Women Farmers Contribution: महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाची दखल: २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष घोषित

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. शेती व अन्न प्रणालींमधील महिलांच्या मोलाच्या, पण दुर्लक्षित योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणि विषमता दूर करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी हे वर्ष महिला शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात आले आहे. त्यांना भेडसाविणाऱ्या प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधणे, धोरणात्मक सुधारणांना चालना देणे आणि गुंतवणूक वाढवणे, ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत..जगभरात अन्न उत्पादन आणि ग्रामीण विकासामध्ये महिलांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. आशिया व आफ्रिकेतील लहान शेतीपासून ते लॅटिन अमेरिका तसेच इतर प्रदेशांतील ग्रामीण समुदायांपर्यंत पीक लागवड, पशुपालन, अन्नप्रक्रिया आणि कुटुंबाच्या पोषणात महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. परंतु त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यांकन केले जात नाही. जमिनीच्या मालकी हक्कापासून ते निर्णय प्रक्रियेपर्यंत सर्वच ठिकाणी त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. भारतातही हेच चित्र दिसते. शेती आणि पूरक उद्योगांत कुटुंबाच्या बरोबरीने महिलांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. परंतु आजही त्यांच्या श्रमाला योग्य मूल्य नाही. त्यांच्या कष्टांची दखल घेतली जात नाही. काही ठिकाणचे अपवाद सोडले, तर शेती आणि कुटुंबासाठी राबणाऱ्या या ‘लक्ष्मी’च्या नावावर आजही शेतीचा तुकडा नाही, निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थानही नाही, हे आजचे वास्तव आहे..जगभरातील ग्रामीण भागांतील महिलांच्या श्रमांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ घोषित करून शेती, अन्नसुरक्षा, पूरक उद्योग, कुटुंबाचे अर्थकारण आणि जैवविविधता संवर्धनातील महिलांच्या योगदानाची दखल घेतली आहे. अन्न व कृषी संघटनेच्या (एफएओ) नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) या संस्थांच्या सहकार्याने या वर्षात विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. समानता प्रस्थापित करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि अधिक सक्षम व लवचिक कृषी-अन्न प्रणाली उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.राष्ट्रीय अभियानाची गरजआंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देश आणि राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. याबाबत महिला किसान अधिकार मंच या संस्थेच्या राष्ट्रीय समन्वयक सीमा कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर शेतीमधील रोजगाराच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे, की शेतीमधील ७० टक्के भार महिलांच्या खांद्यावर आहे. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ८५ टक्के आहे. तरीदेखील आज या महिलांना निर्णयाचे कोणतेही अधिकार नाहीत किंवा सन्मानजनक वागणूकही नाही. त्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित आहेत. शेतीविषयक बहुतांश योजना केवळ पुरुष शेतकऱ्यांना मिळतात. शेतीतील कष्टाच्या कामाचा ८५ टक्के भार महिलांवर असताना केवळ १५ टक्के महिला भू-धारक आहेत. ही मोठी विसंगती आहे..Premium| India’s AgriStack: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डिजिटल शेतीचा आधार.आजही कुटुंबाच्या शेतजमिनीचा मालकी हक्क महिलेला मिळालेला नाही.’’ ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन राज्यसभेचे सदस्य असताना त्यांनी २०११मध्ये ‘महिला शेतकऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार’ असा प्रस्ताव चर्चेसाठी मांडला होता, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. ‘‘या प्रस्तावामध्ये महिलांना जमीन मालकी हक्क, शेतीसाठी पाणी, इतर संसाधने, पूरक उद्योगांत प्राधान्य तसेच आर्थिक सक्षमता या विषयांवर भर दिला गेला. परंतु त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. २०१६मध्ये केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय महिला किसान दिन’ साजरा करण्यास सुरुवात केली, परंतु आजही त्याचे रूप केवळ कौतुक सोहळ्यापुरतेच मर्यादित आहे. महिला शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि हक्काची जाणीव खऱ्या अर्थाने समाजाला करून द्यायची असेल, तर केंद्र सरकारने महिला शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करावे. डॉ. स्वामिनाथन यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर लोकसभा, राज्यसभेमध्ये धोरणात्मक चर्चा होऊन त्यासंबंधी कायदा मंजूर करावा,’’ असेही कुलकर्णी म्हणाल्या.