Premium|Economics Concepts Explained : महागाई म्हणजे नेमकं काय?

अर्थशास्त्राच्या परिघातल्या काही संज्ञा अनेकदा आपल्या कानांवर पडलेल्या असतात. आपण रोजच्या आयुष्यात त्या वापरतही असतो. पण अनेकदा त्या संज्ञांचा ‘अर्थ’ आणि त्या आपल्या आयुष्यावर नेमका कसा परिणाम करतात, हे आपल्याला सहजी समजत नाही. या सदराच्या निमित्ताने करून घेऊ या अर्थशास्त्रातल्या काही सोप्या व नेहमीच्या, तर काही क्लिष्ट पण महत्त्वाच्या संकल्पनांची तोंडओळख... काही वर्षांपूर्वी केवळ १०० रुपयांत आठवड्याचा भाजीपाला मिळायचा. आज तितक्याच पैशांत दोन-तीन भाज्या घेतानाही विचार करावा लागतो, हा अनुभव आपल्यापैकी जवळपास प्रत्येकानं घेतलेला आहे. इथं एक थोडा अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारायला हवा. खरंच सगळं महाग झालं आहे की आपल्या पैशांची किंमत कमी झाली आहे?अर्थबचतीबद्दल वेळोवेळी चर्चा केली जाते. पण बचतीचा खरा अर्थ समजून घ्यायचा असेल, तर एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. बचत ही केवळ रकमेची नसते, ती त्या पैशांच्या खरेदीमूल्याचीही असते. आणि हे खरेदीमूल्य वेळेनुसार, मुख्यतः महागाईमुळे बदलते. आधी १०० रुपयांत दहा वस्तू मिळायच्या, आज सात-आठच वस्तू मिळतात, यालाच आपण पैशाचे कमी झालेले मूल्य म्हणतो..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.महागाईचा नेमका अर्थमहागाईचा साधा अर्थ आपण ‘किमती वाढणे’ असा काढतो. पण अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनं पाहिलं, तर महागाई म्हणजे चलनाची वास्तविक किंमत कमी होण्याची प्रक्रिया. म्हणजेच, तुमच्या खिशातले पैसे कमी होत नाहीत पण त्या पैशाने तुम्ही किती वस्तू आणि सेवा घेऊ शकता, यावर परिणाम होतो. पैसे असतात, पण त्यांची ताकद घटते, हेच महागाईचं खरं स्वरूप आहे. एक साधं उदाहरण घेऊ. आज तुमच्याकडे एक हजार रुपये आहेत आणि त्यात तुमचा महिन्याचा किराणा येतो. पुढच्या वर्षी महागाई सहा टक्के असेल, तर त्याच किराणामालासाठी १,०६० रुपये लागतील. तुमच्याकडे एक हजार रुपये आहेत, पण त्यांचे खरेदीमूल्य कमी झाले. हेच वर्षानुवर्षं घडत राहिलं तर? जर महागाई दरवर्षी सहा टक्के असेल, तर साधारण बारा वर्षांत आजच्या वस्तूंच्या किमती दुप्पट होतात. म्हणजे आज ज्या गोष्टी एक हजार रुपयांत मिळतात, त्यासाठी भविष्यात दोन हजार रुपये मोजावे लागतील आणि तुमचं उत्पन्न त्याच प्रमाणात वाढलं नाही तर तुम्ही मागे पडता. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, जर तुमचं उत्पन्न १० टक्क्यांनी वाढलं आणि महागाई ८ टक्के असेल, तर तुमची खरी वाढ फक्त २ टक्के आहे. कागदावर पगारवाढ दिसते, पण प्रत्यक्षात तुमची क्रयशक्ती फारशी वाढलेली नसते. हा भेद ओळखणं आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.