्या या युगात अनेक टीका आणि समजुती या अग्नीपेक्षा धुराच्या स्वरूपात अधिक असतात, ज्या वेगाने येतात आणि त्याच वेगाने विरूनही जातात. अशा टीकेला प्रत्युत्तर न देता उलट आपले कार्य अधिक निष्ठेने आणि समर्पणाने करत राहणे, हाच सर्वांत मोठा धडा मी शिकलो. कालांतराने लोक समाज माध्यमांवरील क्षणिक चकाकीपेक्षा सातत्यपूर्ण परिश्रमालाच अधिक महत्त्व देतात, हे लक्षात येते.प्रश्न : जुने आणि नवे यांचा समन्वय साधणारा एखादा प्रयोग आपण केला असेल आणि तो ब्रँडसाठी लाभदायक ठरला असेल, असा एखादा अनुभव सांगाल का?इंद्रनील चितळे : व्यवसाय केवळ दुकानांपुरता मर्यादित न ठेवता उपलब्धतेचे लोकशाहीकरण साधणे, हे माझे या वारशातील योगदान आहे, असे मी मानतो. यामुळे आम्ही ग्राहकांच्या सवयींमध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणले आणि त्यांच्या सोयीसुविधांमध्ये भर घातली. याचा निःसंदिग्ध लाभ व्यवसायाला झाला, तसाच ब्रँडच्या प्रतिष्ठेलाही झाला..प्रश्न : आपण ब्रँडच्या पॅकेजिंगवर विशेष लक्ष दिले आणि आपल्या जाहिरातीही लक्षवेधी ठरल्या. नव्या ग्राहकवर्गाशी नाते जोडताना जुन्या पिढीशी असलेले स्नेहबंध जपणे आव्हानात्मक होते का?इंद्रनील चितळे : होय, ही एक सदैव तारेवरची कसरत असते. नव्या आकांक्षांचा पाठपुरावा करताना निष्ठावान ग्राहकवर्गाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, यासाठी अत्यंत विचारपूर्वक पावले उचलावी लागतात. या प्रवासात मी अपयशातूनही पुष्कळ काही शिकलो. विशेष म्हणजे, हेतू प्रामाणिक असेल तर लोक चुकाही तितक्याच सौजन्याने आणि समजूतदारपणे स्वीकारतात. त्या चुकांपासून आपण काय बोध घेतो आणि स्वतःमध्ये कोणती सुधारणा घडवून आणतो, यात खरी कसोटी लागते. भविष्याच्या मागे धावताना भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे. एफ वन शर्यतीच्या मोटारींनादेखील मागील आरसे असतातच. तो आरसा आपल्याला दर्शवतो, की मागे काय आहे, काय जपून ठेवायचे आहे आणि कशाचा त्याग करायचा आहे.प्रश्न : या स्पर्धेच्या युगात जिथे ग्राहक झटकन इतर पर्यायांचा विचार करतात, तिथे ब्रँडने स्वतःभोवती कशा प्रकारची इकोसिस्टीम उभारावी, ज्यामुळे ग्राहक त्या ब्रँडशी कायमस्वरूपी जोडलेला राहील?इंद्रनील चितळे : माझ्या मते, समाज आणि ब्रँडकेंद्रित एंगेजमेंट हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, आणि आजच्या काळात ते बहु-व्यासपीठीय (मल्टी-प्लॅटफॉर्म) आणि बहु-क्षेत्रीय (मल्टी-डोमेन) असते. जेव्हा त्या समाजाला मूल्य मिळते, तेव्हा तो समाज स्वतः ब्रँडचा प्रचार करतो. यामुळे लोकांसोबत दीर्घकाळासाठी जोडलेले राहणे शक्य होते.प्रश्न : एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशाशी जोडल्या गेलेल्या ब्रँडला जागतिक स्तरावर नेताना, त्याच्या ब्रँड ओळखीत कोणते बदल करावे लागतात?इंद्रनील चितळे : माझ्या मते, सर्वांत मोठा बदल बहुतेकदा भाषा आणि टॅगलाइन्समध्ये असतो. ते जेव्हा सुरू होते, तेव्हा गोष्टी चांगल्या जुळून येतात. जागतिक स्तरावर ग्राहकांना नेहमीच वारसा-परंपरा असलेले आणि विस्तार करणारे प्रबळ स्थानिक चॅम्पियन ब्रँड्स आवडतात. त्यामुळे बहुतेकदा पूर्णपणे बदलण्यापेक्षा स्वतःबद्दल चांगल्या प्रकारे संवाद साधणे हेच महत्त्वाचे असते.प्रश्न : नवा ब्रँड घडवणे आणि वारसाहक्काने मिळालेली विश्वासार्हता टिकवणे यापैकी अधिक आव्हानात्मक काय आहे? आणि का?