महिलांना ‘मिलेट हब’चा आधारभारतीय खाद्यसंस्कृतीमध्ये भरडधान्यांना हजारो वर्षांचा समृद्ध वारसा आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कांगणी, वरई यांसारखी भरडधान्ये केवळ अन्नपदार्थ नसून संस्कृती, आरोग्य आणि शेती परंपरेचा अविभाज्य भाग आहेत. कमी पाणी, कमी खत आणि कोणत्याही नैसर्गिक परिस्थितीत सहज उत्पादित होणारी ही पिके पर्यावरणपूरक आहेत. काळाच्या ओघात बदलती जीवनशैली, औद्योगिकीकरण आणि झपाट्याने वाढलेले शहरीकरण यांमुळे आपल्या आहारात गहू आणि तांदूळ यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. परिणामी भरडधान्ये हळूहळू ताटातूनच कमी झाली. याचा थेट परिणाम आरोग्यावर झाला. सध्या मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग, पचनाचे विकार, थकवा यांसारख्या जीवनशैलीजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे ताणतणावपूर्ण आणि बैठ्या जीवनशैलीत आरोग्यदायी आहारासाठी पुन्हा एकदा भरडधान्यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. .Agricultural News : द्राक्षशेतीचे भवितव्य धोक्यात! जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक मोहीम राबवावी.बाजारपेठेतील संधी लक्षात घेत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पर्यावरण अभ्यासक आणि युवा उद्योजिका चैताली क्षीरसागर हिने भरडधान्यापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या निर्मितीसाठी ‘द मिलेट हब’ या स्टार्टअपची सुरुवात केली. याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करणे, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि ग्राहकांना भरडधान्यांचे विश्वासार्ह असे विविध पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देणे हा आहे. याबाबत चैताली म्हणाली, ‘‘भरडधान्ये तंतुमय घटक, प्रथिने, लोह, कॅल्शियम, झिंक आणि इतर आवश्यक खनिजांनी समृद्ध आहेत. रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवणे, पचनसंस्था सक्षम करणे, वजन नियंत्रणात ठेवणे आणि दीर्घकाळ ऊर्जा मिळवून देणे यासाठी फायदेशीर आहेत. ग्लुटन-फ्री असल्यामुळे जगभरात भरडधान्ययुक्त पदार्थांची मागणी वाढत आहे. स्टार्टअपच्या माध्यमातून मी नेवासा तालुक्यातील मुकिंदपूर आणि गोमळवाडी गावातील बचत गटातील वीस महिलांना सोबत घेतले. त्यांच्या कौशल्यांना वाव देत भरडधान्यांपासून गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक, स्वादिष्ट पदार्थ करण्याचे प्रशिक्षण दिले. या महिला नाचणी लाडू, बिस्किटे, मल्टी मिलेट पीठ, खिचडी, सूप मिक्स, मिलेट प्रीमिक्स, उपवासाचे पदार्थ तयार करतात. या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक महिलेची महिन्याला सरासरी सात हजार रुपयांची मिळकत होत आहे. रोजगारासोबतच या महिलांना आत्मसन्मान, आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णयक्षमता मिळत आहे.’’प्रक्रियेसाठी लागणारी भरडधान्ये महाराष्ट्रातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी केली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळतो, भरडधान्यांच्या लागवडीला चालना आणि पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. शेतकरी - महिला बचत गट - ग्राहक अशी सुसंगत साखळी तयार झाली आहे. उत्तम गुणवत्ता आणि चवीमुळे या उत्पादनांना पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत मागणी वाढत आहे. बदलती जीवनशैली, आरोग्याबाबत वाढलेली जागरूकता आणि नैसर्गिक अन्नाकडे वाढलेला कल पाहता भरडधान्यांना जागतिक बाजारपेठेत ‘सुपरफूड’ म्हणून ओळखले जाते, ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी चांगली संधी आहे. पारंपरिक अन्नसंस्कृती जपत आधुनिक जीवनशैलीसाठी संतुलित, आरोग्यदायी आणि टिकाऊ आहाराची दिशा दाखवण्याचा चैतालीचा प्रयत्न आहे..प्रक्रिया उद्योगातून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरणपालघर जिल्ह्यातील कोसबाड हिल येथील कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. याबाबत माहिती देताना केंद्रातील तज्ज्ञ रूपाली देशमुख म्हणाल्या, ‘‘कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे बचत गटातील महिलांना भरडधान्य लागवडीपासून ते प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कोदो, वरई या पोषणमूल्यांनी समृद्ध असलेल्या धान्यांपासून रवा, फ्लेक्स, रेडी-टू-कूक आणि रेडी-टू-इट उत्पादनांच्या निर्मितीपर्यंत सर्व बाबतीत मार्गदर्शन करण्यात आले. बचत गटातील महिलांनी नाचणीचे पापड, नाचणी सत्त्व, नाचणी शेवया, चकल्या, शेव, नाचणीची बिस्किटे, केक तसेच ज्वारी बिस्किटे, केक, खाकरे असे पदार्थ करून त्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली. काही बचत गटातील महिलांनी अळंबी उत्पादनाच्या बरोबरीने प्रक्रिया उद्योगातही आघाडी घेतली आहे. यासोबतच कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे रोपवाटिका, मधुमक्षिका पालन, प्रक्रिया उद्योग, कुक्कुटपालन, शेळीपालन व फळप्रक्रियेबाबतही प्रशिक्षण देण्यात आले. शेतीपूरक व्यवसायातून आदिवासी महिलांचे जीवनमान उंचवण्यास मदत झाली आहे.अमित गद्रे दै. ॲग्रोवनचे पुणेस्थित सहायक संपादक आहेत.आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने आम्ही आमच्या संस्थेसह भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या देशभरातील संशोधन संस्थांच्या सहयोगाने विशेष उपक्रम राबवत आहोत. त्यामध्ये विविध राज्यांतील महिला शेतकऱ्यांपर्यंत तसेच पूरक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान जलद गतीने पोहोचवण्यावर भर आहे.- डॉ. मृदुला देवी(संचालक, केंद्रीय कृषी महिला संस्था, भुवनेश्वर, ओडिशा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 