आकडे आणि अनुभवबातम्यांमध्ये आपण ऐकतो, की भारतातील ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित (सीपीआय) महागाई साधारण ५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मग आपल्याला ती १५-२० टक्क्यांपर्यंत वाढल्यासारखी का वाटते? याचं कारण म्हणजे, महागाई मोजताना शेकडो वस्तू आणि सेवांचा सरासरी विचार केला जातो. पण प्रत्येक कुटुंबाचा खर्च वेगळा असतो. ज्या कुटुंबात उत्पन्नाचा ४० टक्के हिस्सा अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यावर जातो, आणि त्यांच्याच किमती सर्वाधिक वेगाने वाढत असतात, तिथे महागाई अधिक तीव्रतेने जाणवते. तर ज्या कुटुंबात इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा मनोरंजनावर जास्त खर्च होतो, त्यांना महागाई कमी जाणवू शकते. याचाच अर्थ महागाई ठरावीक आकड्यात बंदिस्त करता येणारी संज्ञा नसून, तो प्रत्येकाचा वेगळा अनुभव आहे.शिवाय, निश्चित उत्पन्नावर जगणाऱ्यांसाठी (ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त व्यक्ती, असंघटित क्षेत्रातील कामगार) महागाई हा जगण्याचा सर्वात मोठा आर्थिक प्रश्न असतो. त्यांचं उत्पन्न वाढत नाही, पण खर्च वाढतच राहतो. यामुळे महागाई केवळ आर्थिक प्रक्रिया राहत नाही, ती सामाजिक विषमता वाढवणारी प्रक्रिया होते..लपलेली महागाईमहागाई नेहमीच उघडपणे दिसते असं नाही. काही वेळा ती लपलेल्या स्वरूपात येते, त्याला इंग्रजीत श्रिंकफ्लेशन (Shrinkflation) म्हणतात. बिस्किटाच्या पुड्याची किंमत वीस रुपयेच राहते, पण आत दहाऐवजी आठच बिस्किटं असतात. शीतपेयाची बाटली त्याच किमतीला मिळते, पण त्यात पाचशे मिलिलिटरऐवजी साडेचारशे मिलिलिटरच शीतपेय असतं. साबणाची वडी तेवढ्याच पैशात मिळते, पण वजन कमी झालेलं असतं. ग्राहकाला वाटतं की किंमत बदललेली नाही, पण प्रत्यक्षात त्याला मिळणारं मूल्य कमी झालेलं असतं. ही लपलेली महागाई सीपीआयसारख्या अधिकृत आकड्यांमध्ये पूर्णपणे दिसत नाही, पण आपल्या रोजच्या अनुभवात ती जाणवत राहते. म्हणूनच केवळ ‘किंमत बदलली नाही’ यावर समाधान मानणं चुकीचं ठरू शकतं.महागाई आणि शहरातील जीवनशहरी भागात महागाईचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवतो. यामागे एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे वाढणारे सेवा-आधारित खर्च. घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि वाहतूक या गोष्टींचे दर शहरांमध्ये सातत्याने वाढत असतात. आपण बहुतेक वेळा भाजीपाला किंवा इंधनाच्या दरांकडे लक्ष देतो, कारण ते दररोज बदलतात. एखादवेळी भाजीपाल्याचा दर कमी-जास्त होऊ शकतो, पण या सेवा-आधारित खर्चांचा एक विशेष गुणधर्म असा, की ते दर एकदा वाढले की सहसा सहज कमी होत नाहीत. म्हणूनच महागाई समजून घेताना फक्त ‘काय महाग झालं?’ एवढं पाहणं अपुरं आहे. इथं ‘आपल्या खर्चाच्या रचनेत कोणते घटक जास्त वेगानं वाढत आहेत?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.एक उदाहरण देतो. एखाद्या व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न तीस हजार रुपये आहे आणि घरभाडं दहा हजार रुपये आहे. घरभाडं १० टक्क्यांनी वाढलं तर ते अकरा हजार रुपये होईल. म्हणजे उरलेल्या बजेटमध्ये एक हजार रुपयांची कपात होईल. हे वरकरणी लहान वाटतं, पण उरलेल्या बजेटमध्ये इतर सर्व गरजा भागवायच्या असतात; अन्न, प्रवास, शिक्षण, आरोग्य सगळंच आलं त्यात. या अचानक पडलेल्या फरकाला 'स्थिर खर्चांचा चाप' म्हणता येईल, तो सामान्य नोकरदाराला सतत जाणवतो..भाष्य : इंधन बचतीचा 'राजरस्ता'.