इंद्रनील चितळे : वारसाहक्काने मिळालेली विश्वासार्हता म्हणजे नेहमीच एक ‘सोनेरी पिंजरा’ असतो. सावधगिरी बाळगणे चांगले, पण एक चूक झाली की विश्वासार्हतेला तडा जाऊ शकतो. म्हणूनच ब्रँडला त्याच्या मूळ मूल्यांशी जोडून ठेवणे आणि ते जपणे महत्त्वाचे ठरते. आजच्या काळात ब्रँड घडवणे तुलनेने सोपे आहे, पण ग्राहकाची निष्ठा निर्माण व्हायला वेळ लागतो..प्रश्न : अनेक दशकांचा वारसा असलेल्या ब्रँडला कालबाह्य होण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि नव्या पिढीच्या मानसिकतेशी जुळवून घेण्यासाठी ब्रँडिंगमध्ये मूलगामी बदल आवश्यक असतात का?इंद्रनील चितळे ः माझ्या मते, ज्या क्षणी ग्राहकाची ब्रँडबद्दलची आत्मीयता कमी होते, त्या क्षणी ब्रँडचे मूल्य कमी होते. म्हणूनच ‘ग्राहक हाच राजा’ हे प्रत्येक ब्रँडचे तत्त्व असायला हवे. जेव्हा ग्राहकांच्या बदलत्या ट्रेंड्सचा विचार करून निर्णायक पावले उचलली जातात, तेव्हा बहुतेकदा मूलगामी किंवा क्रांतिकारी कल्पनांपेक्षा उत्क्रांतीच्या दिशेने केलेले बदलच सातत्य टिकवायला मदत करतात. मूलगामी रचनेमुळे अनेकदा अस्तित्वात असलेला ग्राहकवर्ग दुरावतो, जे आत्मघातकी ठरू शकते.प्रश्न : जागतिक स्तरावरील ब्रँड्स, त्यांचे नवे वारसदार व त्यांनी हाती घेतलेले प्रयोग यांची आपल्या देशातील ब्रँड्सच्या वाटचालीशी तुलना करता, काही मूलभूत भेद जाणवतो का? आपली संस्कृती आणि मूल्ये यांचा त्यामागे काही प्रभाव आहे का?इंद्रनील चितळे : नव्या वारसदारांवर आज प्रचंड दडपण आहे. एकीकडे 'नेपोटिझम'चा शिक्का स्वतःवर बसू नये यासाठी त्यांना स्वतःला सिद्ध करावे लागते आणि त्यासाठी अंतर्गत अडथळेही असतातच. दुसरीकडे, त्यांच्याच वयाचा एखादा व्हेंचर फंडेड स्टार्टअप संस्थापक संपूर्ण उद्योगाची घडी पूर्णतः बदलून टाकत असतो. अशा परिस्थितीत नव्या पिढीवर आज जितके दडपण आहे, तितके पूर्वी कधीच नव्हते. अशा वेळी संस्कृतीच्या भक्कम पायावर उभी असलेली वाटचाल निःसंशय उपयुक्त ठरते, कारण अतिघाईच्या नादात घडणाऱ्या चुका त्यामुळे टळतात.प्रश्न : आधुनिक ब्रँडिंगमध्ये कथाकथनाला (स्टोरीटेलिंग) खूप महत्त्व आहे. एखाद्या मोठ्या ब्रँडचा इतिहास सांगताना, तो केवळ आठवणींचा संग्रह न राहता विपणनाचे साधन म्हणून कसा वापरता येईल?इंद्रनील चितळे : खाद्यपदार्थ विकणे म्हणजे बहुतेकदा 'नॉस्टॅल्जिया' विकणेच असते आणि अशा प्रकारे खाद्यपदार्थांभोवती असलेली भावनिक जोड तुमच्या संवादातून नीट जोपासली गेली, तर त्याचा परिणाम चांगला होतो. आम्ही नेहमीच ब्रँडबद्दल बोलताना हीच पद्धत वापरली आहे आणि नंतर मूळ मूल्ये अधोरेखित केली आहेत. आम्ही वापरत असलेल्या कथाकथनाच्या पद्धतीत बहुतेकदा ९९ टक्के कथा असते आणि १ टक्का उत्पादनाचे प्रदर्शन.प्रश्नः जेव्हा एखादा मोठा ब्रँड त्याच्या मूळ क्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो, तेव्हा 'ब्रँड आर्किटेक्चर' कशा प्रकारे कसे रचले पाहिजे, जेणेकरून मूळ ब्रँडच्या प्रतिमेला धक्का लागणार नाही?इंद्रनील चितळे ः पुन्हा एकदा, हे क्रांतिकारी असू शकत नाही. ते संतुलित आणि उत्क्रांतीच्या मार्गाने झाले पाहिजे. आमचे एक सल्लागार म्हणतात, त्याप्रमाणे तुम्ही बदलण्याचा खूप जास्त प्रयत्न केला, तर ते सांगीतिक कार्यक्रमात आजोबांनी जेन-झी गाण्यांवर नाचण्यासारखे वाटते. शाश्वत आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आपल्या वयोमानानुसार आणि वारशानुसार वागले पाहिजे..प्रश्न : लोगो, रंगसंगती आणि पॅकेजिंग ही ब्रँडची दृश्य ओळख असते. एखाद्या वारसा-ब्रँडचा चेहरामोहरा बदलताना, ग्राहकांशी असलेली भावनिक जोड न तोडता आधुनिकता कशी आणता येईल?इंद्रनील चितळे : अनेकदा रंग हे प्रकाराचंही प्रतिनिधित्व करतात. खाद्यपदार्थांचे ब्रँड नेहमीच पिवळा, लाल, तपकिरी अशा मातीच्या रंगांभोवती फिरतात. डेअरी ब्रँड नेहमीच निळा-पांढरा या रंगसंगतीला धरून असतात. पेयांचे ब्रँड्स नेहमी जास्त उजळ रंग वापरतात. त्यामुळे ब्रँड ओळख निर्माण करण्याची प्रक्रिया (ब्रँड आयडेंटिटी एक्सरसाइज) आणि त्याची उत्क्रांती हा बदल जोपासण्याचा चांगला मार्ग आहे. त्याबरोबरच डिझाईनचा विचारही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बहुतेकदा फक्त चौकोनी आकारातून गोल आकारात केलेला साधा बदलसुद्धा धारणा बदलून टाकतो.प्रश्न : आजच्या युगात ब्रँड केवळ त्याच्या उत्पादनापुरता मर्यादित नाही; डिजिटल जगात तो कसा दिसतो हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक ब्रँड्सनी आपली प्रतिष्ठा जपत सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्याचे तंत्र कसे आत्मसात करावे?इंद्रनील चितळे ः सोशल मीडियाच्या युगात अनुपस्थित राहणे हा पर्याय नाही. पण सोशल मीडियावरचे ग्राहक प्रामाणिकतेची फार कदर करतात. प्रत्यक्ष-पहिला आणि डिजिटली-नवा (फिजिकली फर्स्ट ॲण्ड डिजिटली न्यू) असलेल्या कोणत्याही ब्रँडने जास्तीत जास्त एंगेजमेंट मिळवण्यासाठी सोशल मीडियाचा सूर समजून घ्यायला हवा.प्रश्न : ब्रँडिंगच्या क्षेत्रात सध्या आपल्याला कोणते नवे प्रयोग आकर्षित करत आहेत?इंद्रनील चितळे ः आम्ही आमच्या मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगच्या क्षेत्रात एआयचे जे एकत्रीकरण साधले आहे, ते खरोखरच अद्भुत आहे. त्याची कार्यक्षमता आणि वेग वाखाणण्याजोगा आहे; शिवाय त्यातून आम्हाला जो हायपर-लोकल आउटपुट मिळतो - कंटेंटपासून ग्राहक संवादापर्यंत, ऑर्डर व्यवस्थापनापासून रणनीती आणि पॅकेजिंगपर्यंत - तो अत्यंत प्रभावी आहे. सध्या मी आमची कार्यालये एआय-सक्षम, अधिक चपळ आणि लवचिक करण्याच्या दिशेने काम करतो आहे..प्रश्न : ब्रँडला भविष्यात पुढे नेण्यासाठी आपल्या काय योजना आहेत?इंद्रनील चितळे ः आम्हाला प्रतिदिन सात अब्ज पाकिटांची बाजारपेठ खुणावते आहे, म्हणजे या पृथ्वीवरील प्रत्येक व्यक्तीने दररोज किमान एक चितळे बंधू उत्पादनाचे सेवन करावे. उत्पादने भिन्न असू शकतात, चवींमध्ये परिवर्तन होऊ शकते, पॅकेजिंगही बदलू शकते. परंतु, अन्नाचे मूलभूत प्रयोजन मात्र चिरकाल तेच राहील - एक, भावनिक तृप्ती देणे आणि दोन, पोषणात्मक समृद्धी देणे. हे प्रयोजन साध्य करणारा ब्रँड म्हणून चितळे बंधू कसा उभा राहू शकतो, हाच माझा प्राथमिक केंद्रबिंदू आहे.प्रश्न : तंत्रज्ञान आणि एआय ब्रँडिंगची व्याख्याच बदलून टाकत आहेत. पुढील ५० वर्षांचा विचार करता, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वारसा-ब्रँड्सनी आत्ताच कोणत्या ब्रँडिंग धोरणांवर काम सुरू केले पाहिजे?इंद्रनील चितळे : माझ्या मते, ज्या प्रकारे एआय जीवनाच्या प्रत्येक पैलूत सामावत चालले आहे, ते पाहता हे कौशल्य संस्थेच्या तत्त्वज्ञानाचा आणि डीएनएचा भाग होणे आवश्यक आहे, हे मालकांनी समजून घेणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. ज्याप्रकारे एआय उत्पादकता, आउटपुट, दुरुस्ती, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, धोरणात्मक इनपुट्स यांत सुधारणा घडवत आहे, त्यातून युनिकॉर्न बिझनेस (वेगाने वाढणारे स्टार्टअप्स) होण्याची क्षमता यापूर्वी कधीही इतकी चांगली नव्हती. जो या क्षमतेचा कमाल वापर करून घेईल, तोच बाजारपेठेवर राज्य करेल. 