महागाईचा निर्णयांवर होणारा परिणाममहागाईचा परिणाम केवळ आर्थिक स्वरूपाचा नसतो, तो आपल्या विचारांवर आणि निर्णयांवरही होतो. महागाई वाढल्यावर लोक अनेकदा अल्पकालीन विचार करायला लागतात. भविष्यासाठी नियोजन करण्यापेक्षा तत्कालीन गरजांना प्राधान्य दिलं जातं. काही वेळा बचतीऐवजी खर्च वाढतोही, कारण 'आत्ता घेतलं तर स्वस्त पडेल' अशी मानसिकता तयार होते. अर्थशास्त्राच्या चष्म्यातून याला एक प्रकारची 'महागाई मानसिकता' म्हणता येईल. यात बाजारातील महागाईसंदर्भातले बदल आपल्या वर्तनात आणि निर्णयांत बदल घडवतात. म्हणजेच महागाई फक्त आकड्यांमध्ये दिसणारी घटना नाही, ती आपल्या सवयींमध्ये आणि निर्णयांमध्येही उतरताना दिसते.सरकार आणि रिझर्व्ह बँक काय करतात?महागाई पूर्णपणे टाळणे शक्य नाही, ते अपेक्षितही नाही. नियंत्रित पातळीवरची महागाई अर्थव्यवस्थेच्या निरोगी वाढीचं लक्षण मानलं जातं. शून्य महागाई म्हणजे अर्थव्यवस्था थंडावणं असू शकतं. भारतीय रिझर्व्ह बँक महागाईला साधारण चार टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचा प्रयत्न करते. यासाठी व्याजदर वाढवणं किंवा कमी करणं, रोख साठा प्रमाण बदलणं अशी धोरणं वापरली जातात. व्याजदर वाढवले की कर्ज महाग होतं, खर्च कमी होतो आणि महागाई नियंत्रणात येते. पण विकासदरावरही परिणाम होतो. हा समतोल साधणं हेच रिझर्व्ह बँकेचं मुख्य आव्हान असतं. पण धोरणकर्त्यांचे प्रयत्न आणि सामान्य माणसाचा अनुभव यांच्यात नेहमीच अंतर राहतं. धोरणं अर्थव्यवस्थेची सरासरी सांभाळतात, पण त्या सरासरीच्या खाली असलेल्या कुटुंबांसाठी महागाई अधिकच जाचक ठरते..आपण काय शिकायला हवं?महागाईशी लढणं म्हणजे तिला हरवणं असं नसतं. ते शक्यही नाही. पण तिचा परिणाम कमी करणं नक्कीच शक्य आहे. यासाठी प्रत्येक व्यक्तीनं काही मूलभूत विचार केला पाहिजे.बचत क्रयशक्तीत मोजा : बँकेत ठेवलेले पैसे महागाईपेक्षा कमी व्याज देत असतील, तर एका अर्थानं तुम्ही संपत्ती गमावत आहात. उदाहरणार्थ, बचत खात्यावर ३.५ टक्के व्याज मिळत आणि महागाई ६ टक्के असेल, तर तुमची क्रयशक्ती दरवर्षी अडीच टक्क्यांनी कमी होत आहे.'वैयक्तिक महागाई दर' ओळखा : तुमच्या कुटुंबाचा कोणता खर्च सर्वाधिक वेगानं वाढतो आहे? शिक्षण? आरोग्य? घरभाडं? त्यावर लक्ष केंद्रित करा आणि त्या खर्चासाठी आधीपासून नियोजन करा.गुंतवणूक महागाईला मागे टाकू शकते का, ते तपासा : काही दीर्घकालीन गुंतवणूक साधनं महागाईशी टक्कर देण्याचं काम करतात. मात्र गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे.महागाईच्या भीतीनं घाईचे निर्णय टाळा : 'आत्ता घेतलं तर स्वस्त पडेल' हा विचार अनेकदा अनावश्यक खर्चांकडे नेतो. खरेदीचा निर्णय गरज आणि नियोजनावर आधारित असावा, भीतीवर नव्हे.महागाई ही शांतपणे काम करणारी प्रक्रिया आहे. ती अचानक धक्का देत नाही, तर ती हळूहळू आपल्या पैशाची खरी किंमत कमी करत राहते. आपण पगार, बचत, गुंतवणूक याबद्दल विचार करतो, पण या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी एकच प्रश्न असायला हवा, 'या पैशाने मी भविष्यात काय खरेदी करू शकणार आहे?' अर्थशास्त्र आपल्याला केवळ आकडे समजावून सांगत नाही, ते आपल्याला वास्तव पाहायला शिकवतं. आणि महागाई त्या वास्तवाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. लक्षात घ्या, महागाई म्हणजे वस्तू महाग होणं नव्हे, तर आपल्या पैशाची खरी किंमत हळूहळू कमी होत जाणं.डॉ. अमेय खरे पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत. 